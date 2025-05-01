GAN ແລະ Tec Monterrey Forge Alliance ເພື່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ Startup ຂອງ LatAm

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາໃນໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາໃນໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາໃນໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາໃນໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາໃນໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາໃນໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາໃນໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາໃນໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນປັດຈຸບັນໃນເດືອນມິຖຸນາ, ສະ ຫນັບ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນ ສະ ຫນູນຂຽນເມື່ອContxto ໃນເດືອນມິຖຸນາທີ່ອິນເດຍອິນເດຍອິນເດຍອິນເດຍອິນເດຍອິນເດຍອິນເດຍອິນເດຍອິນເດຍອິນເດຍອິນເດຍອິນເດຍອິນເດຍອິນເດຍອິນເດຍອິນເດຍອິນເດຍອິນເດຍ
"ລວມທັງຜູ້ລົງທຶນແລະຜູ້ລົງທຶນໄດ້ນໍາໃຊ້ເພື່ອ navigate ລະບົບເສດຖະກິດ, ການປ່ຽນແປງການປົກກະຕິ, ແລະການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຄອມພິວເຕີ," she said ໃນເວລາທີ່.
Ecosystems VC ໃນອາເມລິກາແລະອາເມລິກາເຫລົ່ານີ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະປີ, ໃນຂະນະທີ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຄຸນນະພາບຂອງຄຸນນະພາບຂອງຄຸນນະພາບຂອງຄຸນນະພາບຂອງຄຸນນະພາບຂອງຄຸນນະພາບຂອງຄຸນນະພາບຂອງຄຸນນະພາບຂອງຄຸນນະພາບຂອງຄຸນນະພາບຂອງຄຸນນະພາບຂອງຄຸນນະພາບຂອງຄຸນນະພາບຂອງຄຸນນະພາບຂອງຄຸນນະພາບຂອງຄຸນນະພາບ.
500 Global, ຫນຶ່ງໃນລະດັບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນອາເມລິກາໃຕ້ໃນປີ 2012, ແລະ Y Combinator ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນການລົງທຶນຄັ້ງທໍາອິດໃນທ້ອງຖິ່ນໃນປີ 2015 ກັບ Platzi ຂອງ Colombia. ທັງຫມົດຂອງພວກເຮົາມີການລົງທຶນໃນທ້ອງຖິ່ນໂດຍທົ່ວໄປ.
ໃນມື້ນີ້, ບໍລິສັດຊຸດຄົ້ນຄ້ວາແລະໂຄງການ accelerator cross-border ແລະ globally minded ແມ່ນ proliferating ໃນພາກສະຫນາມ.
ປະເພດນີ້ແມ່ນ Global Accelerator Network, ທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງກວ້າງຂວາງເປັນ GAN.
GAN ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ Denver, Colorado ໃນປີ 2010 ໃນໄລຍະການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ accelerator international Techstars, GAN ໃນປັດຈຸບັນເປັນເຈົ້າຂອງ Morrow Global Network ແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຊຸດເລີ່ມຕົ້ນ $ 10.7 billion. GAN curates ເປັນບໍລິສັດທົ່ວໂລກ, ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ສາມາດປະຕິບັດ, ແລະອຸປະກອນຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອຂະຫຍາຍຕົວ accelerator venture, ສະບັບແລະ hubs alongside the early-stage ventures they build.
ວິທະຍາໄລຂອງອິນເຕີເນັດເມນູວິທະຍາໄລທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Mexico, network ໄດ້ເພີ່ມໂຄງການ accelerator ທີ່ມີຊື່ສຽງຈາກວິທະຍາໄລທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Mexico ກັບໂຄງການທົ່ວໂລກຂອງຕົນ.
ວິທະຍາໄລ Tecnológico de Monterrey - ຫນຶ່ງໃນວິທະຍາໄລວິສະວະກອນຕົ້ນຕໍຂອງອິນເດຍ - ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນລະບົບ GAN.
ມັນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2001 ແລະໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຫຼາຍກ່ວາ 4,500 startups, ສ້າງຫຼາຍກ່ວາ 34,000 ພະນັກງານ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຊ່ຽວຊານໃນການເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີລວມທັງບໍລິສັດທີ່ເຮັດວຽກໃນຕະຫຼາດຕະຫຼາດຕະຫຼາດ, biotechnology, artificial intelligence (AI), ອຸດສາຫະກໍາເຕັກໂນໂລຊີ, ອຸດສາຫະກໍາອາກາດ, ອຸດສາຫະກໍາອາກາດແລະອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນອຸປະກອນ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີລວມເອົາການຂາຍຫຼາຍກ່ວາ 10 ລ້ານໂດລາແລະການຊື້ຂາຍຫຼາຍກ່ວາ 5 ລ້ານໂດລາປະຈໍາປີ, ແລະບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນຂອງພວກເຮົາມີລວມເອົາໂຄງການ accelerator International ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ລວມທັງ Techstars ແລະ Y Combinator.
“ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບທີ່ຈະຊອກຫາ Tecnológico de Monterrey’s Technology and Scientific-Based Entrepreneurship Center of Excellence ໃນບໍລິສັດ GAN ຂອງພວກເຮົາ,” ເວົ້າວ່າ Steve Hayton, Director of Education at GAN. “ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບວ່າ GAN ຈະສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Tecnológico de Monterrey ຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າແລະເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນໂລກ.”
ໂຄງການເຊັ່ນດຽວກັນນີ້ທີ່ຄົ້ນຄວ້າການເຊື່ອມຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາ startup ຂອງໂລກສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ອາເມລິກາເຢຍລະມັນຕັດສິນໃຈຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອການຊ່ວຍເຫຼືອ startup ທີ່ມັນມີປະສົບການຈາກ 2022.
ໃນຖານະເປັນມັງກອນໃນປັດຈຸບັນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງອິນເຕີເນັດໃນອິນເຕີເນັດໄດ້ຖືກປັບປຸງຢ່າງກວ້າງຂວາງຢ່າງກວ້າງຂວາງຢ່າງກວ້າງຂວາງຢ່າງກວ້າງຂວາງຢ່າງກວ້າງຂວາງຢ່າງກວ້າງຂວາງຢ່າງກວ້າງຂວາງຢ່າງກວ້າງຂວາງຢ່າງກວ້າງຂວາງຢ່າງກວ້າງຂວາງຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ແລະເພີ່ມເຕີມ, ບໍລິສັດກໍາລັງຊອກຫາສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນ startup ຂອງອາເມລິກາເຫລົ່ານີ້ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະກາຍໃນຕະຫຼາດອາເມລິກາ.
Impacta VC, ບໍລິສັດ Chilean VC, ໃນປັດຈຸບັນປະເພດImpacta Miami Softlanding Program, ເຊິ່ງສະຫນອງການບໍລິການແລະສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບການບໍລິສັດພື້ນທີ່ເພື່ອຕິດຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດໃນ Miami - ເມືອງທີ່ໄດ້ພັດທະນາຢ່າງໄວ້ວາງໃຈໃນໂຄງສ້າງເຕັກໂນໂລຊີ.
ນອກເຫນືອໄປຈາກຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງອຸດົມສົມບູນຂອງອຸດົມສົມບູນຂອງອຸດົມສົມບູນຂອງອຸດົມສົມບູນຂອງອຸດົມສົມບູນຂອງອຸດົມສົມບູນຂອງອຸດົມສົມບູນຂອງອຸດົມສົມບູນຂອງອຸດົມສົມບູນຂອງອຸດົມສົມບູນຂອງອຸດົມສົມບູນຂອງອຸດົມສົມບູນຂອງອຸດົມສົມບູນຂອງອຸດົມສົມບູນຂອງອຸດົມສົມບູນຂອງອຸດົມສົມບູນຂອງອຸດົມສົມບູນຂອງອຸດົມສົມບູນຂອງອຸດົມສົມບູນຂອງອຸດົມສົມບູນ.
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