HackerNoon evolueert! Van Chowa-widgets tot mobiele app-verbeteringen, verbeterde inzichten in het bedrijf, AI-tools en een snel te lanceren blogcursus - er is veel te verkennen. Deze productupdate weerspiegelt wijzigingen aan het platform van Tot en met 5 november 2025. 22 juli Chowa Widgets: slimmer schrijven op je vingers Chowa Widgets: slimmer schrijven op je vingers Chowa Widgets en nieuwe Chowa-tools zijn nu live! De editor is nu volhoog, soepeler, met CSS-tweaks, en het commentaargedeelte is bijgewerkt zodat u al uw notities kunt achterlaten voor co-auteurs. Alle pictogrammen in de Chowa-toolbalk komen nu uit de Pixelated Library, waardoor die klassieke HackerNoon-look. Laten we het hebben over Chowa Widgets Je vindt ze midden links op de editor - hangen om te activeren. Ze helpen je drie dingen te doen: Writing Mode On: Verwijdert verhaalgegevens voor afleidingsvrij schrijven. Lees uw ontwerp Aloud: Met behulp van de synthetische spraak-API van uw browser kunt u uw ontwerp met één klik horen. AI-feedback: genereer maximaal drie AI-voorstellen per ontwerp (minimaal 200 woorden) en krijg handige tips om je verhaal te verbeteren. We hebben ook verbeterd hoe u uw gegevens op HackerNoon-verhalen kunt illustreren met en Om er een toe te voegen: Graphs Charts Klik op het grafische pictogram bovenaan de Chowa-toolbalk. Voeg uw gegevens toe. Bewerk uw grafiek formaat - schakelen van lijn of bar naar pie of gebied. Lees meer over Chowa . here Kies uw AI-stemmen voor verhaal lezen Pick Your AI Voices for Story Reading Kies uw AI-stemmen voor verhaal lezen Als u verhalen hebt gepubliceerd, kunt u nu de stemmen kiezen die uw werk lezen. , kies twee AI-gegenereerde stemmen, luister naar steekproefzinnen en selecteer je favorieten. Voice tab in je profiel Story Pages Got a Fresh Look Nieuwe pagina's krijgen een frisse blik Merk de subtiele tweaks op verhaalpagina's op? hier is wat er nieuw is: Audio Player: Kies afspelen snelheid en stem - geniet van verhalen precies zoals je wilt. Auteur Layout: Auteurprofielen zijn aan de zijkant gekoppeld, waardoor het gemakkelijk is om het auteurschap te controleren en profielen te verkennen, zelfs op verhalen met meerdere auteurs. Story Credibility Icons: Hoverable voor snelle context. Quotes & Story Alerts: Geactualiseerd om te voldoen aan ons Tailwind-ontwerp. Story Actions: Share heeft nu een dropdown met Pixelated-iconen, en reacties zijn zichtbaar - je kunt ze live zien bijwerken terwijl lezers interageren. Vind AI-software en compute-grants en -credits via HackerNoon AI Vind AI-software en compute-grants en -credits via HackerNoon AI Maak je vooruitgang op een impactvol AI-product of -startup, maar maak je je ook zorgen over de kosten die het zal kosten om te lanceren en te scalen? Zo kan iedereen het meest relevante subsidie- of kredietprogramma vinden in AI-ontwikkelingsfondsen. zoekbare database van AI-software en computergeldingen en -credits Onze eerste categorieën zijn: Academische programma's, AI / ML-platforms, API's, Cloud Infrastructure, Communications, Competitions, Database & Storage, Dev Tooling, Government Grants, Security & Identity. U kunt ook filteren naar bedrag zoals 0-$1k of $1k-$10k of $10k-$50k en ga zo maar door naar de naam van het bedrijf waarmee u bouwt of naar de categorie waarin u bouwt of overweegt te bouwen. Alle programma kaarten en pagina's hebben een zeer belangrijke "Aanvraag voor toegang" knop. Dit is niet alleen de AI hallucina-slapping een /startups op het domein, noemt het een goed gedaan werk en tarief limiet overschreden; dit is het HackerNoon team curating de meest directe 3rd party link om te solliciteren voor de credits die we konden vinden en controleren op het moment van publicatie. We willen bijwerken als we gaan. De secundaire knop van "Company Data & Blogs" links naar meer gratis HackerNoon bronnen over het bedrijf, hun zakelijke gegevens en blogs (ex - het En zo op). Nvidia IBM Wilt u uw AI-subsidie hier vermelden? vul het formulier op de site in. Wilt u uw AI-subsidie hier vermelden? vul het formulier op de site in. Lees hier meer over deze lancering. Lees