La plataforma de inteligencia artificial bitGPT experimenta un crecimiento significativo tras la demostración de Binance

**TALLIN, Estonia, 20 de noviembre de 2024/Chainwire/--**Tras su presentación global en el escenario principal de la conferencia Blockchain Week de Binance en Dubái, la plataforma de inteligencia artificial bitGPT está experimentando un crecimiento considerable en todas las verticales del proyecto, desde conversaciones de asociación activa hasta la cantidad de usuarios que actualmente prueban su tecnología.





bitGPT incógnita y Telegrama Las comunidades crecieron en tamaño en más de 1.000% en los días posteriores a su presentación en Binance, en la que cientos de espectadores observaron cómo se lanzaba y probaba su plataforma de inteligencia artificial por primera vez frente a una audiencia pública.

La manifestación repetición superó el cuarto de millón de visitas en el sitio web de Binance a las pocas horas de su publicación: el evento de repetición más popular de la conferencia.





La demostración en vivo de bitGPT y su posterior crecimiento han sido cubiertos por varios medios nuevos e importantes, incluidos los informes de Descifrar que predijo que la plataforma de IA de bitGPT “ayudará a incorporar a los próximos mil millones de usuarios de Web3 e impulsará la economía de agentes de IA”.

https://www.youtube.com/embed/Lm8hI_ZuiI8





Con el respaldo del ex SingularidadNET bitGPT, cofundador y un equipo en crecimiento de expertos en IA y Web3, une la aceleración masiva y la adopción de tecnologías de IA generativa con todo el ecosistema criptográfico, brindando a los usuarios (tanto humanos como agentes de IA) una experiencia de usuario unificada para conectarse y realizar transacciones en cualquier red o servicio descentralizado utilizando comandos de lenguaje natural.





Disponible en más de 25 idiomas, su plataforma supera las barreras del idioma, la alfabetización y la interfaz en lo que parece ser el esfuerzo más legítimo de la industria Web3 hasta el momento para incorporar a sus primeros mil millones de usuarios Web3, al mismo tiempo que posiciona la plataforma como un nodo central para impulsar la economía del agente de IA.





Desarrollada en secreto durante más de dos años, la plataforma de IA de bitGPT ya ha sido probada por una amplia audiencia, con una creciente comunidad de usuarios dedicados que generan datos y perspectivas valiosas que se han utilizado continuamente para refinar y expandir las capacidades de su modelo. Después de avanzar de Alpha a Beta a principios de este año, bitGPT se está preparando para su lanzamiento completo justo cuando despegan el interés y la atención por las tecnologías Web3 habilitadas para IA.

A pesar de haber logrado una adopción rápida y significativa, los proveedores de modelos de IA centralizados presentan desafíos críticos, incluidos riesgos para la privacidad de los datos, accesibilidad restringida, vulnerabilidades sistémicas y el surgimiento del tecnofeudalismo debido a la dependencia de entidades dominantes de terceros. Esta centralización compromete la autonomía del usuario, socava la soberanía digital y fomenta un ciclo de dependencia que sofoca la innovación y el acceso equitativo.





Un creciente ecosistema de proyectos criptográficos, entre los que se incluyen NEAR Protocol, bittensor y The Graph, han entrado en el espacio para introducir los beneficios de privacidad y seguridad de Web3 en la creciente categoría de IA. Sin embargo, los desafíos de usabilidad y adopción siguen limitando el potencial a largo plazo de la industria. Y muchas de estas redes y servicios aún no se conectan directamente con el usuario final, lo que significa que los usuarios pueden no darse cuenta de los beneficios de seguridad y privacidad de las opciones descentralizadas.





La innovadora plataforma de bitGPT hace realidad el potencial de una economía en cadena con sus primeros mil millones de usuarios humanos, además de miles de millones de agentes de IA. Su plataforma va más allá de las interfaces convencionales y ofrece un ecosistema intuitivo impulsado por IA para todas las actividades de la Web3. Al integrar a la perfección tecnologías de vanguardia con un diseño centrado en el usuario, bitGPT ofrece un conjunto incomparable de herramientas inteligentes que simplifican y mejoran cada aspecto de la interacción con la cadena de bloques.





