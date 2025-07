Cuando todo Dash es AI: Por qué la buena escritura ahora se siente ilegal

This Looks Like AI

¿Cuántas veces has oído esto últimamente —como una observación casual, un impulso pasivo-agresivo, o, cada vez más, un pequeño golpe no solicitado en la cara?“Tan bien educado para ser confiable”.Un dash, una frase coherente, y el boom —you’re no longer a writer, you’re a suspect.las felicitaciones.You’ve officially written too well to be considered human.

Recibí esa línea - 'Esto parece AI' - el día después de publicar una pieza en la que había trabajado durante casi una semana.Not AI-labour, mind you. The real kind.Tres sesiones separadas. dos noches de insomnio inducido por la cafeína. Una espiral existencial completa donde cuestioné cada decisión de carrera que jamás hice.write-delete-rewrite-delete-restore.El tipo de proceso queSólo los humanos se hicieron voluntarios.

¿Y qué me dio? No el tema. No la estructura. Ni siquiera una palabra sospechosamente grande cuenta.it was a dash!!! A grammatically correct, rhythmically satisfying, totally innocent em dash.Esa es la letra escarlata de la era digital ahora. un dash significa que estás ocultando algo. un dash significa que has sido...prompting.

Honestamente, si no fuera tan trágico, enmarcaría el comentario y lo colgaría en mi cueva de escritura.‘Tighten your arguments.’ ‘Find your voice.’ ‘Don’t waffle.’ ‘Be sharp, but don’t sound like corporate mush’Y ahora, nos están poniendo de lado por seguir las reglas.clarity is suspicious.como sitone is manipulative.como siyou can’t possibly be articulate A menos que you’ve outsourced your personality to a language model.

Cuando escribíAI Essential: Cómo los algoritmos están cambiando nuestra vida diariaYo esperaba que la gente luchara con grandes cuestiones – trabajos, prejuicios, identidad. Yo genuinamente no esperaba pasar parte de mi carrera explicando a desconocidos en Internet quepunctuation isn’t a confession of algorithmic guilt.Que el uso de un em dash no significa que haya susurrado a ChatGPT a las 3 de la mañana en alguna calle de atrás de la ingeniería instantánea. Y no - no estoy a punto de lanzarme a una masterclass sobre la diferencia entre un hyphen y un em dash.They never were.¿La larga y elegante línea?It’s not a signature of artificial intelligence. It’s a sign that someone — quite possibly a real, living human — knows how to write.Y lo hemos hecho, creerlo o no, mucho antes de que OpenAI ajuste cualquier cosa.

Pero aquí estamos nosotros.

Welcome to 2025donde escribir bien empieza a parecer una confesión.





The Erosion of Trust: When Intelligence Sounds Inauthentic









The irony is almost too perfect, isn’t it?

Durante años, pedimos a la gente que escriba mejor en línea: “Deja de sonar como una plantilla”, “No sea aburrido”, “Por favor, por amor al lenguaje, deje de usar palabras como “sinergia” de manera irónica”.We cheered for personality. We demanded clarity.Nosotros subimos a cualquiera que pudiera llegar a una frase punzante sin sonar como un robot de LinkedIn.

Y entonces, al mismo tiempo que comenzamos a hacer progresos,along came the machines.Máquinas que podrían escribir con ritmo, con tono, con suficiente alma para pasar por algo que podrías haber escrito después de tu segundo café, pero antes de que el estallido se iniciara.

¿Y ahora?Now, when someone writes clearly, we flinch.Si un párrafo fluye demasiado bien, si una frase aterriza con demasiada precisión, si un pensamiento se desarrolla con cualquier sentido de estructura... debe ser AI.We squint at elegant syntax like it’s a forged signature.El cielo te prohíbe usar un semicolón.Eso es prácticamente una confesión.

En algún lugar del camino,we flipped the table.Ya no es “escribir como un ser humano”, es “escribir como un ser humano”.Quien está un poco confundido"Hay incluso un nombre para este mal funcionamiento cultural -Inversión de credibilidad.Suena inteligente ¿no?The better you sound, the more likely people are to assume you cheated.Bienvenidos a la edad de oro de la fraude accidental.

