„Aster“ raketų paleidimas viršija 1B dolerių prekybos apimtį, nes „Nubila“ prisijungia prie daugiau nei 6 milijonų dolerių NB

George Town, Britų Mergelių salos, spalio 31 d. 2025/Chainwire/-- , decentralizuota prekybos platforma, sukūrė stiprią impulsą su savo novatorišku produktu . Asteris Raketos paleidimas Per pirmąsias šešias dienas po „Rocket Launch" debiuto „Aster" užregistravo maždaug 122 mln. JAV dolerių prekybos vietoje apimtis ir 933 mln. JAV dolerių nuolatinės prekybos apimtis.Per penkias dienas po APRO $AT žetonų TGE, „Aster" užėmė daugiau nei 90% rinkos dalies nuolatinėje prekyboje $AT, pabrėždama „Rocket Launch" reikšmingą indėlį į bendrą rinkos veiklą. Nuo savo debiuto spalio 24 d., „Rocket Launch" žymiai padidino tiek vartotojų aktyvumą, tiek dalyvavimą platformoje. spalio 29 d. „Aster" paskelbė apie 500 000 JAV dolerių lojalumo premiją, paskirstytą pradiniams dalyviams, kurie prekiavo per pirmąsias keturias kampanijos dienas. Platforma taip pat atskleidė, kad prekybos vietoje konkurse yra ne mažiau kaip 1,5 mln. JAV dolerių apdovanojimų baseinas, po kurio vyksta nuolatinė prekybos kampanija, kurioje yra bent 1,5 mln. JAV dolerių papildomų apdovanojimų, o tai žymi stipraus vartotojų dalyvavimo abiejose rinkose tęstinumą. Pirmasis „Rocket Launch" renginys ne tik pagreitino naujų naudotojų įsigijimą, bet ir atgaivino esamus prekybininkus ir žetonų turėtojus, žymiai padidindamas bendrą likvidumą ir dalyvavimą visoje „Aster" ekosistemoje. Kitas raketų paleidimas: „Nubila" debiutavo, palaikydama fizinį „Oracle" sluoksnį AI ir prognozavimo rinkoms „Aster" paskelbė, kad kitas raketų paleidimas prasidės 2025 m. spalio 31 d., 12:00 UTC. Septynių dienų kampanija apims tiek vietoje, tiek nuolatines prekybos kampanijas Nubila ($NB). Kampanija „Spot" siūlo 200 000 USD „ASTER" apdovanojimų baseiną kartu su daugiau nei 3 mln. USD „NB" apdovanojimis, o „Perpetual" kampanijoje yra išskirtinis baseinas, viršijantis 3 mln. USD „NB", kurio tikslas – skatinti platesnį dalyvavimą ir tvarią rinkos veiklą. Tvaraus vertės ciklo kūrimas projektams, naudotojams ir platformai Tęsiant savo ilgalaikę viziją, „Aster" iš naujo apibrėžia tokenų paleidimo evoliuciją per „Rocket Launch", transformuodama tai, kas anksčiau buvo vienas rinkos įvykis, į nuolatinę, augimo orientuotą kelionę. Kiekviena „Rocket Launch" kampanija yra struktūrizuota taip, kad sukurtų savarankiškai stiprinančią vertės grandinę. Apdovanojimų baseinas sujungia $ASTER ir projekto vietinius žetonus. Projekto komandos įneša tiek kapitalą, tiek žetonus, o „Aster" skiria šias lėšas, kad nusipirktų $ASTER iš atviros rinkos. Atpirkti $ASTER, kartu su projekto žetonai, tada paskirstomi kaip apdovanojimai dalyviams, užtikrinant, kad vartotojai tiesiogiai naudos iš prekybos veiklos ir ekosistemos augimo. „Aster Rocket Launch" yra daugiau nei prekybos kampanija; tai grandinės inovacijų variklis, – sakė „Aster" generalinis direktorius Leonardas. – Kiekvienas dalyvis tampa ekosistemos dalimi ir prisideda prie naujų projektų vertės kūrimo proceso. Apie Nubilą Jo decentralizuotas jutiklių tinklas užfiksuoja realaus pasaulio duomenis ir paverčia juos patikrinama žvalgyba AI sistemoms ir pažangiosioms sutartims. Remiama BCG, Block Space Force, Quantum Holdings, VeChain ir IoTeX, „Nubila" dislokuoja daugiau nei 21 000 įrenginių 122 šalyse ir daugiau nei 16 000 patvirtinimo mazgų, o tai skatina kitą AI agentų bangą ir decentralizuotas programas su realiais, patikimais fiziniais duomenimis. Apie Asterį yra naujos kartos decentralizuota birža, siūlanti tiek nuolatinę, tiek vietoje vykdomą prekybą, sukurta kaip vieno langelio vieta pasauliniams kriptovaliutų prekiautojams. Ji turi MEV nemokamą, vieno paspaudimo vykdymą 1001x režimu. Nuolatinis režimas prideda 24/7 akcijų nuolatinius, paslėptus užsakymus ir tinklo prekybą, prieinamą visoje BNB grandinėje, Ethereum, Solana ir Arbitrum. Jo unikalus pranašumas yra gebėjimas naudoti likvidžiąsias žetonus (asBNB) arba pajamų generuojančius stablecoins (USDF) kaip užstatą, atverčiant neprilygstamą kapitalo efektyvumą.