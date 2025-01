Est-ce que sortie ya machine esengeli ezala qualifier pona ba protections ya liberté d'expression?

Ozali ko défiler na X feed na yo, pe omoni manifeste politique na prise provocante na politique ya climat. Ezali na makanisi malamu, na mposa makasi, mpe esangisi bankóto ya ba retweets. Sima, oyebi que ekomamaki na politicien to même mutu ata muke te. Na esika na yango, esalemaki na mwa modɛlɛ moko ya nguya ya AI —modèle ya monɔkɔ oyo eteyamaki mpo na kosangisa maloba na kotalela ndenge oyo emoni na bisika minene ya internet. Yango ebongoli ndenge oyo ozali koyoka mpo na manifeste? Esengeli nde kosala yango? Et voici le deal-breaker : est-ce que “discours” oyo ezali na ndenge moko lokola soki moto akomaki yango?





Molongo oyo ezali kati na maloba oyo etambwisami na bato mpe makambo oyo esalemi na masini ezali kokóma mpasi mpo na koyeba yango. Ba modèles ya AI génératif lokola GPT-4 ya OpenAI to Gemini ya Google esopaka kaka te ba mots clés to biyano ya pete —bazali kosala ba narratives mobimba, ba arguments ya conception, mpe tango mosusu, epelisaka ba polémique. Bakoki kokoma ba poèmes, kosala ba pétitions, to kutu kobimisa ba contenus inflammatoires. Mpe yango ebimisi motuna moko ya mposa ya koyeba —mpe oyo ezali mwa kozanga esengo —: biloko oyo babimisi ezali mpenza “maloba”? Soki ezali bongo, elobeli yango ezali nde na libateli ya mibeko oyo tozali kopesa mpo na komonisa makanisi ya bato? To esengeli makambo oyo esalemi na AI ekwea mobimba na kati ya catégorie na yango moko, na mibeko ekeseni?





To explorer likambo oyo, kaka te na perspective ya niveau surface "créateur ya contenus", kasi vraiment tozinda na réalité technique mobulu, implications juridiques, mpe ba quandaries philosophiques. Mpamba te, na bosembo nyonso, ezali semba te ndenge okoki kokanisa.

AI Ezali Koloba Te, Ezali Kosala Calcul

Ya liboso, tózongisa rido nsima mpe tótalela nini ezali mpenza kosalema ntango AI ebimisi “liloba.” Na moboko na yango, modèle ya AI generatif lokola GPT-4 ezali te kobenda ba phrases libanda ya mopepe ya pete to koya na ba idées originales. Na esika na yango, ezali kosala na ba probabilités statistiques —maths ya makasi ya monoko.





Tala ndenge esalaka: Ba modèles ya AI ba former na ba ensembles ya ba données ya minene oyo ezali na ba livres, ba blogs, ba posts ya ba médias sociaux, mpe essentiellement eloko nionso oyo ezali na internet. Na tango ya formation, ba analyser ba textes wana pona ko comprendre relation entre maloba. Maloba ebombamaka na ordinatɛrɛ mpenza te lokola maloba; babongwanaka yango na oyo babengaka bilembo , oyo ezali lokola mwa biloko ya kotonga. Fraze lokola “Nrai ya marron ya mbangu” ekoki kobukana na bilembo moko moko lokola `[The]`, `[noki]`, `[marron]`, `[fox]`. Na nsima, AI eyebaka ete elembo nini ekoki kolanda mosusu. Nsima ya komɛla yango na ndenge oyo ekoki, ekoki kosakola elembo oyo ekolanda na molɔngɔ.





Kanisa likambo yango mpo na segɔnde moko: AI ezali kokanisa te makambo oyo elingi koloba; ezali kosala calcul ya probabilité mathématique ya liloba oyo elandi. Na ndakisa, soki osɛngi yango na “Nkoi ya motane ya mbangumbangu apumbwaka,” modɛlɛ yango ekoki kosakola ete elembo oyo elandi oyo ezali na ntina “esili.” Yango ezali te bokeli to mokano —yango ezali kaka matematiki.





Kasi awa ezali kicker: ntango ozali ko chaîner suffisamment ya ba prédictions oyo esika moko na ba trillions ya ba paramètres (poids numériques massifs, complexes oyo etambwisaka ndenge modèle esalaka), ozuaka eloko moko ya bomoi ya kokamwa. Throw in techniques like transformer architectures and advanced attention mechanisms , mpe na mbalakaka ozali kotala essai mobimba na mbongwana ya mopepe to poème moko oyo esalemi mobimba na ntina ya bobungisi mpe elikya. Ba sorties oyo ezo sentir somo ya bomoto. Kasi, ezali nde elobeli?

Libulu ya Lapin ya filozofi: “Elobeli” Ezali Nini, Ata ndenge nini?

Elobeli, lokola likanisi, ememaka kilo mingi. Ezali kaka te mpo na koloba likambo moko —ezali mpo na kozala na likambo ya koloba . Elobeli ekanisaka mokano, bonsomi ya kopona, mpe mokumba. Tango nakomi blog oyo, nazali ko exprimer makanisi na ngai, soki ondimi yango to te. Soki bayebisi ngai makambo ya lokuta to nazali kosilikisa, nazali na mokumba ya mbuma mabe ya makambo oyo nazali koloba. Kombo na ngai ekangami na post oyo. Nazali moto oyo akanisaka, mpe oyo ezali expression na ngai.





