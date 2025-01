Kobanda na OpenAI tii na AI oyo ekangami: Ba puces personnalisées ezali kokanga ba portes —What’s Next?

Na nsuka ya sanza ya Ɔkɔtɔbɛ, balapolo ebimaki —na ndingisa ya Reuters —ete OpenAI ezali kosala elongo na Broadcom mpo na kosala silicon personnalisé oyo ebongisami mpo na kosimba mikumba minene ya mosala na yango ya AI . Ba sources bayebisi que entreprise ezui capacité ya fabrication na TSMC mpe e assembler équipe ya 20-force ya ba ingénieurs , poaching ba anciens anciens combattants ya division ya processeur Tensor ya Google. Ba chronologies ya production etikali flexible, na ba puces oyo ekoki ko dérouler ata na 2026 , kasi moboko ezali déjà kotiama pona changement sismique na ndenge OpenAI esimbaka ba infrastructures na yango.





Atako likambo oyo ezali solo na boyokani na mayele ya OpenAI oyo ezali kokoba mpo na kosala ete molongo ya biloko na yango ezala ndenge na ndenge mpe kopekisa ntalo ya biloko ya ntina oyo ezali se komata, ekomami na nsango oyo ekoki kozala nsango ete mikolo ya AI oyo bato nyonso bakoki kozwa yango ekoki kozala na motángo. Avenir ya AI ezali te mokili ya monene, ya kongenga oyo efungwami mpo na moto nyonso oyo azali na makanisi ya mayele —ezali salon VIP na ba puces personnalisées mpo na bifelo , epai wapi mbongo ya membre ezali budget ya milliard ya dollars.





Matériel personnalisé eko mema na ntembe te ba ruptures , kasi ekotonga pe ba barrières ; ba barricades oyo etikaka bato mingi —mpe mingi ya basani mosusu —na libanda kotalaka na kati.

Mpe yango ekoki kozala mpenza oyo tech alingaki ntango nyonso.





Totala pona nini course ya armes matériel ezali inévitable, ndenge nini ba puces esakanaka na stratégie ya munene ya tech pona domination, pe nini tozela na sima.

Ba puces personnalisées: Lolenge ya kitoko ya koloba “Tokangami”

AI esali biso tólɔta minene —nyonso kobanda na ba bots ya thérapie personnalisé tii na ba drones ya livraison autonome mpe ba diagnostics oyo etambwisami na AI na téléphone nyonso. Kasi likambo ya sika oyo OpenAI esalaki mpo na kosala ba puces personnalisées epesi bilembo ete ba ambitions na biso ya zamba mpo na AI esɛngaka sikoyo ba modèles ya somo mingi na boye ete ata ba processeurs ya makasi mingi ya ntina mingi bazali koningisa drapeau ya pembe . Silicon personnalisé ezali te mpo na kosala AI mbangu, malamu, mpe bonsomi, kasi mpo na kobatela eloko mobimba na nse ya masengi oyo ezali ntango nyonso kotombola —kondima na nkuku ete tobeti plafond ya innovation oyo kaka matériel nde ekoki kobuka.





Tala oyo ezali ko diriger besoin ya silicon personnalisé.





Bomoto ya solosolo ya ChatGPT: Entretien ya likolo

Mayele ya ba LLM lokola GPT-4 na Gemini etongami na ba modèles basés na transformateur oyo e garder suivi ya ba milliards ya ba paramètres. Kasi mayele oyo eyaka na prix : mokuwa ya mokɔngɔ ya ba mécanismes ya auto-attention oyo esengaka ba multiplications massives ya matrice oyo e gobbler bande passante ya mémoire. Architecture ya ba transformateurs esengaka pe échelle ya complexité quadratique , elingi koloba que expansion ya modèle ematisaka ba demandes exponentiellement . Tango ba LLMs bamekaka ko niveau ya jeu na bango na nzela ya couches sur apprentissage ya renforcement (RL) mpo na ko s’adapter na ba retours en temps réel, to balukaka ko carte ya ba connexions en utilisant ba réseaux neuronaux graphiques (GNNs) , makambo e spiral na parti ya ba données ya grave, kotinda ba exigences ya puissance na nzela nsamba ya ndako. Soki omoni ete ChatGPT azali na maladi ya épilepsie ntango mosusu lokola ya mikolo oyo, oyo ezali ntina oyo .





