Asterのロケット打ち上げは、Nubilaが600万ドル以上のNBに加わり、取引量で1億ドルを超えました。

ジョージタウン、イギリス・バージン諸島、2025年10月31日/チェーンワイヤー/-- , decentralized trading platform, has generated strong momentum with its innovative product. 、分散型取引プラットフォームは、革新的な製品で強力な動きを生み出しました。 . アスター ロケット発射 アスター ロケット発射 Rocket Launchのデビューから最初の6日間で、Asterはスポット取引量で約122百万ドル、永続取引量で933百万ドルを記録しました。 10月24日のデビュー以来、Rocket Launchは、プラットフォームでのユーザー活動と関与の両方を有意義に増加させました。10月29日、Asterは、キャンペーンの最初の4日間に取引した初期参加者に分配される50万ドルのAT忠誠ボーナスを発表しました。 プラットフォームはまた、スポットトレーディングコンテストには150万ドル以上の報酬プールがあり、その後、少なくとも150万ドル以上の追加報酬を持つ永続的なトレーディングキャンペーンが続いており、両市場で強力なユーザー関与が続いていることを明らかにした。 最初のRocket Launchイベントは、新しいユーザーの獲得を加速させただけでなく、既存のトレーダーやトークン所有者を再活性化させ、Asterエコシステム全体の流動性と関与を大幅に向上させました。 Next Rocket Launch: Nubila Debuts, Powering the Physical Oracle Layer for AI and Prediction Markets(Nubilaがデビューし、AIと予測市場のための物理的なオラクル層をパワーアップ) Asterは、次回のロケット打ち上げが2025年10月31日午後12時(UTC)に始まることを発表した。 AIと予測市場のための分散型オラクルネットワークで、7日間のキャンペーンでは、Nubila($NB)のスポットおよび永続的な取引キャンペーンが含まれます。 ヌビラ ヌビラ スポットキャンペーンでは、200,000ドルのASTER賞金プールと300万ドル以上の賞金、Perpetualキャンペーンでは300万ドルを超える独占プールを提供し、より広範な参加と持続的な市場活動を促進することを目的としています。 プロジェクト、ユーザー、プラットフォームの持続可能な価値サイクルの構築 長期的なビジョンを継続し、AsterはRocket Launchを通じてトークン発売の進化を再定義し、かつて単一の市場イベントだったものを継続的で成長指向の旅へと変革しています。 各ロケットランチキャンペーンは、自己強化する価値ループを作成するように構造化されています。賞金プールは$ASTERとプロジェクトのネイティブトークンを組み合わせています。 再購入された$ASTERは、プロジェクトトークンとともに、参加者に報酬として配布され、ユーザーが取引活動と生態系の成長の両方から直接恩恵を受けるようにします。 \n \n 「Aster's Rocket Launchは、取引キャンペーン以上のものですが、オンチェーンイノベーションのエンジンです」とAsterのCEO、Leonard氏は述べました。 「Aster's Rocket Launchは、取引キャンペーン以上のものですが、オンチェーンイノベーションのエンジンです」とAsterのCEO、Leonard氏は述べました。 Nubilaについて AIと予測市場のための物理的なオラクル層を構築しています。その分散型センサーネットワークは、現実世界のデータをキャプチャし、AIシステムやスマート契約のための検証可能なインテリジェンスに変換します。 ヌビラ ヌビラ BCG、Block Space Force、Quantum Holdings、VeChain、IoTeXのサポートにより、Nubilaは122カ国で21000以上のデバイスを展開し、16000以上の検証ノードを展開し、次世代のAIエージェントと分散型アプリケーションをリアルで信頼できる物理データで提供しています。 More information is available on the 「Nubila's」 . Nubila公式サイト X アカウント Nubila公式サイト X アカウント Asterについて 次世代の分散型取引所で、永久取引とスポット取引の両方を提供し、グローバルな仮想通貨トレーダーのためのワンストップオンチェーンの場として設計されています。 1001x モードで MEV フリー、ワンクリック実行を提供しています。 Perpetual Mode は BNB Chain、Ethereum、Solana、Arbitrum で利用可能な 24/7 株式永久取引、隠れたオーダー、グリッド取引を追加します。 アスター アスター そのユニークな利点は、液体ストッキングトークン(asBNB)または収益生成ステーブルコイン(USDF)を保証として使用する能力で、比類のない資本効率を解除することです。 More information is available on the あるいはAster's . official Aster website X アカウント Aster公式サイト X アカウント コンタクト PR&コンテンツマネージャー ロラ・チェン アスター トップページ > トップページ > Asterdex.com \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 プログラム プログラム