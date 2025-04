TikTok Shop Ezali na Sécurité? Makambo Osengeli Oyeba

TikTok Shop ezali mingimingi na likama te mpo na kosomba, kasi ezali na ntina kozala na bokebi ntango ozali kosomba na zando ya internet. TikTok Shop ezali segment ya TikTok oyo epesaka yo nzela ya kosomba biloko epai ya ba créateurs ya contenus mpe ba influenceurs oyo olingaka mingi. Zando ya internet ebandaki na Etats-Unis na sanza ya libwa 2023, mpe pene na 5% ya ba consommateurs nionso ya Amerika basombaki likabo na TikTok Shop na eleko ya ba fêtes ya 2023, selon Forbes . Na tab Magasin na TikTok, okoki koluka biloko na kotalela ba catégories oyo epesameli toli, lokola mode to électronique, kaka ndenge okosala na Amazon to na ba marchés misusu ya internet. Ntango ozali kosala défilement na feed na yo ya TikTok, okoki kokutana na ba vidéos oyo etali mingi biloko ya sikisiki oyo ezali na lien na TikTok Shop, esika okoki kosomba yango mbala moko na zando.





Koba kotanga mpo na koyeba makama oyo ekoki kobima na kosomba biloko na TikTok Shop, ba escroqueries oyo esalemaka mingi na TikTok Shop mpe ndenge ya kozala na bokengi ntango ozali kosomba biloko na TikTok.

Ba risque nini ekoki kozala na kosomba biloko na TikTok Shop?

Kosomba biloko na TikTok Shop ezalaka na makama, na ndakisa ba escrocs mpe biloko ya qualité ya mabe. Lokola bateki nyonso te na TikTok Shop ba vérifié, bateki oyo ba vérifié te bakoki koteka biloko ya lokuta to ya qualité ya nse, to okoki kozwa ata moke te eloko oyo o commander. Mpo na koboya kokweya na mayele mabe, kobosana te koluka elembo to elembo ya elembo na profil ya TikTok ya motɛki oyo emonisi ete ba vérifié yango liboso ya kosomba.

Ba escroqueries oyo esalemaka mingi na TikTok Shop oyo etali ba acheteurs

Ba escroqueries ebele ya TikTok Shop oyo emonanaka mingi oyo etali yo lokola mosombi ezali ba escrocs oyo batekaka biloko ya lokuta, ba livrer jamais eloko oyo osombi, ba cibler yo na ba escroqueries ya phishing to ba imiser ba marques vérifiées pona kozua confiance na yo.

Ba escrocs oyo batekaka biloko ya lokuta to ya qualité ya nse

Okoki kokuta liste na TikTok Shop mpo na produit oyo ozalaki kolinga na prix idéal. Bato oyo basalaka escroquerie basalaka ba listes ya kobenda likebi mpo na kobenda yo, mpe soki osombi eloko moko, okoki kozwa eloko ya lokuta to ya qualité moke oyo ekokani te na oyo o commander. Lolenge ya pete ya koyeba soki ba listes na TikTok Shop ezali ba escroqueries ezali koluka ba erreurs ya orthographe to ya grammaire na ba déscriptions ya produit, bateki oyo bazali na ba avis te to ba prix oyo ekokani te na valeur ya eloko.

Ba escrocs ba livrer jamais eloko oyo basombi

Soki o commander eloko moko na nzela ya TikTok Shop, sala que ozala alerte tii ekokoma. Ba escrocs na TikTok Shop bakoki kosala ba listes ya biloko oyo ezali te, kozua mbongo na yo mpe kopesa eloko yango ata moke te. Mbala mingi talela ezalela ya ba informations na yo ya suivi mpo ba escrocs mbala mingi bapesaka ba numéros ya suivi ya lokuta na ba escroqueries oyo epesamaka te.

Ba escrocs ba cibler yo na phishing

Ba escrocs ya TikTok Shop bakoki ko cibler yo na ba tentatives ya phishing na kotindaka ba messages oyo ebongisami pona kokosa yo po obimisa ba informations sensibles to o cliquer ba liens oyo osengaki te. Ndakisa, okoki kozwa nsango uta na motɛki moko na TikTok Shop oyo ezali kosɛnga yo obɛta lien moko mpo na kopesa makambo na yo ya kofuta. Soki nsango ya motɛki ezali na elobeli ya nokinoki to ya kobangisa, makabo oyo ezali malamu mingi, mabunga ya ndenge ya kokoma to ya gramere, ba liens oyo osɛngi te to kosɛnga makambo ya moto ye moko, mbala mosusu ozali kosala na moto oyo azali kokosa makambo oyo azali na mokano ya koyiba makambo na yo to mbongo na yo na nzela ya attaque ya phishing .

