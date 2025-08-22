Што 42 интернет луѓе мислат за Silksong, новата игра 8.5 години во правење

По речиси една деценија на шпекулации, одложувања и бескрајни онлајн разговори, Конечно падна во рацете на играчите За играта која првично беше замислена како DLC во 2017 година, тешко е да се прецени колку долго траеше ова патување – не само за Тим Чери, туку и за заедницата која го зачувала хипот. Оригинално име: Hollow Knight: Silksong September 4, 2025 Дали агилноста на Hornet го редефинира искуството на metroidvania? Дали шефовите казнуваат сепак фер? Дали светот е толку прекрасен како Hallownest, или нуди нешто сосема ново? Овие се прашањата со кои навивачите, критичарите и секојдневните играчи се борат уште од издавањето. Наместо гледна точка на еден рецензент, оваа статија се вклопува заедно - играчи и писатели кои всушност вложиле време во Silksong, споделувајќи ги своите нефилтрирани впечатоци. Од блескави пофалби до тешки критики, овие цитати нудат мозаик за тоа како Silksong слета со луѓето кои најмногу значат: оние кои го играат. 42 different voices RegrettableWaffle (Reddit): „Да, тоа е добар 10/10“ на reddit.com MikeyTheShavenApe (Reddit): Метроидната страна на играта беше кул, но механиката на душата кога ќе умреш ме натера да го напуштам.“ на reddit.com Anonymous Reddit User (r/Silksong): „Прекрасна Метроидвана, без лажни слики или колачи, луд добар борбен систем и навистина убава приказна со добро напишани ликови. на reddit.com DrClockNebula (Reddit – first impressions): „Игривоста изгледа ветувачки.Неверојатно е како можете да почувствувате дека работеле одлично, така што движењата на „непријателот“ Хорнет во Хонг Конг станаа репродуктивни токму сега. на reddit.com DrClockNebula (Reddit – first impressions): “Изненаден од тоа колку шарм слотови постојат. Се разбира, сите очекувавме да имаме повеќе, но wow, тоа е речиси двојно. на reddit.com DrClockNebula (Reddit – first impressions): Музиката е навистина ветувачка – слушнав како 3 различни песни, но Кристофер Ларкин е толку добар, човече.“ на reddit.com DrClockNebula (Reddit – first impressions): „Првиот град е веќе пожив од Диртмут. Сакам да видам како сите овие ликови се развиваат како што се развивате. на reddit.com Seivardian (Blue’s News comment): „Првата игра е навистина добра, со најголем недостаток да нема опции за потешкотии. Тоа може да биде казнувачки тешко, со делови кои никогаш нема да ги видам. блузnews.com Phirestar (Steam Community forum): "Хорнет работи со побрзо темпо и има помалку рамки за опоравување, па затоа е дадено дека босовите борби ќе бидат повеќе предизвикувачки во Silksong во споредба со Hollow Knight - тоа е едноставно природата на дизајнот на играта." од steamcommunity.com * "Ако игра механика по дефолт ги прави работите потешки, тогаш тоа е лоша игра механика. Тоа не значи дека горенаведеното е точно, иако, како што не е. Очигледно непријатели може да се балансираат околу рече побрзо темпо и помалку рамки за опоравување. потешко е најверојатно затоа што девизите се *** Melodia (Steam Community forum): is Но, тоа не е поради дизајнот на играта.“ од steamcommunity.com vexe00 (Steam Community forum): „Тешкотијата воопшто не е она што е важно, јас би го претпочитал тоа ако програмерите се фокусираат на тоа да ги направат забавни да се борат наместо тоа.