hier meer over deze lancering. Mobile App 2.06: Faster, Smarter, Collaborative Mobile App 2.06: sneller, slimmer en samenwerkend Versie 2.06 van de mobiele app is aangekomen in uw app store! Deze nieuwe versie bevat snellere app-lanceringen en snellere homepage-loads - want milliseconden tellen. Bovendien ondersteunt de geïntegreerde Chowa-teksteditor nu real-time samenwerkingsbloggen op mobiele apparaten, waardoor teamwerk nog gemakkelijker wordt. We hebben ook infinity scrolls toegevoegd aan ontwerpen in zowel Chowa als Editor 3.0, waardoor het eenvoudiger dan ooit is om aan je verhalen te werken en ze te beoordelen. Ten slotte heeft HackerNoon heroverwogen en herbouwd hoe bedrijfsranglijsten werken om beter te meten welke bedrijven technisch de volgende zijn. Update je app nu op Apple en Google Play – het is gratis! Update je app nu en Het is gratis! Apple is Google Play Find the Right HackerNoon Services for You Vind de juiste HackerNoon-diensten voor u Onze is nu verdeeld tussen eenmalige diensten en abonnementsplannen, zodat u met een paar klikken kunt vinden wat u nodig heeft en opties kunt vergelijken. Ingelogde gebruikers zien producten die zijn afgestemd op hun rol - schrijver, lezer of merk. Klik op "Meer bekijken" om elk product uit te breiden en volledige details en voordelen te zien. Diensten pagina Lees hier meer over onze service pagina. Lees hier meer over onze service pagina. Maak kennis met onze hostels For writers: Vertaal een verhaal in een van onze 76 meest populaire talen over de hele wereld!Kijk naar je statistieken die exponentieel groeien, ranking voor zoekwoorden in andere talen en bereik een divers maar relevant publiek met vertaling! 1. Vertaalverhalen : Vertaalverhalen Verzamel meer lezers uit verschillende hoeken / regio's van de wereld Increase article's linkages around the web De vlaggen onder de titel van je verhaal kijken cool af Hoe meer talen hoe beter! The booster service is specifically designed to amplify the reach and visibility of stories, ensuring they gain more exposure and engagement on HackerNoon.com. Main benefits include: 2. Boost je verhaal : Boost je verhaal Homepage Boost: We zullen dit verhaal tot 48 uur op de homepage van HackerNoon plaatsen! Newsletter Boost: We zullen dit verhaal opnemen in de HackerNoon-nieuwsbrief, die dagelijks om de middag wordt verzonden naar HackerNoon-lezers. De HackerNoon Blogging Course helpt schrijvers hun vaardigheden te verscherpen en online te worden gepubliceerd. Gebouwd door hetzelfde redactieteam dat meer dan 150.000 ontwerpen heeft beoordeeld, breekt de cursus het schrijven voor het internet in 8 praktische modules - die alles dekken, van het vinden van uw niche en het structureren van verhalen, tot het bewerken, SEO, distribueren en het opbouwen van een publiek. 3. HackerNoon Blogging Fellowship Course (Komend binnenkort) : HackerNoon Blogging Fellowship Course (Komend binnenkort) Alles is zelfstandig Uren video-inhoud Schrijven van templates & checklists Privé-community toegang Levenslange toegang en meer For brands: Publiceren op HackerNoon: de belangrijkste voordelen omvatten Automatische integratie van RSS-feeds en nieuwsbrieven Healing over 8 gelabeld pagina's Google wordt binnen 24 uur geïndexeerd om uw domeinnaam te vergroten Sociale aandelen en betaalde promoties (afzonderlijk verkocht) Canoniek Linkback Verwacht ten minste 3.000 lezingen op je verhaal.Je kunt je statistieken controleren met lezingen en leestijd op je profiel - zien is geloven 12 vertalingen met verschillende URL's om je blog te rangschikken voor trefwoorden in de belangrijkste talen Geschiedenis Podcast Gemaakt en verspreid via audio RSS-feeds op Spotify, Apple-podcasts en meer Sample business accounts: https://hackernoon.com/u/minio and https://hackernoon.com/u/rootstock_io Credit wordt alleen verbruikt als het verhaal wordt geaccepteerd. Als het wordt afgewezen, wordt er geen credit besteed. Gepubliceerde artikelen blijven voor het leven op HackerNoon! Gepubliceerd op HackerNoon Uw Evergreen nieuwsaggregator op HackerNoon met de informatie van uw merk. 2. Tech Company