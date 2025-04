Reseña de NFT Paris 2025: un evento increíble, pero ¿cómo incorporar a los normies? Tenemos trabajo por hacer

NFT Paris 2025 dio vida a la comunidad y la innovación, pero los problemas de incorporación muestran que Web3 aún tiene un largo camino por recorrer para lograr una adopción masiva.





Este año, por primera vez, tuve el placer de asistir a la NFT Paris 2025 [1] , que tuvo lugar en La Grande Halle de la Villette (obviamente en París) del 13 al 14 de febrero. Con 20.000 asistentes esperados, 150 stands, presentaciones de 400 oradores y más de 200 eventos paralelos, el evento prometía ser enorme, y yo estaba justo en el medio de todo.





Como había asistido a varias conferencias sobre criptomonedas antes, pero nunca había visitado NFT Paris, tenía muchas expectativas. Si bien no tengo una relación particular con el juego NFT (soy más un tipo DeFi), tenía curiosidad por explorar el evento y las diferentes comunidades NFT. Fue realmente entretenido, ya que el aspecto comunitario detrás de los NFT es realmente reconocible en la vida real y une a las personas. Por ejemplo, Pudgy Penguins [2] había creado una especie de iglú en el que solo los poseedores de NFT de Pudgy Penguin podían ingresar y obtener obsequios. Una idea genial. Pero NFT Paris no se trataba solo de NFT (aunque el nombre lo diga), también incluyó charlas sobre activos del mundo real (RWA), ordinales de Bitcoin e inteligencia artificial. Los paneles sobre tokenización y RWA me resultaron particularmente atractivos, ya que me encanta este tema y trabajo en este campo, con oradores de peso pesado de Stellar Foundation, VanEck, Société Générale y más. Los stands eran impresionantes (y estaban repletos de cosas buenas, y me encantan esas cosas buenas), pero, como siempre, lo más destacado fue poder conectar con amigos, desarrolladores y personas con ideas afines de la Web3. En estas conversaciones, puedes sentir el pulso del ecosistema y aprender más sobre los desafíos y las tendencias actuales.

Puntos positivos clave: progreso e innovación

El desarrollo en la Web3 está muy vivo y bien, especialmente en torno a la tokenización. Es emocionante ver que este concepto gana cada vez más fuerza. Después de años de incertidumbre en torno a ese tema, se puede ver que aumenta el interés, impulsado principalmente por el apetito de las grandes instituciones financieras. Esta es definitivamente una tendencia que llegó para quedarse en mi opinión. Un momento destacado para mí fue enterarme de la implementación de ZK-Proofs en Bitcoin de BitcoinOS [3] . No tenía idea de que eso fuera posible, me dejó realmente impresionado. Los desarrolladores que estaban allí "por accidente" ya que ganaron su puesto en el stand fueron increíblemente amables y me presentaron en detalle el tema (y me ofrecieron una camiseta, gracias de nuevo). Y de eso también se tratan estas conferencias: aprender sobre nuevos proyectos y seguir su desarrollo. Otro punto a mencionar es el genio del marketing de Rekt [4]! Su marca inundó el evento, ya que simplemente regalaron latas de agua saborizada que se podían escanear para obtener tokens, una clase magistral de marketing de criptomonedas y una demostración de lo simple que puede ser hacer que la gente se interese en tu proyecto. Un momento destacado de incorporación en contraste con lo que viene después.

El problema de la incorporación: una oportunidad perdida

Ahora, una conclusión menos positiva: la incorporación de nuevas personas a la web3 aún tiene un largo camino por recorrer. Permítanme compartir una experiencia personal con ustedes. Asistí a un evento paralelo de NFT Paris con mi novia y dos amigos, ninguno de los cuales tiene ninguna conexión con la web3. Pensé que una inauguración con temática de NFT sería una introducción ideal a los NFT y la web3, tiene el equilibrio perfecto entre la experiencia de la vida real con un toque de web3. Especialmente en el contexto de los NFT, una galería de arte debería ser perfecta. El evento prometía NFT gratis a través de la acuñación de códigos QR, una primera experiencia perfecta (o eso pensé).





