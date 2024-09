Pawsitive Results: Ndenge nini kotonga AI-chatbot ya Formateur ya mwana ya mbwa ya suka na Coze

Eleki pɔsɔ misato, nazwaki mwana ya mbwa, mobateli moko ya mpate ya Australie oyo alingaka mingi na nkombo Jenny. Penepene na ntango wana, nazwaki email uta na HackerNoon kobengisaka ngai na kotala ba bots AI uta na Coze. Emonanaki lokola sorte ya email ya destin mpo bot oyo natongaki esalisaki ngai na formation mingi.





Kasi makambo ya liboso liboso.





Na mobimba, Coze ezali plateforme ya développement ya chatbot AI nionso na moko oyo esangisaka ebele ya ba systèmes AI ndenge na ndenge na esika moko. Okoki kosala ba bots ndenge na ndenge na ba scénarios absolument différents:





Sango Digest ya sango

Mikolo oyo ya météo

Mobongoli

Génération ya bilili

Mopesi toli ya mobembo





+ ebele koleka.





Mpe ba possibilités esuka kaka wana te. Ozali kosuka te na ba systèmes AI oyo ezali — Coze epesaka yo nzela ya kosala personnalisation mpe kotonga ba solutions na yo moko oyo ekeseni na mosusu.





Donc, toleka na création na ngai ya bot puppy-trainer pe totala soki Jenny azali na nzela ya kokoma fille ya bien 🐶

Easy Peasy Mwana ya mbwa Squeezy

Moko ya matomba oyo ekoki koboya te ya Coze ezali interface na yango oyo ezali pɛtɛɛ mpo na kosalela, oyo ezali elongo na malako ya sikisiki. Okoki kokanisa ete ntango omemi kaka nyama ya sika ya ndako na ndako, ozalaka na ntango mingi ya bopemi te. Kasi ezwaki ngai kaka ngonga 2 mpo na kosala iterations ya liboso mpe kozwa formateur-mosungi. Yango nyonso euti na niveau ya entrée ya nse ya fantastique ya plateforme .





Processus ya kotonga AI-bot na Coze ezali boye:

O ponaka mode*: Agent unique mpo na mosala oyo etali likambo moko. Na ndakisa, “mobongoli”. Ndenge ya mosala. Pona logique complexe na structuré kolanda moko na mosusu ba commandes. Lokola kotondisa formulaire. Ba agents ebele. Pona ba conversations complexes, te sérieuses na ba fonctionnalités ndenge na ndenge.

Bobongisa ba variables ya modèle, base de données, na mémoire ya agent

Bakisa mayele: ba plugins na ba déclencheur

Bongisa ba prompts ya Créer pona (ba agent) na yo*.





*Misala oyo esengeli kosala ezali na elembo ya monzoto.





Okoki mpe kosalela mwa makambo mosusu, lokola banzela mikuse, mingongo, mpe mosusu, mpo na kobongisa/kopanzana bot na yo. Okoki kotánga makambo na bango awa .

Mpo na iterations na ngai ya liboso, nasalaki agent moko na mosala moko kaka: pesa ngai explication détaillée ya ndenge ya koteya commande ya sika. En fonction ya plan, esengeli napona mode - évidemment, agent moko, pe natondisa prompt.

Kosenga

Mpo na koloba solo, nazali mpenza te pro oyo asalaka nokinoki. Kutu, ntango mosusu nabundaka mpo na kobimisa makanisi na ngai na maloba! 😅 Mais Coze asalaka processus très facile et doux. Oyebisaka kaka oyo olingi na monoko ya bato ya mokolo na mokolo, to ata na ndenge oyo mwana ya mbula 5 akoki koloba yango:

You are a skilled dog trainer. You use positive reinforcement training. You can teach the proper techniques for teaching commands. … Oh! And I want an ice cream 🍦 (just kidding)





Na nsima, finá kaka na butɔ “A” ya maji , mpe liste ya bamposa na yo ekokóma likambo oyo osɛngi yo na nko.





Mpo na kozwa matomba malamu, nabongisaki mbala mibale to misato oyo esɛngaki ngai, nabakisaki formatage oyo nalingi, mpe nazongelaki bouton “A.”





