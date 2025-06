Kāpēc COTI pievienojās Saūda Arābijas 140 miljardu dolāru tehniskajai likmei par AI, Blockchain un reālajiem aktīviem

How COTI’s Role in Saudi Arabia’s AI and Blockchain Centre Could Shape the Future of Web3 and Real-World Assets

Why is a blockchain protocol from Israel becoming a key player in Saudi Arabia’s ambitious AI and blockchain plans?





Paziņojums parTātadKā dibinātājs jaunizveidotāSaūda Arābija AI un Blockchain centrs(SAAIBC) uzdod jautājumus par blokķēžu, ģeopolitikas un nākamās paaudzes infrastruktūras krustojumu.Tā piedāvā arī logus Karalistes stratēģijā vadīt AI un blokķēžu pieņemšanu visā Tuvajos Austrumos un Āfrikā.





SAAIBC, kas tika uzsāktaReālā pasaules aktīvu (RWA) samitsDubaijā, ir pozicionēta kā daudzu ieinteresēto personu sadarbība starp publiskā sektora līderiem, ieguldījumu uzņēmumiem un Web3 uzņēmumiem. COTI iesaistīšanās liecina par mērķtiecīgu pāreju uz blockchain infrastruktūras institucionalizāciju reģionos, kurus vēsturiski nepietiek ar šādām tehnoloģijām.

What is the Saudi Arabia AI and Blockchain Centre?

Saūda Arābijas AI un Blockchain centrs, vai SAAIBC, tika oficiāli ieviests RWA samita apaļā galda laikā Burj Al Arab. Pasākums, kas sakrita ar TOKEN2049, iezīmēja 40 valdību, royalties un investīciju fondu līderu līdzdalību. Centra mērķis ir paātrināt mākslīgā intelekta un blockchain tehnoloģiju ieviešanu MENA un Āfrikā. Dalībvalstis ietvēra Apvienotos Arābu Emirātus, Saūda Arābiju, Nigēriju, Sjerraleonē, Kazahstānu, Franciju un Apvienoto Karalisti. Iniciatīva papildina Saūda Arābijas Vision 2030, stratēģisko satvaru, kura mērķis ir samazināt Karalistes atkarību no naftas un dažādot tās ekonomiku.









Iniciatīvas apjoms ir ievērojams.Vīzija 2030ietver 40 miljardu dolāru AI fondu, ko pārvalda Publiskā investīciju fonds, un plašāku 100 miljardu dolāru stratēģiju, ko sauc par projektu Transcendence.Šīs programmas koncentrējas uz ieguldījumiem datu centros, AI jaunuzņēmumos un publiskā un privātā sektora partnerībās, lai paātrinātu valsts digitālo infrastruktūru.





Tas nozīmē, ka Saūda Arābija ne tikai iegulda nākotnes tehnoloģijās, bet arī rada sistēmu, kurā blockchain un AI pieņemšana tiek integrēta valsts politikā un investīciju stratēģijā.

Why is COTI’s Involvement Important?

COTI, blockchain protokols, kas sākotnēji tika izveidots, lai risinātu mērogojamību un privātumu, tagad atrodas reālās pasaules blockchain izvietošanas centrā.





Vislielākais izaicinājums publisko blokķēžu institucionālai pieņemšanai ir privātums. Publiskie grāmatiņi var atklāt darījumu datus, kas ir ierobežojums regulētiem finanšu pakalpojumiem. COTI 1. slāņa protokols ir paredzēts, lai saglabātu revidējamību, vienlaikus aizsargājot lietotāju konfidencialitāti.





Shahaf Bar-Geffen, izpilddirektorsTātad"Tas ir reta iespēja veidot blockchain politiku un infrastruktūru agrīnā stadijā visā Āfrikā un MENA reģionā," viņš teica apaļā galda laikā.





“Apvienojot infrastruktūras nodrošinātājus, tostarp COTI, ar investoriem, valdības amatpersonām un uzņēmumiem, mēs varēsim izmēģināt nozīmīgus projektus ar visu attiecīgo ieinteresēto personu ieguldījumu, nodrošinot vislielākās iespējamās izredzes gūt panākumus.”