Ba escrocs oyo basalaka lokola ba marques to ba influenceurs oyo batyelaka motema

Okoki koyoka ete moko ya ba marques to ba influenceurs oyo olingaka mingi ezali koteka eloko moko oyo olingi na TikTok Shop. Na esika ya kotala lokasa ya profil na bango oyo e vérifié, okoki koluka eloko yango na TikTok Shop mpe kokutana na ba profils oyo ezali komonana pene na ndenge moko na oyo ya ba marques mpe ba influenceurs oyo batyelaka motema. Mbala mingi, bato oyo basalaka escroquerie basalaka ba profils ya lokuta mpo na kosala lokola ba marques légitimes mpe ba influenceurs, bakosaka yo mpo osomba biloko epai na bango. Mbala mosusu bato yango ya kokosa bazali na eloko oyo balobaka ete bazali kotɛka te mpe bakolimwa elongo na mbongo na yo.

Ndenge nini kotikala na bokengi mpe koboya kokweya na ba escroqueries na TikTok Shop

Atako mitindo mingi ya bokosi oyo okoki kokutana na yango na TikTok Shop, okoki kotikala na bokengi mpo na kokoma victime na kotalaka ba profils ya bateki, kosalelaka ba méthodes ya kofuta ya libateli, koboya ba offres oyo emonani malamu mingi mpe kokabola ata moke te ba informations sensibles na motekisi.

Tala ba avis ya bateki, ba évaluations na ba vérifications

Tala tango nionso légitimité ya motekisi avant osomba na TikTok Shop. Koluka koyeba mitindo ya ba révisions mpe ba cotes oyo motɛki azali na yango ekoki kosalisa yo oboya ba escroqueries, mpamba te mbala mingi motɛki oyo azali na ba revues moke to ata moke te azali moto ya kotyela motema te mpe akoki komeka kokosa yo. Tala mbala mibale soki profil ya motekisi e vérifié na badge to marque ya vérification na TikTok Shop mpo vérification elakisi TikTok e confirmer identité na bango.





Salelá mayele ya kofuta mbongo oyo ezali na libateli

Ntango ozali kosalela TikTok Shop mpo na kosomba biloko, koboya kosala ba paiements na nzela ya ba apps mosusu. Salelá système ya kofuta oyo etongami na kati ya TikTok Shop mpo na kosala ete makambo na yo ezala na libateli mpe ebatelami. Soki motɛki azali kosɛnga yo ofuta bango na nzela ya Venmo , Cash App to appli mosusu oyo ezali na plateforme te, osengeli kozala na bokebi mpe kotyela batekisi motema kaka oyo basalelaka système ya kofuta ya TikTok Shop. Longola yango, salelá karte ya kredi na esika ya kosalela karte ya débit mpo na kosomba biloko. Carte de crédit epesaka libateli malamu koleka na bokosi, mpe esalaka ete obungisa te mbongo oyo obombi na compte bancaire na yo soki bakosi yo.

Kebá na makabo oyo emonani ete ezali malamu mingi

Lokola Temu mpe bisika mosusu ya zando na Internet, mbala mingi TikTok Shop epesaka biloko na ntalo ya nse. Kasi, osengeli kokeba na ba liste oyo emonani ete ezali malamu mingi mpo na kozala solo. Na ndakisa, soki ozali kosomba système ya sika ya masano na TikTok Shop mpe omoni ete ntalo na yango ezali dolare 20, osengeli kozala na ntembe na ntalo na yango mpe kokweya te na liste ya lokuta ya moto oyo azali kokosa.

Boyá kokabola makambo ya ntina

Soki motɛki na TikTok Shop alobi ete akoki te kotinda eloko na yo kozanga makambo ya sikisiki ya ntina, na ndakisa makambo na yo ya kofuta, tiká kosolola na bango mbala moko. Bato oyo basalaka escroquerie bakoki kosenga ba informations personnelles, koloba que esengeli mpo na kotinda yango. Kasi, kokabola makambo ya ntina na motɛki na TikTok Shop ezali kotya bomoi na yo ya moto ye moko mpe libateli na yo na Internet na likama, mpamba te bakoki kosalela makambo yango mpo na kosala yo makambo mingi ya kokosa to, na makambo oyo eleki ndelo, koyiba bomoto na yo.