Mpe ezali bongo! Pona ba besoins na ngai, oyo ezalaki plus que ekoki — magie pure 🪄✨





Ba Agent ebele

Nsima ya pɔsɔ moko, ntango makambo ekómaki malamu, Jenny amesanaki na esika yango mpe bato ya sika, mpe tomesanaki na ye, nazwaki mwa ntango ya kopalanganisa ai-bot na ngai.



Na mbala oyo, motuna na ngai ezalaki na misala mingi oyo etongamaki na likambo oyo nakutanaki na yango na pɔsɔ eleki. Ya liboso, nazali lokola mama oyo abatelaka mingi mpe amitungisaka mingi, nazali ntango nyonso kokɛngɛla eloko nyonso oyo “ezali malamu te” na mwana na ngai ya mbwa. Azali na kilo oyo ekoki? Azali kolya mingi te? Azali kosala pipi mingi? 😅 Donc, naza na besoin ya mosungi po a calmer ngai pe apesa mua ba conseils ya bien-être sur ba puppies.



Deuxièmement, nalingaki na meka eloko moko ya esengo na biloko oyo ya AI. Mpe nazalaki kokanisa na ntina ya bafoto, ya solo.





Mpo na kokɔtisa makambo wana ya sika, nalongwaki na mode “Agent moko” mpe nakómaki na mode “Agent mingi” . Likanisi ezali mpenza pɛtɛɛ. Ozali kaka na ba noeuds ebele; moko na moko esalaka misala na yango moko mpe epesaka mosusu masengi ya basaleli soki ezali “mosala” na yango te.





Agent moko na moko azali na ba domaines minei:

Ba scénarios oyo esalemaka. Ntango nini esengeli kosalela agent oyo?

Motuna ya agent

Mayele. Bisaleli mpe ba plugins nini agence oyo esalela?

Ba suggestions ya automatique. Ba options oyo esalemi pona ba usagers ba ramasser na au lieu ya ko messager manuellement entrée.



Noeud unique, to agent, ezali presque ndenge moko na oyo ezalaki na mode Single, longola kaka moko. Esengeli kopesa persona mpo na bot mobimba.





Donc, na cas na ngai, Persona mpo na bot ezali “Expert ya mbwa na formation mpe soin.” Na tango wana, “Agent ya formation” akobengama tango mosaleli akosenga toli na “Fanda” — oyo ezali scénario na yango. “Agent ya soins” akobengama tango mosaleli akotuna soki mwana ya mbwa azali kosala pipi mbala mingi.









Mpo na node moko na moko, okolinga kosalela prompt moko ya sikisiki oyo ebongisami na mosala na yango. Nasalelaki mwa hack na bouton ya magie “A”: nazuaki prompt na ngai ya rugueux, semi-formé, nakotisaki yango na champ “Persona & Prompt” ya bot, mpe natikaki Coze asala magie na yango. Résultat ezalaki prompt oyo esalemaki kitoko oyo na sima na kotisaki lisusu na esika ya prompt ya agent na ngai. Facile mpe efficace!





Na yango, mpo na mosungi na ngai ya bobateli, nasalaki makasi mpo na koyebisa na bosikisiki modèle nini ya AI nalingaki kosalela. Po emonani crucial kozala na source ya ba données ya confiance pona sujet oyo. Ozali vraiment na deux options ya kosala yango (soki tozali kolobela sortie ya texte).





Ba paramètres ya modèle . Agent moko na moko esalaka na kotalela modèle moko, na GPT par défaut. Modèle oyo ezali responsable ya ba interactions na ba usagers na noeud oyo. Ezali kobimisa biyano mpe mituna mpo na basaleli na oyo etali masengi mpe bokotisi ya mosaleli mpe esimbaka makanisi ya kobimisa.