Nieuwspagina : Tech Company Nieuwspagina Your permanent company page on HackerNoon Wiki-pagina van uw bedrijf met details zoals aantal werknemers, oprichtingsdatum, sociale, aandelenprijzen en beschrijving van het bedrijf Your company's evergreen ranking Nieuws en vermeldingen over het web en op HackerNoon Ontdek de Smarter Tech Companies Directory Explore the Smarter Tech Companies Directory Ontdek de Smarter Tech Companies Directory Wilde je ooit bedrijven door industrieën verkennen?Nu kun je! Bezoek om toonaangevende bedrijven in 97 geavanceerde industrieën te verkennen, van innovatieve startups tot wereldwijde ondernemingen. hackernoon.com / bedrijven / industrieën Op sectorspecifieke pagina's (bijv. ), kunt u de volledige rangschikking van de industrie verkennen, compleet met de aandelenprijzen van elk bedrijf, en gerelateerde verhalen. Door op een bedrijfskaart te klikken, wordt de Evergreen Tech Company-pagina geopend, waar u kunt reageren, abonneren, beoordelingen en opmerkingen achterlaten. Webontwikkeling Stay in the Loop with 3 Tech Polls Blijf in de loop met 3 Tech Polls HackerNoon heeft net een nieuwe nieuwsbrief gelanceerd, Deze wekelijkse nieuwsbrief curate resultaten van onze along with two related polls from around the web. It covers all tech topics and news circulating online, including , Web3, Crypto, Programming en nog veel meer, waardoor je een snapshot krijgt van wat de tech-gemeenschap denkt. 3 Technische onderzoeken Poll van de week Artificial Intelligence Bedankt aan iedereen die heeft gestemd - je hebt geholpen bij het vormgeven van de puls van tech! Meld je aan voor de 3 Tech Polls nieuwsbrief hier. Subscribe to Nieuwsbrief . 3 Technische onderzoeken hier Discover HackerNoon’s New Pages Ontdek de nieuwe pagina's van HackerNoon Zadenfinanciering Zadenfinanciering Volg de meest consequente Seed-financiering aankondigingen wereldwijd. Elke lijst toont bedrijfsinformatie, industrie, datum van investering, waarde, investeerders en een link naar de aankondiging. In een soortgelijke notitie hebben we ook pagina's gelanceerd voor - het en Financiering - zorg ervoor dat u ze bekijkt! Serie A Serie B Serie C HackerNoon.nl HackerNoon.nl Leer hoe HackerNoon samenwerkt met AI om een AI-ondersteund publicatieplatform, machine learning tools te bouwen en ontdek alle deskundige AI-blogs op onze site. Coming Soon: Meet the HackerNoon Blogging Course Coming Soon: Ontmoet de HackerNoon Blogging Course De meeste schrijvers hebben geen publishing probleem - ze hebben een zichtbaarheidsprobleem. We zijn hier om dit op te lossen.Dit is onze eerste , course for writers anywhere who want a system to grow their reach, get featured, and turn writing into real opportunities. HackerNoon Blogging Course 100% online self-paced Introducing the HackerNoon Blogging Course Uit het redactieteam dat zich Deze cursus leert schrijvers hoe: 150,000+ drafts into homepage features Write with clarity and authority Maak uw verhalen gepubliceerd en gedeeld Bouw een publiek dat daadwerkelijk om je heen steekt Een hobby veranderen in een carrière Dit is niet alleen “how to blog”. En verder. how to write for the internet in 2025 Elke module omvat: On-demand video lessen Praktische hulpmiddelen en sjablonen (jouw om te houden) ✍️ Assignments to put the skills into action Een gemeenschap van ervaren schrijvers klaar om u te ondersteunen en uw vragen te beantwoorden. Bovendien krijgt elke student een en Na afloop van de cursus. certificate badge Wil je meer weten over wat er in de cursus staat? klik hier. Wil je meer weten over wat er in de cursus staat? klik hier. De HackerNoon Blogging Course wordt binnenkort gelanceerd, dus sluit je aan op de wachtlijst voor vroege toegang. De HackerNoon Blogging Course wordt binnenkort gelanceerd. Voor vroege toegang. Doe mee met de wachtlijst More Social Media Milestones 🎉 Meer social media mijlpalen 🙂 We hebben enkele leuke mijlpalen bereikt op sociale media: 27.6k+ downloads en rekenen op onze Pixel Icon Library! 245 miljoen views op Giphy! Bedankt dat u deel uitmaakt van onze reis – uw steun maakt deze prestaties mogelijk.