Famerenan'ny NFT Paris 2025: Hetsika mahagaga, fa ny fitsipika mifehy? Manana asa atao izahay

NFT Paris 2025 dia nitondra fiaraha-monina sy fanavaozana ho amin'ny fiainana, fa ny tolona amin'ny onboard dia mampiseho fa ny Web3 dia mbola mila lalana lavitra ho an'ny fananganana faobe.





Tamin'ity taona ity, sambany aho no nahazo fahafinaretana nanatrika ny NFT Paris 2025 [1] , izay natao tao amin'ny La Grande Halle de la Villette (mazava ho azy fa any Paris) ny 13 ka hatramin'ny 14 Febroary. Miaraka amin'ny mpanatrika 20.000 no andrasana, tranoheva 150, famelabelarana avy amin'ny mpandahateny 400, ary hetsika an-daniny 200 mahery, nampanantena fa lehibe ilay hetsika — ary teo afovoan'izany rehetra izany aho.





Efa nanatrika fihaonambe crypto maromaro teo aloha fa tsy nitsidika ny NFT Paris mihitsy, dia ambony ny fanantenako. Na dia tsy manana fifandraisana manokana amin'ny lalao NFT aza aho (lehilahy DeFi bebe kokoa aho), dia liana ny hijery ny hetsika sy ireo vondrom-piarahamonina NFT samihafa. Tena nampiala voly tokoa satria ny lafiny fiaraha-monina ao ambadiky ny NFT dia tena fantatra amin'ny tena fiainana ary mampivondrona ny olona. Ohatra, ny Pudgy Penguins [2] dia nanangana karazana Igloo izay ny tompon'ny Pudgy Penguin NFT ihany no afaka miditra sy mahazo zava-tsoa. Hevitra mahafinaritra. Saingy tsy momba ny NFTs fotsiny ny NFT Paris (na dia milaza izany aza ny anarana) - nanasongadina ny lahateny momba ny Real World Assets (RWAs), Bitcoin Ordinals ary AI ihany koa. Ny tontonana momba ny tokenization sy ny RWA dia nahasarika ahy manokana satria tiako ity lohahevitra ity ary miasa amin'ity sehatra ity, miaraka amin'ireo mpandahateny mavesatra avy amin'ny Stellar Foundation, VanEck, Société Générale, sy ny maro hafa. Nahatalanjona ireo trano heva (ary feno zava-tsoa ary tena tiako ireo zava-tsoa ireo), fa toy ny mahazatra, ny tena nisongadina dia ny fifandraisana amin'ireo namana web3, mpanao trano ary olona mitovy hevitra. Ireny resaka ireny no ahatsapanao ny fihetsehan'ny tontolo iainana sy hianaranao bebe kokoa momba ireo fanamby sy fironana ankehitriny.

Fialam-boly tsara: Fandrosoana sy fanavaozana

Velona sy tsara ny fampandrosoana ao amin'ny web3—indrindra ny manodidina ny tokenization. Mampientam-po ny mahita ity hevitra ity mihamitombo hatrany. Taorian'ny taona maro nisian'ny tsy fahazoana antoka momba io lohahevitra io, dia hitanao ny fitomboan'ny fahalianana; atosiky ny filan'ny andrim-bola lehibe indrindra. Izany dia tena fironana eto mba hijanonana araka ny hevitro. Fotoana iray niavaka ho ahy ny nianatra momba ny fampiharana [3] BitcoinOS ny ZK-Proofs amin'ny Bitcoin. Tsy nampoiziko hoe azo atao izany — tena nampiaiky volana ahy izany. Ny mpanao trano izay teo “tsy nahy” rehefa nahazo ny tranohevany dia tena nahafinaritra ary nampahafantatra ahy tamin'ny antsipiriany ny lohahevitra (ary nanome ahy T-shirt, misaotra indray). Ary izay ihany koa no resahin'ireo fihaonambe ireo: Mianara momba ny tetikasa vaovao sy manaraka ny fivoarany. Ny teboka iray hafa tokony holazaina dia ny fahaizan'ny marketing Rekt [4]! Ny marika nataon'izy ireo dia nanondraka ny hetsika satria vao avy nanome ranom-boankazo misy tsiron-tsakafo azonao jerena mba hahazoana mari-pamantarana izy ireo - kilasy master amin'ny marketing crypto ary fampisehoana ny fomba tsotra hahatonga ny olona ho liana amin'ny tetikasanao. Fotoana miavaka amin'ny onboarding mifanohitra amin'izay ho avy.

Ny olan'ny onboarding: fahafahana tsy hita

Ankehitriny ho an'ny fandraisana andraikitra tsy dia tsara loatra: Mbola lavitra ny fandehanana amin'ny fampidirana olona vaovao ao amin'ny web3. Mamelà ahy hizara traikefa manokana aminao. Nanatrika hetsika lafiny NFT Paris niaraka tamin'ny sipako sy namako roa aho—tsy misy mifandray amin'ny web3 na iray aza. Nihevitra aho fa ny vernissage misy lohahevitra NFT dia mety ho fampidiran-dresaka tsara ho an'ny NFT sy web3, manana fifandanjana tonga lafatra eo amin'ny traikefa tena izy amin'ny fikasihana web3 izy io. Indrindra amin'ny tontolon'ny NFTs, tokony ho tonga lafatra ny galeri-kanto. Ny hetsika dia nampanantena NFT maimaim-poana amin'ny alàlan'ny fanodinana kaody QR — traikefa voalohany tonga lafatra (na araka izay noheveriko).





