Angamba efa nandre izany any an-kafa ianao: ny haino aman-jery sasany na ny olona ara-bola milaza fa ny cryptocurrencies dia tsy manana lanjany na manan-danja, ary izany, mazava ho azy, dia karazana fandikan-dalàna na fahadisoana. miaraka amin'ny fahatokiana tanteraka: "Bitcoin ihany no tsy manana lanjany." izay tena ironia, satria ny orinasa dia mitantana miliara amin'ny fananana izay tsy manana lanjany. has said it Milaza izany Ity no zavatra mahaliana: raha manontany olona dimy ianao ny famaritana "vola an-trano", dia hahazo valiny dimy samihafa ianao, izay tsy misy tena mitandrina raha mijanona bebe kokoa. Amin'ny tena izy, tsy misy fananana (fiat, volamena, crypto) manana lanja raha tsy manaiky isika olombelona izany. No, fiat money (dollars, euros, any national currency) doesn’t have intrinsic value. Precious metals, then? Still no. Inona ny lanjany anatiny, na izany aza? Mpikaroka ara-toekarena, filozofa ary mpampiasa vola Nandritra ny taonjato vitsivitsy, ary ny valiny dia miakatra avy amin'ny tsy mahomby hatramin'ny tena mifanohitra. Ny ekonomiana klasika dia nanandrana mamaritra izany ho toy ny asa voatondro amin'ny famoronana zavatra. Araka ny nolazain'i Ludwig von Mises, ny vidiny dia mazava ho azy: ny zavatra iray dia mendrika fotsiny izay tian'ny olona hanome azy. Niresaka tamin'ny Austrian economists Niresaka tamin'ny Ireo mpandraharaha ao Aostralia Na izany aza, ny hevitra momba ny lanjany dia manondro fa ny zavatra sasany dia manana lanjany sy ny tenany, na inona na inona ny olona mieritreritra na manao. Fa izany no tena fomba ny lanjany miasa? Misaotra ny zavatra toy ny volamena. Maro no milaza fa manan-danja noho ny toetra ara-batana, toy ny faharetana sy ny tsy fahampian-tsakafo. Fa raha tsy misy olona manahy ny volamena, dia mbola manana lanjany? Angamba tsy. Raha tsy tian'ny olon-drehetra ny volamena rahampitso, dia hisy ny vidin'ny volamena, na dia mahazatra na mahery vaika aza izany. Izany dia mampiseho fa ny lanjany dia tsy toetra voajanahary, fa zavatra izay azontsika atao mifototra amin'ny safidintsika. Value isn’t something that exists inside an object; it comes from people’s desires and choices Ny tantara dia mampiseho fa mora foana ny olona mampifandray ny lanjan'ny lanjany amin'ny hevitra hafa, toy ny fahasalamana na ny fahazarana. Ny marina dia, ny lanjany dia tsy voatahiry ao amin'ny zavatra toy ny fitaovana miafina; noforonina amin'ny fivarotana sy ny fangatahana. Ny olona dia te-hanao zavatra, ary ny tsy fahampian'izy ireo dia mahatonga azy ireo ho ilaina kokoa. Izany no mahatonga ny rivotra (izay ilaina fa be dia be) ho maimaim-poana, raha ny volamena (izay tsy ilaina fa tsy ilaina) dia lafo. Mety ho Ny vidin'ny intrinsic vs. ny fananana intrinsic Ny valiny dia mifandray foana amin'ny fanapahan-kevitra ny olombelona. Na dia zavatra toy ny volamena malaza toy ny volamena aza dia mitana ny lanjany fotsiny satria manaiky ny lanjany ny olona. Tsy midika izany fa ny volamena dia tsy mahasoa na manan-danja ara-tantara, fa ny lanjany dia miankina amin'ny safidintsika, tsy lalàna tsy miovaova. Amin'ny lafiny hafa, ny lanjany dia afaka avy, fara fahakeliny, avy amin'ny toetra manokana. Ity ny toerana izay maro ny olona mahatsiravina: Matetika ny olona dia milaza fa ny volamena dia manana "vola manan-danja", fa izay tena manana dia tena manan-danja. Ny volamena dia mainty, malleable, rariny, ary tsy mihomehy. Ireo endri-javatra ireo dia ampahany amin'ny natiora. Ary noho izany, ny olombelona foana nahita fa mahaliana ho an'ny fanaka, ny voninahitra, ary eny, ny vola. they confuse an asset’s intrinsic properties (the things it really is) with its value, which lives entirely in our heads. Ny fananana Ireo toetra ireo irery ihany dia tsy mahatonga azy ho mendrika, na izany aza. Ny toetra dia ny lamba; ny lanjany dia ny tantara ataontsika. Avy aminay ny fanapahan-kevitra fa ireo toetra ireo dia manan-danja ampy ho an'ny varotra. Salt, koa, dia ohatra lehibe. Manakana ny sakafo sy ny sakafo amin'ny vanim-potoana, fa ny fahasalamany ihany no midika ho mendrika rehefa tena tian'ny