Ba puces personnalisées lokola ba TPU ya Google ekoki ko résoudre ba problèmes wana na ko intégrer mémoire ya haute bande passante (HBM) na puce, ko gérer mouvement ya ba données mpe ko améliorer ba hiérarchies ya mémoire mpo na ko réduire latence, mpe lisusu ko leverage ba arrays systoliques mpo na ko paralléliser ba opérations ya matrice.

AI Génératif: Kobanda na ba Sorties Ti na ba Pannes

AI génératif ezali ko changer na ko livrer ba sorties singulières lokola texte to bilili na ba oeuvres d’œuvre cross-modale na nzela ya kosangisa ba formes multiples ya médias (texte, audio, vidéo). Sorcer technique oyo ebotaka mobulu ya calcul —modalité moko na moko ezali na ba besoins ya traitement ekeseni, mpe kosenga AI e digérer nionso en même temps ezo déranger ba GPUs ya usage général oyo esalemaki te mpo na kozala ba maîtres jugglers. En plus, ba modèles ya synthèse en temps réel pona ba fonctionnalités ya engagement améliorées, neti ba histoires dynamiquement adaptatives pona ba jeux to ba filtres SFX pona en direct, esengaka latence ultra-basse pe vitesse ya inférence rapide, ba exigences oyo ba GPUs ebundaka pona ko répondre sans ko introduire ba retards pe lola -facture ya courant ya likolo.





Silicon personnalisé lokola A100 ya NVIDIA mpe TPU ya Google ezo répondre na ba problèmes oyo na ba GPUs multi-instances (MIG) na ba noyaux tensors , ko permettre computation croisée-modale en temps réel efficient puissance en divitant ba tâches na ba processus parallèles, isolé na puce moko. Arithmétique ya précision réduite ekoki pe ko kotisama pona ko permettre traitement na ba formats lokola FP16 to INT8 au lieu ya FP32, ko garder précision sans ko fondu matériel.

AI ya Bomoi to Liwa: Bosikisiki oyo elongolaka Grille

Navigation ya mobulu ya mokili ya solo oyo ezali na ba enjeux makasi —kanisa conduite autonome, robotique, drones —esengaka que **==AI conduit par événement ==**e répondre na vitesse oyo eleki ya moto, mosala oyo ebongi na ba modèles neuromorphiques mpe probabilistes oyo ekobuka off- puce ya-étagère. Ba puces personnalisées lokola Loihi ya Intel etongami na ba architectures oyo ezo imiter ba réseaux neuronaux biologiques, ezo se fier na ba réseaux neuronaux spiking (SNN) na traitement basé na événement pona ko analyser ba données kaka tango ba événements pertinents tout en allouer dynamiquement ba ressources sur base ya ba modèles ya ba données oyo ekoti. Atako design oyo epesaka nzela na ba opérations ya puissance moke mpe ya latence moke na échelle, ezali incompatible na matériel oyo ezali na marché ouvert.

AI Social: Ko craquer Humanité Esengaka Kotombola Lourd

Ah, application enticing mais ethiquement murky ya AI oyo ba titans bazali ko espérer eko garder biso sorciés na ba plateformes na bango mpe besotted na ba animaux de compagnie na bango programmés. Décoder l’élusiveness ya nature ya mutu esengaka ba systèmes oyo e interpréter, e prédire, pe e s’adapter na comportement na niveau individuel pe ya société — ba mécanismes ya attention cross-modal , ba GNN pona ko dissecter ba interactions collectives, informatique affective pona ko développer intelligence emotionnelle, ba graphiques ya connaissance pona ko assurer pertinence contextuel, mpe liste yango ezali kokoba. Lisusu, AI social ekoki kosala na ba contextes sensibles (lokola na kati ya robo-rodent oyo esilisaka dépression), kosenga AI na appareil mpo na kobatela ba données ya usager . Ezali na ntina te tóloba ete ba calculs oyo nyonso etindi ba puces ya monene mpe traitement na yango ya batch na état ya paralysie.





