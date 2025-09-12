BlockchainFX зголемува 7,24 милиони долари во предпродажба како прва мулти-актива супер апликација оди во бета

, децентрализирана платформа за тргување со повеќе средства, објави дека нејзината претпродажба собрала $ 7,242,807.43 од повеќе од 9.021 учесници. Апликацијата веќе е во бета верзија, овозможувајќи им на корисниците да тргуваат со повеќе од 500 средства – вклучувајќи криптовалути, акции, девизи и стоки – додека претпродажбата продолжува.Со претпродажната цена од 0,023 долари и потврдената стартна цена од 0,05 долари, учесниците кои купуваат $BFX во текот на оваа фаза веднаш почнуваат да заработуваат награди за обложување и неделни USDT исплати преку таблата на платформата. San José, Costa Rica, September 12th, 2025/Chainwire/-- БлокчејнFX БлокчејнFX БлокчејнFX БлокчејнFX BlockchainFX Препродажба на перформанси Пред-продажба е забележано $ 7,242,807.43 во придонеси, што е еднакво на 96,57% од меката капка, со повеќе од 9,021 учесници до денес. токени се продаваат по цена пред-продажба од $ 0,023, пред потврдената цена за лансирање на размена на $ 0,05. Учесниците можат да учествуваат со ETH, USDT (ERC-20, TRC-20, BEP-20, Solana, Base), BTC, BNB, XRP, ADA, DOGE и LTC, заедно со плаќање со картички преку Visa, Apple Pay и Google Pay. Нивоата на придонеси започнуваат на 1.000 долари за ниво на почетник и се прошируваат на ниво на Легенда на 100.000 долари, нудејќи награди како што се НФТ, виза картички со ограничено издание, бонус доделувања до 80%, и трговски кредити вредни до 25.000 долари. Токен модел и иницијативи за заедницата The $BFX token uses a deflationary structure that redistributes 70% of trading fees to its community. Fifty percent of fees fund staking pools, distributed daily in BFX and USDT, while 20% support daily buybacks, with half of repurchased tokens permanently burned. Rewards are capped at $25,000 USDT per day and distributed weekly every Monday. Вкупната понуда на BFX е 3,5 милијарди токени, издадени според стандардот ERC-20. Официјалната адреса на договорот за токени е 0xD0d801eEa2c2422dF3e626b82EBBb618f4Cc445e. Токените купени во предпродажба ќе бидат дистрибуирани преку airdrop по завршувањето на предпродажба. Информации за $BFX Токен Пресај За да се приклучат на пре-продажба, корисниците се поврзете на децентрализиран паричник како што се MetaMask, Trust Wallet или Coinbase Wallet.По изборот на опција за плаќање - крипто или картичка - придонесувачите ја потврдуваат трансакцијата преку нивниот паричник. BlockchainFX исто така нуди ексклузивен 30% бонус со кодот Откако ќе бидат потврдени, пред-продажба доделувања се појавуваат во таблата на корисникот, каде што залагање награди почнуваат да се акумулира веднаш. Булевар 30 Булевар 30 Виза картичка и платформа Услуги BlockchainFX им нуди на учесниците на предпродажба ексклузивен ранен пристап до BFX Виза картичка, достапна во метални и 18-каратни златни изданија. картичката се интегрира со Apple Pay и Google Pay, овозможувајќи трансакции до 100.000 долари по купување и 10.000 долари во месечни повлекувања на банкомати. Во меѓувреме, трговската платформа е во бета, поддржувајќи беспрекорен пристап до повеќе од 500 средства во една средина. Оваа структура го позиционира BlockchainFX како првата супер апликација за комбинирање на крипто и традиционалните финансиски пазари под еден интерфејс. мост Global Finance and Blockchain BlockchainFX се позиционира на пресекот на блокчејн и традиционалните финансии, решавање на јазот помеѓу крипто пазарите - со просек од 89 милијарди долари во дневен обем на тргување - и глобалниот девизен пазар, кој обработува повеќе од 7,5 трилиони долари дневно. За BlockchainFX Децентрализирана мулти-активна трговска платформа која ги комбинира блокчејните со традиционалните финансиски пазари. Поддржувајќи повеќе од 500 средства – вклучувајќи криптовалути, акции, девизи, стоки, ETFs и деривати – платформата обезбедува сеопфатна средина за глобалните корисници. Неговиот роден токен, $BFX, залагање на моќ, награди, купувања и интеграција на Visa картички. BlockchainFX е ревидиран од Coinsult и CertiK, со тимска верификација завршена од Solidproof. is БлокчејнFX БлокчејнFX БлокчејнFX Корисниците можат да најдат повеќе информации тука: \n \n \n \n Веб-страница: https://blockchainfx.com/ Блокчејн: https://x.com/BlockchainFXcom Телеграм Разговор: https://t.me/blockchainfx_chat https://blockchainfx.com/ https://blockchainfx.com/ https://x.com/BlockchainFXcom https://x.com/BlockchainFXcom https://t.me/blockchainfx_chat https://t.me/blockchainfx_chat Контакт ЦММ Лиза Еванс БлокчејнFX Здраво@blockchainfx.com \n \n Оваа приказна беше објавена како соопштение за медиумите од Chainwire во рамките на Програмата за бизнис блогирање на HackerNoon. Оваа приказна беше објавена како соопштение за медиумите од Chainwire во рамките на Програмата за бизнис блогирање на HackerNoon. Програмата Програмата