Con bitGPT, los usuarios pueden conectarse y realizar transacciones instantáneamente con cualquier red o servicio, lo que crea una experiencia de usuario universalmente interoperable. Los casos de uso son verdaderamente infinitos, entre ellos:

Optimización de intercambio entre cadenas: los algoritmos de IA analizan la liquidez en múltiples DEX y cadenas para encontrar las rutas de intercambio más eficientes.

Predicción de tarifas de gas: los modelos de aprendizaje automático pronostican los precios del gas, lo que permite a los usuarios optimizar los tiempos de las transacciones.

Análisis de sentimiento: análisis en tiempo real de redes sociales, noticias y datos en cadena para medir el sentimiento del mercado.

Predicción de tendencias: modelos avanzados de aprendizaje automático para pronosticar tendencias de precios a corto y mediano plazo.

Alpha Discovery: identificación de oportunidades potenciales de alto crecimiento basadas en métricas en cadena y datos de mercado.

Resumen de propuestas: resúmenes generados por IA de propuestas de gobernanza complejas.

Recomendaciones de votación: sugerencias personalizadas basadas en los patrones de votación anteriores del usuario y sus preferencias declaradas.

Evaluación de impacto: análisis impulsado por IA de resultados potenciales para diferentes escenarios de votación de gobernanza de la cadena.

Monitoreo del mercado las 24 horas, los 7 días de la semana: los agentes rastrean las métricas y los eventos especificados por el usuario en múltiples cadenas y plataformas. Los usuarios pueden establecer criterios específicos para las alertas y el enfoque de la investigación.

Integración de datos externos: los agentes pueden acceder y analizar datos de fuentes externas aprobadas para realizar investigaciones exhaustivas.





En el espíritu de las tecnologías Web3 y el universo más amplio de redes y servicios descentralizados, bitGPT permite la transición masiva de los modelos de lenguaje grandes (LLM) a los modelos de lenguaje pequeños (SLM) que preservan la privacidad, asegurando la protección de los datos del usuario sin comprometer la funcionalidad.





bitGPT permite el procesamiento de IA en el dispositivo, lo que mejora significativamente la seguridad y reduce la latencia para una experiencia de usuario perfecta, y operaciones entre cadenas impulsadas por IA y análisis de mercado, lo que permite a los usuarios navegar por el panorama de múltiples cadenas con una facilidad sin precedentes.

La plataforma es capaz de albergar una cantidad prácticamente ilimitada de agentes de IA que pueden realizar cualquier tarea en cadena de forma automática y autónoma, lo que agrega una demanda significativa para casi todos los proyectos descentralizados y al mismo tiempo impulsa la innovación en todo el universo criptográfico.





Después de su exitosa presentación en el escenario principal de la conferencia Blockchain Week de Binance (una demostración que fue seguida inmediatamente por el fundador de Binance, Changpeng Zhao), el equipo de bitGPT ahora está enfocado en organizar sus lanzamientos Beta finales antes del lanzamiento completo, incluida una aplicación móvil con todas las funciones, con una lista creciente de socios empresariales y Web3 posicionados para ayudar en su lanzamiento.

Acerca de bitGPT

Con el respaldo de un sólido equipo de líderes de la industria de la Web3 y la IA, incluidos los cofundadores de varios proyectos criptográficos importantes como SingularityNET, bitGPT representa una transformación revolucionaria en la interacción blockchain, redefiniendo la experiencia del usuario a través de inteligencia artificial avanzada. Su plataforma va más allá de las interfaces convencionales, ofreciendo un ecosistema intuitivo impulsado por IA para todas las actividades de la Web3.





Al integrar a la perfección tecnología de vanguardia con un diseño centrado en el usuario, bitGPT ofrece un conjunto incomparable de herramientas inteligentes que simplifican y mejoran cada aspecto de la interacción con la cadena de bloques. El resultado es una plataforma impulsada por IA capaz de incorporar a los próximos mil millones de usuarios de Web3, así como de impulsar la economía de agentes de IA.

