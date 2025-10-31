George Town, Islas Vírgenes Británicas, 31 de octubre de 2025/Chainwire/-- , the decentralized trading platform, has generated strong momentum with its innovative product . Aster Rocket Launch Aster Lanzamiento de cohetes En los primeros seis días después del debut de Rocket Launch, Aster registró aproximadamente $122 millones en volumen de negociación instantánea y $933 millones en volumen de negociación perpetuo.Dentro de cinco días después del token $AT TGE de APRO, Aster capturó más del 90% de la cuota de mercado en la negociación perpetuo de $AT, subrayando la contribución significativa de Rocket Launch a la actividad general del mercado. Desde su debut el 24 de octubre, Rocket Launch ha aumentado significativamente tanto la actividad de los usuarios como el compromiso en la plataforma.El 29 de octubre, Aster anunció un bono de lealtad de $ 500,000 AT distribuido a los primeros participantes que comerciaron dentro de los primeros cuatro días de la campaña. La plataforma también reveló que la competencia de negociación instantánea cuenta con un pool de recompensas de no menos de 1,5 millones de dólares, seguido de una campaña de comercio perpetuo con al menos 1,5 millones de dólares en recompensas adicionales, marcando una continuación del fuerte compromiso de los usuarios en ambos mercados. El primer evento Rocket Launch no solo aceleró la adquisición de nuevos usuarios, sino que también reactivó a los comerciantes y titulares de tokens existentes, mejorando significativamente la liquidez general y el compromiso en todo el ecosistema de Aster. Próximo lanzamiento de cohetes: Nubila debuta, alimentando la capa física de Oracle para los mercados de IA y predicción Aster anunció que el próximo lanzamiento de cohetes comenzará el 31 de octubre de 2025, a las 12:00 UTC. , una red de oráculos descentralizada para los mercados de IA y predicción.La campaña de siete días incluirá campañas de comercio instantáneo y perpetuo para Nubila ($NB). Nubia Nubia La campaña Spot ofrece un pool de premios de $200,000 $ASTER junto con más de $3 millones en recompensas, mientras que la campaña Perpetual cuenta con un pool exclusivo de más de $3 millones NB, destinado a fomentar una participación más amplia y una actividad sostenida en el mercado. Building a Sustainable Value Cycle for Projects, Users, and the Platform Continuando con su visión a largo plazo, Aster está redefiniendo la evolución de los lanzamientos de token a través de Rocket Launch, transformando lo que antes era un evento de mercado único en un viaje continuo y orientado al crecimiento. Cada campaña de lanzamiento de cohetes está estructurada para crear una loop de valor auto-reforzante.El pool de recompensas combina $ASTER y los tokens nativos del proyecto.Los equipos del proyecto contribuyen tanto con capital como con tokens, mientras que Aster asigna esos fondos para comprar de nuevo $ASTER del mercado abierto. Los $ASTER adquiridos, junto con los tokens del proyecto, se distribuyen como recompensas a los participantes, asegurando que los usuarios se beneficien directamente tanto de la actividad comercial como del crecimiento del ecosistema.

"Aster's Rocket Launch es más que una campaña comercial; es un motor para la innovación en cadena", dijo Leonard, CEO de Aster. "Cada participante se convierte en parte del ecosistema, contribuyendo al proceso de creación de valor para proyectos emergentes". Acerca de Nubila Su red de sensores descentralizada captura datos del mundo real y los transforma en inteligencia verificable para sistemas de IA y contratos inteligentes. Nubia Nubia Apoyado por BCG, Block Space Force, Quantum Holdings, VeChain y IoTeX, Nubila ha desplegado más de 21.000 dispositivos en 122 países y más de 16.000 nodos de validación, alimentando la próxima ola de agentes de IA y aplicaciones descentralizadas con datos físicos reales y confiables. Más información está disponible en la En el caso de Nubila . Sitio oficial de Nubila X Cuentas Sitio oficial de Nubila X Cuentas Sobre Aster es un intercambio descentralizado de próxima generación que ofrece tanto el comercio perpetuo como el spot, diseñado como un lugar de una sola parada en la cadena para los comerciantes de criptomonedas globales. Dispone de ejecución sin MEV, con un solo clic en el modo 1001x. El modo perpetuo agrega 24/7 acciones perpetuas, órdenes ocultas y negociación en red, disponibles en BNB Chain, Ethereum, Solana y Arbitrum. Aster Aster Su ventaja única radica en la capacidad de utilizar tokens de acumulación de líquidos (asBNB) o stablecoins generadores de rendimiento (USDF) como garantía, desbloqueando una eficiencia de capital sin precedentes. Más información está disponible en la O en los astros . Sitio oficial de Aster X account Sitio oficial de Aster X Cuentas