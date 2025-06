400K+ Tech-lezers bereiken met HackerNoon nieuwsbriefadvertenties

Beste marketeer ,





Discover how the HackerNoon Newsletter can amplify your brand's reach — with direct, measurable impact.

Why Our Newsletter Works

Onze nieuwsbrief gaat uitevery dayTwee eenopt-in audience of 400,000+ subscribersWie gepassioneerd is doortechnology, startups, AI, software engineering, Web3En alles daar tussenin.





Open Rate: 13–15%

Click-to-Open Rate (CToR): 10%

Cost per Click (CPC): ~$0.50 — significantly lower than typical PPC platforms

500-1000 leads per newsletter sent!

Trusted by 4,000+ tech brands and startups



What You Get

Wanneer u adverteert in onze nieuwsbrief, krijgt uw merk:

3 different exclusive ad placements, met inbegrip van een lange vorm ad-inhoud

adirect linknaar uw site, product of campagne

Toegang tot ahighly engaged tech audience

Een track record van1,300,000+ newsletters sent, met85% of our audience based in the U.S.

Performance insightsvan ons dashboard

✅ De ondersteuning van een merk bekend voorstorytelling, transparency, and tech thought leadership





Bekijk een sample nieuwsbrief





Who Advertises With Us?

Van YC-ondersteunde startups tot Fortune 500-bedrijven, marketeers kiezen voor HackerNoon wanneer ze willen antwoorden:

Hoe betrokken is dit publiek? Hoeveel overlapt het met mijn doelmarkt? Zal dit publiek resoneren met mijn merk?





Bekijk wat onze klanten over ons hebben gezegd:





Pricing & Booking

Newsletter advertenties starten bij$1,000per verzenden, en $3000 voor vier verzenden. Slots zijn beschikbaar op eenfirst-come, first-servedOp basis daarvan kun je:

Top content van de dag gecurateerd door de HackerNoon redacteuren, zonder een paywall!





Het combineren van de proprietaire gegevens van HackerNoon met internettrends, onze dagelijkseTrendbedrijvenDe update biedt tijdige en op gegevens gebaseerde inzichten in de technologiebedrijven die aantrekkingskracht verwerven of verliezen in het publiek.



DeTrends met muntenDe update houdt onze crypto-koppen voor de curve met geautomatiseerde gegevens over de nieuwste movers en shakers in de spannende, en vaak chaotische, wereld van financiën en cryptocurrency.









De sectie "Poll of the Week" nodigt lezers uit om actief betrokken te raken door hun mening te delen over trendthema's en actuele zaken.





De sectie "Op deze dag" van de HackerNoon-nieuwsbrief neemt je mee op een reis naar beneden in de geheugenbaan, waarbij belangrijke gebeurtenissen in de wereld van technologie worden benadrukt die op de huidige datum in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.









