Револуционирање на планирањето на синџирот на снабдување со АИ: машинско учење и агентички рамки

Мислите дека сè е во ред и тогаш тука доаѓа овој синџир на возови на стоки и полици на врвот и среќен клиент и вие сте речиси слободни да дишат, во случај нешто може да оди наопаку. Сепак, тоа не беше така во последните неколку години. Тоа не е токму толку очигледно, но кога ќе се случи да се биде во него, тогаш тоа доаѓа до вас. Планирањето престана да биде изглед на вид на претпоставка - барем во однос на тимовите кои се базираат на понови системи со АИ и машинско учење основа. Не, тоа не е дека складиштата ќе бидат преземени од роботи. Smarter, Quicker, and Just a Bit Sneaky Попаметни, побрзи, и само малку снежни Најпосакуваните системи за вештачка интелигенција не се непријатни, и она што го забележав е дека тие не доаѓаат во рамнотежата на артикулацијата на извештајот на таблата или драматичното известување. Тие ги набљудуваат испораките, нарачките, трендовите, задоцнувањата, занемарувањата на барањата – сите тие мали движечки тркала кои мораше да ги следи поголемиот дел од оние мајсторски планирачи.Кога започнуваат да доаѓаат вторите раце или дури и очите или и двете, и кога нешто почнува да истекува на часовникот, тие ви кажуваат дека слабите добавувачи се зголемуваат, или дека се приближува сезонска бура, тие го прават тоа. What's Under the Hood Што е под хаубата Машинско учење е клучот за сето ова. Ова е како јас концептуализирам дека овој систем може да работи, иако јас не сум инженер. Сепак, верувам дека овој систем го следи она што веќе се случило, она што се случува и она што треба да се случи подоцна. Тоа не е секогаш совршено, но не мора да биде.Треба само да ги собере проблемите на рана фаза, однапред од човечкото битие – и почесто тоа го прави. Во мојот случај, имав искуство во кое системот на еден од трговците на мало знаеше дека има мали несогласувања во информациите за пребарување на идентичен производ на интернет. Никој не забележал. Но, проактивниот чекор на системот да ја исправи прогнозата со нарачување на дополнителни производи беше точен, и тоа би резултирало со не-стоп-out следната недела, за разлика од она што всушност се случило. Still a Human Game Уште една човечка игра Тоа е една од работите што се губат во хипето. Човечките суштества се оние кои се оставени во центарот на сцената. Големи планови не се воспоставени од такви системи. Наместо тоа, тие може да се сметаат за консултанти, и тие се во можност да филтрираат низ илјадниците на податоци точки достапни за нив и да ви ги испорачаат нивните филтрирани верзии. Тоа е нивната забелешка: „Еј, овој добавувач не се држи до времето. Дали ќе направиме промена?" Или, „Овде, ќе платиме висока следната недела, освен ако не резервираме испорака". Тоа е само ова: дека овој пат, вие нема да се грижите за обидот да ги вратите работите на пат. Живо, а не заспано Најголема промена на времето? Планирањето беше планирано. Неделни состаноци. Месечни цели. Квартални прегледи. Сега? Тоа е константно. Тоа е во живо. Системот ќе ги следи работите 24/7 и нема да чека до понеделник наутро за да формира аларм. Тоа е – или беше – време да ви кажеме дека е. И со сите поврзани заедно – локации на добавувачи, логистички апликации, складишта – во случај на промена, тогаш сите ќе знаат. Better Prepared, Not Just Faster Подобро подготвени, не само побрзо Исто така забележав дека компаниите успеале да се издигнат на нозе во рок од неколку часа, а не денови.Тоа не е среќа.Причината за ова е дека со развојот на овие системи, брзината се воспоставува, имајќи предвид дека отпорноста исто така се воспоставува. Тие не само што ќе ве направат да патувате побрзо, туку ќе ве направат попаметни. И во позадина, тие исто така ви помагаат во бричење на масти, поевтини испораки и изборот на добавувачи со намален отпечаток. Peeking Ahead Пејкинг напред Луѓето секогаш прашуваат што е следно. Ќе речам дека го знам сето тоа? Не. Но, што се однесува до мојот случај, иднината ги носи невидливите помагачи. Вештачка интелигенција, во која не е потребен говор – во систем на камион инсталиран на камион, или сензор инсталиран во магацин. Постојат роботи кои зборуваат и ги решат вашите проблеми пред да слушнете за тоа што ви се случува. Нема фанфери. Нема големи лансирање настани. Само полесни операции. Подобри маргини. Помалку главоболки. Bottom Line Долна линија Ова се случува да биде живот кој е тешко да се одржи кога ќе продолжи со бројките од претходната година и се надевам дека ништо не може да оди погрешно. Сепак, тоа не е дека се плашите да ги користите овие повеќе модерни АИ-помоќни алатки повеќе. Малку помалку противпожарна борба. Малку повеќе контрола. Системот не ви го вратил грбот во идеалното - туку доволно задоволително - да ја промените играта. Тоа е она за што не зборуваат доволно гласно, не е наслов. 

Оваа приказна беше дистрибуирана како објава од Сања Капур во рамките на Програмата за бизнис блогирање на HackerNoon.