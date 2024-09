Pawsitive rezultāti: kā izveidot izcilu kucēnu treneri AI tērzēšanas robotu ar Coze

Pirms trim nedēļām es paņēmu kucēnu, jauko Austrālijas ganu vārdā Dženija. Aptuveni tajā pašā laikā es saņēmu e-pasta ziņojumu no HackerNoon ar aicinājumu pārbaudīt Coze AI robotprogrammatūras. Tas izrādījās liktenīgs e-pasts, jo manis uzbūvētais robots man ļoti palīdzēja apmācībā.





Bet vispirms vispirms.





Kopumā Coze ir visaptveroša AI tērzēšanas robotu izstrādes platforma, kas vienuviet apvieno dažādas AI sistēmas. Varat izveidot dažādus robotus ar pilnīgi atšķirīgiem scenārijiem:





Jaunumi Digest

Laika ziņas

Tulkotājs

Attēlu ģenerēšana

Ceļojumu konsultants





+ vēl neskaitāmi daudz.





Un iespējas ar to nebeidzas. Jūs neaprobežojaties ar esošajām AI sistēmām — Coze ļauj pielāgot un izveidot savus unikālos risinājumus.





Tātad, iesim cauri mana kucēnu dresētāja robota izveidei un noskaidrosim, vai Dženija ir ceļā uz to, lai kļūtu par labu meiteni 🐶

Easy Peasy Puppy Squeezy

Viena no nenoliedzamām Coze priekšrocībām ir tā lietotājam draudzīgais interfeiss, kuram ir pievienotas detalizētas instrukcijas. Varat iedomāties, ka tad, kad mājās vedat tikai jaunu mājdzīvnieku, jums nav daudz brīva laika. Bet man vajadzēja tikai 2 stundas, lai veiktu pirmo atkārtojumu un saņemtu treneri-palīgu. Tas viss ir saistīts ar platformas fantastiski zemo sākuma līmeni .





AI-bot izveides process ar Coze izskatās šādi:

Jūs izvēlaties režīmu*: Viens aģents uz vienu vērstu uzdevumu. Piemēram, "tulkotājs". Darbplūsma. Sarežģītai loģikai ar strukturētām komandām, kas seko viena otrai. Tāpat kā formas aizpildīšana. Vairāku aģentu. Sarežģītām, nevis sērijveida sarunām ar dažādu funkcionalitāti.

Iestatiet aģenta modeli, datubāzi un atmiņas mainīgos

Pievienojiet prasmes: spraudņus un aktivizētājus

Iestatīšana Izveidojiet uzvednes savam(-iem) aģentam(-iem)*.





*Obligātās darbības ir atzīmētas ar zvaigznīti.





Varat arī izmantot dažas citas funkcijas, piemēram, saīsnes, balsis un citas, lai uzlabotu/paplašinātu robotprogrammatūru. Jūs varat lasīt par tiem šeit .

Pirmajā atkārtojumā es izveidoju vienu aģentu tikai ar vienu uzdevumu: sniedziet man detalizētu paskaidrojumu par to, kā iemācīt jaunu komandu. Saskaņā ar plānu man jāizvēlas režīms - acīmredzot, viens aģents, un jāaizpilda uzvedne.

Uzvedne

Godīgi sakot, es neesmu tieši uzvedņu veidošanas profesionālis. Patiesībā man dažreiz ir grūti ietērpt savas domas vārdos! 😅 Bet Coze padara procesu ļoti vieglu un gludu. Jūs vienkārši sakāt, ko vēlaties, ikdienas cilvēku valodā vai pat tādā veidā, kā to varētu teikt 5 gadus vecs bērns:

You are a skilled dog trainer. You use positive reinforcement training. You can teach the proper techniques for teaching commands. … Oh! And I want an ice cream 🍦 (just kidding)





Pēc tam vienkārši noklikšķiniet uz burvju pogas “A” , un jūsu vēlmju saraksts kļūs par apzinātu uzvedni.





Lai iegūtu vislabākos rezultātus, es pāris reizes rediģēju uzvedni, pievienoju vajadzīgo formatējumu un atkārtoju pogu “A”.





Un tas arī viss! Manām vajadzībām ar to bija vairāk nekā pietiekami — tīra maģija 🪄✨





Vairāku aģentu

Pēc nedēļas, kad lietas nokārtojās, Dženija pieradusi pie vietas un jauniem cilvēkiem, un mēs pieradām pie viņas, es atradu laiku, lai paplašinātu savu ai-bot.



Šoreiz mana aptauja ietvēra vairākus uzdevumus, pamatojoties uz manu iepriekšējās nedēļas pieredzi. Pirmkārt, es esmu kā pārlieku sargājoša un pārlieku satraukta mamma, kas vienmēr meklē kaut ko “nenormālu” manā kucēnā. Vai viņa sver pietiekami daudz? Vai viņa ēd pārāk maz? Vai viņa pārāk daudz urinē? 😅 Tātad, man tiešām ir vajadzīgs palīgs, kas mani nomierina un sniegtu padomus par kucēniem.