Ba processus oyo esengaka efficacité ya ba données sparse mpe précision ya likolo na latence ya nse , masengi oyo silicon ya designer ekoki kokokisa na nzela ya ko incorporer ba fonctionnalités lokola architecture ya mémoire unifiée , ba accélérateurs spécifiques ya mosala , optimisation ya ba données sparse (esalelami na IPU ya Graphcore), mpe optimisation ya fusion multimodale .

AI scientifique: Frontière finale trop grand mpo na matériel conventionnel

Atako azali moke molingami ya bapanzi sango koleka ba domaines mosusu, AI ya siansi ebongami mpo na kokoma ndelo oyo eleki mozindo ya mbongwana na mayele ya kosala . Kasi kaka soki matériel ekoki kolanda. Pona AI scientifique génératif esala ba possibilités ya sika (ndakisa ba molécules ya sika, ba matériaux, pe ba systèmes), esengeli kosangisa ba cadres informatiques ya liboso lokola ba modèles ya diffusion , VAEs , transformateurs , pe apprentissage ya renforcement na connaissance spécifique ya domaine. AI non génératif oyo esalelamaka pona modélisation prédictive pe ba simulation etali ba données ya échelle pétabyte pe ba systèmes ya dimensions ya likolo, kosalelaka ba mécanismes lokola ba solveurs PDE , GNNs , modèles bayesiens , pe analyse des éléments finis (FAEs) . Atako bitape mibale ya AI ya siansi esalaka mikano ekeseni, nyonso mibale esengaka bosikisiki, bokasi, mpe makasi ya calcul —ba critères kaka ba mécanismes ya elite mingi na kati ya AI ya bokeli mpe ya kosakola nde ekoki kokokisa. Ezali no brainer que matériel prêt ekosala coupe te.

Liwa Ouvert AI Na Allure Ya Exclusivité

Nzela ya silicium sur mesure eza na prix oyo e garantir presque stratification ya accès na AI. Economie 101: mpo na ko couvrir ba dépenses astronomiques, OpenAI (mpe nionso oyo balandi ndakisa) ekoleka inévitablement kilo na ba clients, bundling accès na offre oyo ekosala que ba abonnés na biso ya lelo ezala lokola ba mbongo ya santime na dollar .





Kasi kosala libunga te na ba prix gonflés mpe système hiérarchique esika muscle financier ezali condition préalable lokola tactique ya survie réactive; ezali libaku ya strategie —mpo exclusivité ezali bug te; ezali tech ya fonctionnalité oyo azali kozela.





Vendor Lock-In 2.0: Kokangisa ba sociétés na minyɔlɔlɔ na nzela ya ba puces

Matériel propriétaire ememaka na champ gravitation : mbala moko ba entreprises e intégré na kati ya écosystème oyo ebala logiciel na silicium personnalisé, ba kangamaka na yango efficacement. Kosala stack ya logiciel na silicon esala mécanisme esika ba systèmes ekoki kosala kaka na sommet na kati ya ba domaines ya fournisseur —ebongiseli oyo ekoki kobongwana te esika matériel e dicter logiciel . Nsima ya bakompanyi kotonga ba applications mpe ba flux ya mosala na bango zingazinga ya environnement oyo ya personnalisé, kolongwa ezali kaka likambo ya kopesa ba données to ba licences ya logiciel te, kasi kosala lisusu ingénierie uta na carré moko —lokola koluka ko transférer progrès depuis PS à Xbox .





Mpe lokola matériel ezongaka mbala na mbala, bosangisi ekolaka sans soudure, kosala que ba coûts ya sortie emata likolo na chaque mise à jour . Na bokóli ya mosala eyaka bosembo oyo esili kosimbama —lokola na mingi ya ba écosystèmes intégrés verticalement, kobongola libanda elakisi kobanda lisusu.

