G-Knot benoemt Crypto Veteran Wes Kaplan als CEO, lanceert de eerste Finger Vein Biometric Wallet

New York, New York, July 8th, 2025/Chainwire/-- G-knoop Kaplan, een wereldwijd erkende leider met expertise op het gebied van fintech, digitale activa en traditionele financiën, zal de wereldwijde commercialisatie van de revolutionaire biometrische oplossingen van G-Knot leiden.

G-Knot is de exclusieve licentiehouder van eTunnel Inc., een wereldwijde leider op het gebied van biometrisch onderzoek en ontwikkeling, en is gebaseerd op meer dan een decennium van onderzoek en ontwikkeling van geavanceerde vingerafdruktechnologie.

Met cryptocurrency hacks resulterend in meer dan $ 1,4 miljard in verliezen in 2025 alleen, G-Knot's vingerafdruk crypto wallet introduceert een transformatieve oplossing voor veilige zelfbewaring. G-Knot's doel is om zijn technologie naar de markt te brengen door middel van consumenten- en ondernemingsklasse producten, te beginnen met de lancering van de eerste vingerafdruk crypto wallet ter wereld.

“G-Knot is klaar om beveiliging opnieuw te definiëren in het digitale tijdperk, en ik ben verheugd om deze missie te leiden,” zei Wes Kaplan, CEO van G-Knot. “We gaan de markt binnen om de beveiligingsuitdagingen die de cryptocurrency-ruimte plagen op te lossen.

In september 2024 heeft de technologie van G-Knot, ontwikkeld door eTunnel, een prestigieuze overeenkomst met de Internationale Telecommunicatie-Unie van de Verenigde Naties (ITU) gegarandeerd om biometrische smartcards in VN-organisaties te implementeren.

“Kaplan’s bewezen track record in het scalen van innovatieve financiële technologieën maakt hem tot de ideale leider om de technologie van eTunnel op de markt te brengen,” zei Youngkuk Kim, CEO van eTunnel. “Naarmate eTunnel biometrisch onderzoek voortzet, zal G-Knot, onder leiding van Wes, de gouden standaard van biometrische technologie benutten om bedrijfsklasse- en consumentgerichte producten te leveren die voldoen aan de groeiende beveiligingsbehoeften van een steeds meer digitale wereld.”

Kaplan is een ervaren technologie leider met diepgaande ervaring op het gebied van fintech, digitale activa en traditionele financiën. Hij heeft leidinggevende functies in topbedrijven gehouden, waaronder Cointelegraph, AscendEX en Tradewind Markets, en begon zijn carrière bij J.P. Morgan en BNY Mellon. Onlangs diende Wes als CEO van Cointelegraph, een toonaangevende wereldwijde cryptocurrency media organisatie. Zijn benoeming duidt op de ambitie van G-Knot om de kloof tussen geavanceerde biometrie en DeFi te overbruggen om nieuwe en veiliger mogelijkheden voor retail en institutionele adoptie te creëren.

Over G-Knot

G-Knot G-knot is opgericht om meer dan een decennium aan biometrische ontwikkeling en innovatie te commercialiseren van haar moedermaatschappij, eTunnel Inc., een toonaangevend biometrisch onderzoek en ontwikkelingskantoor gevestigd in Seoul, Zuid-Korea.

G-Knot brengt deze technologie op de markt door middel van consumenten- en ondernemingsklasse producten, te beginnen met de lancering van de werelds eerste vingerafdruk crypto wallet. Dit product, ontworpen om kritieke beveiligings- en bruikbaarheidsproblemen in de cryptocurrency-industrie aan te pakken, is de eerste van vele commerciële toepassingen voor biometrische identificatietechnologie.

Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Chainwire onder HackerNoon's Business Blogging Program.

