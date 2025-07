Iepazīstieties ar Nexustorage, Minerva un JobTab: HackerNoon nedēļas jaunuzņēmumiem

Sveicieni visiem!

Laipni lūdzam vēl vienā HackerNoon nedēļas jaunuzņēmumu funkcijā. Katru nedēļu HackerNoon komanda pievērš uzmanību izciliem uzņēmumiem no mūsuStartups gada datubāze, visi kā top izpildītāji savās nozarēs un reģionos.

Šonedēļ mēs apgaismojam trīs aizraujošus jaunuzņēmumus -Minerva,NexustorāžaunDarbs.

Sazinieties ar savu Startup stāstu šodien!

Share Your Startup's Story Today!

Iepazīsti nedēļas startus

IepazītiesNexustorāžaWellington, Jaunzēlande

Industry:Biznesa izlūkošana

Nexustorage is intelligent, software-defined storage that unifies block, file, cloud, and object storage into a single, scalable pool.Ar iebūvēto SmartProtect, Nexustorage arī aizsargā datus, izveidojot mākonī balstītas replikas, samazinot zaudējumu risku bez papildu slīpēšanas vai arhivēšanas rīkiem.

IepazītiesMinervano Delī, Indija

Industry:Apmācība un konsultācijas

Minervahelps financial institutions fight money laundering at scale.Minerva, kas izveidota speciāli riska novērtēšanai, izmanto miljardiem datu punktu un izmanto reāllaika mašīntulkošanu, lai izveidotu viedus, kontekstā bagātus katra klienta profilus.

IepazītiesDarbsBrisbane, Austrālija

Industry:Programmatūras attīstība

JobTab helps companies find and connect with the right tech talent.Kā darbā pieņemšanas platforma, kas balstīta uz skaidrību un uzticēšanos, JobTab nodrošina, ka katrs darba saraksts ietver nozīmīgu informāciju, piemēram, algas diapazonus, galvenās prasības, pabalstus un darbā pieņemšanas procesa sadalījumu.

Būdams pārredzams no paša sākuma, JobTab palīdz darba devējiem piesaistīt kandidātus, kas ir ne tikai kvalificēti, bet arī saskaņoti ar uzņēmuma vērtībām un mērķiem.

Vēlaties būt iekļauts HackerNoon nedēļas startos?

Dalieties ar savu starta stāstu ar mūsu Biznesa emuāru programmu!

HackerNoon biznesa blogošanas programmaTā ir viena noDaudzi veidiMēs palīdzam zīmoliem palielināt savu sasniegumu un savienot ar pareizo auditoriju. Šī programma ļauj uzņēmumiem publicēt saturu tieši HackerNoon, lai palielinātu zīmola izpratni un izveidotu SEO autoritāti, piesaistot mūsu.

Here's what you get:

Atsauces uz jūsu vietni (jā, ieskaitot CTA)

Personalizēta Tech Company ziņu lapa ar jūsu logotipu, intro, aicinājumu rīkoties un sociālo tīklu

Pilns redakcionālais atbalsts, lai jūsu stāsts spīdētu

Vairāki pastāvīgi izvietojumi HackerNoon un sociālo mediju akcijās

Stāsti, kas pārvērsti audio formātā un izplatīti, izmantojot audio RSS plūsmas

Automātiska tulkošana 12 valodās, lai sasniegtu visu pasauli

Jūsu zīmols arī iegūst domēna autoritāti un SEO, izmantojot kanoniskās saites, un stāsts tiek izplatīts 8 dažādās attiecīgajās atslēgvārdu/tagged lapās, lai uzlabotu organisko atklātību.

Sazinieties ar savu Startup stāstu šodien!

Share Your Startup's Story Today!