Modèle yango moko ekoki kosalela ba plugins pona ko traité ba tâches ya usager. Ndakisa, soki olingi kobimisa elilingi, osalaka likambo ya boye na bosengi: Use {text2img} to generate a cartoonish image of a dog from user input . Osengi modèle na yo ya GPT osalela mosusu. Oh, pe kobosana te kobakisa plugin oyo {text2img} na ba compétences 😀



Namonaki ete ezali na litomba kosalela ba modèles ya texte ndenge na ndenge mpo na agent ye moko mpe mpo na génération ya sortie tango olingaka mpenza te lolenge moko na yango alobaka na mosaleli. Nako partager exemple moko spécifique tango tokokoma na ba variables ya mémoire.





Na mobimba, naponaki Claude 3.5 Sonnet mpo na agent mpe nasengaki yango esalela GPT-4 mpo na kozwa ba informations ya sikisiki mingi na ntina ya bolamu ya mwana ya mbwa. Résultat ezalaki bien et, surtout pona ngai, rassurente 😄

Ba plugins ya kosala

Bokeseni ya ba plugins oyo ezali ekoki te kotika moto moko indifférent. Na momeseno, nazwaki ekateli ya komeka mingi na yango. Likambo monene ezali ete ezali na ndelo te na motango ya ba plugins oyo okoki kosalela na kati ya agent moko. Kosangisa yango epesaka yo nzela ya kosala ba flux oyo ezali ya pamba te. Obongoli kaka entrée ya usager depuis sortie moko na sortie mosusu, et ainsi de suite.

Nayaki na likanisi moko ya pɛtɛɛ na kosaleláká kaka ba plugins mibale, kasi nalingaka mpenza ndenge oyo esalemaki! Likanisi ezali ya kobimisa fɔtɔ́ ya mbwa ya mokóló uta na elilingi ya mwana ya mbwa.





Na moment oyo, plugin moko te oyo ekoki ko convertir (image + texte) na image ya sika na plateforme. Yango wana nasalelaki makambo oyo mibale:

img2text . Pona ko convertir entrée (foto ya mwana ya mbwa) na description ya photo ya détail.

text2img . Mpo na kobongola lisusu makomi oyo esalemi na elilingi. Mais kobakisa info que esengeli ezala photo ya mbwa ya adulte mbala oyo.





Mpo na kozwa matomba oyo ekoki kondimama mingi, nasengelaki kosakana na masengi mpe koyebisa polele ete ezali na ntina kotya likebi na balangi, bisika, mpe bisika na yango. Kasi, ezalaki kosepelisa mpe ezalaki mpenza sikisiki.





Ba déclencheur

Longola ba plugins, nalingaka mingi eloko oyo babengi “ Triggers ” (Makoki). Ezali na litomba na bot ya entraîneur ya mwana ya mbwa mpo na mwa bantina:

Esalisaka mpo na kosala ba routines, lokola tango nini osengeli koleisa, kobima, kosala ngalasisi, etc. Ezali malamu kozala na ba informations nionso oyo etali mwana na yo ya mbwa na esika moko, kasi te kosala alarme separate.

Mwana ya mbwa azalaka ntango nyonso esengo te. Moto akoki kolɛmba nzoto ntango ezali kotafuna biloko nyonso, ezali komitambwisa te mpe ezali kosala pipi na tapis. Ba déclencheur ekoki kosalisa na kopesaka nzela na basaleli mpo na kotya makundoli mpo na renforcement ya malamu to ba conseils ya motivation tango makambo ekomi makasi.





Mpo na kofungola makundoli, fungola yango na panneau gauche. Mpo na kosala ba rappels personnalisés, salelá panneau gauche kaka mpe finá na butɔ “+”.





Malheureusement, fonctionnalité oyo ezali kaka na Discord na tango ya kokoma.

Ba Variables ya Mémoire

Mpo na kobakisa touch personnel na bot na yo, okoki kosalela fonctionnalité ya ba variables ya mémoire. Ezali likambo ya kokamwa ndenge nini mbongwana moke boye ekoki kosala ete mosaleli andima ete bazali kosolola na moto ya solosolo mpe moto ya mayele. Ya solo, ezali mpe na ba domaines mosusu ya ba applications ya ba variables ya mémoire, kasi mpo na entraîneur na ngai ya mwana ya mbwa, ezali nionso mpo na bomoto.