Otrkārt, es gribēju izmēģināt kaut ko jautru ar šīm AI lietām. Un es, protams, domāju par fotogrāfijām.





Lai iekļautu šīs jaunās funkcijas, es pārslēdzu no “Single Agent” režīma uz “Multi-Agent” režīmu . Ideja ir diezgan vienkārša. Jums vienkārši ir vairāki mezgli; katrs veic savu funkcionalitāti un deleģē lietotāju pieprasījumus citam, ja tas nav tā “darbs”.





Katram aģentam ir četri lauki:

Scenāriji. Kad šis līdzeklis jālieto?

Aģenta uzvedne

Prasme. Kādus rīkus un spraudņus izmanto šī aģentūra?

Automātiskie ieteikumi. Ģenerētas opcijas, ko lietotāji var izvēlēties, nevis manuāli sūtīt īsziņas.



Atsevišķs mezgls jeb aģents ir gandrīz tāds pats kā viena režīma režīmā, ar vienu izņēmumu. Persona ir jāiedod par visu botu.





Tātad manā gadījumā Persona robotam ir “Suņu eksperts apmācībā un aprūpē”. Tikmēr “Apmācību aģents” tiks izsaukts, kad lietotājs lūgs padomu “Sēdēt” — šāds ir tā scenārijs. “Aprūpes aģents” tiks izsaukts, kad lietotājs jautās, vai kucēns urinē pārāk bieži.









Katram mezglam vēlēsities izmantot īpašu uzvedni, kas pielāgota tā uzdevumam. Es izmantoju nelielu uzlaušanu ar burvju “A” pogu: paņēmu savu aptuveno, daļēji izveidoto uzvedni, ievietoju to robota laukā “Persona & Prompt” un ļāvu Coze darīt savu burvju. Rezultāts bija skaisti izstrādāta uzvedne, kuru pēc tam ievietoju atpakaļ aģenta uzvednes laukā. Viegli un efektīvi!





Tāpēc savam aprūpes palīgam es noteikti norādīju, kādu AI modeli vēlos izmantot. Tā kā šķiet ļoti svarīgi, lai šai tēmai būtu uzticams datu avots. Jums faktiski ir divas iespējas to izdarīt (ja mēs runājam par teksta izvadi).





Modeļa iestatījumi . Katrs aģents darbojas, pamatojoties uz modeli, ar GPT pēc noklusējuma. Šis modelis ir atbildīgs par mijiedarbību ar lietotājiem šajā mezglā. Tā ģenerē atbildes un jautājumus lietotājiem par uzvednēm un lietotāja ievadi, kā arī ģenerē ieteikumus.

Pats modelis var izmantot spraudņus, lai apstrādātu lietotāja uzdevumus. Piemēram, ja vēlaties ģenerēt attēlu, uzvednē rīkojieties šādi: Use {text2img} to generate a cartoonish image of a dog from user input . Jūs lūdzat savam GPT modelim izmantot citu modeli. Ak, un neaizmirstiet pievienot šo spraudni {text2img} prasmēs 😀



Es atklāju, ka ir noderīgi izmantot dažādus teksta modeļus pašam aģentam un izvades ģenerēšanai, ja jums nepatīk veids, kā kāds no tiem runā ar lietotāju. Es dalīšos ar konkrētu piemēru, kad nonāksim pie atmiņas mainīgajiem.





Kopumā es izvēlējos Claude 3.5 Sonnet par aģentu un palūdzu tam izmantot GPT-4, lai iegūtu visprecīzāko informāciju par kucēna labklājību. Rezultāts bija labs un, man pats galvenais, nomierinošs 😄

Spraudņi

Pieejamo spraudņu daudzveidība nevar atstāt vienaldzīgu nevienu. Protams, es nolēmu eksperimentēt ar vairākām no tām. Lieliski ir tas, ka nav ierobežots spraudņu skaits, ko varat izmantot vienā aģentā. To apvienošana ļauj izveidot netriviālas plūsmas. Jūs vienkārši konvertējat lietotāja ievadi no vienas izejas uz citu utt.

Es nāca klajā ar vienkāršu ideju, izmantojot tikai divus spraudņus, bet man ļoti patīk, kā tas izrādījās! Ideja ir ģenerēt pieauguša suņa fotoattēlu no kucēna attēla.





Pašlaik platformā nav neviena spraudņa, kas varētu pārveidot (attēls + teksts) par jaunu attēlu. Tāpēc es izmantoju šos divus:

img2text . Lai pārvērstu ievadi (kucēna fotoattēlu) detalizētā fotoattēla aprakstā.

text2img . Lai ģenerēto tekstu atkal pārvērstu attēlā. Bet pievienojot info, ka šoreiz vajadzētu būt pieauguša suņa bildei.





Lai sasniegtu ticamākos rezultātus, man bija jāspēlējas ar uzvednēm un jānorāda, ka ir svarīgi pievērst uzmanību krāsām, plankumiem un to novietojumam. Tomēr tas bija jautri un salīdzinoši precīzi.