“ од steamcommunity.com DaylightDemon (Steam Community forum): Исто така, не чувствувам дека Холовиот витез треба да притисне понатаму во територија слична на душата. Мислам дека кривата на учење и конечната тешкотија во финалниот DLC се блиску до совршенство. Сите содржината – и тоа е како што треба да биде, ИМО. Ако ја направите основната игра толку тешка колку што хардкор толпата може да се справи, тоа ќе ги отфрли играчите. од steamcommunity.com Сите ROMhaiku (Nintendo Life comment): „Секако дека со нетрпение го очекувам тоа, но мојата најголема загриженост е дека тоа ќе заврши. too long Постои овој тренд сега каде што програмерите сметаат дека продолжението мора да биде поголемо, подолго и повеќе извлечено за да одговара на хипето, но често тоа е потесните, совршено темпо игри - како оригиналот - што ме привлекуваат повеќе (како возрасен со сиромашни времиња). " Недостатоци на nintendolife.com Долго ShieldHero (Nintendo Life comment): „Неверојатно погледнете ја оваа возбудлива игра што ќе излезе во 2030 година! шеги настрана, тука е надежта дека Silksong ќе испорача по сето ова чекање!“ Недостатоци на nintendolife.com gizmoisthebestcat1 (Steam user review): „Босовите на оваа игра ме натераа да ја љубам кожата и да ја јадам додека се фрлам во бензин и го осветлувам на оган. од steamcommunity.com BMo (Steam user review): Сепак, јас сум среќен што ја дадов оваа игра шанса, бидејќи игра брзо стана многу позабавна, покажувајќи го својот прекрасен уметнички стил, тешки (сепак фер и наградувачки) шефови, неверојатна саундтрака и забавни и ... интересни ликови (да кажам најмалку). од steamcommunity.com chickenboo (Blue’s News comment): „Се согласувам, стигнав до канализацијата и се откажав, тоа беше само досадно тешко и не помогна дека твојот меч е толку краток, нема дострел. Elden Ring беше поедноставен од овој. не мислам дека овие Metroidvania игри се за мене. блузnews.com Jamie Hore (PCGamesN): Накратко, Hollow Knight: Silksong се чувствува токму онака како што се надевавме дека ќе биде. Убаво, но брутално. Шармантно, но предизвикувачко. Тоа не изгледа како масивно отстапување од оригиналот, но со неколку прилагодени и ребалансирани техники, сепак ја освежува формулата. Ако сакате нешто радикално поинакво во одделот за игра, тогаш можеби чекањето од осум години нема да се чувствува како да вреди. Ѓорѓиќ.com Jamie Hore (PCGamesN): „Навигацијата на паѓачките карпи, непријателите на ранг-а-фијлот и нападите на „Мос мајка“ кои на почетокот беа тешки за читање, ме натераа апсолутно да се заклучам. избегнав какви било смртни случаи, но имаше некои неверојатно блиски повици таму. Имајќи предвид дека оваа средба доаѓа рано во Силсонг, мислам дека подоцнежните шефови нема да одат толку лесно на нас. Ѓорѓиќ.com Josh West (GamesRadar): „Возењето на гробот на Мос се чувствува како нежна реинтродукција – едноставни предизвици на платформата и борбени средби низ бујна, лисната средина. Тоа е местото каде што можам да добијам вистинско чувство за поагилниот сет на движења на Хорнет, составен од остри бели дробови и дијагонални притисоци додека ткае околу влезните проектили. Прозорецот за парење изгледа поостри, поинтуитивен. Средната средба со мајката на Мос ме остави да се чувствувам недопрено, како да само меморијата на мускулите би била доволна за да ме заштити од штета.“ игрирадар.com Josh West (GamesRadar): „Ако имам собрано нешто од моето време со Hollow Knight: Silksong тоа е дека додека Hornet може да има поагилен сет на движења, брзината на движење се уште е заземена; агресијата е наградена, а неодлучноста е казнета. игрирадар.com Alberto Garrido (Gamereactor): „Вие сфаќате дека сет на движења на Хорнет е многу поразновиден и прецизен од празниот витез од првата игра. Во втората демо - многу потешко и делумно, да речеме, на половина пат низ играта - веќе имаме многу повеќе способности отклучени, и можеме да се сретнеме со многу потежок и предизвикувачки шеф. Имаме на располагање неколку работи, на пример напад со иглата на Хорнет. Гамереактор.