Agents nanambara ny Podcast: Ao anatin'ny revolisiona AI tsy miankina izay mandrisika ny teknolojia lehibe

Tsy avy amin'ny Big Tech ny fiovana lehibe indrindra ao amin'ny fahafantarana ara-teknika - avy amin'ny mpanamboatra, mpandraharaha sy mpikaroka manerana izao tontolo izao, miasa amin'ny fanorenana misokatra, fitaovana miara-miasa, ary mpiara-miasa.

Izany dia miova amin'ny fanombohan'nyNy mpitandro ny filaminanaPodcast. noforonina tamin'nyNyary niteraka an'i Thomas Maybrier, ity fampirantiana isan-kerinandro ity dia mampifandray ny tontolo iainana AI tsy miankina amin'ny fifanakalozan-kevitra iray tsy tapaka. Ny fizarana tsirairay dia mampifandray ny toerana misy eo amin'ny crypto, ny mpiara-miasa, ary ny fampahalalam-baovao miara-miasa. Ny podcast dia tsy ny famerenana fotsiny ny zava-mitranga; dia seza voalohany ho an'ny hetsika izay miady amin'ny fitsipika ny Big Tech ary manentana ny AI any amin'ny faritra tsy fantatra.

Raha manahy ny hoavin'ny mpiara-miasa amin'ny AI ianao, dia mety ho ny podcast manan-danja indrindra izay mihaino amin'izao fotoana izao.

From Global Gatherings to Ongoing Conversation

Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny 2024, ny sarimihetsika dia niakatra tany amin'ny tanàna enina lehibe - Denver, Berlin, Brussels, San Francisco, Singapore, ary Bangkok - nanangona mpandray anjara mihoatra ny 2,500 avy amin'ny AI sy ny tontolo crypto. Ny hetsika tsirairay dia ahitana panel manam-pahaizana, alpha drops, ary fanehoan-kevitra mampihetsi-po izay manintona ny olona rehetra avy amin'ireo injeniera protocols ho an'ny mpivarotra vola.

Ny hetsika vao haingana indrindra, natao nandritra ny ETHDenver, nahita fisoratana anarana mihoatra ny 1,700 ary nahita fa ny fitiavana amin'ny AI voafetra dia tsy niche; dia goavana.

Na izany aza, na dia tamin'ny fihetseham-po aza, ireo zava-nitranga ireo dia nanana fahasamihafana mahatsiravina: tsy nisy fomba hitazonana ny fihetseham-po eo amin'izy ireo. Ny fifanakalozan-kevitra nitsangana teo amin'ny sehatra na tao amin'ny efitrano fivoahana dia tsy nisy toerana tokony handeha taorian'ny nitsahatra ny jiro. Ny Podcast Agent Unleashed dia valin'i Olas amin'io fanamby io. Nisafidy ny hampitombo ny fipoahana, manome fahitana sy fifandraisana herinandro aorian'ny herinandro. Ary ny fotoana dia tsy afaka ho tsara kokoa.

"Ny podcast dia ahitana ny fampandrosoana farany ao amin'ny AI (tsentralisaina sy decentralized) ary mampiseho ny mpamorona ao amin'ny Web3 Space Building AI mpampiasa," hoy i David Minarsch, CEO ny Valory sy mpikambana mpamorona ao amin'ny Olas.

Not Just Noise; Substance You Can Build With

Ao amin'ny sehatry ny haino aman-jery AI feno hype, hot take, ary sehatra marketing, Agents Unleashed dia tena hafa. Ny fampisehoana dia mifantoka amin'ireo ampahany amin'ny AI izay manan-danja indrindra fa matetika tsy fantatra: ny fomba miasa ny rafitra voafetra, ny fomba mifandray amin'ny mpampiasa tompon'ny mpiara-miasa, ary ny antony dia zava-dehibe tahaka ny solosaina.

Ny andiany voalohany, "Builder's Night Wrap-Up", dia manolotra fijerena an-tsarimihetsika amin'ny hetsika AI x crypto tsara indrindra amin'ny ETHDenver. Ny andiany faharoa, "User-Owned AI: Where We're At, Where We're Going," dia mampiseho an'i David Minarsch miteny hoe nahoana ny dingana manaraka amin'ny AI dia tsy modely maoderina fotsiny; izany no fananana maoderina kokoa.

