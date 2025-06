Зураг Chaindots, Sorintellis, WISE.MARKET: Хакерноун долоо хоногийн эх үүсвэрүүд

Сайн байна уу Hackers!

Бүх долоо хоногт, HackerNoon баг бидний эх үүсвэрүүдний жагсаалтад жагсаалтад жагсаалтадStartups of The Year databaseЭдгээр эх үүсвэрүүд өөрсдийн ангилал эсвэл бүсэд хамгийн сайн нэг гэж нэрлэдэг.

Эдгээр удаа, бид 3 сайн эх үүсвэрийг санал болгож байна:Хавтгай, ЗөвлөгөөҮнэгүйЗохиогчийн эрх.





Өнөөдөр таны Startup-ийн түүх хуваалцах!

Meet the Startups of the Week!

Бизнесийн хувьд ризик удирдлага нь маш чухал боловч ихэвчлэн олох; Chaindots энэ нь өөрчилж байна. Тэд таны дуудлага хийх баталгаажуулахын тулд олон бүтээгдэхүүнийг байна. Бүтээгдэхүүн нь Customer Enhanced Due Diligence, та өндөр ризиктай үйлчлүүлэгчдэд илүү нарийвчлан үзнэ үү, болон Глобал бизнесийн үйлчлүүлэгчдэд баталгаажуулах боломжийг олгодог Know Your Business бүтээгдэхүүн.





Chaindots нь нэрлэгдсэн байнаПрограм хангамжийн хөгжүүлэхНөхцөлIT үйлчилгээҮнэгүйвэб сайтянз бүрийн ангилал, болон анхны газар олжДелавэр, USӨргөтгөл





АИ-ийн сайн хэрэглээний тохиолдолд маш их байдаг, гэхдээ олон хүн мэддэггүйгээр хэрэглээний тохиолдолд нь эмчилгээний салбарт байдаг, Sorintellis гэх мэт компаниуд хэрэглэгчдэд илүү сайн эмчилгээний портфелийн удирдлагын туслахын тулд АИ-ийг ашигладаг. Энэ нь ухаалаг клиник эмчилгээний хөгжүүлэх, эмчилгээний үнэ цэнэ нь нэмэгдэж байна.





Sorintellis гэж нэрлэдэгБиотехнологиНөхцөлсудалгааҮнэгүйЭрүүл мэндийн технологийнянз бүрийн ангилал, онд эхэлсэн Startup of the YearМонреаль, Квебек, Канада.





Бизнесийн хангамжийн цуврал нь хязгаарлагдмал байж болох боловч Wise Market-ийн AI-тай дэмжлэгтэй дараагийн генерацийн платформ нь тэднийг төвлөрүүлэхээр өөрчилж болно. Энэ нь таны менежментийн цаг хугацааг багасгахад туслах, хэрэглээг багасгахад туслах, үйлдвэрлэгчдэд хялбар хандах боломжийг олгодог.





Мэндэлсний зах зээл нь жилийн эхлэл юмDelaware хот, АНУгазар, мөн нэрлэгдсэн байнаМэндэлсний & Холбоо барих, ҮйлчилгээҮнэгүйБлогБүтээгдэхүүн





HackerNoon-ийн долоо хоногийн эх үүсвэрүүд дээр үзүүлэхийн тулд хүсч байна уу?

Бидний Бизнесийн Блогчлалын Програмд таны startup-ийн түүх хуваалцах!





HackerNoon-ийн Бизнесийн Блогчлалын ПрограмЭнэ нь нэг ньолон аргаБид брэндүүд тэдний хүрээ нэмэгдүүлэх, зөв үзүүлэгчтэй холбох туслах туслах. Энэ хөтөлбөр нь бизнесийг HackerNoon дээр шууд агуулгыг олгодог брэнд мэдлэг нэмэгдүүлэх, бидний ашиглан SEO гэрчилгээ бий болгох.





Here's what you get:

Таны вэбсайт руу backlinks (Yes, CTAs зэрэг)

Техникийн Компани нь таны лого, intro, Call-to-Action, болон Social-ийг санал болгож буй персонализирован Tech Company News Page

Комплекс редактор дэмжлэг таны түүх бэхжүүлэх

HackerNoon болон нийгмийн сүлжээний сурталчилгааны талаарх олон тогтмол байршуулалт

Сэтгэгдэл аудио формат руу өөрчлөгдсөн, аудио RSS feed-ээр хуваалцсан

Глобал хандлагатай 12 хэл дээр автоматаар хуваалцах

Таны брэнд нь каноникийн холболт дамжуулан домонд авторитет, SEO-ийг олж авах бөгөөд түүх нь илүү сайн органик олж авахын тулд 8 янз бүрийн тохиромжтой түлхүүр үг / хаягтай хуудсууд дээр хуваалцах болно.

Өнөөдөр таны Startup-ийн түүх хуваалцах!

HackerNoon-ийн жилийн эхлэлүүд

2024 оны StartupsHackerNoon нь шинэчлэлт, технологийн, шинэчлэлт шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны үйл явдал юм. Энэтхэгийн хамгийн сүүлийн үеийн интернэт шагнал нь бүх хэлбэртэй, хэмжээтэй технологийн эх үүсвэрүүд хүлээн зөвшөөрч, олох болно. Энэ жил 4200 гаруй хот, 6 континент, 100 гаруй аж үйлдвэрийн орнуудад 150,000-аас дээш байгууллага жилийн хамгийн шилдэг эх үүсвэр гэж нэрлэгддэг!Олон түүхүүдЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэрЭдүүлбэр





Шагнагч нь аfree interviewHackerNoon болонEvergreen Tech Company Newsхуудас





ЗөвлөгөөЭдүүлбэрСайтын дэлгэрэнгүй мэдээлэл.





Бидний дизайн ач холбогдол татаж авахЭнд.





Startups of the Year Merch Shop-ийг үзнэ үүЭнд.





HackerNoon’s Startups of The Year is a branding opportunity unlike any other. Whether your goal is brand awareness or lead generation, HackerNoon has curated packagesТаны маркетингийн асуултуудыг шийдэх.Бидний талаар дэлгэрэнгүй мэдэх авахын тулд Зураг авах!