Puces Personnalisées, Mibeko ya Personnalisé: Koboma Concurrence par Design

Silicon personnalisé e fragmenter écosystème ya AI na ba jardins murs esika interopérabilité oyo e définir boom ya AI ya liboso ekendaka kokufa. Na ntina na efficacité mpe contrôle elevé oyo epesami na ba puces personnalisées, OpenAI ekokaki kotiya ba normes (lokola ba barres ya performance, ba fonctionnalités, mpe ba exigences ya compatibilité) oyo ebalukaka zinga zinga ya ba systèmes propriétaires na yango mpe ba brevets intellectuels , ko marginaliser ba initiatives ya source ouverte mpe ba joueurs ya mike oyo bakoki te kobunda na ba progrès oyo etali matériel. Soki ozali na likanisi, ekoki kozala na mposa ya komema yango na OpenAI mpe grovel mpo na lisungi ya matériel, lolenge ba techies bazali sikawa kosala molɔngɔ libanda ya baporte oyo ebalukaka ya NVIDIA.





Silicon personnalisé esala écart ya connaissance ainsi que écart ya accès. Na kosala matériel oyo ezali optimisé mpo na ba architectures ya AI propriétaire, OpenAI e accélérer kaka te ba modèles na yango moko kasi etongaka mpe ba écosystèmes intelligibles oyo ba concurrents bakoki te ko reverse-engineer to ko reproduire na ndenge ya malamu. Asymétrie oyo ya apprentissage e bloquer efficacement ba concurrents na koyekola to ko innovar na kati ya paradigme moko, arme exclusivité mpo na ko malembe progrès na industrie mobimba.





Matériel exclusif ekomi blocage ya innovation , ko permettre ba fournisseurs ba contrôler rythme ya progrès , pe ko assurer que ba tikala na centre ya chapitre oyo elandi ya AI — moko esika talent na créativité ezo succomber na muscle ya capital brut .

Nsima ya ba puces fermées: Opacité ezuaka domination

Na bokeseni na logiciel, oyo ekoki kozala ingénierie inverse to forked, ba processus basé na matériel ezali physiquement opaque mpe difficile ya ko déconstruire sans kozika na nzela ya ba wads ya mbongo. Couche oyo impenetrable ya abstraction esalaka lokola forteresse ya suka, fortifiant réclamation ya OpenAI na Throne ya Fer ya AI.





Kotala pembeni: Kopesa biyano kozanga biyano





Silicon personnalisé epesaka nguba ya malamu na miso ya sonde ya ba régulateurs mpe mituna ya hardball ya ba médias mpe ba groupes ya défense na nzela ya kobakisa ba couches ya complexité oyo esalaka que ba fonctionnement ya kati ya ba systèmes ezala difficile ya ko expliquer, mpe kutu difficile ya ko auditer. Ba entreprises ekoki ko arguer que ba sorties mosusu ezali ba fautes délibérés ya conception te, mais ba produits secondaires ya interaction matériel-logiciel, détourner scrutiny en pointant opacité inhérente ya système.





Ba paramètres ya performance prévisible ekokaki pe kozala cuisine na kati pona ko réduire variabilité ya système pona déploiement na ba environnements spécifiques critiques. Opacité oyo esalaka que ba entreprises ezala na besoin te ya ko dévoiler ba trade-offs to ba vulnérabilités na ba modèles na bango, surtout na ba industries lokola soins de santé, finance, to défense esika fidélité ezali na esika ya liboso.





