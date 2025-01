AI platforma bitGPT patyrė reikšmingą augimą po „Binance“ demonstravimo

**TALINAS, Estija, 2024 m. lapkričio 20 d./Chainwire/--**Po pasaulinio pristatymo pagrindinėje Binance's Blockchain Week konferencijos scenoje Dubajuje, dirbtinio intelekto platforma bitGPT patiria didelį augimą visose projekto vertikalėse dėl aktyvios partnerystės. pokalbių su šiuo metu jos technologiją bandančių vartotojų skaičiumi.





bitGPT X ir Telegrama bendruomenės išaugo daugiau nei 1000 % per kelias dienas po jos pristatymo Binance, kai šimtai žiūrovų stebėjo, kaip jos AI platforma buvo paleista ir pirmą kartą išbandyta viešai auditorijai.

Demonstracija pakartojimas viršijo ketvirtį milijono peržiūrų „Binance“ svetainėje per kelias valandas nuo paskelbimo – tai populiariausias konferencijos pakartojimas.





„BitGPT“ tiesioginė demonstracinė versija ir vėlesnis augimas buvo įtrauktos į keletą pagrindinių naujų parduotuvių, įskaitant ataskaitas iš Iššifruoti numatė, kad bitGPT AI platforma „padės kitam milijardui Web3 vartotojų ir paskatins AI agento ekonomiką“.

https://www.youtube.com/embed/Lm8hI_ZuiI8





Parėmė buvęs SingularityNET vienas iš įkūrėjų ir auganti dirbtinio intelekto bei Web3 ekspertų komanda, bitGPT sujungia masinį generuojamųjų AI technologijų spartinimą ir pritaikymą su visa kriptovaliutų ekosistema, suteikdama vartotojams – tiek žmonėms, tiek dirbtinio intelekto agentams – vieningą UX, kad galėtų prisijungti ir atlikti sandorius bet kurioje decentralizuotoje sistemoje. tinklą ar paslaugą naudodami natūralios kalbos komandas.





Platforma, prieinama daugiau nei 25 kalbomis, įveikia kalbos, raštingumo ir sąsajos kliūtis, atrodo, kad tai yra kol kas teisėčiausios Web3 pramonės pastangos įtraukti pirmąjį milijardą Web3 vartotojų, o platforma yra pagrindinis AI paleidimo mazgas. Agento ekonomika.





Daugiau nei dvejus metus slapta kuriama bitGPT AI platforma jau buvo išbandyta plačios auditorijos, auganti atsidavusių vartotojų bendruomenė generuoja vertingus duomenis ir įžvalgas, kurios buvo nuolatos naudojamos tobulinant ir plečiant modelio galimybes. Šių metų pradžioje iš alfa versijos perėjęs į beta versiją, bitGPT ruošiasi pilnam paleidimui, kaip ir susidomėjimas dirbtiniu intelektu įgalintomis Web3 technologijomis ir jos dėmesys.

Nepaisant to, kad centralizuoto dirbtinio intelekto modelių teikėjai greitai ir plačiai pritaikomi, jie susiduria su kritiniais iššūkiais, įskaitant duomenų privatumo riziką, ribotą prieinamumą, sisteminius pažeidžiamumus ir technofeodalizmo atsiradimą dėl priklausomybės nuo dominuojančių trečiųjų šalių subjektų. Dėl šio centralizavimo pažeidžiama vartotojų autonomija, pažeidžiamas skaitmeninis suverenitetas ir skatinamas priklausomybės ciklas, kuris slopina naujoves ir teisingą prieigą.





Auganti kriptovaliutų projektų ekosistema, įskaitant NEAR Protocol, bittensor ir The Graph, įžengė į erdvę, siekdama pristatyti Web3 privatumo ir saugumo privalumus nuolat augančiai AI kategorijai. Tačiau naudojimo ir pritaikymo iššūkiai ir toliau riboja ilgalaikį pramonės potencialą. Be to, daugelis šių tinklų ir paslaugų vis dar nesusijungia tiesiogiai su galutiniu vartotoju, o tai reiškia, kad vartotojai gali nesuvokti decentralizuotų parinkčių saugumo ir privatumo pranašumų.





BitGPT proveržio platforma realizuoja grandinės ekonomikos potencialą su pirmuoju milijardu žmonių vartotojų ir milijardais milijardų AI agentų. Jo platforma peržengia įprastų sąsajų ribas ir siūlo intuityvią dirbtinio intelekto ekosistemą visoms Web3 veikloms. Sklandžiai integruodamas pažangiausias technologijas su į vartotoją orientuotu dizainu, bitGPT suteikia neprilygstamą intelektualių įrankių rinkinį, kuris supaprastina ir pagerina kiekvieną blokų grandinės įtraukimo aspektą.