Amin'izao fotoana izao, tsy mbola nisy fantsona media tokana izay mifantoka amin'ny solontenan'ny solontenan'ny solontenan'ny solontenan'ny solontenan'ny solontenan'ny solontenan'ny solontenan'ny solontenan'ny solontenan'ny solontenan'ny solontenan'ny solontenana.

Ankoatra izany, ny Agents Unleashed dia tsy ho an'ny injeniera na mpikaroka fotsiny - natao ho an'ny mpikaroka crypto x AI. "Ny fandrosoana amin'ny AI dia haingana ka sarotra ny mijanona eo ambonin'ny hoe inona ny hype sy inona ny zava-misy," hoy i David. "Ny podcast dia miezaka ny hanapaka izany amin'ny alàlan'ny famoahana fampahafantarana manan-danja sy ny fanandramana vokatra velona."

Ny ampahany tsirairay dia manolotra fahamarinana ara-teknika sy fifandraisana, saingy tsy ho very ny fahamarinana. Na manangana ny mpiara-miasa amin'ny AI anao ianao, na mianatra momba ny fahafahana, izany no nanombohan'ny fifandraisana.

The Infrastructure Behind the Mic

Ny drafitry ny Olas dia efa nanaraha-maso mihoatra ny 7 tapitrisa amin'ny varotra amin'ny tarika, nahatonga ny 3.8 tapitrisa amin'ny fifandraisana amin'ny mpiara-miasa, ary amin'izao fotoana izao dia manohana ny mpiara-miasa 500 isan'andro.

Ny ankamaroan'ny fanomezana dia mifandray amin'nyNy kintanaIty fampiharana ity dia manome fahafaham-po ho an'ny mpampiasa rehetra amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny aterineto amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fidirana amin'ny aterineto (Ny tenakoNy vokatra toy ny Predict sy BabyDegen dia manampy ireo mpampiasa amin'ny alàlan'ny fandinihana ny tsena ary mifandray amin'ny fananana crypto amin'ny fampiasana ny fanaraha-maso ara-tsaina.

Ny tsirairay amin'ireto mpiara-miasa ireo dia miasa amin'ny fomba tsy miankina, miasa amin'ny mpandray anjara ao amin'ny vondrom-piarahamonina izay manampy amin'ny famolavolana ny fomba mety hitranga amin'ny AI.

Amin'ny alalan'ity fampiroboroboana ity, Olas dia tsy mamoaka fanavaozana fotsiny. Izy io dia mamorona tahirin-kevitra momba ny hetsika AI tsy miankina - fandaharam-potoana tsy tapaka, ho an'ny daholobe izay manampy ireo mpandraharaha sy ny mpikirakira hijanona mialoha.

Izany koa dia mandefa famantarana: ny vanim-potoana ny foibe, black-box intelligence dia miady hevitra tsy fotsiny amin'ny code, fa amin'ny kolontsaina. Ity podcast ity dia lasa varavarankely ho amin'ny tontolo izay ny AI dia tsy zavatra anananao intsony.

Amin'ny fivoaran'ny toekarena, ny fiaraha-miasa dia ho zava-dehibe kokoa noho ny taloha. Ny mpiara-miasa amin'ny AI dia efa manara-maso ny portfolio ao amin'ny sehatry ny fikarohana, mihazakazaka ny fikarohana, ary miasa ho mpiara-miasa amin'ny rafitra nomerika.

The Agents Unleashed Podcast dia dingana voalohany ao amin'io tambajotra io. Izany dia toerana hiresaka momba ny fandrosoana ara-teknika, ny fanamby amin'ny fitantanana, ny toe-javatra amin'ny fampiasana amin'izao tontolo izao, ary ny olona ao ambadiky azy ireo.

Ity dia fampiasam-bola maharitra eo amin'ny fitaovana mifandray amin'ny hoavy tsy miankina.

Noho izany, na ianao mpandraharaha mpandraharaha mpandraharaha, mpampiasa vola ao amin'ny fanorenana crypto, na olona tsotra momba ny toerana misy ny fampahalalam-baovao, ny Agents Unleashed dia podcast izay hitazona anao eo amin'ny sisintany - tsy mijery avy any ivelany.





Tune in ho an'ny Agents Unleashed podcastNy YouTubeNy Spotify sy ny Apple.