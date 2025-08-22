د AGENTS.md په اړه څه ده؟

که تاسو زما په څیر یاست او د ډیرو AI کوډینګ ایجنټونو سره کار وکړئ، تاسو د مختلف لارښوونې فایلونو اداره کولو ناڅاپي پوه شئ. دا د مختلفو فارمونو په اړه هرڅه تازه کولو لپاره دردناک دی. مګر زه تاسو لپاره یو ښه خبر لري. یو نوی، ساده معياري ښودل شوی، او دا نوم دی. . د شرکت.md د رقابتي معیارونو سره د ستونزو د ځینې وختونو لپاره، د مختلفو AI افسرونو سره کار کول د څو سیسټمونو فایلونو ډکولو معنی لري. د ، یا .cursor/rules، هر ایجنټ د خپل فورمټ لري. دا د اضافي فایلونو د نښلیدو جوړ کړي چې ټول باید په انفرادي ډول تازه شي. دا غیر فعال او مخنیوی دی. د نندارتون د نندارتون.md لوی شرکتونه د دې ستونزو پوه. دوی د یوځای حل جوړولو لپاره یوځای شو - هدف دی چې د ټولو AI کارکوونکو لپاره یو واحد، مخکښ ځای جوړ کړي چې دوی د پروژې په اړه کار کولو لپاره اړتیا لري. د شرکت.md هغه څه ? د شرکت.md د شرکت.md د فکر لکه څنګه چې د README فایل، مګر د ماشينونو لپاره. دا یو ساده، د Open-Source فارم دی چې د AI کوډینګ ایجنټانو ته لارښوونه کوي چې ستاسو د پروژې سره څنګه اړیکه ونیسئ. دا د 20،000 څخه زيات د Open-Source پروژو لخوا کارول کیږي. د شرکت.md دا فایل د AI لپاره د خپل کوډ درکولو او کارولو لپاره ټول اړتیاوې وړاندې کوي، په شمول: \n \n \n \n \n \n Setup Commands: د بستېلو نصب کولو او د پروژې جوړولو په اړه لارښوونې. د کوډ سټیل: د ترتیب کولو او ډیزاین موډلونه په اړه قواعد د تعقیب تضمین کړي. ټسټ: څنګه د بدلونونو د تصدیق کولو لپاره ټسټونه ترسره کړئ. پیژندنه: د پیژندنه پیژندنه او لینټینګ قوانین لپاره ترټولو غوره فارمونه. د ګمرکونو نوټونه: د نورو مهمو معلوماتو، لکه د خونديتوب په اړه یا د کړنو لارښوونې. د لاندې مثال وګورئ. څنګه migrating ته د شرکت.md د شرکت.md د مهاجرت تاسو کولی شئ ستاسو د موجودې لارښوونې فایلونه په یوازې دوه ساده ګامونو کې ستاسو د ترمینل په کارولو سره رامینځته کړئ: د شرکت.md \n \n \n ستاسو د فایل د نوم بدلون: د امر mv AGENT.md AGENTS.md کارولو لپاره ستاسو د لومړني لارښود فایل د نوم بدلون. د نمونوي لنک جوړولو: د ln -s AGENTS.md AGENT.md کارولو لپاره د نمونوي لنک جوړولو. دا تضمین کوي چې د هغه وسایلو سره چې د نوي معياري ته تازه نه شوي دي. د MV د شرکت.md د شرکت.md د شرکت.md د شرکت.md نندارې د شرکت.md د شرکت.md د شرکت.md د شرکت.md څنګه کارول د شرکت.md د شرکت.md په پیل کې د په اسانۍ سره: د شرکت.md \n \n \n \n د فایل اضافه کړئ: ستاسو د ذخیره کولو ریټ کې د AGENTS.md فایل جوړ کړئ. د مهمو موضوعاتو پوښښ: د پروژې مجموعې، د جوړولو او آزموینې امرونه، د کوډ سټیل لارښوونې او نورو اړین لارښوونې لپاره برخو اضافه کړئ. اضافي لارښوونې اضافه کړئ: د پیژندنې پیغامونه، د غوښتنلیک لارښوونې لارښوونه، او هر څه نور یو نوی ټیم همکار باید پوه شي. غوره عملیاتو د دې څخه تر ټولو ترلاسه کولو لپاره ، دلته ځینې غوره عملیاتو ته پیژندل کیږي: د شرکت.md \n \n \n \n \n واضح او مختصر وي: ستاسو د لارښوونې په چټکۍ سره او د نقطې ته ورسيږي. د لارښوونې د اټکل کولو لپاره: ډاډه وکړئ چې فایل تل د خپل پروژې اړتیاوو سره اټکل کیږي. د موجودو ډکونو لینک: د معلوماتو ډکولو په ځای کې، ستاسو د موجودو ډکولو لینک. د monorepos لپاره د څو فایلونو کارولو: د لوی monorepos لپاره، تاسو کولی شئ د مختلفو برخو پروژو لپاره د نښلیدو AGENTS.md فایلونه کاروئ. د ویډیو په اړه د شرکت.MD د شرکت.MD په یوټیوب کې وګورئ: agents.md د وضاحت په یوټیوب کې وګورئ: agents.md د وضاحت agents.md د وضاحت او دا دی! د تصویب له لارې په معياري توګه، تاسو کولی شئ ستاسو د کار په جریان کې ساده کړئ، د تعقیب تضمین کړئ، او د AI کارپوهانو لپاره ستاسو د پروژو سره کار وکړي. د شرکت.md