„BlockchainFX“ iš anksto parduoda 7,24 mln. JAV dolerių, nes pirmoji „Multi-Asset Super App“ vyksta beta versijoje

, decentralizuota daugelio turto prekybos platforma, paskelbė, kad jos išankstinis pardavimas surinko $ 7,242,807.43 iš daugiau nei 9 021 dalyvių. Programa jau veikia beta versijoje, leidžianti vartotojams prekiauti daugiau nei 500 turto, įskaitant kriptovaliutas, akcijas, Forex ir žaliavas, o išankstinis pardavimas tęsiasi. su išankstinio pardavimo kaina 0,023 JAV dolerių ir patvirtinta paleidimo kaina 0,05 JAV dolerių, dalyviai, kurie per šį etapą perka $BFX, iš karto pradeda uždirbti apdovanojimus ir savaitinius USDT mokėjimus per platformos valdymo skydą. San José, Costa Rica, September 12th, 2025/Chainwire/-- Išankstinis pardavimas užregistravo $ 7,242,807,43 įnašus, lygius 96,57% minkštojo kapitalo, su daugiau nei 9,021 dalyvių iki šiol. Dalyviai gali dalyvauti naudojant ETH, USDT (ERC-20, TRC-20, BEP-20, Solana, Base), BTC, BNB, XRP, ADA, DOGE ir LTC, kartu su kortelių mokėjimais per „Visa", „Apple Pay" ir „Google Pay". Įnašų lygiai prasideda nuo 1000 JAV dolerių pradedantiesiems ir tęsiasi iki 100 000 JAV dolerių „Legend" lygio, siūlydami apdovanojimus, tokius kaip NFT, riboto leidimo „Visa" kortelės, premijų paskirstymas iki 80 proc. ir prekybos kreditai, kurių vertė siekia iki 25 000 JAV dolerių. Token modelis ir bendruomenės paskatos $BFX žymuo naudoja deflacinę struktūrą, kuri perskirsto 70% prekybos mokesčių savo bendruomenei. Penkiasdešimt procentų mokesčių fondų lažybų baseinai, kasdien paskirstomi BFX ir USDT, o 20% palaiko kasdieninius pirkimus, o pusė perparduotų žymenų yra nuolat sudeginti. Apdovanojimai yra ribojami 25 000 USDT per dieną ir paskirstomi kas savaitę kiekvieną pirmadienį. Bendras $BFX tiekimas yra 3,5 milijardo žetonų, išleistų pagal ERC-20 standartą. Oficiali žetonų sutarties adresas yra 0xD0d801eEa2c2422dF3e626b82EBBb618f4Cc445e. Informacija apie $BFX žetonų pardavimą Norėdami prisijungti prie išankstinio pardavimo, vartotojai prijungia decentralizuotą piniginę, pvz., „MetaMask", „Trust Wallet" arba „Coinbase Wallet". BlockchainFX taip pat siūlo išskirtinę 30% premiją su kodu Patvirtinus, priešpardavimo paskirstymai pasirodo vartotojo valdymo skydelyje, kur nedelsiant pradeda kauptis apdovanojimai. „Visa" kortelė ir platforma BlockchainFX siūlo pre-pardavimo dalyviams išskirtinę išankstinę prieigą prie BFX vizos kortelės, kuri yra metalo ir 18 karatų aukso versijose. Tuo tarpu prekybos platforma yra gyva beta, palaikant sklandžią prieigą prie daugiau nei 500 turto vienoje aplinkoje.Ši struktūra pozicionuoja BlockchainFX kaip pirmąją super programą, kuri sujungia kriptografines ir tradicines finansų rinkas pagal vieną sąsają. Global Finance and Blockchain BlockchainFX pozicionuoja save blockchain ir tradicinių finansų sankirtoje, sprendžiant atotrūkį tarp kriptovaliutų rinkų - vidutiniškai 89 mlrd. JAV dolerių kasdienio prekybos apimties - ir pasaulinės Forex rinkos, kuri kasdien apdoroja daugiau nei 7,5 trilijono JAV dolerių. Apie BlockchainFX a decentralized multi-asset trading platform that combines blockchain with traditional financial markets. Supporting over 500 assets—including cryptocurrencies, equities, forex, commodities, ETFs, and derivatives—the platform provides a comprehensive environment for global users. Its native token, $BFX, powers staking, rewards, buybacks, and Visa card integration. BlockchainFX has been audited by Coinsult and CertiK, with team verification completed by Solidproof.