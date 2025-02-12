Безопасен ли магазин TikTok? Что вам нужно знать









TikTok Shop, как правило, безопасен для покупок, но важно соблюдать осторожность при покупках на онлайн-площадке. TikTok Shop — это сегмент TikTok, который позволяет вам покупать товары у ваших любимых создателей контента и влиятельных лиц. Онлайн-площадка была запущена в США в сентябре 2023 года, и, по данным Forbes, примерно 5% всех американских потребителей приобрели подарок в TikTok Shop во время праздничного сезона 2023 года. На вкладке «Магазин» в TikTok вы можете искать товары на основе рекомендуемых категорий, таких как мода или электроника, как на Amazon или других онлайн-площадках. Прокручивая ленту TikTok, вы можете наткнуться на видеоролики, посвященные определенным товарам, связанным с TikTok Shop, где вы можете приобрести их напрямую на торговой площадке.





Продолжайте читать, чтобы узнать о потенциальных рисках покупки товаров в TikTok Shop, распространенных видах мошенничества в TikTok Shop и о том, как оставаться в безопасности, совершая покупки в TikTok.

Каковы риски покупок в TikTok Shop?

Покупка товаров в TikTok Shop сопряжена с рисками, включая мошенников и некачественные товары. Поскольку не все продавцы в TikTok Shop проверены, непроверенные продавцы могут продавать поддельные или некачественные товары, или вы можете никогда не получить заказанный товар. Чтобы не попасться на удочку мошенников, обязательно ищите значок или галочку в профиле продавца в TikTok, указывающие на то, что он проверен, прежде чем совершать покупку.

Распространенные мошенничества в TikTok Shop, нацеленные на покупателей

Несколько распространенных видов мошенничества в TikTok Shop, нацеленных на вас как на покупателя, включают продажу поддельных товаров, недостачу купленного вами товара, попытки фишинга или выдачу себя за проверенные бренды, чтобы завоевать ваше доверие.

Мошенники, продающие поддельную или некачественную продукцию

Вы можете найти листинг в TikTok Shop на продукт, который вы хотели, по идеальной цене. Мошенники создают привлекательные листинги, чтобы привлечь вас, и как только вы сделаете покупку, вы можете получить поддельный или некачественный товар, который не соответствует тому, что вы заказали. Простой способ определить, являются ли листинги в TikTok Shop мошенническими, — это проверить орфографические или грамматические ошибки в описаниях товаров, продавцов без отзывов или цены, которые не соответствуют стоимости товара.

Мошенники никогда не доставляют купленный товар

Если вы заказываете товар через TikTok Shop, будьте бдительны, пока он не прибудет. Мошенники в TikTok Shop могут создавать листинги для несуществующих товаров, принимать оплату и никогда не доставлять товар. Регулярно проверяйте статус информации об отслеживании, поскольку мошенники часто предоставляют ложные номера отслеживания в мошеннических схемах без доставки.

Мошенники, использующие фишинг для атак на вас

Мошенники из TikTok Shop могут нацеливаться на вас с помощью фишинговых атак, отправляя сообщения, предназначенные для того, чтобы заставить вас раскрыть конфиденциальную информацию или нажать на нежелательные ссылки. Например, вы можете получить сообщение от продавца в TikTok Shop с просьбой нажать на ссылку, чтобы предоставить вашу платежную информацию. Если сообщение продавца содержит срочные или угрожающие выражения, слишком хорошие, чтобы быть правдой предложения, орфографические или грамматические ошибки, нежелательные ссылки или запросы личной информации, вы, скорее всего, имеете дело с мошенником, который намеревается украсть вашу информацию или деньги с помощью фишинговой атаки.

Мошенники, выдающие себя за надежные бренды или влиятельных лиц

Вы, возможно, слышали, что один из ваших любимых брендов или влиятельных лиц продает желаемый товар в TikTok Shop. Вместо того, чтобы посетить страницу их подтвержденного профиля, вы можете поискать товар в TikTok Shop и наткнуться на профили, которые выглядят почти так же, как профили надежных брендов и влиятельных лиц. Мошенники часто создают поддельные профили, чтобы выдавать себя за настоящие бренды и влиятельных лиц, обманывая вас, чтобы вы покупали у них товары. У этих мошенников, скорее всего, нет товара, который они якобы продают, и они исчезнут с вашими деньгами.

Как оставаться в безопасности и не попадаться на уловки мошенников в TikTok Shop

Несмотря на многочисленные виды мошенничества, с которыми вы можете столкнуться в TikTok Shop, вы можете уберечь себя от того, чтобы стать жертвой, проверяя профили продавцов, используя безопасные способы оплаты, избегая предложений, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, и никогда не делясь конфиденциальной информацией с продавцом.

Проверьте отзывы, рейтинги и верификацию продавца

Всегда проверяйте легитимность продавца перед совершением покупки в TikTok Shop. Изучение типов отзывов и рейтингов продавца может помочь вам избежать мошенничества, поскольку продавец с ограниченным количеством отзывов или без них часто не заслуживает доверия и может попытаться обмануть вас. Дважды проверьте, что профиль продавца подтвержден значком или галочкой в TikTok Shop, поскольку проверка означает, что TikTok подтвердил его личность.





