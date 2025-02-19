Pangea ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ & CEO, Oliver Friedrichs, ຕອບ 10 ຄໍາຖາມສໍາລັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Startup ທຸກຄົນ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ 10 ຄໍາຖາມຂອງ HackerNoon ສໍາລັບຊຸດສໍາພາດຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Startup ! ຕ້ອງການແບ່ງປັນເລື່ອງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານບໍ? ເອົາການສໍາພາດທີ່ນີ້!
1. ອະທິບາຍບໍລິສັດຂອງທ່ານໃນ 2–5 ຄໍາ
ຮົ້ວປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ AI
2. ເປັນຫຍັງຕອນນີ້ເຖິງເວລາຂອງບໍລິສັດຂອງເຈົ້າ?
ການຮັບຮອງເອົາ AI ກໍາລັງລະເບີດ - ບໍລິສັດກໍາລັງສ້າງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ AI ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໃນທົ່ວອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ການເລັ່ງນີ້ສ້າງຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພອັນໃຫຍ່ຫຼວງກ່ຽວກັບການຮົ່ວໄຫລຂອງຂໍ້ມູນ, ການສັກຢາທັນທີ, ແລະການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ເຄື່ອງມືຄວາມປອດໄພແບບດັ້ງເດີມແມ່ນບໍ່ມີອຸປະກອນສໍາລັບໄພຂົ່ມຂູ່ໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້. ບໍລິສັດຕ່າງໆຕ້ອງການລະບົບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທີ່ສົມບູນແບບທີ່ສາມາດຖືກນໍາໄປໃຊ້ໄດ້ທຸກບ່ອນທີ່ AI ຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ - ບໍ່ວ່າຈະຜ່ານ APIs, ປະຕູເຄືອຂ່າຍ, ຫຼືການແກ້ໄຂທີ່ເປັນເຈົ້າພາບ. ເວທີຂອງພວກເຮົາສະຫນອງການປົກປ້ອງທີ່ສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ້ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມໄວໃນການຕະຫຼາດ.
3. ເຈົ້າຮັກທີມຂອງເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ, ແລະເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງເປັນຜູ້ແກ້ໄຂບັນຫານີ້?
ທີມງານຂອງພວກເຮົານໍາເອົາຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດຫຼາຍສິບປີຈາກບໍລິສັດເຊັ່ນ Splunk, Cisco, Symantec, ແລະ McAfee. ພວກເຮົາເຄີຍເຮັດວຽກຮ່ວມກັນມາກ່ອນ - ຫຼ້າສຸດໄດ້ຊ່ວຍບຸກເບີກໝວດ SOAR (Security Orchestration Automation and Response). ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈທັງພູມສັນຖານຄວາມປອດໄພຂອງວິສາຫະກິດ ແລະວິທີການສ້າງວິທີແກ້ໄຂທີ່ເປັນມິດກັບນັກພັດທະນາ. ການເລີ່ມຕົ້ນດ້ານຄວາມປອດໄພ AI ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກພື້ນຖານ AI - ພວກເຮົານໍາເອົາຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດຢ່າງເລິກເຊິ່ງເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຂື້ນເຫຼົ່ານີ້.
4. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສ້າງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າຈະເຮັດຫຍັງ?
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢູ່ໃນຄວາມປອດໄພ cyber ນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍຊຸມປີ 90s, ເລີ່ມຕົ້ນເປັນແຮກເກີທີ່ມີຈັນຍາບັນສຸມໃສ່ການຂຸດຄົ້ນຫຼາຍກວ່າກິດຈະກໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ທີ່ເຮັດໃຫ້ການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຄວາມປອດໄພຫຼາຍ - ແຕ່ລະຄົນແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍດ້ານຄວາມປອດໄພຕໍ່ໄປ. ການວິວັດທະນາການຈາກຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍໄປສູ່ຄວາມປອດໄພຄລາວ ແລະໃນປັດຈຸບັນຄວາມປອດໄພ AI ສືບຕໍ່ນໍາສະເຫນີຊາຍແດນໃຫມ່ທີ່ຕ້ອງການການປົກປ້ອງ.
5. ໃນເວລານີ້, ເຈົ້າວັດແທກຄວາມສໍາເລັດແນວໃດ? ຕົວວັດແທກຂອງເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ?
ພວກເຮົາວັດແທກຄວາມສໍາເລັດໂດຍວິທີທີ່ພວກເຮົາຊ່ວຍບໍລິສັດຮັບປະກັນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ AI ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນທົ່ວຮູບແບບການນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ. ນອກເຫນືອຈາກການວັດແທກແບບດັ້ງເດີມເຊັ່ນ: ການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້, ພວກເຮົາຕິດຕາມໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ກວດພົບແລະຖືກສະກັດ, ຄວາມງ່າຍຂອງການເຊື່ອມໂຍງແລະສໍາຄັນທີ່ສຸດ - ຜົນກະທົບຕໍ່ລູກຄ້າ. ເມື່ອອົງການຈັດຕັ້ງບອກພວກເຮົາວ່າພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ AI ທີ່ປອດໄພ "ເປັນທາງເລືອກທີ່ງ່າຍແລະຊັດເຈນ" - ນັ້ນແມ່ນຜົນສໍາເລັດທີ່ແທ້ຈິງ.
6. ໃນສອງສາມປະໂຫຍກ, ເຈົ້າສະເຫນີຫຍັງກັບໃຜ?