Assurance Interne: Kobatela Bijoux ya Couronne





Lokola bakompanyi mingi ya AI etie motema na bato ya mosala oyo bakabolami, ba entrepreneurs, to ba fournisseurs ya ba infrastructures ya cloud, likama ya fuite ya propriété intellectuelle ezali kokola. Na tina ya universalité ya ba langues ya programmation mpe ba cadres, logiciel ezali inhérentement portable mpe replicable. Na bokeseni, bokeli ya matériel ezali mingi na contexte , etie motema na expertise spécialisé mpe siloée mpe accès na ba pipelines spécifiques ya fabrication, ba procédés, mpe ba installations —compartmentalisation oyo mpe elingi koloba ingénieur moko te amemaka boyebi to ba ressources ekoki mpo na ko fimbu magie mpo na concurrent. Na ko soudre ba innovations na ba puces, OpenAI ekangami IP na bango ezali na infrastructure au lieu ya batu , minimiser risque ya ko perdre avantage concurrentiel tango ba ingénieurs bapesaka démission na bango.



Effet ya Réseau: Kobongola Perception Na Réalité





Na kosala ete misala ya kati ya ba systèmes AI ezala accessible te, OpenAI e assure que kaka bango nde bakoki ko définir pe ko contrôler narrative ya ba capacités na bango . Mingi lokola ndenge nini ba GPU ya NVIDIA ekomaki synonyme ya performance ya AI mpo na ba benchmarks optimisés mpo na architecture na bango, OpenAI ekokaki kosala ba metrics na yango moko ekangami na silicon na bango, encadrage ya ba améliorations incrementales lokola game-changing . Kozanga polele elakisi mpe ba milestones ya performance sélective (ndakisa, “5x inférence rapide”) oyo ezuami na nzela ya ba optimisations matérielles ya mike mike ekoki kozala marché lokola ba ruptures ya solo , kobuka matomba ya kozala perçu lokola pionnier tout en cachant ba trade-offs to ba limitations.





Lokola moyen te ya ko benchmark to ko valider ba réclamations, ba clients, ba investisseurs, na ba médias batikali ko confier spiel ya PR ya entreprise. Lokuta ekoki kotambola na katikati ya mokili ntango bosolo ezali kaka kolata sapato na yango : kala mingi te biso banso tozali kosomba na version oyo ya rigged ya « innovation », kopesa mbongo mpe mitó ya makambo, mpe domination fabricated ekomi réalité tangible.



Illusion oyo ezali mingi stratégie ya marque lokola technique, ko transformer opacité na outil ya leadership ya marché durable.

2025 Perspective: Innovation Ekozala, Kaka Pona Yo Te





Matériel ezali goulet d'étranglement, kasi tech's jamais ekitisaki mbangu mpo na boule ya vitesse. Bokosama kaka te —bokoli ya solo ekosala mpo na kosangisa bopusi ya bakompanyi mpe bokonzi ya momekano, nzokande makambo ya sika oyo ekomemama na bato mpamba mpe bakompanyi ekozala bokangami ya ba données oyo ebombami na ba couches ya PR.



Biloko ya kosakana na bato: Ba données, distraction, mpe gardien na yo ekita

Okanisi charge de travail ya développement matériel eko stall ba opérations ya consommateur? Nope, makambo ekomonanaka lokola ekende mbangu , mpo toko continuer kaka kopesa ba données comportementales na biso en échange ya “ progression ”. Kasi sikoyo lokola ba koko na biso bazali kozwa divertissement na ba chatbots, tech eko pivoter depuis koluka ko captiver yo na ba butlers na ba gimmicks oyo ezo sentir lokola bazali ya “Back To The Future”. (Komitungisa te, tech ekopesa périodiquement ba assistants wana ya quirky facelift mpo na kobatela bango ya sika na radar na biso. OpenAI ezali koloba ete ezali ko dévoiler agent ya AI oyo babengi “Operator” na janvier 2025. Ba sources ezo lakisa que Opérateur akosala directement interagir na ordinateur na yo, libosoliboso kosala lokola ezala esaleli ya kotombola mosala mpe ya navigateur web, kosala misala na ndenge ya automatique mpe kosala ete mayele ya kosala na nzela ya internet ezala malamu.)





Ba mbwa minene bako pivoter longwa na logiciel na ba gadgets sleek mpo na ko engager ba sophistiqués —Altman’s awuti kobenda likolo ya Orion’s ancien matériel lead Caitlin Kalinowski, Zuck ya kosala na maboko ya robot, ata Cook ya kotafuna na likanisi ya smart home appareil. Wall Street eko mema ba absurde na marché, kobanda na ba produits bizarre lokola collier creepy ya Friend ti na ba apps questionnable lokola Daze.