еУ Alberto Garrido (Gamereactor): „Како што велам, оваа конструкција изгледа многу солидна.Не видовме проблеми со фремерите за играње во пренослив режим на Nintendo Switch 2 или во Док на конзолата. Гамереактор.еУ Alberto Garrido (Gamereactor): „Друга од големите работи што Silksong се чини дека ги нагласува во споредба со Hollow Knight е тоа што сценариите се многу поживи. Не само затоа што има повеќе непријатели или ликови во позадина – мислам дека сè изгледа анимирано, од ветрот во тревата до чекорите на Хорнет кога таа стапнува на мокриот терен. Исто така има елементи кога се скрши, на пример, некои огнени цвеќиња во вториот дел од демото кои се експлозивни – всушност некои непријатели ги фрлаат, и ако успеете да ги погодите во воздухот, можете да ги вратите и да направите многу штета, бидејќи тие се експлозивни.“ Гамереактор.еУ Alberto Garrido (Gamereactor): „Во првата демонстрација, која е вовед во шумска област полна со вегетација, првото нешто што излегува е дека има тона деструктивни елементи на мапата. Не се однесувам само на типичните објекти што ги уништувате и тие фрлаат шрапнели или монети како во првиот дел – тука е процес на потопување во оваа нова земја низ која Hornet се движи. Гамереактор.еУ RegrettableWaffle (Reddit): „Јас дури и не сум голем во жанрот и се заљубив во него.“ на reddit.com Xbox Wire (Official X account): Годините на чекање се исплатиле – игравме Hollow Knight: Silksong и се чувствува како достоен наследник на инди класикот. x.com на ♛ Schultheiß (Steam forums): Тимот Cherry го направи тоа повторно. Silksong се базира на брилијантот на својот претходник со неверојатни визуелни слики, фасцинантен саундтрак и агилен, уникатен стил на играње на Hornet. од steamcommunity.com ♛ Schultheiß (Steam forums): „Сепак, некои механичари би можеле да користат подобри објаснувања во играта, а недостатокот на онлајн ресурси ги прави одредени моменти повеќе фрустрирачки. Неколку задржувачки проблеми од Hollow Knight, како што се досадно повраќање и врвови на потешкотии, остануваат. од steamcommunity.com The Verge (expert opinion via BestTopProducts): „Силксонг е ремек-дело на дизајнот и атмосферата, и достоен наследник на оригиналот.“ Најдобри производи.co.uk Best Top Products (overview review): Високо очекуваното продолжение на Hollow Knight, Silksong нуди убаво дизајниран свет, предизвикувачки игра и неверојатно убав саундтрак. Најдобри производи.co.uk Wesley LeBlanc (Game Informer): „Мојата омилена работа во врска со демото во овој момент е дизајнот на звукот и резултатот. „Хорнет“ фрла околу нивоа, а нападите звучат цврсто; победувањето на бубачките ги прави да експлодираат во инсекти, а грубите звуци ги придружуваат секоја смрт. „Сето ова е вградено во одличен резултат (досега) кој е виолина-тежок и звучи како нешто што треба да го слушам во голем европски театар додека сум облечен во облека од 18 век. играинформатор.com Wesley LeBlanc (Game Informer): „Командата Cherry создаде одлична Metroidvania во Hollow Knight од 2017 година. Ако она што го играв денес е индикација, Silksong ќе го следи својот чекор – навистина уживам во она што го играв. Но демото беше премногу кратко за да направи било каков збор поголема од тоа. Тоа е повеќе Hollow Knight, со побрз протагонист. играинформатор.com Wesley LeBlanc (Game Informer): „Хорнет има брзо движење на мантот што го прави пешачењето и платформирањето низ оваа моштива пештера ветер. Таа е брза, а нејзината брзина на движење убаво се вклопува во нејзината борбена брзина.