Используйте безопасные способы оплаты

При использовании TikTok Shop для покупки товаров избегайте проведения платежей через другие приложения. Используйте встроенную платежную систему TikTok Shop, чтобы обеспечить безопасность и защиту ваших транзакций. Если продавец настоятельно рекомендует вам платить через Venmo , Cash App или любое другое приложение вне платформы, вам следует быть осторожным и доверять только продавцам, которые используют платежную систему TikTok Shop. Кроме того, используйте кредитную карту вместо дебетовой для покупок. Кредитные карты обеспечивают лучшую защиту от мошенничества, гарантируя, что вы не потеряете деньги, сэкономленные на вашем банковском счете, если вас обманут.

Будьте осторожны с предложениями, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.

Как и Temu и другие онлайн-магазины, TikTok Shop часто предлагает товары по низким ценам. Однако вам следует быть осторожными с предложениями, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Например, если вы покупаете новую игровую систему в TikTok Shop и видите, что она стоит 20 долларов, вам следует скептически отнестись к цене и не поддаваться поддельному предложению мошенника.

Избегайте разглашения конфиденциальной информации

Если продавец в TikTok Shop утверждает, что не может отправить ваш товар без определенной конфиденциальной информации, например, платежной информации, немедленно прекратите общение с ним. Мошенники могут запросить личную информацию, утверждая, что она необходима для доставки. Однако предоставление конфиденциальной информации продавцу в TikTok Shop ставит под угрозу вашу конфиденциальность и безопасность в сети, поскольку они могут использовать эту информацию, чтобы нацелить на вас еще больше мошеннических действий или, в крайних случаях, совершить кражу личных данных.

Никогда не переходите по нежелательным ссылкам и вложениям

Незапрошенные ссылки и вложения могут привести к различным негативным последствиям, включая кражу вашей личной информации или установку вредоносного ПО на ваше устройство. Если вы получили сообщение от продавца в TikTok Shop, содержащее ссылку, по которой он просит вас перейти, не нажимайте на нее, поскольку вас могут взломать . Если вы считаете, что ссылка от продавца безопасна, проверьте ее безопасность перед переходом с помощью средства проверки URL, например, Google Transparency Report .

Защитите свой аккаунт TikTok

Убедитесь, что ваш аккаунт TikTok защищен, чтобы не подвергаться распространенным мошенничествам в TikTok Shop. Вам следует использовать надежный пароль , состоящий не менее чем из 16 символов и комбинации заглавных и строчных букв, цифр и символов. Также важно добавить дополнительные уровни безопасности в ваш аккаунт TikTok, включив методы многофакторной аутентификации (MFA), такие как двухфакторная аутентификация (2FA) или используя защищенный от фишинга пароль , который изначально имеет 2FA. Добавление этих дополнительных уровней безопасности усложняет доступ к вашему аккаунту для кого-либо без подтверждения вашей личности.





Чтобы включить 2FA в своей учетной записи TikTok, выполните следующие действия:





Нажмите на свой профиль в правом нижнем углу главного экрана. Выберите значок меню в правом верхнем углу экрана, затем в раскрывающемся списке нажмите «Настройки и конфиденциальность» . На экране «Настройки и конфиденциальность» нажмите «Безопасность и разрешения» в разделе «Учетная запись» . Нажмите «Двухэтапная аутентификация» , затем выберите не менее двух методов включения 2FA. Включите параметры SMS и электронной почты для двухфакторной аутентификации, нажав «Включить» .





Чтобы настроить ключ доступа в своей учетной записи TikTok, перейдите в свой профиль, выберите значок меню, затем нажмите «Настройки и конфиденциальность» . Нажмите «Учетная запись» , затем нажмите «Ключ доступа» . Оттуда следуйте инструкциям на экране и создайте ключ доступа. После подтверждения ключа доступа TikTok будет спрашивать ваш ключ доступа каждый раз при входе в систему.

Сообщить о подозрительных продавцах

Если вы подозреваете, что общаетесь с мошенником или понимаете, что вас обманули, вам следует сообщить об аккаунте продавца в TikTok. Чтобы сообщить о подозрительном аккаунте TikTok, перейдите на страницу продавца, нажмите кнопку « Поделиться» вверху, затем выберите «Пожаловаться» . Выберите причину сообщения об аккаунте продавца, нажмите «Отправить» , и TikTok получит ваш отчет. Сообщение о подозрительных продавцах в TikTok Shop помогает защитить других от мошенничества и сокращает присутствие мошенников на платформе.

Защитите себя от мошенников в TikTok Shop

Защитите себя от мошенников во время покупок в Интернете, особенно в TikTok Shop, просматривая рейтинги продавцов, используя безопасные способы оплаты, избегая обмена конфиденциальной информацией и никогда не нажимая на нежелательные ссылки. Многие мошенники в TikTok Shop стремятся украсть вашу личную информацию или деньги, поэтому всегда будьте осторожны и проводите исследование перед покупкой.