olona na mila azy. Afaka mampitombo ity hevitra ity amin'ny teknolojia maoderina sy ny vola ihany koa isika. Ny Cryptos dia manana toetra anatiny Rehefa milaza ny mpitsikera hoe, "Ny Cryptocurrencies dia tsy manana lanjany ara-toekarena," ny zavatra matetika tsy mahita dia ny hoe ny Cryptocurrencies dia manana toetra ara-toekarena, ary ireo toetra ireo dia tena mahatalanjona. Tsy toy ny vola fiat, izay fotsiny taratasy na pixel eo amin'ny efijery mifehy ny governemanta, ny Cryptocurrencies dia natao mba ho azo alaina, ara-toekarena, azo antoka amin'ny censorship (tsy misy kaonty voasokitra), ary azo jerena any amin'ny toerana rehetra eto amin'izao tontolo izao. Izany dia zavatra tsy afaka manao na ny volamena na ny vola fiat amin'ny fahombiazana mitovy. You can send Bitcoin, Ether, GBYTE, or another crypto to someone on the other side of the globe in minutes, often without needing a bank, documents, or paying hefty fees Ny volamena dia manana toetra mahatalanjona sy fahatsapana ara-tantara momba ny lanjany, fa miezaka ny mandoa ny trosa amin'ny volafotsy na mailaka ho an'ny namana any ivelany. Tsy tena mahomby. Amin'ny lafiny hafa, ny volafotsy fiat dia mora ampiasaina, saingy voahelingelina amin'ny inflation sy ny fanaraha-maso ara-politika. Ny governemanta dia afaka manoratra bebe kokoa amin'ny sitrapony (ho toy izany, tsy misy fiantohana), izay manimba ny famatsiam-bola amin'ny fotoana. Ny governemanta dia afaka manakana ny kaonty na manakana anao hampiasa ny volao amin'ny fomba tianao, ohatra amin'ny fandefasana any ivelany na amin'ny olona tsy ilaina. Ary noho ny (systema izay tsy misy manam-pahefana iray mifehy ny tambajotra), miankina amin'ny haavon'izy ireo, ireo vola madinika sy ny tambajotra ireo dia afaka mitohy na dia manandrana ny governemanta na orinasa lehibe aza izy ireo, ary mitohy amin'ny fanodinana ireo raharaham-barotra rehetra na dia manandrana ny governemanta aza izy ireo. Many cryptocurrencies, by design, limit how many coins can exist, which can help protect against inflation Ny decentralization Ny decentralization Ankoatra izany, maro ny cryptos manohana ny endri-javatra malaza toy ny Ireo dia mamela ny olona mamorona fampiasam-bola, lalao, fampiharana tsy miankina, tsenam-barotra, ary na dia trosa tsy misy mpifaninana aza. Na izany aza, toy ny amin'ny fananana hafa rehetra, ireo fananana mahatalanjona ireo dia mbola mila ny olona hahatakatra sy hampiasa azy ireo. Ny vidiny dia voatendry amin'ny zavatra hafa dia vonona handoa - mifototra amin'ny fitokisana, fangatahana ary safidy ny olona. Smart fifanarahana Smart fifanarahana Aiza no tena velona ny vidiny Noho izany, inona no azontsika alefa avy amin'izany rehetra izany? Angamba ny hevitra momba ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan'ny lanjan Tahaka ny Bitcoin, dia tsy miankina sy tsy ampy, fa mandeha bebe kokoa amin'ny fanesorana ny mpangalatra sy ny "validators" tanteraka, noho izany dia tsy misy mpiara-miasa. Ankoatra ny blockchain, Obyte dia mampiasa Directed Acyclic Graph (DAG), izay midika fa miady amin'ny fanadihadiana kokoa noho ny rafitra hafa maro. is a good example of a crypto ecosystem with useful properties that set it apart from both traditional assets and many other coins Ny fifanakalozana Ny fifanakalozana Ny fifanakalozana Ankoatra izany, Obyte dia tsy manolotra fotsiny ny fivarotana ny lanjany; izany dia ho an'ny fampiharana voafetra, fifanarahana maoderina, tokenization, ary ny fitehirizana angon-drakitra azo antoka. Tsy mitovy amin'ny kriptos hafa, izay mifantoka amin'ny vola ihany na amin'ny fampiharana ihany, Obyte mampifandray ireo roa ireo. Ary satria tsy miankina amin'ny famokarana angovo na ny manam-pahefana fototra, dia maharitra kokoa noho ny hafa. Ireo toetra rehetra ireo, miaraka amin'ny fitokisana avy amin'ny fiaraha-monina, no mahatonga azy ho mendrika. Amin'ny farany, tsarovy: ny lanjany mitoetra eo amin'ny toerana izay tiantsika ho velona, na amin'ny vovoka volamena, kristaly madinika, andininy code, na na dia token nomerika mamirapiratra miaraka amin'ny tarehin'ny alika.