“Apvienojot infrastruktūras nodrošinātājus, tostarp COTI, ar investoriem, valdības amatpersonām un uzņēmumiem, mēs varēsim izmēģināt nozīmīgus projektus ar visu attiecīgo ieinteresēto personu ieguldījumu, nodrošinot vislielākās iespējamās izredzes gūt panākumus.”

What Are Real-World Assets and Why Do They Matter?

Reālās pasaules aktīvi attiecas uz materiāliem vai ārpus ķēdes aktīviem, kurus var ievest blokķēdē, izmantojot procesu, ko sauc par tokenizāciju. Piemēri ietver nekustamo īpašumu, obligācijas, naftas rezerves, oglekļa kredītus un pat mākslas darbus.





Piemēram, ja valdība vēlas tokenizēt infrastruktūras obligācijas, tā varētu radīt šo obligāciju digitālas pārstāvības blokķēdē, ļaujot mazākiem ieguldītājiem piedalīties publiskajā finansējumā.





Tādā reģionā kā MENA, kur kapitāla tirgi joprojām attīstās un investīciju infrastruktūra ir nevienmērīga, blockchain balstītas RWA platformas varētu atbloķēt kapitālu un veidot ieguldītāju uzticēšanos.

What Happened at the RWA Summit in Dubai?

Sarunas pasākumā ietvēra tādus jautājumus kā regulatīvā skaidrība, uzticēšanās veidošana starp tradicionālajām finansēm (TradFi) un decentralizēto finansējumu (DeFi) un kā operatīvi veikt tokenizāciju mērogā.





Dalībnieki pārstāvēja aptuveni 500 miljardus ASV dolāru pārvaldītos aktīvos.Lai gan lielākā daļa pasākuma notika saskaņā ar Chatham House noteikumiem, SAAIBC veidošanās bija viens no nedaudzajiem oficiālajiem paziņojumiem.Tas bija skaidrs solis virzienā uz institucionālo blockchain pieņemšanu reģionos, kas bieži vien ir izslēgti no agrīnās stadijas tehnoloģiju izmēģinājumiem.





Šis samits arī parādīja, ka valdības MENA un Āfrikā vairs nav blockchain attīstības malā.

My Opinion and Final Thoughts

Šī attīstība signalizē par pārmaiņām, kā blockchain un AI tiks institucionalizēti nākamajā desmitgadē.Kas izceļas, ir pragmatiska pieeja, kas tiek veikta. Saūda Arābija ne tikai iegulda spīdīgās tehnoloģijās; tā veido struktūras, kurās tehnoloģija atbilst valsts mērķiem un reģionālajām vajadzībām.





COTI iekļūšana šajā ekosistēmā nav tikai simboliska.Tā parāda, ka privātuma saglabāšanas infrastruktūra kļūst par stratēģisku aktīvu.Web3 nozarei tas ir atgādinājums, ka nākamais lielais pieņemšanas vilnis var nākt nevis no Silicio ielejas, bet gan no publiskā un privātā sektora partnerībām jaunattīstības tirgos.





Tas arī rada jautājumus politikas veidotājiem un celtniekiem: kā infrastruktūru var izstrādāt, lai nodrošinātu gan atbilstību, gan decentralizāciju?





Lai gan tikai laiks atbildēs uz šiem jautājumiem, viena lieta ir skaidra.





Neaizmirstiet patīk un dalīties stāstu!

Vested Interest Disclosure: Šis autors ir neatkarīgs ieguldītājs, kas publicē, izmantojot mūsu biznesa emuāru programmu. HackerNoon ir pārskatījis ziņojumu par kvalitāti, bet šeit esošie apgalvojumi pieder autoram. #DYO

Interesantu informācijas atklāšana: Šis autors ir neatkarīgs ieguldītājs, kas publicē, izmantojot mūsu biznesa emuāru programmu. HackerNoon ir pārskatījis ziņojumu par kvalitāti, bet šeit iekļautie apgalvojumi pieder autoram. #DYO