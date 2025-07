Ontmoet Nexustorage, Minerva en JobTab: HackerNoon Startups van de week

Groeten aan iedereen!

Welkom bij een andere HackerNoon Startups van de Week-functie.Elke week legt het HackerNoon-team de aandacht op uitstekende bedrijven uit onzeStartups van de database van het jaar, allemaal getipteerd als topprestatoren in hun industrieën en regio's.

Deze week schijnen we een licht op drie opwindende startups -Minerva- hetNexustorageenWerken.

Deel het verhaal van je start-up vandaag!

Share Your Startup's Story Today!

Maak kennis met de startups van de week

OntmoetingNexustoragevan Wellington, Nieuw-Zeeland

Industry:Business Intelligence

Nexustorage is intelligent, software-defined storage that unifies block, file, cloud, and object storage into a single, scalable pool.Met ingebouwde SmartProtect beveiligt Nexustorage ook gegevens door cloud-gebaseerde replicas te maken, waardoor het risico op verlies wordt verminderd zonder extra tiering of archiveringstools.

OntmoetingMinervavan Delhi, India

Industry:Opleiding en advies

Minervahelps financial institutions fight money laundering at scale.Speciaal gebouwd voor risicobeoordeling, maakt Minerva gebruik van miljarden gegevenspunten en gebruikt real-time machine learning om slimme, contextueel rijke profielen van elke klant te bouwen.

OntmoetingWerkenvan Brisbane, Australië

Industry:Softwareontwikkeling

JobTab helps companies find and connect with the right tech talent.Als een aanwervingsplatform gebouwd op duidelijkheid en vertrouwen, zorgt JobTab ervoor dat elke joblisting betekenisvolle informatie bevat zoals salarisbereiken, belangrijke vereisten, voordelen en een afbraak van het aanwervingsproces.

Door vanaf het begin transparant te zijn, helpt JobTab werkgevers kandidaten aan te trekken die niet alleen gekwalificeerd zijn, maar ook in lijn zijn met de waarden en doelen van het bedrijf.

Wilt u worden voorgesteld op HackerNoon's Startups of the Week?

Deel het verhaal van je startup met ons Business Blogging Program!

Het Business Blogging Program van HackerNoonHet is een van deVeel manierenWe helpen merken hun bereik te vergroten en verbinding te maken met het juiste publiek.Dit programma stelt bedrijven in staat om inhoud rechtstreeks op HackerNoon te publiceren om merkbewustzijn te vergroten en SEO-autoriteit op te bouwen door gebruik te maken van onze.

Here's what you get:

Backlinks naar uw website (ja, inclusief CTA's)

Een gepersonaliseerde Tech Company Nieuwspagina met uw logo, intro, call-to-action en social

Volledige redactionele ondersteuning om uw verhaal te laten schijnen

Meerdere permanente plaatsen op HackerNoon en promoties op sociale media

Verhalen omgezet in audio-indeling en verspreid via audio RSS-feeds

Automatische vertaling naar 12 talen voor wereldwijde bereik

Je merk wint ook domeinnaam en SEO via canonische links en het verhaal wordt verspreid over 8 verschillende relevante zoekwoorden/tagged pagina's voor betere organische ontdekking.

Deel het verhaal van je start-up vandaag!

Share Your Startup's Story Today!