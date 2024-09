Pawsitive Nəticələr: Coze ilə Ən Yaxşı Puppy Təlimçisi AI-chatbotunu necə qurmaq olar

Üç həftə əvvəl mən Cenni adlı sevimli avstraliyalı çoban balasını götürdüm. Təxminən eyni vaxtda HackerNoon-dan məni Coze-dən AI botlarını yoxlamağa dəvət edən bir e-poçt aldım. Bu, bir növ taleyüklü e-poçt oldu, çünki qurduğum bot məşqdə mənə çox kömək etdi.





Ancaq ilk şeylər.





Ümumilikdə, Coze müxtəlif süni intellekt sistemlərini bir yerdə birləşdirən hamısı bir yerdə AI chatbot inkişaf platformasıdır. Siz tamamilə fərqli ssenarilərlə müxtəlif botlar yarada bilərsiniz:





News Digest

Hava yenilikləri

Tərcüməçi

Şəkil generasiyası

Səyahət məsləhətçisi





+ saysız-hesabsız daha çox.





Və imkanlar bununla bitmir. Siz mövcud AI sistemləri ilə məhdudlaşmırsınız — Coze sizə öz unikal həllərinizi fərdiləşdirməyə və qurmağa imkan verir.





Beləliklə, gəlin mənim bala-təlimçi bot yaradıcılığımı nəzərdən keçirək və Jenny-nin yaxşı qız olmaq yolunda olub-olmadığını görək 🐶

Asan Peasy Puppy Squeezy

Coze-nin danılmaz üstünlüklərindən biri onun ətraflı təlimatlarla müşayiət olunan istifadəçi dostu interfeysidir. Təsəvvür edə bilərsiniz ki, evə yalnız yeni bir ev heyvanı götürəndə çox boş vaxtınız olmur. Amma ilk təkrarlamanı etmək və məşqçi-köməkçini qəbul etmək mənə cəmi 2 saat çəkdi. Bütün bunlar platformanın fantastik aşağı giriş səviyyəsi ilə bağlıdır.





Coze ilə AI-botun qurulması prosesi belə görünür:

Siz rejimi seçirsiniz*: Tək diqqətli tapşırıq üçün tək agent. Məsələn, "tərcüməçi". İş axını. Bir-birinin əmrlərini yerinə yetirən strukturlaşdırılmış mürəkkəb məntiq üçün. Formanın doldurulması kimi. Multi-agent. Müxtəlif funksionallığı olan mürəkkəb, serial deyil söhbətlər üçün.

Agentin modelini, verilənlər bazasını və yaddaş dəyişənlərini qurun

Bacarıqlar əlavə edin: plaginlər və tetikler

Agent(lər)iniz üçün göstərişlər yaradın*.





*Məcburi hərəkətlər ulduzla qeyd olunur.





Siz həmçinin botunuzu təkmilləşdirmək/genişləndirmək üçün qısa yollar, səslər və digər funksiyalardan istifadə edə bilərsiniz. Onlar haqqında oxuya bilərsiniz burada .

İlk təkrarlamam üçün mən yalnız bir tapşırıqla tək agent hazırladım: mənə yeni əmri necə öyrətmək barədə ətraflı izahat verin. Plana görə, mən bir rejim seçməliyəm - açıq-aydın, tək bir agent və sorğunu doldurmalıyam.

Tələb

Düzünü desəm, mən tam olaraq tez hazırlayan bir mütəxəssis deyiləm. Əslində, bəzən fikirlərimi sözlə ifadə etməkdə çətinlik çəkirəm! 😅 Amma Coze prosesi çox asan və hamar edir. Siz sadəcə nə istədiyinizi gündəlik insan dilində və ya hətta 5 yaşlı bir uşağın dediyi şəkildə söyləyin:

You are a skilled dog trainer. You use positive reinforcement training. You can teach the proper techniques for teaching commands. … Oh! And I want an ice cream 🍦 (just kidding)





Sonra sadəcə sehrli "A" düyməsini klikləyin və istək siyahınız qəsdən bir sorğuya çevrilir.





Ən yaxşı nəticələr əldə etmək üçün sorğunu bir neçə dəfə redaktə etdim, istədiyiniz formatı əlavə etdim və “A” düyməsini təkrarladım.





