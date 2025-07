PrimeXBT ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຊື້ຂາຍໃນອິນເຕີເນັດ

Castries, Saint Lucia, July 2nd, 2025/Chainwire/-- ຫນ້າທໍາອິດ , ເປັນ broker multi-asset ທີ່ສໍາຄັນ, ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການປັບປຸງໃຫມ່ຂອງຕົນ, ການຄ້າເປັນ VIP ໃນຖານະເປັນພາກສ່ວນຂອງລະບົບລະດັບຂອງສະຖານທີ່ VIP, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່ເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ VIP 2 ໃນເວລາ 30 ມື້. ໃນຖານະເປັນພາກສ່ວນຂອງລະບົບລະດັບຂອງສະຖານທີ່ VIP, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຄ້າທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, spreads ອັດຕະໂນມັດແລະປະໂຫຍດສະຖານທີ່ພິເສດ. ສໍາລັບເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່ສາມາດຊອກຫາສະຖານທີ່ມືອາຊີບຈາກເວລາທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາ, ໂດຍບໍ່ມີການຕອບສະຫນັບສະຫນູນຂອງລະດັບການຄ້າໃດໆ.

ໃນເດືອນກໍລະກົດ 1, 2025, ການໂຄສະນາໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເສັ້ນທາງການເຂົ້າເຖິງສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານໃຫມ່ໂດຍອັບໂຫລດອັດຕະໂນມັດທຸກໂທລະສັບມືຖືໃຫມ່ກັບ VIP 2. ໃນສະຖານທີ່ Crypto Futures, ນີ້ຈະຕັດສິນໃຈເຖິງ 70% ການຕັດສິນໃຈໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ຈາກ 0.045% ທີ່ປົກກະຕິເຖິງພຽງແຕ່ 0.015%. ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ VIP 2 ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຕັດສິນໃຈເຖິງ 30% ໃນ spreads ຂອງ Forex ແລະ CFDs ກ່ຽວກັບ Stocks, Commodities, Indices, ແລະ Crypto on PXTrader.

ນອກເຫນືອຈາກສະຖານທີ່ການຄ້າທີ່ດີເລີດ, VIP 2 ສະຖານທີ່ຍັງສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າທີ່ດີເລີດ, ການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ແທ້ຈິງແລະລະດັບຄວາມສູງສຸດຂອງການຫຼຸດຜ່ອນ, ການປັບປຸງປະສົບການການທຸລະກິດທົ່ວໄປໃນທັງສອງອຸປະກອນ.

ຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະທັບໃຈກໍໂດຍການບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານອີກເທື່ອຫນຶ່ງ!

ມີການເກັບຮັກສາປະສິດທິພາບແລະການເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືແລະລະດັບສູງ, PrimeXBT ແມ່ນຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການເຂົ້າເຖິງໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນ

ເພື່ອຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, users can visit PrimeXBT .

ກ່ຽວກັບ PrimeXBT

ຫນ້າທໍາອິດ ພວກເຮົາມີປະສົບການການຊື້ຂາຍຫຼາຍກ່ວາ 100,000 trader ໃນຫຼາຍກ່ວາ 150 ປະເທດ, ທີ່ສະຫນອງປະສົບການການຊື້ຂາຍໃນທົ່ວໂລກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການຊື້ຂາຍອຸດສາຫະກໍາແລະອຸດສາຫະກໍາ. Clients can trade CFDs on Stocks, Indices, Commodities and Crypto, as well as Crypto Futures and Forex. PrimeXBT also enables clients to buy and sell cryptocurrencies, store them in secure built-in wallets, and instantly exchange crypto to crypto or fiat to crypto, all within one integrated environment.

ຈາກປີ 2018, PrimeXBT ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນເພີ່ມເຕີມໂດຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມງ່າຍດາຍຂອງການເຂົ້າເຖິງແລະສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງທີ່ປອດໄພແລະງ່າຍດາຍກັບຕະຫຼາດເງິນ. ການເຂົ້າເຖິງແມ່ນວ່າການເຂົ້າເຖິງແມ່ນວ່າການເຂົ້າເຖິງແມ່ນວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະສະຖານທີ່ເວັບໄຊທ໌ແລະໂທລະສັບມືຖືຂອງເຂົາເຈົ້າ, MetaTrader 5, ແລະປະເພດຕ່າງໆຂອງການລົງທຶນໃນ crypto, fiat, ແລະວິທີການຊໍາລະເງິນພື້ນຖານ. ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຕິດຕັ້ງລູກຄ້າໃນຄັ້ງທໍາອິດ, PrimeXBT ສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງອຸດສາຫະກໍາທັງຫມົດທີ່ມີອຸປະກອນໃຫມ່ແລະສະຖານທີ່ຕົ້ນຕໍໃນອຸດສາຫະກໍາ, ການສະຫນອງວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຄ້າ.

ຫນ້າທໍາອິດ

ທີ່ຢູ່: [email protected]

ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ Chainwire ໃນລະຫວ່າງ HackerNoon’s Business Blogging Program.

ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍ Chainwire under HackerNoon’s Business Blogging ພາສາລາວ .