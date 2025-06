NEXPACE lanceert MapleStory N en NXPC Token, een nieuw hoofdstuk voor MapleStory Universe

**Abu Dhabi, VAE, 15 mei 2025/Chainwire/--**MapleStory Universe brengt de economieën van de speler tot leven als een door blockchain aangedreven uitbreiding van de 23-jarige MMORPG IP, aangedreven door zijn eigen NXPC-token.

NEXPACE, het Web3 IP-uitbreidingsinitiatief dat wordt ondersteund door Nexon, kondigde vandaag de officiële lancering aan van MapleStory N, een op blockchain aangedreven MMORPG. Samen met het spel debuteerde NEXPACE ook de NXPC-token, integraal in het MapleStory Universe (MSU) ecosysteem, op zeven toonaangevende beurzen, waaronder Bitget, Bithumb, Binance, Bybit, Gateio, KuCoin, Upbit.

MapleStory N combineert de nostalgische 2D visuals en klassieke gameplay van de originele MapleStory IP met nieuwe blockchain-native functies zoals NFT's, on-chain item mechanics en open marketplaces.

Het bredere MSU-platform introduceert ook Synergy Apps, waardoor fans, makers en bouwers hun eigen content en gedecentraliseerde applicaties kunnen ontwikkelen.

Met het Fusion-Fission-model van MSU kunnen spelers NXPC inwisselen voor collecties van NFT's (Fission) en collecties van NFT's terug in NXPC's (Fusion) ruilen, waardoor een zelfbalanssysteem wordt gecreëerd dat overaanbod beperkt en langetermijnwaarde ondersteunt.

Naast gameplay biedt NXPC een breder bijdragende beloningssysteem, waardoor bouwers en makers worden aangemoedigd om door gebruikers gegenereerde bijdragen te ontwikkelen die het MSU IP-ecosysteem uitbreiden en verrijken.

Sunyoung Hwang, CEO van NEXPACE, legde uit: "De lancering van MapleStory N en de NXPC markeert een belangrijke evolutie in de manier waarop games worden gespeeld en gewaardeerd. MSU behandelt langdurige problemen in traditionele gaming zoals iteminflatie en door ontwikkelaars gecontroleerde ecosystemen, door spelers echte eigendom te geven. NXPC stelt gebruikers in staat deel te nemen aan een gedecentraliseerd, zelfonderhoudend ecosysteem dat creativiteit, bijdrage en betrokkenheid boven speculatie beloont.

Sunyoung Hwang, CEO van NEXPACE, legde uit: "De lancering van MapleStory N en de NXPC markeert een belangrijke evolutie in de manier waarop games worden gespeeld en gewaardeerd. MSU behandelt langdurige problemen in traditionele gaming zoals iteminflatie en door ontwikkelaars gecontroleerde ecosystemen, door spelers echte eigendom te geven. NXPC stelt gebruikers in staat deel te nemen aan een gedecentraliseerd, zelfonderhoudend ecosysteem dat creativiteit, bijdrage en betrokkenheid boven speculatie beloont.

Als de eerste implementatie van het virtuele IP-universum van NEXPACE leggen MapleStory N en MSU de basis voor toekomstige blockchain-gedreven gaming-ervaringen.Gedreven door Nexon's portfolio van wereldwijd erkende gaming-IP's, is het protocol van NEXPACE ontworpen om de uitbreiding van deze titels te ondersteunen door middel van gedecentraliseerde economie en community-gedreven creativiteit, waarbij de gamingwerelden verder evolueren dan de traditionele modellen.

De opwinding rond MSU's eerste blockchain spel werd duidelijk weerspiegeld in de recente OpenSea Primary Drop Campaign, gehouden van 6 tot 12 mei, die meer dan 1 miljoen munten zag. highest number of Unique Active Wallets MapleStory N is nu live en beschikbaar op PC.

MSU hervormt nu het Web3-gaminglandschap, lanceert zijn NXPC-token op zeven grote beurzen en presenteert een van de meest impactvolle blockchain-gamingdebuuten in de afgelopen jaren.

Over NEXPACE

Nexpace , een innovatief blockchain-bedrijf gevestigd in Abu Dhabi, pionier een IP-uitbreidingsinitiatief aangedreven door blockchain-technologie en NFT's om een community-gedreven ecosysteem op te bouwen. Met een missie om interactieve entertainment opnieuw te definiëren, creëert NEXPACE een levendige ruimte voor het verkennen, delen en betrekken met diverse inhoud en gameplay gemaakt door leden van de gemeenschap.

In het hart van het ecosysteem van NEXPACE liggen de beginselen van transparantie, veiligheid en vertrouwen, waardoor makers hun ideeën vrij kunnen delen en gebruikers immersieve ervaringen kunnen beleven. Door een cultuur van creatieve expressie te bevorderen, streeft NEXPACE naar een veilige, samenwerkende omgeving die ecosysteemdeelnemers verenigt in een bloeiende digitale gemeenschap. website Zieken Medium Zieken X / Twitter Zieken Discord

Contact

MapleStory Universe PR-manager

Bee Shin

Wachter

[email protected]

Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Chainwire onder HackerNoon's Business Blogging Program.

Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Chainwire onder HackerNoon's Business Blogging Program .