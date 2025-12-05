Mivezivezy amin'ny fanapahan-kevitry ny famatsiam-bola miaraka amin'ny AI: Machine Learning sy Agentsika Frameworks

Mino ianao fa ny zava-drehetra dia tsara ary avy eo eto dia tonga ity fiaran-dalamby ny entana sy ny rafi-pivarotana eo amin'ny ambony sy faly mpanjifa ary ianao dia ho afaka ny mandre, raha toa ka mety ho ratsy ny zavatra. Izany no efa nahita ao amin'ny fanapahan-kevitry ny famatsiam-bola amin'ny taona maro. Na izany aza, tsy izany no nitranga tao anatin'ny taona vitsivitsy. Tsy dia mazava loatra izany, fa raha toa ka tonga eo aminy ianao, dia tonga aminao izany. Ny fandaharam-potoana dia efa tsy mitovy amin'ny karazana fanapahan-kevitra - farafaharatsiny raha ny momba ny ekipa mifototra amin'ny rafitra vaovao miaraka amin'ny AI sy ny fianarana milina fototra. Tsy, tsy fa ny trano fitehirizana dia handray ny robots. Smarter, Quicker, and Just a Bit Sneaky Smarter, haingana kokoa, ary fotsiny ny kely Sneaky Ny rafitra AI tena ilaina dia tsy mahatsiravina, ary ny zavatra efa hitako dia fa tsy tonga amin'ny fahazavan'ny fanambarana ny tatitra tabilao na ny tatitra mahatalanjona. Manara-maso ny fandefasana, ny baiko, ny tendrombohitra, ny fahatarana, ny fahadisoana momba ny fangatahana izy ireo - ireo kodiarana madinika izay tsy maintsy ho voafehin'ny ankamaroan'ireo mpamorona mpamorona ireo. Rehefa manomboka tonga ny tanana faharoa na ny masony na ny roa, ary rehefa manomboka mihazakazaka ny fotoana, dia milaza aminao fa mihamitombo ny mpamatsy, na fa mihamitombo ny toetr'andro, dia manao izany izy ireo. Aza miandry. Aza matahotra. Izany dia dingana kely fotsiny amin'ny lalana, izay mitranga amin'ny fomba izay tsy fantatrao akory izany. What’s Under the Hood Inona no eo ambanin'ny kapoaka Ity no fomba ahafantarako fa afaka miasa io rafitra io, na dia tsy injeniera aza aho. Na izany aza, mino aho fa ity rafitra ity dia manara-maso izay efa nitranga, izay mitranga, ary izay tokony hitranga aorian'izay. Tsy mila mandray ny olana amin'ny dingana voalohany ihany, mialoha ny olombelona - ary matetika fa tsy izany. Ao amin'ny tranga, nanana traikefa aho izay fantatry ny rafitra iray amin'ireo mpivarotra varotra fa nisy fahasamihafana kely teo amin'ny fampahalalana fikarohana momba ny vokatra mitovy amin'ny aterineto. Tsy nisy nahatsikaritra. Fa ny dingana mialoha amin'ny rafitra mba hanitsiana ny fandaharam-potoana amin'ny alalan'ny fametrahana vokatra fanampiny dia marina, ary tsy nahatonga ny famatsiam-bola tamin'ny herinandro manaraka, tsy mitovy amin'izay tena nitranga. Still a Human Game Toy ny lalao ny olombelona Izany dia iray amin'ireo zavatra izay very ao amin'ny hype. Ny olombelona dia ireo izay sisa ao amin'ny sehatra fototra. Ny drafitra lehibe dia tsy voatendry amin'ny alalan'ny rafitra toy izany. Ankoatra izany, mety heverina ho mpanolotsaina izy ireo, ary afaka mamitaka ny an'arivony ny tahirin-kevitra misy azy ireo ary manome anao ny drafitr'izy ireo. Izany dia ny fanehoan-kevitra: "Ey, ity mpamatsy ity dia tsy mifanaraka amin'ny fotoana. Hanao fiovana ve isika?"Na, "Ary eto, dia handoa avo amin'ny herinandro manaraka raha tsy manoratra fandefasana." Izany fotsiny izany: fa amin'ity indray mitoraka ity, dia tsy handeha hiady amin'ny fanandramana hamerina ny zava-drehetra. Ny fiainana, fa tsy ny fialantsasatra Ny fiovana lehibe indrindra? ny fotoana. Ny fandaharam-potoana dia voatendry. Fivoriana isan-kerinandro. Toro-hevitra isan-kerinandro. Amin'izao fotoana izao? Mitohy. Mandeha mivantana. Ny rafitra dia hanara-maso ny zava-drehetra 24 / 7 ary tsy miandry mandra-pahatongan'ny Alatsinainy maraina mba hamoronana fampitandremana. Ary miaraka amin'ny olona rehetra mifandray - tranonkala mpamatsy, fampiharana logistics, trano fitehirizana - raha misy fiovana, dia ho fantatra avokoa ny rehetra. Better Prepared, Not Just Faster Miomana tsara kokoa, fa tsy haingana kokoa Nahatsikaritra ihany koa aho fa ny orinasa dia afaka manatsara ny tenany ao anatin'ny ora, fa tsy andro. Tsy fahasambarana izany. Ny antony mahatonga izany dia satria amin'ny fampandrosoana ireo rafitra ireo, ny haingam-pandeha dia naorina, amin'ny alàlan'ny fahatsiarovana fa ny fanoherana ihany koa dia naorina. Tsy mahatonga anao fotsiny ny mandeha amin'ny haingana kokoa, fa mahatonga anao ho malaza kokoa. Ary amin'ny lafiny, izy ireo ihany koa dia manampy anao amin'ny fanadiovana ny lanjany, ny fandefasana mora kokoa, ary misafidy mpamatsy amin'ny fihenjanana ambany. Peeking Ahead Mifandray amin'ny Manontany foana ny olona hoe inona ny manaraka. Hiteny aho fa mahalala izany rehetra izany? Tsy. Fa raha ny amin'ny raharahan'ny raharahako, ny hoavy dia mitondra ireo mpamonjy tsy hita. Intelligent, izay tsy ilaina ny feo - ao amin'ny fiara rafitra napetraka ao amin'ny fiara, na ny sensor napetraka ao amin'ny trano fonenana. Misy robots izay miresaka sy efa namaha ny olana alohan'ny efa nandre momba izay nitranga aminao. Tsy misy fanfare. Tsy misy hetsika lehibe amin'ny famoahana. Fandefasana tsikelikely kokoa. Margin tsara kokoa. Fehin'ny lohany. Bottom Line Ny tsipika ambany Izany dia mitranga ho fiainana izay sarotra ny mitazona rehefa manohy amin'ny isan'ny tamin'ny taon-dasa ary manantena fa tsy mety ho ratsy ny zavatra. Na izany aza, tsy ny hoe matahotra ny mampiasa ireo fitaovana maoderina miasa amin'ny AI intsony ianao. Ny fiarovana ny afo kely kokoa. Ny fanaraha-maso kely kokoa. Ny rafitra dia tsy nitsahatra amin'ny fomba tsara indrindra - fa tena mahomby - mba hanova ny lalao. Ity tantara ity dia navoakan'i Sanya Kapoor ao anatin'ny HackerNoon's Business Blogging Program.