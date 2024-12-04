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ລາກ, ວາງ, ແລະຄອບຄອງ: ຫ້ອງສະໝຸດຕາຕະລາງ Pivot ທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບແອັບເວັບໂດຍ@mesciusinc
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ລາກ, ວາງ, ແລະຄອບຄອງ: ຫ້ອງສະໝຸດຕາຕະລາງ Pivot ທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບແອັບເວັບ

ໂດຍ MESCIUS inc.5m2024/12/04
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

ການທົບທວນຄືນນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຕາຕະລາງ pivot JavaScript ທີ່ດີທີ່ສຸດແລະເຄື່ອງມື OLAP, ກວມເອົາລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງພວກເຂົາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ.
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ໃນສັງຄົມທີ່ມີຂໍ້ມູນເປັນສູນກາງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພວກເຮົາ, ຕາຕະລາງ pivot ໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ສໍາລັບການສະຫຼຸບ, ການວິເຄາະ, ແລະການເບິ່ງເຫັນຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ຊັບຊ້ອນ. ຄວາມສາມາດໃນການຫັນປ່ຽນຂໍ້ມູນດິບໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄວາມຫມາຍເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນຫຼັກໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສ່ວນບຸກຄົນແລະລະດັບວິສາຫະກິດ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເວັບໄຊຕ໌ທີ່ທັນສະໄຫມ, ຫ້ອງສະຫມຸດ JavaScript Pivot Table ໃຫ້ນັກພັດທະນາມີຫນ້າທີ່ທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອປະສົມປະສານເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປໃນໂຄງການ JavaScript ຂອງພວກເຂົາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.


ດ້ວຍຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງທາງເລືອກທີ່ມີຢູ່, ແຕ່ລະຄົນສະເຫນີລັກສະນະແລະຄວາມສາມາດທີ່ເປັນເອກະລັກ, ການເລືອກຫ້ອງສະຫມຸດທີ່ເຫມາະສົມສາມາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍ. ບລັອກນີ້ສຳຫຼວດບາງວິທີແກ້ໄຂຕາຕະລາງ JavaScript ອັນດັບຕົ້ນໆ, ແຍກລັກສະນະສຳຄັນ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະກໍລະນີການນຳໃຊ້ທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໃຈທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການຂອງທ່ານ.

ເປັນຫຍັງບາງຄົນຕ້ອງການອົງປະກອບຕາຕະລາງ Pivot JavaScript?

ອົງປະກອບຕາຕະລາງ Pivot ຂອງ JavaScript ແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການການວິເຄາະຂໍ້ມູນ intuitive ແລະການເບິ່ງເຫັນໂດຍກົງໃນຕົວທ່ອງເວັບ. ພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງແລະຕີຄວາມຊັບຊ້ອນຊຸດຂໍ້ມູນແບບໂຕ້ຕອບ. ພວກມັນເປັນການເພີ່ມມູນຄ່າໃຫ້ກັບແອັບພລິເຄຊັນເວັບຕ່າງໆດ້ວຍເຫດຜົນຫຼາຍຢ່າງ:


  • ການ​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ​ແບບ​ງ່າຍ​ດາຍ ​: ກຸ່ມ​, ການ​ກັ່ນ​ຕອງ​, ແລະ​ການ​ລວມ​ຂໍ້​ມູນ​ແບບ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເພື່ອ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ງ່າຍ​ດາຍ​.
  • ການໂຕ້ຕອບແບບສົດໆ : ຟັງຊັນລາກແລ້ວວາງລົງ ແລະອັບເດດສົດໆ ປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໂຫຼດໜ້າຄືນໃໝ່.
  • Framework Integration : ເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງກັບກອບເຊັ່ນ React, Angular, ແລະ Vue, ຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ ແລະຄວາມສະດວກໃນການນຳໃຊ້.
  • ທາງ​ເລືອກ​ການ​ປັບ​ແຕ່ງ ​: ການ​ຕັດ​ຮູບ​ແບບ​, ຮູບ​ແບບ​, ແລະ​ລັກ​ສະ​ນະ​ເພື່ອ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫມັກ​.
  • ປະສິດທິພາບທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ : ຈັດການຊຸດຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມກັບແອັບພລິເຄຊັນລະດັບວິສາຫະກິດ.


ໂດຍການລວມອົງປະກອບ JavaScript Pivot Table, ນັກພັດທະນາສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະມີການໂຕ້ຕອບ.