“ играинформатор.com Wesley LeBlanc (Game Informer): „Непосредно, Хорнет е многу побрз од протагонистот на првата игра, со А (на контролорот на Xbox) што служи како скок и X што служи како напад. Нејзините напади се брзи и широки, и има мало одложување помеѓу секој напад кој се чувствува одлично за комбинации кои ги користат способностите што ги замислувам да се појават подоцна во играта. Со притискање на Б, Хорнет може да се поврзе, што го лекува целото нејзино здравје. играинформатор.com Горбяк (VGTimes user): „Ми се чини дека Silksong ќе разочара многу луѓе, барем поради огромното време на очекување, и како што знаете, премногу очекувања доведуваат до разочарување...“ Веб-страница vgtimes.com Vlad198 (VGTimes user): Веднаш штом видов дека Silksong ќе излезе наскоро, бев претерано задоволен како луд, па се радувам на оваа игра и се надевам дека ќе биде толку совршена во моето мислење како оригиналниот HOLLOW KNIGHT. " Веб-страница vgtimes.com Skaiven (VGTimes user): „Стилистиката, музичкото придружување, лора, рамнотежата, атмосферата, динамизмот – сето тоа се нештата за кои првиот дел се заљуби и ги освои навивачите.Всушност, се надевам дека вториот дел ќе биде поголема големина, механиката ќе биде подобрена, ќе бидат воведени нови, играта нема да изгуби никакви силни аспекти и нема да ги добие слабите.“ Веб-страница vgtimes.com Andrew Highton (Insider Gaming): „Во рок од неколку секунди, се чувствував како Hollow Knight... Тоа е само возбудливо со нешта што се случуваат надвор од екранот, а секоја мини-сцена се пофалува со богата палета на нијанси и бои. инсајдер-gaming.com Andrew Highton (Insider Gaming): „Брзо се запознавам со контролите, и се соочувам со постепено градење непријателски брзање на зголемување на тешкотиите. Чудотворно, преовладувам и се чувствувам несигурно – ова е веројатно средба со која не треба да се соочите до неколку часа. инсајдер-gaming.com Andrew Highton (Insider Gaming): Јас ќе се намали на лов: Умрам повеќе пати, и мојата демо сесија завршува ненадејно. Јас не може да одговара на темпото на Lace, и како и многу шефови на Hollow Knight, нејзините шефови на напад не се смешно тешки и шокирани како во разни Soulslikes, но ќе спам копчиња и фали повеќе од средновековно оружје. Секоја смрт ме донесе поблиску до победнички напор, и со уште неколку оди, мислам дека ќе ја надминам моќта на ликот. Но тоа е кукот, нели? шефовите на Hollow Knight не се влечат за 5-10 минути, но се уште се чувствувате заситени во вашата глад за победа, и продолжувате да одите. инсајдер-gaming.com Wesley LeBlanc (Game Informer): „Сега одвоен од моето време играјќи Silksong за еден час, јас сум главно само возбуден дека играта е реална и репродуктивна. Не знам дали ќе живее до годините на хипе – се прашувам дали тоа е дури и можно, без оглед на тоа колку добро може да се покаже играта. Во овој момент, не сум убеден дека тоа е второто доаѓање на Metroidvanias YouTube разговор дневници мислат дека тоа може да биде, но тоа е исто така неправедно очекување да се стави на Silksong. играинформатор.com По сите години на чекање, Hollow Knight: Silksong пристигна – и консензусот е толку разновиден како и самите играчи.Некои го сметаат за ремек-дело на дизајнот и атмосферата, додека други се борат со своите врвови на потешкотии или се прашуваат дали било која игра може да живее до речиси девет години на очекување.