Pārveidojot piegādes ķēdes plānošanu ar AI: mašīntulkošana un aģentu sistēmas

Jūs domājat, ka viss ir kārtībā, un tad šeit nāk šī kravu vilcienu ķēde un plaukti uz augšu un laimīgs klients un jūs esat gandrīz brīvi elpot, ja kaut kas varētu iet nepareizi. Tomēr pēdējos gados tas tā nav bijis. Tas nav tieši tik acīmredzams, bet, kad jūs vienkārši gadās būt tajā, tad tas nāk pie jums. Plānošana ir pārstājusi būt šāda veida uzminēšanas izskats - vismaz attiecībā uz komandām, kas balstās uz jaunākajām sistēmām ar AI un mašīntulkošanas pamatu. Nē, tas nav tas, ka noliktavas pārņems roboti. Smarter, Quicker, and Just a Bit Sneaky Gudrāks, ātrāks un tikai nedaudz smalks Vispiemērotākās AI sistēmas nav kaitinošas, un to, ko es esmu pamanījis, ir tas, ka tās nenonāk instrumentālās ziņošanas vai dramatiska ziņošanas artikulācijas gaismā. Viņi vēro piegādes, pasūtījumus, tendences, kavējumus, pieprasījumu nepareizas izpratnes - visus šos mazos kustīgos riteņus, kurus bija jāizseko lielākajai daļai šo meistarīgo plānotāju.Kad sākas otrās rokas vai pat acis vai abas, un kad kaut kas sāk izbeigt pulksteni, viņi jums saka, ka slinks piegādātāji palielinās, vai ka tuvojas sezonas vētra, viņi to dara. What’s Under the Hood Kas ir zem kapuci Mašīnu mācīšanās ir vissvarīgākais.Tā es konceptualizēju, ka šī sistēma var darboties, lai gan es neesmu inženieris.Tomēr es uzskatu, ka šī sistēma seko tam, kas jau ir noticis, kas notiek, un kas būtu jādara vēlāk.Un tā to dara, stundu pēc stundas, dienu pēc dienas, un nešķiet, ka tas ir vai nu noguris no biznesa, vai no humora. Tas ne vienmēr ir perfekts. bet tam nav jābūt. tam ir nepieciešams tikai paņemt jautājumus agrīnā stadijā, pirms cilvēka būtnes - un biežāk nekā ne, tas tā ir. Manā gadījumā man bija pieredze, kurā viena no mazumtirgotāju sistēmām zināja, ka ir nelielas atšķirības identiskā produkta meklēšanas informācijā tiešsaistē. Neviens to nepamanīja. Bet sistēmas proaktīvais solis, lai labotu prognozi, pasūtot papildu produktus, bija pareizs, un tas nebūtu izraisījis turpmāko nedēļu, atšķirībā no tā, kas patiešām notika. Still a Human Game Joprojām cilvēciska spēle Tā ir viena no lietām, kas tiek zaudēta hype. Cilvēki ir tie, kas ir palikuši centrālajā posmā. Lieli plāni netiek izveidoti ar šādām sistēmām. Tā vietā, viņi varētu tikt uzskatīti par konsultantiem, un viņi var filtrēt caur tūkstošiem datu punktiem, kas viņiem pieejami, un piegādāt jums savu filtrēto versiju. Tas ir viņu komentārs: “Hei, šis piegādātājs neatbilst laikam. vai mēs mainīsim?” vai, “Šeit mēs maksāsim augstu nākamnedēļ, ja vien mēs nebūsim rezervējuši piegādi.” Tas ir tikai tas: ka šoreiz jūs neesat pārsteigts par mēģinājumu atgūt lietas atpakaļ uz ceļa. Dzīvot, nevis aizmirst Vislielākās izmaiņas laikā? Plānošana bija plānota. Iknedēļas sanāksmes. Ikmēneša mērķi. Ikmēneša pārskati. Tagad? Tas ir pastāvīgs. Tas ir dzīvs. Sistēma izsekos visam 24/7 un negaidīs līdz pirmdienas rītam, lai izveidotu trauksmi. Tas ir - vai tas ir bijis - laiks jums pateikt, ka tas ir. Un, kad visi ir savstarpēji saistīti – piegādātāju vietnes, loģistikas lietojumprogrammas, noliktavas – gadījumā, ja ir notikušas izmaiņas, tad visi zinās. Better Prepared, Not Just Faster Labāk sagatavoti, ne tikai ātrāk Es arī pamanīju, ka uzņēmumi varēja nokļūt savās kājās stundās, nevis dienās. tas nav veiksme. Viņi ne tikai liek jums ceļot ātrāk, bet arī padara jūs gudrāku. Un fonā viņi arī palīdz jums berzēt taukus, piegādāt lētāk un izvēlēties piegādātājus ar samazinātu pēdas nospiedumu. Peeking Ahead Peeking uz priekšu Cilvēki vienmēr jautā, kas būs tālāk.Vai es pateikšu, ka es to visu zinu?Nē.Bet, ciktāl tas attiecas uz manu lietu, nākotne rada neredzamus palīgus. Mākslīgais intelekts, kurā runa nav nepieciešama - kravas automašīnas sistēmā, kas uzstādīta uz kravas automašīnas, vai sensors, kas uzstādīts noliktavā. Ir roboti, kas runā un ir atrisinājuši jūsu problēmas, pirms jūs pat dzirdējāt par to, kas notika ar jums. Nav fanfare. Nav lieli uzsākšanas notikumi. Tikai gludāka darbība. Labākas maržas. Mazāk galvassāpes. Bottom Line Apakšējā līnija Šī gadās būt dzīve, kas ir grūti uzturēt, kad jūs turpināt ar iepriekšējā gada skaitļiem un cerot, ka nekas nevar notikt nepareizi. Tomēr tas nav tas, ka jūs vairs nebaidāties izmantot šos modernākos AI darbinātos rīkus. Nedaudz mazāk ugunsdzēsības. Nedaudz vairāk kontroles. It is what they do not talk loudly enough about. Not a headline. Wiser decisions, day by day. \n \n Šis stāsts tika izplatīts kā Sanya Kapoor izlaišana HackerNoon biznesa emuāru programmas ietvaros. Šis stāsts tika izplatīts kā Sanya Kapoor izlaišana HackerNoon biznesa emuāru programmas ietvaros.