Hype mpe mitó ya makambo oyo ezali kosila te ekopusama kaka te tósomba; bako éroder ba défenses na biso, priming biso na esengo ko embrasser eloko nionso oyo matériel-augmented AI future dishes libanda.

Bisaleli ya Entreprise: Bozindo ya échelle, Bolai te

Mbongo ya solosolo ezali na ba portefeuilles ya ba institutions, kasi ya bato moko moko te. Kasi ba entreprises eko adopter kaka ba solutions oyo ekobeta bango esika ezo sala pasi, elingi koloba AI esengeli etimola koleka ba points ya pasi ya niveau surface. Mbula ekoya ekozala te mpo na bisaleli ya ntina mingi mpo na kolɛmbisa mimbongo na likanisi ya AI, kasi ba modèles spécifiques ya domaine oyo emonisaka ba algorithmes na ba intricacies nionso ya nitty gritty ya secteur moko na moko, departema, ekipi, mpe mosali.





Cas in point : Microsoft , na collaboration na Siemens , Bayer , na Rockwell , ewuti ko lancer ensemble ya ba modèles ya AI pona ko répondre na ba défis spécifiques na fabrication, agriculture, na services financiers. Niche-specific AI startups ezali mpe kobuka na cash —Breakr mpo na marketing ya miziki, Dreamwell mpo na influencer automation, Beeble mpo na VFX, mpe yango ezali kaka uta na mwa basanza eleki. Ba analystes ba prévoir que capitalisation ya marché ya AI vertical ekozala au moins 10x ya taille ya SaaS vertical héritage.

Génie Garde: Pionnier Pona Bato Ya lokumu

Tech's saving their horsepower for their transformative advancements oyo ekokangisa ba futurs na bango na oyo ya ba élite: ba behemoths ya ba entreprises na ba gouvernements. OpenAI ezali kolakisa plan ya infrastructure ya AI ya Etats-Unis na Trump, mpe Anthropic’s euti kosala partenariat na entrepreneur ya défense Palantir mpo na "kosala noki noki ebele ya ba données complexes, kotombola ba insights oyo etambwisami na ba données, koyeba ba modèles mpe ba tendances na ndenge ya malamu mingi, ko simplifier revue mpe préparation ya mikanda, mpe kosunga." Bakonzi ya Etats-Unis mpo na kozwa mikano ya mayele mingi na makambo matali ntango." Microsoft’s partenariat na BlackRock, IBM’s na mbeto na AWS, mpe Google’s ekeyi na Saudi .





Deal nini ezali sima ya ba partenariats? Kaka ntango nde ekoyebisa yango.

Makanisi Ya Suka: Etude Ya Cas Pona Salle Ya Lokumu Ya PR





Lisapo ya AI mpo na bato banso —elaka ya bokeli ya sika ya kokabola mpe bozwi ya bato banso —ntango nyonso eyokaki malamu mingi mpo na kozala solo. Kasi soki totaleli makambo oyo eleká, bakokaki mpenza ete bato yango moko oyo babukaki mobeko ya mayele yango moko bakokaki kokangama miso mpo na kozanga kopengolama ya silicon oyo esalemaki na kolanda bamposa ya bato mpe kosomba biloko na bamiliare ya badolare?





Mokomi oyo andimisami te.





Et maintenant, en encadré pivot matériel comme réponse héroïque na ba demandes ya AI oyo ezali kokola, ba oyo balingaka OpenAI ba dépasser proprement réalité oyo bazalaki kotonga vers vers exclusivité depuis le début.

“Open” ezalaki toujours exercice ya marque, complot ya PR ba décennies na kosala, mpe démocratie kaka slogan.





Mbala mosusu likambo oyo esali mbongwana mingi na AI ekoki kozala te tekiniki, kasi lisolo oyo batɛkaki biso.