Naudodami bitGPT, vartotojai gali akimirksniu prisijungti prie bet kurio tinklo ar paslaugos ir atlikti sandorius, sukurdami universalią sąveikią vartotojo patirtį. Naudojimo atvejų yra tikrai neribota, įskaitant:

Kryžminių grandinių apsikeitimo optimizavimas – AI algoritmai analizuoja kelių DEX ir grandinių likvidumą, kad surastų efektyviausius apsikeitimo kelius.

Dujų mokesčių numatymas – mašininio mokymosi modeliai prognozuoja dujų kainas, todėl vartotojai gali optimizuoti operacijų laiką.

Sentimentų analizė – socialinių tinklų, naujienų ir tinklinių duomenų analizė realiuoju laiku, siekiant įvertinti rinkos nuotaikas.

Tendencijos numatymas – pažangūs mašininio mokymosi modeliai, skirti prognozuoti trumpalaikes ir vidutinės trukmės kainų tendencijas.

Alpha Discovery – potencialių didelio augimo galimybių nustatymas, remiantis grandinės metrika ir rinkos duomenimis.

Pasiūlymo apibendrinimas – dirbtinio intelekto sukurtos sudėtingų valdymo pasiūlymų santraukos.

Balsavimo rekomendacijos – suasmeninti pasiūlymai, pagrįsti ankstesniais vartotojo balsavimo būdais ir nurodytomis nuostatomis.

Poveikio vertinimas – AI pagrįsta galimų skirtingų grandinės valdymo balsavimo scenarijų rezultatų analizė.

Rinkos stebėjimas visą parą – agentai seka vartotojo nurodytas metrikas ir įvykius keliose grandinėse ir platformose. Vartotojai gali nustatyti konkrečius įspėjimų ir tyrimų dėmesio kriterijus.

Išorinių duomenų integravimas – Agentai gali pasiekti ir analizuoti duomenis iš patvirtintų išorinių šaltinių, kad galėtų atlikti išsamų tyrimą.





Atsižvelgiant į Web3 technologijas ir platesnę decentralizuotų tinklų ir paslaugų visumą, bitGPT leidžia masiškai pereiti nuo didelių kalbų modelių (LLM) prie privatumą išsaugančių mažų kalbų modelių (SLM), užtikrinant vartotojų duomenų apsaugą nepažeidžiant funkcionalumo.





BitGPT leidžia apdoroti įrenginyje esantį dirbtinį intelektą – žymiai padidindamas saugumą ir sumažindamas delsą, kad naudotojas veiktų sklandžiai – ir dirbtiniu intelektu pagrįstas kryžmines grandines operacijas bei rinkos analizę, leidžiančią vartotojams kaip niekada lengvai naršyti kelių grandinių aplinkoje.

Platforma gali priglobti praktiškai neribotą skaičių AI agentų, kurie gali automatiškai ir autonomiškai atlikti bet kokią grandinės užduotį, padidindami beveik kiekvieno decentralizuoto projekto paklausą ir kartu kurdami naujoves visoje kriptovaliutų visatoje.





Po sėkmingo jo pristatymo pagrindinėje „Binance's Blockchain Week“ konferencijos scenoje – demonstracijos, kurią iš karto sekė „Binance“ įkūrėjas Changpeng Zhao – „bitGPT“ komanda dabar sutelkia dėmesį į savo paskutinių beta versijos leidimų organizavimą prieš visišką paleidimą, įskaitant visapusišką programą mobiliesiems. didėjantis įmonių ir Web3 partnerių, galinčių padėti jį pradėti, sąrašas.

Apie bitGPT

Palaikoma stipri Web3 ir AI pramonės lyderių komanda, įskaitant kelių pagrindinių kriptovaliutų projektų, tokių kaip SingularityNET, įkūrėjus. bitGPT yra revoliucinis blokų grandinės sąveikos pokytis, iš naujo apibrėžiantis vartotojo patirtį naudojant pažangų dirbtinį intelektą. Jo platforma peržengia įprastų sąsajų ribas ir siūlo intuityvią dirbtinio intelekto ekosistemą visoms Web3 veikloms.





Sklandžiai integruodamas pažangiausias technologijas su į vartotoją orientuotu dizainu, bitGPT suteikia neprilygstamą intelektualių įrankių rinkinį, kuris supaprastina ir pagerina kiekvieną blokų grandinės įtraukimo aspektą. Rezultatas – dirbtinio intelekto valdoma platforma, galinti įtraukti milijardą Web3 vartotojų ir paskatinti dirbtinio intelekto agento ekonomiką.

Sužinok daugiau – www.BitGPT.network

Prisijunkite prie BitGPT bendruomenės:

Telegrama

Nesantaika

X

Susisiekite

bitGPT

[email protected]

Šią istoriją Btcwire išplatino pagal HackerNoon verslo tinklaraščių programą. Sužinokite daugiau apie programą čia