Lo que realmente sucedió, después de que les expliqué que simplemente tienen que escanear el código QR con su billetera, luego acuñar su NFT y permanece en su billetera para siempre:





Escaneé el código QR con mi billetera multicadena, solo para descubrir que no era compatible con la cadena de bloques Etherlink [5] utilizada para acuñar. Cambié a Coinbase Wallet, que luego me recomendaron (por suerte ya estaba instalado) y escaneé nuevamente. Esta vez, la billetera se conectó a la dApp, pero cuando intenté acuñar, recibí un error: "Debes estar en la lista blanca". Entonces tuve que buscar a alguien que trabajara en la galería de arte para que me incluyera en la lista blanca. Para entonces, mis amigos ya habían perdido el interés a mitad de la experiencia. El proceso era demasiado engorroso para algo que de todos modos no valoraban mucho: un NFT gratuito.



¿Y, sinceramente? No los culpo. Si no estuviera ya metido en la Web3, este proceso poco práctico también me habría desanimado. Esta experiencia reforzó mi opinión: la incorporación debe ser fluida . Las aplicaciones Web3 deben priorizar la experiencia del usuario para que incluso alguien que no esté familiarizado con las criptomonedas pueda interactuar sin fricciones. Hasta que solucionemos este problema, la incorporación de "normales" seguirá siendo uno de los mayores desafíos de la Web3. Esta es una conclusión relativamente lógica, ya que sabemos por la Internet actual que si un proceso no es sencillo, la retención de usuarios se reduce enormemente. Estamos acostumbrados a la comodidad y la simplicidad, y una experiencia Web3 perfecta también debe ofrecer eso.

Reflexiones finales: Un gran evento que destaca tendencias y desafíos

Para ser claros, esta experiencia frustrante no define a NFT Paris en su totalidad: pasé un tiempo increíble reencontrándome con amigos en el espacio y NFT Paris fue divertido. En comparación con otras conferencias de criptomonedas a las que he asistido, fue menos formal y giró más en torno a la diversión, las buenas vibraciones y la creación de una comunidad, un cambio bienvenido con respecto a las conferencias centradas en la industria como Tokenization Summit. En cualquier caso, la conferencia me ha entusiasmado aún más con respecto a Paris Blockchain Week 2025, para la que todavía espero conseguir entradas (crucemos los dedos, chicos, pronto haré una reseña en profundidad).





El NFT de París fue un buen recordatorio de lo lejos que hemos llegado y lo lejos que aún nos queda por llegar para que la Web3 sea realmente accesible para todos. En el mundo actual, la gente espera experiencias de usuario fluidas. La fricción que (hay que reconocer que a menudo) encontramos en la Web3 es una barrera importante para la adopción, y eventos como el NFT de París deberían liderar la iniciativa para mostrar lo fácil y gratificante que puede ser la Web3. Si queremos una adopción masiva, necesitamos aplicaciones descentralizadas e infraestructura que ofrezcan primeras impresiones impecables a los nuevos usuarios. De lo contrario, la única interacción de muchas personas con las criptomonedas seguirá limitada a los intercambios centralizados, una mala representación de lo que realmente representa la Web3. El NFT de París me recordó por qué amo este espacio, pero también por qué todavía tenemos trabajo por hacer y tal vez en qué deberíamos centrarnos más.





¿Has estado en NFT Paris u otra conferencia sobre criptomonedas? ¡Comparte tus experiencias! ¿Y a quién de ustedes voy a ver en la Paris Blockchain Week este año?





Si te interesan estos temas, ¡no dudes en seguirme! Escribo artículos sobre DeFi, criptomonedas y cualquier tema relacionado. Si quieres hablar conmigo o colaborar en un artículo, también puedes hacerlo en X/Twitter o Bluesky . Mi nombre de usuario allí también es @Maxo1st.





Saludos, xx

Referencias:

[1] https://www.nftparis.xyz/

[2] https://www.pudgypenguins.com/

[3] https://www.bitcoinos.build/

[4] https://www.rektguy.com/

[5] https://www.etherlink.com/