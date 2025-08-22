Kas yra AGENTS.md

Jei esate kaip aš ir dirbate su keliais AI kodavimo agentais, žinote skirtingų instrukcijų failų tvarkymo nusivylimą. Skaudu viską atnaujinti įvairiuose formatuose. bet aš turiu jums puikių naujienų. atsirado naujas, supaprastintas standartas, ir jis vadinamas . Įmonė.md Problema su konkuruojančiais standartais Jau kurį laiką dirbant su skirtingais AI agentais reikėjo žongliruoti kelis konfigūracijos failus. , , arba .cursor / taisyklės, kiekvienas agentas turėjo savo formatą. Tai sukūrė perteklinių failų sumaištį, kurie visi turėjo būti atnaujinami atskirai. Žymė.md Kėdainiai.md Didžiosios kompanijos pripažino šią problemą ir susivienijo, kad sukurtų vieningą sprendimą. Tikslas buvo sukurti vieną, nuspėjamą vietą visiems AI agentams, kad jie galėtų rasti instrukcijas, kurių jiems reikia dirbti su projektu. Įmonė.md Kas yra ? Įmonė.md Įmonė.md Pagalvokite apie Tai paprastas, atviro kodo formatas, kuris vadovauja AI kodavimo agentams, kaip bendrauti su jūsų projektu. Įmonė.md Šis failas suteikia visą būtiną kontekstą, kad AI galėtų suprasti ir dirbti su jūsų kodu, įskaitant: \n \n \n \n \n \n Įdiegimo komandos: instrukcijos, kaip įdiegti priklausomybes ir sukurti projektą. Kodų stilius: formatuojant ir projektuojant modelius nustatomos taisyklės, užtikrinančios nuoseklumą. Testavimas: kaip atlikti testus, kad patikrintumėte pokyčius. Įsipareigojimo gairės: pageidaujami įsipareigojimo pranešimų ir juostų taisyklių formatai. Pritaikytos pastabos: bet kokia kita svarbi informacija, pvz., saugumo aspektai ar našumo patarimai. Pažvelkite į pavyzdį žemiau. Kaip migruoti į Įmonė.md Įmonė.md Migruoja į Galite konsoliduoti savo esamus instrukcijų failus tik dviem paprastais žingsniais naudodami savo terminalą: Įmonė.md \n \n \n Pervadinkite savo failą: Naudokite komandą mv AGENT.md AGENTS.md pervadinti savo pagrindinį instrukcijų failą. Sukurti simbolinę nuorodą: Naudokite ln -s AGENTS.md AGENT.md sukurti simbolinę nuorodą. MV Įmonė.md Įmonė.md Įmonė.md Įmonė.md Lt - s Įmonė.md Įmonė.md Įmonė.md Įmonė.md Kaip naudoti Įmonė.md Įmonė.md Pradedant nuo Tai yra lengva: Įmonė.md \n \n \n \n Pridėti failą: Sukurkite AGENTS.md failą savo saugyklos šaknyje. Užfiksuokite, kas svarbu: Pridėkite skyrius, skirtus projekto apžvalgai, kūrimo ir bandymo komandoms, kodo stiliaus gairėms ir kitoms atitinkamoms instrukcijoms. Pridėkite papildomų instrukcijų: Įtraukite įsipareigojimo pranešimus, ištraukti užklausos gaires ir viską, ką naujas komandos draugas turėtų žinoti. Geriausia praktika Norėdami gauti kuo daugiau iš Štai keletas geriausių praktikų, kurių reikia laikytis: Įmonė.md \n \n \n \n \n Būkite aiškūs ir glausti: laikykite savo instrukcijas aiškiai ir tiksliai. Atnaujinkite instrukcijas: Įsitikinkite, kad failas visada atitinka jūsų projekto poreikius. Nuoroda į esamus dokumentus: vietoj informacijos dubliavimo, nuoroda į esamą dokumentaciją. Naudokite kelis failus monorepo: dideliems monorepo, galite naudoti įterptųjų AGENTS.md failus skirtingiems pogrupiams. Video apžvalga apie Žymė.MD Žymė.MD Žiūrėti Youtube: agentai.md paaiškino Žiūrėti Youtube: agentai.md paaiškino agentai.md paaiškino Ir tai yra! priimdamas Kaip standartą, galite supaprastinti savo darbo eigą, užtikrinti nuoseklumą ir palengvinti AI agentams dirbti su jūsų projektais. Įmonė.md