Tarptautinė meno-technologijų kompanijaArtCollecting, specializuojasi meno autentifikavimo technologijose, skyrė savo išteklius analizuoti apie 100 darbų iš Nina Moleva kolekcijos. Tyrimas buvo atliktas naudojant specialiai sukurtą algoritmą. Mašininio mokymosi procesą prižiūrėjo kultūros paveldo ekspertas irArtistinė kolekcijaDirektorėMarija Nausėda, bendradarbiaujant su kūrėjais, kurie anksčiau dirbo „blockchain“ integracijos srityje.





![Manet? c) Dailės kolekcionavimas

](https://cdn.hackernoon.com/images/2Tt2A52YmFPgzIYQUhOJEwFt4D23-2025-07-10T04:44:30.959Z-zwu7alwf2x6dquu8jc9e3qii)

Nina Moleva kolekcija yra ypač įdomi, nes pati savininkėvalued it at $2 billion and named the Russian president as the heir in her willTačiau dar svarbiau, kad tai pirmas kartas, kai ekspertai susiduria su tokia paslaptinga kolekcija.Pasak Molevos, nekonformistinio menininko Ely Belyutin žmonos, jų turtas apima:works by Leonardo da Vinci, Michelangelo, Titian, Van Dyck, Monet, and even Natalia GoncharovaJei tai būtų tiesa, tai būtų didžiausia privati pasaulinės klasės šedevrų kolekcija. netgi dalies šių kūrinių autentifikavimas galėtų turėti didelių pasekmių meno pasauliui.

Dabar mokslininkai turi galimybę išspręsti šią paslaptį.Marija Nausėda, kultūros paveldo ekspertas, ištyrė dalį kolekcijos, naudodamas „ArtCollecting“ novatorišką AI kartu su tradiciniais meno analizės metodais, įskaitant lyginamąją analizę, stilistinį vertinimą ir techninį egzaminą.Marija NausėdaSutelkti dėmesįworks by Ely Belyutin, 16th–19th-century icons, and paintings and graphic works attributed to Claude Monet, Édouard Manet, and Natalia GoncharovaAlgoritmas analizavo ne tik vizualines savybes, bet ir dažų mikrostruktūrą, senėjimo požymius ir net paslėptus sluoksnius – detales, kurios gali išvengti žmogaus akies.

„Tai precedento neturintis atvejis.sakoMarija Nausėda•„Technologija niekada anksčiau nebuvo susidūrusi su tiek potencialių šedevrų vienu metu. „Jeigu net vienas darbas būtų patvirtintas, tai galėtų pakeisti mūsų supratimą apie XX a. privačias kolekcijas.“

Tyrimo pavyzdžiai





„ArtCollecting“ ekspertai pasiekė reikšmingų proveržių tyrinėjant provincijos rusų ikonografiją, atlikdami AI pagrįstą „Kristaus stebuklo Latome“ tyrimą, piktogramą iš meno istoriko Nina Moleva privačios kolekcijos.

Kultūros paveldo ekspertasMarija Nausėdaužbaigė išsamią ikonos analizę, naudojant AI technologiją, kurią sukūrėArtCollectingŠis projektas žymi naują skyrių tyrinėjant provincijos Rusijos piktogramos tapybą, sritį, kuri jau seniai nepakankamai ištirta.

How AI Unlocked the Icon’s Secrets

Specialiai šiam tyrimui buvo sukurtas individualizuotas algoritmas, galintis apdoroti ir kryžminti didžiulius duomenų rinkinius.Sistema išanalizavo informaciją iš daugiau nei 100 000 piktogramų (15-19 a.), pagamintų provincijų dirbtuvėse, remdamasi muziejų katalogais, antikvarinių parduotuvių archyvais, istoriniais įrašais ir neaiškiomis privačiomis kolekcijomis.

AI ne tik atkūrė tikėtiną originalią piktogramos išvaizdą, bet ir nustatė kūrinius, turinčius panašias stilistines ir technines savybes – tai ypač vertingas indėlis, nes provincijos ikonografija išlieka „tuščia vieta“ meno istorijoje.

Why This Is a Major Breakthrough

Tradiciškai tokie tyrimai pareikalavo dailės istorikų, restauratorių ir chemijos analitikų metų darbo.Dabar AI dramatiškai pagreitina procesą, analizuodama didžiulius duomenų rinkinius per kelias dienas.