Və budur! Ehtiyaclarım üçün bu, kifayət qədər çox idi - saf sehr 🪄✨





Multi-Agent

Bir həftə sonra, işlər yoluna düşəndə, Jenny yerə və yeni insanlara öyrəşdi və biz ona öyrəşdik, mən ai-botumu genişləndirmək üçün bir az vaxt tapdım.



Bu dəfəki sorğum əvvəlki həftəki təcrübəmə əsaslanan bir neçə tapşırıqdan ibarət idi. Əvvəla, mən həddindən artıq qoruyucu və həddən artıq narahat bir ana kimiyəm, həmişə balamda "anormal" bir şey axtarıram. Onun kifayət qədər çəkisi varmı? O, çox az yeyir? O, çox sidiyir? 😅 Deməli, məni sakitləşdirmək və balalarla bağlı bəzi rifah məsləhətləri vermək üçün köməkçiyə ehtiyacım var.



İkincisi, bu AI materialı ilə əyləncəli bir şey sınamaq istədim. Mən isə təbii ki, fotolar haqqında düşünürdüm.





Bu yeni funksiyaları birləşdirmək üçün “Tək Agent” rejimindən “Çox agent” rejiminə keçdim. Fikir olduqca sadədir. Sadəcə bir neçə qovşaqınız var; hər biri öz funksiyasını yerinə yetirir və onun “işi” deyilsə, istifadəçi sorğularını digərinə həvalə edir.





Hər agentin dörd sahəsi var:

Ssenarilər. Bu agent nə vaxt istifadə edilməlidir?

Agent xəbərdarlığı

Bacarıq. Bu agentlik hansı alətlərdən və plaginlərdən istifadə edir?

Avtomatik təkliflər. İstifadəçilər üçün əl ilə mətn daxiletməsini seçmək üçün yaradılan seçimlər.



Tək qovşaq və ya agent, bir istisna olmaqla, demək olar ki, Tək rejimdə olduğu kimidir. Bütün bot üçün persona verilməlidir.





Beləliklə, mənim vəziyyətimdə, bot üçün Persona "Təlim və baxımda it mütəxəssisi" dir. Bu vaxt, istifadəçi "Otur" haqqında məsləhət istədikdə "Təlim agenti" çağırılacaq - bu, onun ssenarisidir. İstifadəçi balanın çox tez-tez işemediyini soruşduqda "Baxıcı agent" çağırılacaq.









Hər bir qovşaq üçün, onun tapşırığına uyğunlaşdırılmış xüsusi göstərişdən istifadə etmək istərdiniz. Mən sehrli “A” düyməsi ilə bir az sındırmadan istifadə etdim: kobud, yarı formalaşdırılmış göstərişimi götürdüm, onu botun “Persona & Prompt” sahəsinə daxil etdim və Coze-yə öz sehrini etməyə icazə verdim. Nəticə gözəl hazırlanmış bir əmr oldu ki, mən daha sonra agentimin tez sorğu sahəsinə daxil etdim. Asan və effektiv!





Beləliklə, qayğıkeş köməkçim üçün hansı AI modelindən istifadə etmək istədiyimi dəqiqləşdirməyə əmin oldum. Çünki bu mövzu üçün etibarlı məlumat mənbəyinin olması çox vacib görünür. Əslində bunu etmək üçün iki seçiminiz var (əgər biz mətn çıxışından danışırıqsa).





Model parametrləri . Hər bir agent standart olaraq GPT ilə bir model əsasında fəaliyyət göstərir. Bu model bu node istifadəçiləri ilə qarşılıqlı əlaqə üçün cavabdehdir. O, istifadəçilər üçün göstərişlər və istifadəçi daxiletmələri ilə bağlı cavablar və suallar yaradır və təkliflərin yaradılmasını idarə edir.