Pangea ເປັນແພລະຕະຟອມຄວາມປອດໄພທີ່ເປັນເອກະພາບສໍາລັບຊອບແວ AI ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານວິສະວະກໍາສາມາດຝັງຄວາມສາມາດດ້ານຄວາມປອດໄພລະດັບວິສາຫະກິດເຂົ້າໄປໃນແອັບພລິເຄຊັນຂອງພວກເຂົາຢ່າງໄວວາໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມໂຍງ API ທີ່ກົງໄປກົງມາແລະອະນຸຍາດໃຫ້ທີມງານຄວາມປອດໄພແລະ AI ນໍາໃຊ້ຄວາມສາມາດເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານປະຕູເຄືອຂ່າຍ.
ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຍຄວາມປອດໄພ, ກໍາຈັດຄວາມສັບສົນທີ່ປົກກະຕິປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທີມງານຂະຫນາດນ້ອຍແລະ startups ປະຕິບັດການປົກປ້ອງທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ບໍ່ວ່າທ່ານກໍາລັງສ້າງແອັບຯມືຖື, ບໍລິການເວັບ, ຫຼືຊອບແວວິສາຫະກິດ, Pangea ໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເຖິງການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່, ການຄຸ້ມຄອງຜູ້ໃຊ້, ແລະເຄື່ອງມືການປະຕິບັດຕາມ - ໂດຍບໍ່ມີການຕ້ອງການຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມປອດໄພຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.
ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະຜູ້ພັດທະນາທີ່ຕ້ອງການສ້າງຊອບແວທີ່ປອດໄພ, ສອດຄ່ອງໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກາຍເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ.
7. ແມ່ນຫຍັງທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດກ່ຽວກັບ traction ຂອງທ່ານຈົນເຖິງປະຈຸບັນ?
ເກືອບສອງສ່ວນສາມຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາມີແອັບຯທີ່ໃຊ້ AI ໃນການຜະລິດແລ້ວ. ບໍ່ດົນມານີ້ພວກເຮົາໄດ້ເປີດຕົວ Pangea AI Guard ແລະ Prompt Guard , ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ເກີດຂື້ນຢ່າງໄວວາ. ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຮັບປະກັນຄວາມຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ CrowdStrike ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ Google Ventures ແລະ Okta Ventures, ຢືນຢັນວິທີການທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຕໍ່ກັບຄວາມປອດໄພ AI.
8. ເຈົ້າຄິດວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຈົ້າຈະຢູ່ໃສໃນປີໜ້າ?
ດ້ວຍການຄາດຄະເນສະແດງໃຫ້ເຫັນ
9. ບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບລູກຄ້າທີ່ຈ່າຍເງິນຄັ້ງທໍາອິດຂອງທ່ານແລະຄວາມຄາດຫວັງຂອງລາຍໄດ້ໃນປີຕໍ່ໄປ.
ຫນຶ່ງໃນລູກຄ້າທີ່ຈ່າຍເງິນຄັ້ງທໍາອິດຂອງພວກເຮົາແມ່ນບໍລິສັດ F100 ທີ່ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຂ້ອຍສາມາດເວົ້າກ່ຽວກັບຜູ້ຮັບຮອງເອົາຕົ້ນ, Grand Canyon Education, ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີແລະການບໍລິການທີ່ມີການຊື້ຂາຍສາທາລະນະທີ່ໃຫ້ບໍລິການຫລາຍສິບມະຫາວິທະຍາໄລ.
ພວກເຂົາເລືອກ Pangea ເພື່ອຮັບປະກັນແພລະຕະຟອມ AI chatbot ພາຍໃນຂອງພວກເຂົາແລະຕ້ອງການເພື່ອປົກປ້ອງນັກຮຽນແລະຂໍ້ມູນທາງການແພດທີ່ລະອຽດອ່ອນໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມສະດວກໃນການນໍາໃຊ້. ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການສະຫນອງການຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພທັນທີໂດຍບໍ່ມີການຜົນກະທົບຕໍ່ປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຮົາກໍາລັງເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຍ້ອນວ່າບໍລິສັດຫຼາຍບໍລິສັດຮັບຮູ້ຄວາມປອດໄພຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງຢູ່ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ AI ຂອງພວກເຂົາຕັ້ງແຕ່ມື້ຫນຶ່ງ.
10. ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ?
ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນການແຂ່ງຂັນ - ມັນແມ່ນການສຶກສາ. ຫລາຍບໍລິສັດ ພຽງແຕ່ ເລີ່ມເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພໃນແອັບພລິເຄຊັນ AI ຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາມັກຈະສຸມໃສ່ການທໍາງານທໍາອິດ, ພຽງແຕ່ຮູ້ວ່າຕໍ່ມາເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການການຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພທີ່ສົມບູນແບບ. ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດເຂົ້າໃຈວ່າຄວາມປອດໄພບໍ່ສາມາດເປັນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບ AI ໄດ້ - ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນໂດຍຜ່ານຊຸດປ້ອງກັນທີ່ສົມບູນແບບເພາະວ່າຂະຫນາດ, ຄວາມໄວ, ແລະຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ AI ຫມາຍຄວາມວ່າມັນມີທ່າແຮງທີ່ແທ້ຈິງທີ່ຈະຂະຫຍາຍຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພເກີນກວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ.
ແມ່ແບບສໍາພາດຜູ້ກໍ່ຕັ້ງການເລີ່ມຕົ້ນນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ ຄໍາຖາມສິບຄໍາຖາມ ຂອງ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ HackerNoon ແລະ CEO David Smooke ສໍາລັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງການເລີ່ມຕົ້ນ.
ຕ້ອງການແບ່ງປັນເລື່ອງການເລີ່ມຕົ້ນຂອງທ່ານບໍ? ເອົາການສໍາພາດທີ່ນີ້!