Trigeri

Papildus spraudņiem man patīk funkcija “ Traucēji ” (prasmes). Tas ir izdevīgi kucēnu dresētāja robotā vairāku iemeslu dēļ:

Tas palīdz izveidot rutīnas, piemēram, kad barot, doties ārā, apmācīt utt. Ir ērti, ja visa informācija par kucēnu ir vienuviet, nevis jāuzstāda atsevišķa trauksme.

Kucēns ne vienmēr ir jautrs. Var justies mazdūšīgs, ja tas visu košļā, neuzvedas un urinē uz paklāja. Aktivizatori var palīdzēt, ļaujot lietotājiem iestatīt atgādinājumus pozitīvai pastiprināšanai vai motivācijas padomiem, kad situācija kļūst grūta.





Lai iespējotu atgādinājumus, ieslēdziet tos kreisajā panelī. Lai izveidotu pielāgotus atgādinājumus, izmantojiet to pašu kreiso paneli un noklikšķiniet uz pogas “+”.





Diemžēl šī funkcija rakstīšanas laikā ir pieejama tikai Discord.

Atmiņas mainīgie

Lai savam robotam piešķirtu personisku pieskārienu , varat izmantot atmiņas mainīgo funkciju. Tas ir pārsteidzoši, kā tik nelielas izmaiņas var likt lietotājam noticēt, ka viņš runā ar īstu personu un ekspertu. Protams, ir arī citas atmiņas mainīgo lietojumprogrammu jomas, bet manam kucēnu trenerim tas viss ir saistīts ar personību.





Kreisajā panelī varat pievienot atmiņas mainīgos — lietas, ko tērzēšana atcerēsies par lietotāju. Ja pēdējā laikā tas būs nepieciešams, šī informācija tiks atjaunināta. Manā gadījumā tā ir informācija par Dženiju. Ir noderīgi saglabāt šķirni un vecumu, jo aprūpes ieteikumi ir atkarīgi no šādām lietām, un jūs nevēlaties ievadīt šo informāciju atkal un atkal. Dažreiz pat apmācības ieteikumi var būt atkarīgi no šķirnes.





Borderkollijs:

"1. diena: iemāciet kolliju atnest.

2. diena: uzlabota ienešana — ietver sarežģītus maršrutus un šķēršļu joslas.

7. diena: gaidiet avīzi, čības un brokastis, kuras jums atnesīs jūsu Borderkollijs.

Buldogs:

"1. diena: iemāciet savam buldogam atnest... ja viņš to vēlas.

2. diena: nosviniet, ja viņš pat skatās uz bumbu.

7. diena: centieties 10 sekunžu ilgi skatīties uz bumbu, pirms viņš nolemj, ka ir pienācis laiks atkal gulēt.























Bonuss. Atmiņas mainīgie vai modeļa iestatījumi

Kā solīts, vēlējos mazliet vairāk pastāstīt par modeļa iestatījumiem. Sākumā iepazīšanās aģentam izmantoju GPT-4, un tā bija katastrofa. Kādu iemeslu dēļ tas vienmēr ignorēja manis sniegtos datus.





Pagāja zināms laiks, lai apsvērtu iespēju izmēģināt jaunu modeļa iestatījumus . Un laba iemesla dēļ. Pāreja uz citu modeli beidzot deva vēlamo rezultātu: tā vairs nejautāja mana kucēna vārdu.

Izvietošana

Visbeidzot, izvietošana izrādījās visa procesa vienkāršākā daļa. Viss, kas jums jādara, ir sekot Coze laipni sniegtajiem norādījumiem. Norādījumi ir labi sakārtoti, ar skaidriem virsrakstiem un detalizētiem ekrānuzņēmumiem — bravo Coze komandai!





Īsumā, viss, kas jums nepieciešams, ir robota marķieris. Un dažreiz daži papildu marķieri un ID. Lai tos iegūtu lielākajai daļai publicēšanas platformu, jums ir jāautorizē un jāatver iestatījumi. Kopš tā laika nav raķete. Tomēr tas var būt garlaicīgs.





































Secinājums

Mana Dženija jau ir daudz iemācījusies 💪, un es uzskatu, ka viņa ir ceļā uz labu meiteni. Manas līdz šim iecienītākās komandas ir “ķepa” un “vidējais”. Jo viņi ir tik mīļi! 💕









Kas attiecas uz Coze, es to noteikti varu ieteikt . Kā jau teicu sākumā, platforma ir ļoti viegli lietojama. Es nevaru iedomāties, ka pat pirmā robotprogrammatūras izveide var būt tik vienkārša un jautra. Es arī izceltu elastību, ko nodrošina dažādi režīmi un dažādi spraudņi. Jūs burtiski varat izveidot robotprogrammu jebkam.



Iespējams, man nebija pietiekami daudz uz kodu balstītu lietu. Dažas plūsmas ir diezgan noteiktas. Piemēram,

If puppyName.isEmpty { ask name } else { goto training }

Šis scenārijs nevar būt 100% izpildāms, izmantojot tikai cilvēku valodas uzvednes, nevis pastāvīgu AI.





Tomēr, izņemot to, es nevaru iedomāties citus nozīmīgus jautājumus. Tas ir lielisks rīks, kas padara robotu veidošanu vienkāršu, jautru un elastīgu.