Kofina ata moke te ba liens mpe ba pièces jointes oyo osɛngi te

Ba liens mpe ba pièces jointes oyo osengaki te ekoki komema na ba conséquences ya mabe ndenge na ndenge, na ndakisa bayiba ba informations privées na yo to ba installer ba logiciels ya mabe na appareil na yo. Soki ozwi message oyo euti na motɛki moko na TikTok Shop oyo ezali na lien oyo basɛngi yo obɛta, koboya kofina yango mpo bakoki kokɔta na Internet . Soki ondimi ete lien oyo euti na motɛki ezali na likama te, talá ete ezali na likama te liboso ya kofina na kosaleláká eloko oyo etalelaka URL, lokola Google Transparency Report .

Bobatela compte na bino ya TikTok

Sala que compte na yo ya TikTok ezala na sécurité po ozala sûr na ba escroqueries ya TikTok Shop oyo esalemaka mingi. Esengeli osalela mot de passe ya makasi oyo ezali na bilembo ata 16 mpe kosangisa balɛtrɛ minene mpe ya mike, mituya mpe bilembo. Ezali mpe na ntina kobakisa ba couches ya sécurité ya likolo na compte TikTok na yo na ko activer ba méthodes ya Authentification Multi-Factor (MFA), lokola Authentification à deux facteurs (2FA) to kosalela touche de passe oyo ekoki kozala na phishing te oyo ezali na 2FA na design. Kobakisa ba couches oyo ya kobakisa ya sécurité ekomisaka défi mpo na mutu nionso a accéder na compte na yo sans ko vérifier identité na yo.





Mpo na ko activer 2FA na compte TikTok na yo, landa ba étapes oyo:





Finá na profil na yo na nse na lobɔkɔ ya mobali ya écran d’accueil na yo. Poná elembo ya menu oyo ezali na ngámbo ya likoló na lobɔkɔ ya mobali ya écran na yo, na nsima finá na Paramètres mpe bomoi ya moto ye moko na esika oyo ezali kokita. Soki okɔti na écran Paramètres mpe bomoi ya moto , finá na Sécurité & permissions na kati ya eteni Compte . Finá na 2-step verification , na nsima poná ata mayele mibale mpo na kofungola 2FA. Activer ba options ya SMS na email pona 2FA na ko finga Fungola .





Mpo na kotya fungola ya nzela na kɔnti na yo ya TikTok, kende na profil na yo, poná elembo ya menu, na nsima finá na Paramètres mpe bomoi ya moto ye moko . Finá na Compte , na nsima finá na Touche de passe . Uta kuna, okolanda malako oyo ezali na écran na yo mpe okosala touche de passe. Soki o confirmer clé de passe na yo, TikTok ekosenga yo clé de passe na yo mbala nionso oko kota.

Lakisa bateki oyo bazali na ntembe

Soki ozali kokanisa ete ozali kosolola na motɛki moko ya bokosi to omoni ete bakosaki yo, osengeli koyebisa kɔnti ya motɛki yango na TikTok. Mpo na koyebisa compte TikTok oyo ozali na ntembe, kota na profil ya motɛki, finá na butɔ Kabola oyo ezali likoló, na nsima poná Lapolo . Pona ntina ya kopesa rapport ya compte ya motekisi, finá Envoyer mpe TikTok ekozwa rapport na yo. Koyebisa bateki oyo bazali na ntembe na TikTok Shop esalisaka mpo na kobatela basusu mpo bákosa bango te mpe ekitisaka bozali ya bato oyo bazali kokosa na estrade.

Mibatela na ba escrocs na TikTok Shop

Omibatela na ba escrocs tango ozali kosomba biloko na internet, mingi mingi na TikTok Shop, na kotalaka ba cotes ya bateki, kosalelaka ba méthodes ya kofuta ya sécurité, koboya kokabola ba informations sensibles mpe ko cliquer ata moke te na ba liens oyo osengi te. Ba escroqueries mingi na TikTok Shop ezali na tina ya koyiba ba informations privées to mbongo na yo, yango wana zala toujours prudent pe sala ba recherches na yo avant osomba eloko.