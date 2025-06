Anil Lokesh Gadi Memperkenalkan Kerangka Kerja AI-Powered untuk Pengoptimuman Kinerja Enjin Real-Time

Pemimpin teknologi dan penyelidik Anil Lokesh Gadi telah berkontribusi penting kepada menjadikan sistem pemantauan enjin lebih cekap dan lebih pintar. Meningkatkan prestasi enjin Artikel bertajuk “A Framework for Real Time Engine Fault Diagnosis using Machine Learning and IoT Enabled Data Pipelines” telah diterbitkan dalam International Journal of Finance and Innovation, menawarkan penyelesaian yang mengubah permainan untuk industri yang bergantung kepada mesin.





Penyelidikan Gadi telah membawa kepada penciptaan penyelesaian yang boleh diperluas dan praktikal yang menggunakan sensor IoT untuk membolehkan pemantauan berterusan dan pengesanan ralat.Selain itu, rangka kerja beliau boleh diintegrasikan dengan model pembelajaran mesin yang mampu menganalisis masa nyata set data kompleks.

Need for Improving Engine Performance Monitoring

Dalam landskap industri hari ini yang terus menjadi lebih digital setiap hari, keterbatasan dan kelemahan diagnostik enjin konvensional telah menjadi lebih nyata. Sistem tradisional ini sangat bergantung kepada pemeliharaan teratur, pemeriksaan manual, dan sistem amaran berasaskan ambang yang merupakan rudimentari. Kaedah ini sering gagal menyampaikan kecerdasan masa nyata yang diperlukan untuk campur tangan pada masanya. Akibatnya, kemerosotan prestasi, peningkatan masa henti, kegagalan yang tidak dijangka, dan kos pemeliharaan yang membengkak mungkin tidak dideteksi.





Selain itu, dengan kemunculan unit kawalan elektronik (ECU) dan subsistem saling bergantung, enjin telah menjadi lebih kompleks. Tanpa akses kepada analisis canggih dan telemetri mendalam, ia telah menjadi sangat sukar bagi pengendali manusia untuk mengenal pasti faktor-faktor yang membawa kepada masalah prestasi.





Melalui penyelidikan beliau, Anil Lokesh Gadi telah bertindak balas kepada keperluan transformasi yang semakin meningkat ini dengan mengemukakan alternatif dinamik yang dipandu oleh AI.Dengan pendekatan proaktif, rangka kerja diagnostik real-time beliau terus-menerus memindai anomali dan meramalkan kegagalan sebelum ada apa-apa kesan kepada prestasi.

Understanding the Framework

Arsitektur fleksibel yang menggabungkan paip data pintar, pengesan berasaskan IoT, dan algoritma pembelajaran mesin yang kukuh membentuk teras penyelidikan Gadi, yang merupakan kunci untuk membolehkan penyelidikan berterusan. Pengawasan prestasi sistem enjin .





Pengambil alih dan praprosesan data: Pada permulaan kerangka kerja, sensor IoT digunakan di antara komponen utama enjin, seperti injektor bahan api, crankshaft, unit pelepasan, dan sistem pendinginan. Sensor ini menjalankan fungsi pengumpulan telemetri pada parameter penting yang berbeza seperti kelajuan, getaran, suhu, dan tekanan. Oleh kerana sifat tidak konsisten data tersebut, rutin praprosesan yang kukuh juga dimasukkan ke dalam sistem ini.





Penyebaran hibrid: Arsitektur ini juga mencapai keseimbangan antara kedalaman pengkomputeran dan tanggapan masa nyata dengan menyokong penyebaran di awan (untuk analisis agregat) dan tepi (on-device atau pemprosesan berhampiran enjin). Pengkomputeran tepi menyediakan amaran kegagalan latens rendah, yang penting untuk operasi kritikal masa. Di sisi lain, sistem berasaskan awan membolehkan wawasan keseluruhan armada, analisis trend sejarah, dan ramalan prestasi jangka panjang.





Klasifikasi Kesilapan Cerdas: Kerangka kerja yang dicadangkan oleh Gadi menggunakan rangkaian saraf dan model pembelajaran mesin seperti Support Vector Machines (SVM) dan Random Forest untuk mengklasifikasikan keadaan enjin berdasarkan set data yang diberi label. Model-model ini dilatih untuk mendeteksi anomali yang muncul serta corak kesilapan yang diketahui melalui pengenalan corak.

Benefits across Industries

Gadi mengklaim bahawa rangka kerja beliau mempunyai implikasi yang luas dan aplikasi yang luas dalam banyak industri yang berbeza di mana tulang belakang operasi sangat bergantung kepada enjin dan sistem mekanikal.





Pengangkutan dan Automotive: Diagnostik masa nyata boleh membantu pengeluar kereta dan pengendali armada logistik untuk meningkatkan kecekapan bahan api, mengurangkan kerosakan di jalan raya, dan memperpanjang hayat enjin.





Kereta Api dan Penerbangan: Operasi penerbangan dan kereta api memerlukan sistem pengesanan kecacatan canggih kerana keselamatan sangat penting untuk sektor-sektor ini. rangka kerja Gadi boleh disesuaikan untuk sistem yang kompleks dan enjin yang lebih besar, menyediakan jaminan keandalan.





Tenaga dan Utiliti: Turbin gas dan generator diesel adalah dua bidang dalam sektor pengeluaran kuasa di mana sistem ini boleh sangat berguna dalam mengurangkan pelepasan, memastikan bekalan kuasa yang konsisten, dan memantau parameter kesihatan enjin kritikal.





Peralatan Industri dan Pengeluaran: Kerangka kerja ini boleh digunakan di kilang-kilang pengeluaran untuk memantau enjin yang digunakan dalam sistem pemprosesan berat, generator, dan mesin CNN. prediksi kegagalan yang berpotensi membolehkan pengurus kilang untuk merancang aktiviti pembaikan semasa masa henti yang dijadualkan, yang mengelakkan gangguan pengeluaran dan meminimalkan kerugian.

Conclusion

Kerangka diagnostik bertenaga AI yang disampaikan oleh Anil Lokesh Gadi mempunyai potensi untuk menjadi kemajuan yang signifikan dalam pemantauan prestasi enjin. beliau yakin bahawa ia akan membuka jalan bagi penciptaan pilihan yang lebih pintar dan lebih responsif untuk menguruskan kesihatan mesin.





“Arkitektur yang diusulkan bukan sahaja mampu mendiagnosis kegagalan enjin dalam masa nyata, tetapi juga boleh diperluaskan dan disesuaikan dengan pelbagai jenis enjin industri dan persekitaran operasi,” kata Gadi.