Modelin özü istifadəçi tapşırıqlarını emal etmək üçün plaginlərdən istifadə edə bilər. Məsələn, bir şəkil yaratmaq istəyirsinizsə, sorğuda belə bir şey edirsiniz: Use {text2img} to generate a cartoonish image of a dog from user input . Siz GPT modelinizdən başqa birini istifadə etməyi xahiş edirsiniz. Oh, və bacarıqlara bu plaqini {text2img} əlavə etməyi unutmayın 😀



Onlardan birinin istifadəçi ilə danışıq tərzini bəyənmədiyiniz zaman agentin özü və məhsul istehsalı üçün müxtəlif mətn modellərindən istifadə etməyi faydalı hesab etdim. Yaddaş dəyişənlərinə gəldikdə konkret bir nümunə paylaşacağam.





Ümumiyyətlə, agent üçün Claude 3.5 Sonnet seçdim və ondan itin rifahı haqqında ən dəqiq məlumatı əldə etmək üçün GPT-4-dən istifadə etməyi xahiş etdim. Nəticə yaxşı və ən əsası mənim üçün arxayın oldu 😄

Pluginlər

Mövcud plaginlərin müxtəlifliyi heç kəsi laqeyd qoya bilməz. Təbii ki, onlardan daha çoxunu sınaqdan keçirməyə qərar verdim. Ən yaxşısı odur ki, bir agent daxilində istifadə edə biləcəyiniz plaginlərin sayına heç bir məhdudiyyət yoxdur. Onların birləşməsi qeyri-trivial axınlar yaratmağa imkan verir. Siz sadəcə olaraq istifadəçi girişini bir çıxışdan digərinə çevirirsiniz və s.

Mən sadəcə iki plagindən istifadə edərək sadə bir fikir əldə etdim, amma bunun necə alındığını həqiqətən sevirəm! Konsepsiya, bir bala şəklindən böyüklər itinin fotoşəkilini yaratmaqdır.





Hal-hazırda platformada (şəkil + mətn) yeni təsvirə çevirə bilən plagin yoxdur. Buna görə də bu ikisini istifadə etdim:

img2text . Daxiletməni (küçük fotoşəkili) ətraflı fotoşəkil təsvirinə çevirmək üçün.

text2img . Yaradılmış mətni yenidən şəkilə çevirmək üçün. Ancaq bu dəfə yetkin bir itin fotoşəkili olması lazım olduğuna dair məlumat əlavə edin.





Ən inandırıcı nəticələrə nail olmaq üçün mən göstərişlərlə oynamalı və rənglərə, ləkələrə və onların mövqelərinə diqqət yetirməyin vacib olduğunu qeyd etməli oldum. Bununla belə, əyləncəli və nisbətən dəqiq idi.





Tətiklər

Pluginlərdən başqa, mən “ Tetiklər ” (Bacarıqlar) funksiyasını sevirəm. Bu, bir neçə səbəbə görə bala təlimçisi botunda faydalıdır:

Bu, qidalanma, bayıra çıxmaq, məşq etmə və s. kimi iş rejiminin qurulmasına kömək edir. Ayrı bir həyəcan siqnalı quraşdırmaq üçün deyil, itiniz haqqında bütün məlumatların bir yerdə olması faydalıdır.

Bir bala həmişə əyləncəli deyil. Hər şeyi çeynəyəndə, özünü aparmayanda və xalçaya işeyəndə adam ruhdan düşə bilər. Tətiklər istifadəçilərə işlər çətinləşəndə müsbət möhkəmləndirmə və ya motivasion məsləhətlər üçün xatırlatmalar qurmağa imkan verməklə kömək edə bilər.





Xatırlatmaları aktiv etmək üçün onları sol paneldə yandırın. Fərdi xatırlatmalar yaratmaq üçün eyni sol paneldən istifadə edin və “+” düyməsini basın.





Təəssüf ki, bu xüsusiyyət yalnız yazı zamanı Discord-da mövcuddur.

Yaddaş Dəyişənləri

Botunuza şəxsi toxunuş əlavə etmək üçün siz yaddaş dəyişənləri funksiyasından istifadə edə bilərsiniz. Təəccüblüdür ki, belə kiçik bir dəyişiklik istifadəçinin real insan və mütəxəssislə danışdığına inanmasına səbəb ola bilər. Əlbəttə ki, yaddaş dəyişənləri tətbiqlərinin başqa sahələri də var, lakin mənim bala məşqçim üçün hər şey şəxsiyyətlə bağlıdır.