Y aquí es donde deja de ser divertido.En el mundo real —el con CVs y tableros de puntos y paneles de liderazgo de pensamiento—writing isn’t just a communication tool. It’s proof of competence.Es parte de cómo somos juzgados.Y si limpio ahora se considera sospechoso... entonces, exactamente, ¿qué deben hacer los demás de nosotros?

Start misspelling words to reclaim our humanity?

Sprinkle in the occasional ‘um’ to sound more organic?

No son solo los escritores los que están atrapados en esto. fundadores. estrategas. consultores de marca. creadores digitales.Anyone who dares to sound confident in a sentence now risks being side-eyed for having ‘too clean a tone.’Para ser honestos: elworst part isn’t the accusation — it’s the doubt that follows.Porque de repente te estás preguntando si tal vez tienen razón.Maybe next time you should try sounding… a little more mediocre. Just in case.





The Branding Crisis: When Personal Voice Stops Being Believable









He pasado la mejor parte de mi carrera ayudando a las personas -y a las marcas- a encontrar su voz.Tono.El ritmo en la forma en que usted argumenta un punto. El timing de su sarcasmo. La diferencia entre ‘Sí, bueno.’ y ‘Fine — sí.’tú, no como si fuera extraído de una guía de estilo o copiado de la página Sobre otra persona.

En el mundo analógico, lo llamamospersonality.En línea, lo llamamosbranding.Ahora lo llamamos‘suspiciously fluent.’

Porque aquí está el giro de la trama de la que nadie nos advirtió: cuanto más refinada se vuelve tu voz,the more people assume you’ve outsourced it to a bot.¿Esa claridad que trabajaste durante años para construir? esa nitidez, esa estructura?That’s just what the algorithm sounds like now.Felicitaciones -you’ve achieved the tone of an emotionally stable transformer.

Lo que estamos tratando es elnew plagiarism,No es el tipo de Ctrl+C de la escuela antigua, sino algo más extraño.You’re not being accused of stealing someone else’s work — you’re being accused of Dejar que piensen por ti.Es brillante, de verdad.Sound smart? Must be ChatGPT.Suena demasiado relajado? Amateur. Trate de algo original? Bueno, la IA también puede hacerlo ahora. buena suerte.

He visto a la gente retirar sus publicaciones sólo porque alguien comentó,“Esto no suena como tú”.como sivoice were a static thing,congelado en 2017 y nunca permitió que evolucionara.As if you’re not allowed to be articulate without it raising a red flag.

¿Y la peor parte?People are adapting.Personalizar su escritura para que suene “más humana”, lo que ahora parece significar:unsure, inconsistent, and mildly clumsy.No porque lo sean, sino porque es la única manera de convencer a los lectores de que no usaron una herramienta.

Piensa en eso.We’ve built a culture where clarity equals suspicionDónde cuanto más esfuerzo puedas poner en expresarte —en su totalidad, sin complacer—,the more people assume it wasn’t you at all.

Entonces, ¿qué hacemos? ¿Comenzamos a escribir mal nuestros nombres? ¿Dejar en la gramática roto como prueba de la humanidad? Tipo como estamos escribiendo bajo la mesa durante una reunión?

No es sólo un problema de escritura -it’s an identity problem.Porque si tuMejorEl trabajo ya no suena como tú...

What does that make you sound like?





Whose Voice Is It Anyway? Identity, AI, and the Fight to Stay Credible









There was a time — and not even that long ago — when sounding intelligent, insightful, or just vaguely like you’d read a book at some point in your life was an advantage.Abrió puertas. Construyó confianza. Sugería que, de vez en cuando, podrías tener algo que valer la pena escuchar. Pero esos días han pasado.They can write op-eds, win poetry contests, craft the perfect apology email — all without having a single opinion, emotion, or ounce of skin in the game.

que nos lleva al momento cultural actual: aquel en el quewe no longer question Qué was written, but ¿Quién tiene derecho a escribir.Si un estratega suena demasiado estratégico, la gente levanta las cejas.Si un refugiado escribe elocuentemente en su segundo idioma, se encuentra con una sospecha silenciosa.Si una joven suena demasiado confiada en línea, alguien finalmente abandona lo temido:“¿Escribió esto... o usó algo?”