MESCIUS – SpreadJS Pivot Table Add-On

SpreadJS Pivot Table Add-On ໂດດເດັ່ນເປັນການແກ້ໄຂທີ່ດີໃນຕະຫຼາດ JavaScript Spreadsheet API, ສະເຫນີທາງເລືອກຕາຕະລາງ pivot ທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະງ່າຍດາຍສໍາລັບນັກພັດທະນາທີ່ສ້າງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເວັບໄຊຕ໌ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນເປັນສູນກາງ. ອອກແບບມາເພື່ອສົ່ງມອບຫນ້າທີ່ຄ້າຍຄື Excel ດ້ວຍການປັບແຕ່ງແບບພິເສດ, add-on ນີ້ນໍາເອົາການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ເຂັ້ມແຂງໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນຕົວທ່ອງເວັບ.

ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນ

  • ການ​ທໍາ​ງານ​ຄ້າຍ​ຄື Excel ​:
    ຕາຕະລາງ Pivot Add-On ສຳເນົາປະສົບການ Excel ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຈັດຮຽງ, ກັ່ນຕອງ, ຈັດກຸ່ມ ແລະສ້າງຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຄຳນວນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຄຸນນະສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ intuitive ແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນດ້ານວິຊາການ.
  • ການ​ປັບ​ແຕ່ງ​ແລະ​ຮູບ​ແບບ ​:
    ຜູ້ພັດທະນາສາມາດປັບແຕ່ງຮູບແບບສີສັນ, ຮູບແບບ ແລະການຈັດວາງໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ຮັບປະກັນວ່າຕາຕະລາງ pivot ກົງກັບການອອກແບບ ແລະການເຮັດວຽກຂອງແອັບພລິເຄຊັນ. ບໍ່ວ່າທ່ານຕ້ອງການສີສະເພາະ, ຮູບແບບຕົວອັກສອນ, ຫຼືການຈັດວາງຮູບແບບ, ສ່ວນເສີມນີ້ໃຫ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງການຈັດຮູບແບບຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
  • ການເຊື່ອມໂຍງແບບບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ກັບ SpreadJS :
    ສ້າງຂຶ້ນເປັນສ່ວນເສີມສໍາລັບຫ້ອງສະໝຸດ SpreadJS, ມັນປະສົມປະສານເຂົ້າກັນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງກັບຟັງຊັນສະເປຣດຊີດທີ່ມີຢູ່. ນັກພັດທະນາທີ່ໃຊ້ SpreadJS ຢູ່ແລ້ວຈະພົບວ່າສ່ວນເສີມນີ້ປັບປຸງໂຄງການຂອງພວກເຂົາດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງຕາຕະລາງ pivot ຂັ້ນສູງແຕ່ບໍ່ມີຄວາມສັບສົນເພີ່ມເຕີມ.


SpreadJS Pivot Table Add-On ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບນັກພັດທະນາທີ່ຕ້ອງການຕາຕະລາງ pivot ສະເປຣດຊີດທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ Excel ທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ສູງ ແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຄຸນສົມບັດສະເປຣດຊີດຂັ້ນສູງອື່ນໆ. ບໍ່ວ່າທ່ານກໍາລັງສ້າງ dashboards ວິສາຫະກິດຫຼືເຄື່ອງມືການລາຍງານແບບໂຕ້ຕອບ, ການແກ້ໄຂນີ້ຮັບປະກັນປະສົບການທີ່ເປັນມືອາຊີບແລະເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້.

Wijmo OLAP

ອົງປະກອບ Wijmo OLAP ສະຫນອງການແກ້ໄຂວິສາຫະກິດທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ກຽມພ້ອມສໍາລັບການລວມເອົາການທໍາງານຂອງຕາຕະລາງ pivot ທີ່ມີປະສິດທິພາບເຂົ້າໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເວັບ. ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບປະສິດທິພາບແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງມັນ, Wijmo OLAP ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອຈັດການກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ສັບສົນໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມກ້າວຫນ້າ.

ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນ

  • ການຄວບຄຸມ PivotPanel :
    PivotPanel ແບບໂຕ້ຕອບເຮັດໃຫ້ການສ້າງ ແລະດັດແກ້ຕາຕະລາງ pivot ງ່າຍຂຶ້ນໂດຍການໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດລາກແລະວາງຊ່ອງຂໍ້ມູນເພື່ອກໍານົດທັດສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການໂຕ້ຕອບ intuitive ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍທີ່ຈະປັບແຕ່ງການຈັດລຽງຂໍ້ມູນແລະການສໍາຫຼວດ.
  • PivotGrid ແລະ PivotChart :
    ດ້ວຍ PivotGrid ສໍາລັບການສະຫຼຸບຂໍ້ມູນລະອຽດແລະ PivotChart ສໍາລັບການວິເຄາະສາຍຕາແບບເຄື່ອນໄຫວ, Wijmo OLAP ສະຫນອງຊຸດເຄື່ອງມືທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການເຂົ້າໃຈແລະການນໍາສະເຫນີຂໍ້ມູນ.
  • ຮອງຮັບ OLAP ຂ້າງເຊີບເວີ :
    ອອກແບບດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍລະດັບວິສາຫະກິດຢູ່ໃນໃຈ, Wijmo OLAP ຮອງຮັບການປະມວນຜົນດ້ານເຊີບເວີ, ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງກັບ OLAP cubes ແລະການຈັດການຊຸດຂໍ້ມູນຂະຫນາດໃຫຍ່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.