Sol paneldə yaddaş dəyişənləri əlavə edə bilərsiniz, söhbətin istifadəçi haqqında xatırlayacağı şeylər. Lazım gələrsə, son vaxtlar bu məlumatı yeniləyəcək. Mənim vəziyyətimdə bu, Jenny haqqında bəzi məlumatlardır. Cins və yaşı saxlamaq faydalıdır, çünki baxım məsləhətləri belə şeylərdən asılıdır və siz bu detalları təkrar-təkrar daxil etmək istəmirsiniz. Bəzən hətta təlim məsləhətləri də cinsdən asılı ola bilər.





Border Collie:

1-ci gün: Collie-ni almağı öyrədin.

2-ci gün: Qabaqcıl gətirmə – mürəkkəb marşrutlar və maneə kursları daxildir.

7-ci gün: Border Collie-nin sizə gətirəcəyi qəzet, başmaq və səhər yeməyi gözləyin."

Bulldoq:

"1-ci gün: Bulldogunuza gətirməyi öyrədin... əgər o, bunu hiss edirsə.

2-ci gün: O, hətta topa baxırsa, qeyd edin.

7-ci gün: o, yenidən yatmaq vaxtı olduğuna qərar verməzdən əvvəl topa 10 saniyəlik möhkəm nəzər salmağı hədəfləyin.”























Bonus. Yaddaş Dəyişənləri və ya Model Parametrləri

Söz verdiyim kimi, model parametrləri haqqında bir az daha çox paylaşmaq istədim. Əvvəlcə tanışlıq agenti üçün GPT-4 istifadə etdim və bu, fəlakət oldu. Nədənsə təqdim etdiyim məlumatlara həmişə məhəl qoymadı.





Yeni model parametrlərini sınamaq üçün mənə bir qədər vaxt lazım oldu. Və yaxşı bir səbəbə görə. Başqa bir modelə keçmək nəhayət mənə arzuladığım nəticəni verdi: O, dəfələrlə balımın adını soruşmağı dayandırdı.

Yerləşdirmə

Nəhayət, yerləşdirmə bütün prosesin ən asan hissəsi oldu. Sizə lazım olan tək şey Coze tərəfindən verilən təlimatlara əməl etməkdir. Təlimatlar yaxşı təşkil olunub, aydın başlıqlar və ətraflı ekran görüntüləri ilə - Coze komandasına bravo!





Uzun sözün qısası, sizə lazım olan tək şey bot nişanıdır. Və bəzən bəzi əlavə əlamətlər və şəxsiyyətlər. Onları əksər nəşriyyat platformaları üçün əldə etmək üçün icazə verməli və parametrlərə keçməlisiniz. O vaxtdan bəri raket deyil. Bununla belə, yorucu ola bilər.





































Nəticə

Mənim Cennim artıq çox şey öyrənib 💪 və mən onun yaxşı qız olmaq yolunda olduğuna inanıram. İndiyə qədər ən çox sevdiyim əmrlər "pəncə" və "orta"dır. Çünki onlar çox şirindirlər! 💕









Coze-yə gəlincə, mən bunu mütləq tövsiyə edə bilərəm . Əvvəlcə dediyim kimi, platformadan istifadə etmək çox asandır. Təsəvvür edə bilmirəm ki, hətta ilk botunuzu belə asanlıqla və əyləncəli şəkildə qura bilərsiniz. Mən həmçinin müxtəlif rejimlərin və müxtəlif plaginlərin təmin etdiyi çevikliyi qeyd edərdim. Siz sözün əsl mənasında hər şey üçün bir bot yarada bilərsiniz.



Ola bilsin ki, kifayət qədər kod əsaslı şeylərim olmayıb. Bəzi axınlar olduqca müəyyəndir. Məsələn,

If puppyName.isEmpty { ask name } else { goto training }

Davamlı süni intellektlə deyil, sadəcə insan dilinin göstərişləri ilə bu ssenari 100% həyata keçirilə bilməz.





Bununla belə, bundan başqa, mənim ağlıma başqa mühüm məsələlər gəlmir. Bu, bot yaratmağı asan, əyləncəli və çevik edən əla vasitədir.