



技术领导者和研究人员Anil Lokesh Gadi为使发动机监控系统更高效和更智能做出了重要贡献,通过他的研究活动,他提出了一套人工智能驱动的框架,能够主动地 优化发动机性能 该论文题为“使用机器学习和IoT启用数据管道实时引擎故障诊断框架”,发表在国际财务与创新期刊上,为高度依赖机械制造业的行业提供改变游戏的解决方案。





加迪的研究导致了一种可扩展和实用的解决方案,该解决方案利用物联网传感器进行持续监控和故障检测,此外,他的框架可以与能够实时分析复杂数据集的机器学习模型集成。

Need for Improving Engine Performance Monitoring

在今天的工业环境中,随着时间的推移越来越数字化,传统发动机诊断的局限性和缺陷变得更加明显,这些传统系统高度依赖于计划维护、手动检查和基于门槛的警报系统,这些方法往往无法提供需要及时干预的实时情报。





此外,随着电子控制单元(ECU)和相互依存的子系统的出现,发动机变得更加复杂,没有获得先进的分析和深远测量,人类操作人员难以识别导致性能问题的因素。





通过他的研究,Anil Lokesh Gadi通过提出一个动态的,人工智能驱动的替代方案来应对这种不断增长的转型需求。

Understanding the Framework

灵活的架构结合了智能数据管道、基于物联网的传感和强大的机器学习算法,构成了Gadi研究的核心,这是允许持续研究的关键。 监测发动机系统性能 .





数据采集和预处理:在框架的开始时,物联网传感器被部署在发动机的关键组件上,如燃料注入器、压缩机、排气单元和制冷系统等。这些传感器执行了对不同关键参数(如速度、振动、温度和压力)的收集远程测量的功能。





混合部署:该架构还通过支持云部署(用于聚合分析)和边缘部署(在设备上或近发动机处理)来平衡计算深度和实时响应能力。边缘计算提供了低延迟故障警报,这对于关键时间的操作至关重要。另一方面,基于云的系统允许全方位的见解、历史趋势分析和长期性能预测。





智能故障分类:Gadi 提出的框架使用神经网络和机器学习模型,如 Support Vector Machines (SVM) 和 Random Forest,以基于标签的数据集来分类发动机状态。这些模型通过模式识别被训练来检测出现异常以及已知故障模式。在新数据输入上进行训练,使这些模型能够提供高水平的适应性和准确性,这使它们适合各种条件和发动机架构。

Benefits across Industries

加迪声称,他的框架具有深远的影响,并在许多不同的行业中广泛应用,在这些行业,运营支柱高度依赖于发动机和机械系统。





交通和汽车:实时诊断可以帮助汽车制造商和物流车队运营商提高燃油效率,减少道路故障,延长发动机寿命。





铁路和航空:航空和铁路运营需要先进的故障检测系统,因为安全对这些行业至关重要。





能源和公用事业:天然气涡轮机和柴油发电机是发电行业的两个领域,该系统在减少排放、确保一致的电源供应和监测关键发动机健康参数方面非常有用。





工业设备和制造:该框架可用于制造厂用于监控用于重型加工系统、发电机和CNN机器的发动机。预测潜在故障可让工厂经理在计划停机期间计划维修活动,从而防止生产中断并最大限度地减少损失。

Conclusion

Anil Lokesh Gadi 提出的 AI 驱动的诊断框架有潜力在监测发动机性能方面取得重大进展,他相信它将为创建管理机器健康的更智能和更响应的选择铺平道路。





“拟议的架构不仅能够实时诊断发动机故障,而且还可以扩展并适应各种工业发动机和操作环境,”Gadi总结道。