Wijmo OLAP ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບນັກພັດທະນາວິສາຫະກິດທີ່ຕ້ອງການການແກ້ໄຂຕາຕະລາງ pivot ທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ປະສິດທິພາບສູງດ້ວຍຄວາມສາມາດ OLAP ທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ບໍ່ວ່າຈຸດສຸມຂອງທ່ານແມ່ນກ່ຽວກັບ dashboards ທາງທຸລະກິດຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍ, ອົງປະກອບນີ້ສະຫນອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະພະລັງງານເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

Webix Pivot

ອົງປະກອບ Webix Pivot ສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ກົງໄປກົງມາສໍາລັບການລວມເອົາການທໍາງານຂອງຕາຕະລາງ pivot ເຂົ້າໄປໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເວັບໄຊຕ໌. ອອກແບບມາເພື່ອຄວາມລຽບງ່າຍ ແລະການນໍາໃຊ້ງ່າຍ, ມັນປະສົມປະສານຄວາມສາມາດໃນການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບທາງເລືອກການປັບແຕ່ງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບທີມງານທີ່ຊອກຫາເຄື່ອງມືທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາແລະມີປະສິດທິພາບໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ.

ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນ

  • ການ​ລວມ​ຂໍ້​ມູນ ​:
    Webix Pivot ເກັ່ງໃນການຈັດລະບຽບ ແລະສະຫຼຸບຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ຊັບຊ້ອນຜ່ານຄວາມສາມາດໃນການລວບລວມຂໍ້ມູນແບບພິເສດ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈໄດ້ໄວ ແລະມີປະສິດທິພາບ.
  • ທາງເລືອກໃນການສົ່ງອອກ :
    ດ້ວຍການສະຫນັບສະຫນູນໃນຕົວສໍາລັບການສົ່ງອອກຂໍ້ມູນໄປສູ່ຮູບແບບທີ່ນິຍົມເຊັ່ນ PDF, Excel, ແລະ CSV, Webix Pivot ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນແລະການສ້າງບົດລາຍງານ.
  • ການປັບແຕ່ງ UI ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ :
    ນັກພັດທະນາສາມາດປັບແຕ່ງລັກສະນະຕ່າງໆຂອງສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້, ລວມທັງການຕັ້ງຄ່າຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ, ການຕັ້ງຄ່າການກັ່ນຕອງ, ແລະຮູບແບບຕ່າງໆ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຕາຕະລາງ pivot ເຫມາະຢ່າງສົມບູນໃນແອັບພລິເຄຊັນຂອງພວກເຂົາ.


Webix Pivot ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບທີມງານທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າຄວາມງ່າຍດາຍແລະຄວາມງ່າຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ການອອກແບບທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາແລະທາງເລືອກການປັບແຕ່ງທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບນັກພັດທະນາທີ່ຊອກຫາອົງປະກອບຕາຕະລາງ pivot ທີ່ກົງໄປກົງມາ.

ຕາຕະລາງ Flexmonster Pivot ແລະຕາຕະລາງ

ອົງປະກອບ ຕາຕະລາງ Flexmonster Pivot & Charts ແມ່ນການແກ້ໄຂທີ່ດີສໍາລັບການວິເຄາະຂໍ້ມູນຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະການເບິ່ງເຫັນ. ດ້ວຍປະສິດທິພາບທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, Flexmonster ໄດ້ຖືກປັບແຕ່ງເພື່ອຈັດການຊຸດຂໍ້ມູນໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຄວາມສາມາດໃນການປັບແຕ່ງຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບນັກພັດທະນາທີ່ຕ້ອງການເຄື່ອງມືຕາຕະລາງ pivot ທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້.

ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນ

  • ປະສິດທິພາບສູງທີ່ມີຊຸດຂໍ້ມູນຂະຫນາດໃຫຍ່ :
    Flexmonster ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມໄວ ແລະປະສິດທິພາບ, ສາມາດສະແດງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະເຮັດໃຫ້ການເລື່ອນໄດ້ກ້ຽງ ເຖິງແມ່ນວ່າມີຊຸດຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ກໍຕາມ.
  • ສະຫນັບສະຫນູນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຢ່າງກວ້າງຂວາງ :
    ອົງປະກອບນີ້ປະສົມປະສານຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງກັບແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງຖານຂໍ້ມູນ SQL, MongoDB, Elasticsearch, ແລະໄຟລ໌ CSV/JSON, ສະເຫນີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ດີໃນການຈັດການຂໍ້ມູນແລະການວິເຄາະ.
  • ຕົວເລືອກ API ສໍາລັບການປັບແຕ່ງ :
    API ຂອງ Flexmonster ຊ່ວຍໃຫ້ນັກພັດທະນາສາມາດປັບແຕ່ງອົງປະກອບຫຼາຍດ້ານ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດສະເພາະແລະຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.


Flexmonster Pivot Table ແມ່ນທາງເລືອກປະຕິບັດສໍາລັບວິສາຫະກິດທີ່ຈັດການການວິເຄາະຂໍ້ມູນຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມໂຍງຫຼາຍແຫຼ່ງ. ການປະຕິບັດແລະການປັບແຕ່ງຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການແກ້ໄຂທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການຂະຫນາດແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.

WebDataRocks

WebDataRocks ແມ່ນອົງປະກອບຕາຕະລາງ pivot ທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະຂໍ້ມູນງ່າຍຂຶ້ນໃນແອັບພລິເຄຊັນເວັບ. ດ້ວຍການໂຕ້ຕອບ intuitive ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງມັນ, ມັນສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສໍາລັບນັກພັດທະນາແລະທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຊອກຫາການລວມເອົາຕາຕະລາງ pivot ໂດຍບໍ່ມີຄວາມສັບສົນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນ.

ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນ

  • ການໂຕ້ຕອບຜູ້ເປັນມິດ :
    WebDataRocks ສະຫນອງການໂຕ້ຕອບທີ່ກົງໄປກົງມາ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການວິເຄາະຂໍ້ມູນທັນທີດ້ວຍການຕັ້ງຄ່າຫນ້ອຍຫຼືເສັ້ນໂຄ້ງການຮຽນຮູ້.
  • ຊຸດຄຸນສົມບັດວິສາຫະກິດເຕັມຮູບແບບ :
    ອົງປະກອບປະກອບມີຫນ້າທີ່ທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນການກັ່ນຕອງ, ການຈັດລຽງ, ການຈັດກຸ່ມ, ການຈັດລໍາດັບຕາມເງື່ອນໄຂແລະຮູບແບບຕົວເລກ, ຄ່າທີ່ຄິດໄລ່, ແລະຈໍານວນທັງຫມົດ, ເຮັດໃຫ້ການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ສົມບູນແບບ.
  • ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ງ່າຍ​ດາຍ​ແລະ​ການ​ປັບ​ແຕ່ງ ​:
    WebDataRocks ປະສົມປະສານຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວກັບກອບຕ່າງໆແລະສະຫນອງ API ທີ່ເປັນມິດກັບນັກພັດທະນາ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການປັບແຕ່ງແລະເຫມາະກັບແອັບພລິເຄຊັນຕ່າງໆ.


WebDataRocks ແມ່ນເຫມາະສົມທີ່ສຸດສໍາລັບນັກພັດທະນາຫຼືທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຊອກຫາການແກ້ໄຂຕາຕະລາງ pivot ທີ່ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ທີ່ດຸ່ນດ່ຽງການເຮັດວຽກກັບລາຄາທີ່ເຫມາະສົມ. ການອອກແບບທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາແລະລັກສະນະທີ່ເນັ້ນໃສ່ຜູ້ໃຊ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກປະຕິບັດສໍາລັບໂຄງການທີ່ຕ້ອງການການວິເຄາະຂໍ້ມູນກົງໄປກົງມາ.

ສະຫຼຸບ

ການເລືອກຫ້ອງສະຫມຸດ JavaScript Pivot Table ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການສ້າງເຄື່ອງມືການວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເວັບຂອງທ່ານ. ແຕ່ລະທາງເລືອກທີ່ຄົ້ນຫາໃນ blog ນີ້ມີຈຸດແຂງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:

ໃນທີ່ສຸດ, ທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການຂອງທ່ານ - ບໍ່ວ່າທ່ານຕ້ອງການຄຸນສົມບັດລະດັບວິສາຫະກິດ, ປະສິດທິພາບສູງ, ຫຼືເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານຄົ້ນຫາຕົວຢ່າງ ແລະການທົດລອງທີ່ມີໃຫ້ສໍາລັບແຕ່ລະການແກ້ໄຂເພື່ອເຮັດການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງທ່ານ.

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