Inona no zava-nitranga, rehefa avy nanazava tamin'izy ireo aho fa mila mijery ny kaody QR amin'ny kitaponao ianao, avy eo manodina ny NFT anao, ary mijanona ao amin'ny kitaponao mandrakizay izany:





Nojereko ny kaody QR niaraka tamin'ny kitapom-bolako maro—dia hitako fa tsy manohana ny blockchain Etherlink [5] ampiasaina amin'ny fanodinkodinana izy io. Nifindra tany amin'ny Coinbase Wallet aho izay natolotr'izy ireo ahy avy eo (soa efa napetraka) ary nojerena indray. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nifandray tamin'ny dApp ny poketra—fa rehefa nanandrana nanao pirinty aho, dia nisy lesoka: "Mila ho ao anaty lisitra fotsy ianao.". Noho izany dia tsy maintsy nandeha nitady olona niasa tao amin'ny tranombakoka aho mba hahazoako lisitra fotsy. Tamin'izay fotoana izay dia efa tsy liana intsony ny namako tamin'ny antsasaky ny traikefa. Sarotra loatra ilay dingana ho an'ny zavatra tsy nomeny lanja loatra — NFT maimaim-poana.



Ary marina? Tsy manome tsiny azy ireo aho. Raha mbola tsy niditra tao amin'ny web3 aho dia mety ho nampiala ahy koa ity dingana tsy azo ampiasaina ity. Ity traikefa ity dia nanamafy ny hevitro: ny onboarding dia tsy maintsy milamina . Ny fampiharana Web3 dia tsy maintsy manao laharam-pahamehana amin'ny traikefan'ny mpampiasa ka na ny olona tsy mahazatra amin'ny crypto aza dia afaka mifandray tsy misy korontana. Mandra-pandaminantsika ity olana ity, dia hijanona ho iray amin'ireo fanamby lehibe indrindra amin'ny web3 ny onboarding "normies". Ity dia fehin-kevitra somary mitombina satria efa fantatsika avy amin'ny Internet ankehitriny fa raha tsy mahitsy ny dingana iray dia mihena be ny fitazonana ny mpampiasa. Efa zatra amin'ny fanamorana sy ny fahatsorana isika ary tsy maintsy manome izany koa ny traikefa web3 tonga lafatra.

Hevitra farany: Hetsika lehibe manasongadina fironana sy fanamby

Raha ny marina, ity traikefa mahakivy ity dia tsy mamaritra ny NFT Paris amin'ny ankapobeny — nanana fotoana nahafinaritra aho nifandray indray tamin'ny namana teny an-habakabaka ary nahafinaritra ny NFT Paris. Raha ampitahaina amin'ireo fihaonambe crypto hafa nalehako, dia tsy dia ara-dalàna loatra izany, ary nivezivezy bebe kokoa tamin'ny fialamboly, fientanam-po tsara ary fananganana fiaraha-monina - fiovana noraisina tamin'ny fihaonambe mifantoka amin'ny indostria toy ny Tokenization Summit. Na izany na tsy izany, vao mainka nampientanentana ahy ny fihaonambe momba ny Herinandron'ny Blockchain Paris 2025, izay mbola andrasako ny hahazo tapakila (mifanojo ry zalahy, hisy ny famerenana lalina).





Ny NFT Paris dia fampahatsiahivana tsara ny amin'ny halaviran-dava sy ny halavirana mbola tsy maintsy atao mba hahatonga ny web3 ho azon'ny rehetra tokoa. Amin'izao tontolo izao ankehitriny, manantena ny traikefan'ny mpampiasa tsy misy olana ny olona. Ny disadisa hitantsika (ekena matetika) ao amin'ny web3 dia sakana lehibe amin'ny fananganan-jaza — ary ny hetsika tahaka ny NFT Paris dia tokony hitarika ny fiampangana amin'ny fampisehoana ny maha-mora sy mahafa-po ny web3. Raha mila fananganana faobe isika dia mila dApps sy fotodrafitrasa izay manome fahatsapana voalohany tsy misy kilema ho an'ireo mpampiasa vaovao. Raha tsy izany, ny fifaneraseran'ny olona maro amin'ny crypto ihany no hijanona ho voafetra amin'ny fifanakalozana afovoany — fanehoana ratsy ny tena dikan'ny web3. Nampahatsiahivin'ny NFT Paris ahy ny antony itiavako an'ity habaka ity—fa koa ny antony mbola misy asa tokony hataontsika ary angamba amin'izay tokony hifantohantsika bebe kokoa.





Efa tany amin'ny NFT Paris ve ianao na fihaonambe crypto hafa? Zarao ny traikefanao! Ary iza aminareo no ho hitako amin'ny Herinandro Blockchain Paris amin'ity taona ity?





Raha liana amin'ireo lohahevitra ireo ianao dia aza misalasala manaraka ahy! Manoratra lahatsoratra momba ny DeFi, crypto, ary izay rehetra mifandraika amin'izany aho. Raha te hiresaka amiko ianao na hiara-hiasa amin'ny lahatsoratra iray dia azonao atao ihany koa ny manatona amin'ny X/Twitter na Bluesky , ny solon'anarana ahy ao @ Maxo1st ihany koa.





Misaotra, xx

