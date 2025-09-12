BlockchainFX palielina 7,24 miljonus ASV dolāru pirmspārdošanas, jo pirmā multi-asset super app iet dzīvot beta

, decentralizēta vairāku aktīvu tirdzniecības platforma, ir paziņojusi, ka tās iepriekšējā pārdošana ir piesaistījusi $ 7,242,807.43 no vairāk nekā 9 021 dalībniekiem. Lietotne jau ir beta versijā, ļaujot lietotājiem tirgoties ar vairāk nekā 500 aktīviem, tostarp kriptovalūtām, akcijām, valūtām un izejvielām, kamēr pirmspārdošana turpinās.Ar pre-pārdošanas cenu $ 0,023 un apstiprinātu sākuma cenu $ 0,05, dalībnieki, kas iegādājas $ BFX šajā fāzē, nekavējoties sāk nopelnīt likmju balvas un iknedēļas USDT maksājumus, izmantojot platformas instrumentu. San José, Costa Rica, September 12th, 2025/Chainwire/-- BlockchainFX BlockchainFX izmantošana BlockchainFX izmantošana BlockchainFX izmantošana BlockchainFX pārdošanas sniegums Iepriekšējā pārdošana ir reģistrējusi $ 7,242,807,43 iemaksas, kas ir vienāds ar 96,57% no mīksto kapitālu, ar vairāk nekā 9,021 dalībnieku līdz šim. Dalībnieki var piedalīties, izmantojot ETH, USDT (ERC-20, TRC-20, BEP-20, Solana, Base), BTC, BNB, XRP, ADA, DOGE un LTC, kā arī kartes maksājumus, izmantojot Visa, Apple Pay un Google Pay. Ieguldījumu līmeņi sākas 1000 ASV dolāru apmērā iesācēju līmenī un paplašinās līdz Legend līmenim 100 000 ASV dolāru apmērā, piedāvājot balvas, piemēram, NFT, ierobežotas izlaišanas Visa kartes, bonusa piešķīrumus līdz 80%, un tirdzniecības kredītus, kuru vērtība ir līdz pat 25 000 ASV dolāriem. Token modelis un kopienas stimuli $BFX žetons izmanto deflacionāro struktūru, kas pārdala 70% no tirdzniecības maksām savā kopienā. Piecdesmit procenti no maksu fondiem, kas tiek sadalīti katru dienu BFX un USDT, bet 20% atbalsta ikdienas pirkumus atpakaļ, ar pusi no atkārtoti iegādātajiem žetoniem pastāvīgi sadedzināti. Balvas tiek ierobežotas līdz 25 000 USDT dienā un tiek sadalītas nedēļas laikā katru pirmdienu. BFX kopējais piedāvājums ir 3,5 miljardi žetonu, kas izdoti saskaņā ar ERC-20 standartu. Oficiālā žetona līguma adrese ir 0xD0d801eEa2c2422dF3e626b82EBBb618f4Cc445e. Informācija par $BFX Token Presale Lai pievienotos pārdošanai, lietotāji savieno decentralizētu maku, piemēram, MetaMask, Trust Wallet vai Coinbase Wallet. BlockchainFX piedāvā arī ekskluzīvu 30% bonusu ar kodu Pēc tam, kad ir apstiprināts, pirmspārdošanas piešķīrumi parādās lietotāja rokasgrāmatā, kur uzkrājumi sāk uzkrāties nekavējoties. Bulduri 30 Bulduri 30 Visa karte un platformas lietderība BlockchainFX piedāvā priekšpārdošanas dalībniekiem ekskluzīvu agrīnu piekļuvi BFX Visa kartei, kas ir pieejama metāla un 18 karātu zelta versijās. Tajā pašā laikā tirdzniecības platforma ir dzīva beta, kas atbalsta netraucētu piekļuvi vairāk nekā 500 aktīviem vienā vidē. tilts Global Finance and Blockchain BlockchainFX pozicionē sevi blockchain un tradicionālo finanšu krustojumā, risinot plaisu starp kriptogrāfijas tirgiem - vidēji 89 miljardi ASV dolāru ikdienas tirdzniecības apjomā - un globālo valūtas tirgu, kas apstrādā vairāk nekā 7,5 triljoni ASV dolāru dienā. Par BlockchainFX decentralizēta vairāku aktīvu tirdzniecības platforma, kas apvieno blockchain ar tradicionālajiem finanšu tirgiem. Atbalstot vairāk nekā 500 aktīvus, tostarp kriptonaudas, akcijas, forex, preces, ETF un atvasinājumi, platforma nodrošina visaptverošu vidi globāliem lietotājiem. Tās dzimtā zīme, $BFX, varas likmes, balvas, pirkumi un Visa karšu integrācija. BlockchainFX ir pārbaudījusi Coinsult un CertiK, ar komandas verifikāciju, ko pabeidza Solidproof. is BlockchainFX izmantošana BlockchainFX izmantošana BlockchainFX izmantošana Lietotāji var uzzināt vairāk informācijas šeit: \n \n \n \n Mājas lapa: https://blockchainfx.com/ X: HTTPS://x.com/BlockchainFXcom Tālruņa Čats: https://t.me/blockchainfx_chat https://blockchainfx.com/ https://blockchainfx.com/ https://x.com/BlockchainFXcom https://x.com/BlockchainFXcom https://t.me/blockchainfx_chat https://t.me/blockchainfx_chat Kontakti CMO Līza Evans BlockchainFX izmantošana Labdien@blockchainfx.com \n \n Šis stāsts tika publicēts kā Chainwire paziņojums presei HackerNoon biznesa emuāru programmas ietvaros. Šis stāsts tika publicēts kā Chainwire paziņojums presei HackerNoon biznesa emuāru programmas ietvaros. Programmas Programmas