Na panneau gauche, okoki kobakisa ba variables ya mémoire, makambo oyo chat eko rappeler na oyo etali usager. Eko mettre à jour info oyo soki esengeli dernièrement. Na cas na ngai, eza mua info sur Jenny. Ezali na litomba kobatela race mpe mbula mpo toli ya bobateli etali makambo ya boye, mpe olingi te kokotisa makambo oyo mbala na mbala. Tango mosusu, ata toli ya formation ekoki ko dépendre na race.





Collie ya ndelo:

"Mokolo ya 1: Teya Collie na yo azwa."

Mokolo ya 2: Bozwami ya liboso – esangisi banzela ya mindondo mpe banzela ya mikakatano.

Mokolo ya 7: Zelá zulunalo, pantoufles mpe bilei ya ntɔ́ngɔ́, oyo Border Collie na yo ekomemela yo.”

Bulldog oyo babengi Bulldog:

"Mokolo ya 1: Teya Bulldog na yo azua... soki ayoki posa."

Mokolo ya 2: Bosala fête soki kutu atali balle.

Mokolo ya 7: luká kotala bale na miso makasi na boumeli ya segɔnde 10 liboso azwa ekateli ete ezali lisusu ntango ya kolala mpɔngi.”























Bonus ya kosala. Variables ya Mémoire to Paramètres ya Modèle

Ndenge nalakaki, nalingaki kokabola mwa mingi na ntina ya ba paramètres ya modèle. Na ebandeli, nasalelaki GPT-4 mpo na agent ya koyebana, mpe ezalaki likama. Mpo na ntina moko boye, ezalaki ntango nyonso koboya kotalela ba données oyo nazalaki kopesa.





Ezwaki ngai mwa ntango mpo na kotalela komeka ba paramètres ya sika ya modèle . Mpe mpo na ntina moko ya malamu. Kobongola na modèle mosusu epesaki ngai nsukansuka mbano oyo nalingaki: Etikalaki kotuna mbala na mbala nkombo ya mwana na ngai ya mbwa.

Kosala déploiement

Na nsuka, ko déployer emonanaki kozala eteni ya pete ya processus mobimba. Osengeli kaka kolanda malako oyo Coze apesi yo na boboto nyonso. Ba instructions ezali bien organisée, na ba titres clairs na ba captures d’écran détaillées — bravo na équipe ya Coze!





Long story short, nionso oza na besoin eza token ya bot. Mpe ntango mosusu mwa ba jetons mpe ba ID ya kobakisa. Mpo na kozwa yango mpo na ba plateformes mingi ya kobimisa mikanda, osengeli kopesa ndingisa mpe kokende na paramètres. Fusée te banda wana. Kasi, ekoki kolɛmbisa.





































Maloba ya nsuka

Jenny na ngai asi ayekoli mingi 💪, mpe nandimi ete azali na nzela ya kozala mwana mwasi ya malamu. Mibeko oyo nalingaka mingi tii sikoyo ezali “paw” mpe “kati.” Po baza kitoko makasi! 💕









Na oyo etali Coze, nakoki mpenza kolendisa yango . Ndenge nalobaki na ebandeli, plateforme ezali super facile ya kosalela. Nakoki kokanisa te ete kotonga ata bot na yo ya liboso ekoki kozala bongo kozanga milende mpe esengo. Nalingaki mpe ko souligner flexibilité oyo epesami na ba modes différents na ba plugins ndenge na ndenge. Okoki mpenza kosala bot mpo na eloko nyonso.



Ekoki kozala ete nazalaki na makambo oyo ekoki te oyo esalemaki na nzela ya code. Ba flux mosusu ezalaka assez déterminé. Na ndakisa,

If puppyName.isEmpty { ask name } else { goto training }

Kaka na ba prompts ya langue humaine et non AI persistant, scénario oyo ekoki kozala 100% réalisable te.





Kasi, longola yango, nakoki kokanisa makambo mosusu ya ntina te. Ezali esaleli monene oyo esalaka ete bot-building ezala pete, esengo, mpe flexible.