Data Backbone Architecting: Teradata нь LabCorp нь Chandra Adapa-ийн Global MDM Footprint

Өнгөрсөн зах зээлд, аж ахуйн нэгжийн өгөгдөл дээр суурилсан байлгах нь бизнесийн тохиромжтой ажиллуулахын тулд нэмэгдэж байна. Энэ газард өгөгдөл нь приоритеттай байдаг, Master Data Management (MDM) нь үндсэн өгөгдлийг зөв, тохиромжтой, тавтай морилно уу. Хэрэглэгчийн эсвэл оюутнуудын өгөгдлийн зэрэг чухал өгөгдлийг боловсруулах нь хялбар биш юм, ялангуяа янз бүрийн эх сурвалжаас ирж, хурдан нэмэгдэж байгаа үед. Бүтээгдэхүүний архитектор нь дэлхийн хамгийн том аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан энгийн өгөгдлийн систем бий болгох зорилгоор ажилладаг. Chandra Sekhara Reddy Adapa MDM нь back-office IT-ийн үйл ажиллагаа биш, бизнесийн амжилт нь чухал компонент юм. Зөвлөгөөний талаар дэлгэрэнгүй хэлсэн бол LabCorp-ийн хамгийн том эрүүл мэндийн компанид энэ нь АНУ-ын эрүүл мэндийн салбарт хамгийн том пациент нэгтгэлийн хөтөлбөрүүдийн нэг юм. Энэ нь хэрэглэгчийн мэдээлэл нь хэрэглэгчийн мэдээллийн хэрэглээг хангахын тулд чухал ач холбогдолтой 97%-ийн тохиргооны түвшин олж, энэ нь 19 минут нь 3 хүртэл боловсруулах хугацааг бууруулдаг. "Adapa нь LabCorp-ийн MDM системд блокчейн технологийг бий болгосон. Энэ нь зөвшөөрөлгүй хандахын тулд өгөгдлийн хуваалцах, хяналт хийхэд илүү аюулгүй, найдвартай болгодог. Эдгээр сайжруулга нь хэрэглэгчийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн тохиргооны стандартыг хангахын тулд чухал юм. Үүнээс гадна, PepsiCo-д PepsiCo-ийн гол өгөгдлийн системүүд нь хөнгөн дээр дамжуулахад тусалсан. "Эдгээр дамжуулалт нь зардал 30% -ийг багассан, гурван жилийн турш хөрөнгө оруулалтын зардал нь ойролцоогоор дөрвөн удаа үзсэн. Энэ нь бидний дэлхий даяар 100 гаруй бизнесийн талбайн өгөгдлийг удирдах боломжийг олгодог, шинэ арга хэрэгслүүдийн хэрэглээг хурдан, сайн бүтээгдэхүүний шийдэл хийхэд тусалдаг." Дараа нь Verizon-д үйлчлүүлэгч, тээврийн хэрэгсэл, төхөөрөмжийн өгөгдлийг нэгтгэхийн тулд үйлчлүүлэгчдэд бүрэн үзэсгэлэн олгоно. Энэ төсөл нь маркетинг сайжруулах, аюулгүй байдлын асуултуудыг багасгахад компанийн 250 сая долларын хадгалах. Энэ нь Intel-д мэргэжлийн нийлүүлэгчид нь нэг долоо хоногээс долоо хоногт тавтай морилно уу. Түүний практик ажлын гадна, тэр ч байтугай судалгааны нийтлэл, нийтлэл дамжуулан түүний мэдлэг хуваалцсан байна, гэх мэт, " » » » "И" Сэдэв, тэр түүний ажил дамжуулан бусад хүмүүс AI, Cloud Computing, Blockchain болон MDM-ийг нэгтгэхийн тулд өгөгдлийн чанарыг сайжруулах, аюулгүй байдлыг сайжруулдаг. AI / ML болон MDM интеграцийг ашиглан чанарын менежментийг өөрчлөх: LabCorp Case Study Блокчейн дээр суурилсан Master Data Management: Data Security болон Integrity нь революцийн аргаар Cloud-based Master Data Management: Enterprise Data Стратегийг өөрчлөх Adapa-ийн туршлагатай, Мастер өгөгдлийн менежментийн идэвхжүүлэлт нь decentralized болон найдвартай системд зориулагдсан юм. Глобал өгөгдлийн аюулгүй байдлын талаархи асуултууд нэмэгдэж байгаа тул, байгууллагад аюулгүй байдал, хандалтын хангамжтай харьцуулахад арга замыг олж авах ёстой. Барилгын шинжлэх ухааны энэ үйл явц дахь чухал хэсэг болж байна, алдааг идентич, дупликатыг автоматаар илрүүлэхээр цэвэр, илүү нарийвчлалтай бүртгэлийг хадгалах туслах. Хөнгөн дээр суурилсан платформ нь гялгарч, бодит цаг хугацааны хүчин чадал нь том аж ахуйн нэгжүүдэд хамгийн их байдаг. MDM нь одоо зөвхөн дотоод бүтээгдэхүүнийг биш юм - энэ нь аналитик, машин суралцах, гар утасны програм, тэр ч байтугай гадаатай хамтран ажиллах боломжтой төвлөрөгч платформ юм. үр дүнтэй өгөгдлийн удирдлага нь асуудал шийдэхийн тулд зөвхөн мэдээллийг ашиглах, үр ашигтай, үнэ цэнэтэй, хэрэглэгчийн туршлагаг сайжруулдаг. Хэмжээтэй, найдвартай өгөгдлийн хөлгөргөлгөлгөл нь одоо ч сонголтгүй биш юм - Энэ нь чухал юм, гэхдээ Adapa зөв хуваалцсан байна, "Бинд Next-gen MDM ухаалаг, децентрализованы, аюулгүй, бодит цаг хугацааны Энэ түүх нь HackerNoon's Business Blogging Program-ийн дагуу Kashvi Pandey-ийн хуваалцсан байна.