It’s no longer about the content. It’s about whether you’re believable Como su fuente.Y la credibilidad? eso ya no es algo que construyes, es algo que tienes que defender constantemente.Defende de sistemas que pueden falsificarlo con facilidad.Y de audiencias tan acostumbradas a la falsificación pulida, no reconocen lo real cuando está justo delante de ellos.

He vivido esto más veces de lo que me gustaría admitir.One moment it’s, ‘You write beautifully.’ The next, “Bueno, sí, pero usted tiene ChatGPT, ¿verdad?”Como si el uso de una herramienta invalida el pensamiento detrás de la frase.Como si la articulación ya no sea una habilidad humana, sino un servicio al que se suscribe.As if writing a paragraph without robotic help is now a performance art.

Y lo que está siendo cuestionado no es sólo su método, es sumindTu capacidad para formar pensamientos, tu propiedad sobre la expresión, tu derecho a decir: “Yo hice esto”.The doubt doesn’t stop at the sentence — it sinks into the person behind it.

Cuando escribíMi libroNo me di cuenta de lo personal que sería este cambio. pensé que perderíamos la confianza en los medios, en los filtros, en los deepfakes. no esperaba que empezáramos a mirar a los creadores humanos reales, vivos -escritores, diseñadores, pensadores- y pensáramos:Esto es demasiado bueno para ser real.

Y aquí estamos. Leer cada párrafo a un lado. Escuchar las notas de voz y preguntar si son reales. Ver todo lo que ha sido elaborado con cuidado y preguntándose:¿Fue creado o generado?

Así que ahora,we’re stuck with a quietly devastating question —El tipo que no hace buenos eslogan de TED Talk o piezas de pensamiento de LinkedIn:

If your voice can be mimicked, dismissed, and algorithmically repackaged — is it still yours?

And if the world no longer believes you’re the author of your thoughts…

Who do they think you are?





Why Writing Still Matters — Even When No One Believes You









Quizás esa sea la parte de la que nadie te advierte durante una revolución tecnológica.It’s not just the algorithms that change — it’s your relationship with your voice.Usted comienza a adivinarse en segundo lugar. Usted duda antes de publicar algo que suena demasiado acabado, demasiado rítmico, también... sospechosamente bien formado. Usted escanea sus párrafos como un lingüista forense. Usted no sólo pregunta: “¿Es esto claro?”, ¿pregunta: “¿Es esto demasiado claro?”

Pero aquí está lo que me he dado cuenta: lentamente, con los dientes agrietados y la risa ocasional oscura.The point of writing was never to prove we’re slightly clumsier than a chatbot.No se trataba de tonificarnos a la autenticidad, ni de disculparnos por tener un buen entendimiento de la sintaxis.

Poner el pensamiento en el lenguaje de una manera que resuene no porque sea impecable, sino porque se sienta.Because it carries the fingerprints of a human life — flawed, sharp, tired, honest.Una frase que se pega no porque un modelo la haya generado, sino porque un ser humano la ha significado.

So no, I’m not writing to prove I’m not a machine. I’m writing because I am not a machine.Y porque en algún lugar, alguien está leyendo esto y pensando: finalmente - esto suena como yo. Tal vez esa sea la única prueba que hemos dejado: no si algo podría haber sido generado, sino si se siente como si solo pudiera haber venido de ti.

Por lo tanto, sigue adelante – use dashes, semicolones, paradas completas. Sé preciso. Sé agudo. Sé articulado. Y cuando alguien cuelga en tu frase y dice: ‘Esto parece AI...’ sólo sonríe – y diga: ‘No. Esto parece a mí’.

Y la próxima vez que esté tentado a reemplazar ese long em dash con un pequeño hyphen seguro -ask yourself: are you writing for comfort, or truth?Porque tal vez, sólo tal vez,that suspicious-looking dash isn’t the sign of AI. Maybe it’s a sign of you.