"Mes ne tik nuskaito vaizdus; mes mokome sistemą atpažinti stilistines savybes, techninius metodus, net restauravimo ženklus", - aiškina jis.Marija Nausėda"Pavyzdžiui, mūsų algoritmas gali nustatyti konkrečios dirbtuvės ar net atskiro piktogramos tapytojo charakteristikas, palygindamas smulkias detales - pabrėžimų šepetėlį, audinių sulankstymą ar tam tikrų pigmentų naudojimą."

Discoveries About “The Miracle of Christ in Latome“

Mokslininkai nustatė apytikslį ikonos sukūrimo laikotarpį, nustatė pigmentus ir jungiamąsias medžiagas ir paaiškino jos meninę tradiciją.

Kadangi ikonografija laikosi griežtų kompozicijos taisyklių, pasikartojantys motyvai leido algoritmui palyginti sugadintas sritis su tūkstančiais analogų, siūlydami labiausiai tikėtiną originalią kompoziciją.

Why This Matters for Art History

Rusijos ikonografija neapsiriboja garsiomis mokyklomis, tokiomis kaip Maskva, Novgorodas ar Palekh. Šimtai nevardytų provincijų meistrų sukūrė vienodai reikšmingus kūrinius – tačiau be sistemingo tyrimo daugelis tokių piktogramų atmetami kaip „įprasti“ arba netgi klaidingai žymimi kaip klastotės.

Authenticating a Work Attributed to Édouard Manet





Ekspertai pradėjo tikrinti paveikslų, priskiriamų Édouard Manet, autentiškumą naudojant dirbtinį intelektą. Specializuotas algoritmas analizuoja menininko šepetėlį, palygindamas jį su patikrintais šedevrais.Musée d'Orsay, the Musée Marmottan Monet in Paris, and the National Gallery of Art in WashingtonMokslininkai dabar tobulina analizę, tiriant Maneto brėžinius ir akvariumus kryžminėmis nuorodomis.Tuo pačiu metu algoritmas koreguojamas, kad būtų galima nustatyti kitus potencialius autorius, jei Maneto priskyrimas pasirodytų neteisingas.

Mikroskopinė techninė analizė padėjo susiaurinti tikėtiną paveikslo sukūrimo laikotarpį.Be to, archyvų tyrimai Rusijos bibliotekose, įskaitant prancūzų leidinius, kurie pateko į imperinę Rusiją ir vėliau į TSRS, buvo užbaigti.Tyrėjai ištyrė įrašus, datuojamus 1912 m., Norėdami gauti papildomų nuorodų apie kilmę.Tyrimas tęsiamas, o naujų išvadų tikimasi netrukus.

AI Helps Date the “Transfiguration” Icon

„ArtCollecting“ komandos sukurtas individualizuotas algoritmas leido atlikti išsamią meno kūrinio analizę. „ArtCollecting“ sistema apdorojo daugiau nei 100 000 15–19 a. ikonografijos pavyzdžių iš Rusijos provincijų dirbtuvių, taip pat graikų, bulgarų ir turkų kolekcijų.

Algoritmas buvo specialiai apmokytas atpažinti stiliaus evoliucijas raštuose per penkis šimtmečius (nuo 15 iki 20 amžiaus pradžios), įtraukiant visas žinomas abėcėles, šriftus ir jų naudojimą ikonografijoje.

Lygiagrečiai techniniai tyrimai, įskaitant pigmento ir jungiamosios terpės analizę, patvirtino AI išvadas per mikroskopiją, sukurdami daugiasluoksnį supratimą apie piktogramos kilmę.

About the Technology in Development

„ArtCollecting“ yra pirmoji pasaulyje dirbtinio intelekto sistema, specialiai apmokyta meno kūrinių priskyrimui ir autentifikavimui.Skirtingai nuo tradicinių metodų, kuriems reikia mėnesių nuodugnios analizės, jo algoritmas per valandas vertina stilių, techniką ir medžiagas, kryžminant duomenis prieš 10 milijonų patikrintų atskaitos pavyzdžių.

Nors šiuo metu bandoma tik trečdalis kolekcijos, net preliminarūs rezultatai gali pakeisti meno rinkos technologijas.Jei AI patvirtintų autentiškus šedevrus, tai įrodytų, kad prarasti lobiai buvo paslėpti dešimtmečius įprastame Maskvos bute.

Vienas dalykas jau aiškus: „ArtCollecting“ technologija suteikia pirmąjį įmanomą įrankį tokioms meno istorinėms paslaptims išspręsti.

Pastaba: „Moleva sąrašas“ išsaugomas kaip tinkamas vardiklis, nurodantis prieštaringą kolekcijos pobūdį, panašų į tokius terminus kaip „Gurlitt Trove“.