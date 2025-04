Miara-miasa amin'ny StraitsX sy Visa ny RedotPay hanova ny fandaniana nomerika

**HONG KONG, Hong Kong, 10 Febroary 2025/Chainwire/--**RedotPay, mpanome vahaolana momba ny fandoavam-bola crypto, dia faly manambara ny fiaraha-miasany amin'ny Visa sy StraitsX hanangana programa karatra vaovao any Singapore. Ity hetsika ity dia mikendry ny hamaritra indray ny fomba ifandraisan'ny mpampiasa amin'ny fananany nomerika amin'ny fifampiraharahana isan'andro amin'ny fampifangaroana ny teknolojia manavao an'i RedotPay amin'ny tambajotran'ny fandoavana vola maneran-tany an'i Visa. Ny fiaraha-miasa dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fanohanan'ny StraitsX amin'ny maha-mpanohana ny BIN amin'ny programa karatra.

Ny fandaharan'asa karatra vaovao dia hanome hery ny mpampiasa handany ny vola crypto amin'ny fomba mora amin'ny mpivarotra an-tapitrisany manaiky Visa manerantany. Miaraka amin'ity vahaolana vaovao ity, ny mpampiasa dia afaka mampiasa mivantana ny vola crypto, noho ny teknolojia fiovam-po amin'ny fotoana tena misy an'i RedotPay. Ity endri-javatra ity dia mamehy ny elanelana misy eo amin'ny fananana nomerika sy ny varotra nentim-paharazana, ka mahatonga ny fandaniam-bola crypto ho tsy misy dikany toy ny fampiasana debit na carte de crédit mahazatra.

RedotPay dia manolo-tena amin'ny fanomezana sehatra azo antoka sy azo itokisana ho an'ny mpanjifany ny fifampiraharahany. Ny fiaraha-miasa dia manantitrantitra ny fepetra fiarovana matanjaka mba hiarovana ny angon-drakitra sy ny volan'ny mpampiasa, mampitombo ny fahatokisana amin'ny fampiasana vola crypto amin'ny fividianana andavanandro.

"Miorina amin'ny fandalinana Visa, manodidina ny enina amin'ny mpanjifa 10 any Singapore no mahafantatra ny vola virtoaly. Raha ny marina, mihoatra ny 35 isan-jaton'ny tompon'ny cryptocurrency any Singapore no mampiasa vola crypto amin'ny fividianana antsinjarany. "Ny fandraisana andraikitra miaraka amin'i RedotPay sy StraitsX dia mifanaraka amin'ny vinavinay ho lasa fomba tsara indrindra handoavam-bola sy handoavam-bola," hoy i Adeline Kim, mpitantana ny firenena Visa ho an'i Singapore & Brunei.