Kasi AI génératif ezalaka na makanisi te. Eyebi te nini ezali koloba to mpo na nini ezali koloba yango. Ntango ozali kokoma mokanda ya kosɛnga lokola, “Kokoma lisolo moko ya kondimisa mpo na nini mituka ya kura esengeli kozwa esika ya mituka oyo ezali na esansi,” GPT-4 etalelaka te matomba mpe mabe ya nguya ya pɛto mpe géopolitique. Ezali kobenda na ba modèles ya nkota oyo eyebi mpe epesaka yo fraze oyo ekoki kozala statistique mingi mpo na kolanda makanisi na yo. Kasi, likambo moko ya maji esalemaka: emonanaka lokola maloba.





Mpe awa nde makambo ekómaka kokangama. Soki AI ebimisi eloko oyo ezali na bopusi likoló na masolo ya bato nyonso —tóloba ete ebimisaka bansango ya lokuta oyo etali klima oyo ekómi mingi —maloba yango esengeli kobatelama na nsé ya mibeko ya bonsomi ya koloba? Toyebi ete moto abimisaki makanisi wana te, bongo nani, soki azali, azali na mokumba na yango? Tosala bolukiluki na mozindo.

Ba développeurs, Ba usagers, to AI: Nani azali Vrai Orateur?

Tala esika débat ya liberté d’expression ebongwanaka puzzle ya responsabilité: Soki ba sorties génératives ya AI ezali dirigé par humain te, nani azali propriétaire ya maloba wana mpe nani azali responsable tango contenus ezo misfire?





- Ba Développeurs : Ba entreprises lokola OpenAI to Google mbala mingi balobaka que bazali kaka kotonga ba outils —ba plateformes neutres oyo ba usagers ba shape pe ba diriger na nzela ya ba prompts. Balobi boye: “Tozalaki kaka kopesa formasyo mpo na kobɛta piano. “Ezali likambo ya bato mosusu nde bázwa ekateli ya kobeta banzembo nini.” Kasi lisese oyo ezali kosala ete makambo ezala pɛtɛɛ koleka ndelo. Ba sorties ya AI ezali influencé mingi na ba ensembles ya ba données oyo ba développeurs baponaki mpe ndenge nini ba affiner ba modèles na bango. Ensemble ya ba données bias esali que ba sorties bias —soki texte ya mabe ebimi, ba créateurs bakoki vraiment koloba neutralité?





- Ba Utilisateurs : Ezali boni mpo na moto oyo azali kokotisa prompt? Basusu balobaka ete basengeli komema mokumba. Soki nayebisi AI ete “ekoma lisolo moko ya kotumba oyo ezali kopalanganisa nsango ya lokuta na ntina na mangwele,” mpe etosi, ezali polele ete nazalaki na mokano. Kasi, yango ezali na mayele mabe mingi soki basaleli basɛngi na kozanga koyeba ete bábimisa makambo ya mabe to ntango biloko oyo ebimisaka ebalukaka na ndenge ya script te na bisika oyo mosaleli akoki kotambwisa yango te.





- AI yango moko : AI ekoki kotalelama lokola molobi ? Bato mosusu oyo balingaka makambo ya mikolo ezali koya bakanisaki ete ba systèmes ya AI ekozwa “Bomoto ya nimero,” kasi likanisi yango ezali na mikakatano mingi. Ba machines ezali na intention te, ekoki ko supporter responsabilité te, mpe ko extend ba droits ya liberté d’expression na ba machines esala mokolo ya terrain pona mobulu ya mibeko.





Solo ezali ete moto moko te alingi kozwa mokumba mobimba. Ba développeurs bakitisaka mokumba, basaleli balongolaka yango lokola oyo ekanamaki te, mpe AI ezali, malamu, kaka masini. Mpe atako bongo, bopusi ya nse ya biloko oyo esalemi na AI ekoki kozala monene.

Nini Esalemaka Ntango Ba Sorties AI Esali Mabe?

Tobwaka mwa ba scénarios ya mokili ya solo na kati ya mélange mpo na koyoka kilo ya likambo.





- Likambo ya 1: Maloba ya koyina

Loba système ya AI génératif ebimisaka contenus flagrantment raciste to sexiste. OpenAI mpe ba développeurs mosusu ba kotisaka ba protections —lokola koyekola renforcement na ba réactions ya batu (RLHF) —mpo na ko minimiser mbeba, kasi modèle moko te ezali ya kokoka. Toxicité ekoki kaka koleka. Tango likambo oyo esalemi, nani azali na faute? AI eyebi te nini ezali kosala. Ezalaki échec na ensemble ya ba données ya OpenAI? Moto oyo azalaki kosalela yango azalaki nde na mokumba te na ndenge oyo bazalaki kotinda bango? To totika kaka ba sorties wana ekende sans contrôle?





- Likambo ya 2 : Ba sango ya lokuta

Sikoyo imaginez AI moko e produire ba articles ya faux news hyper-crédibles sur candidat politique mpe e inonda ba médias sociaux. Na bokeseni na propagande oyo bato babimisaka, nsango wana ya lokuta ekokaki kobimisama mingi na bonene na milende moke. Makambo ya ndenge wana ekoki kozala maloba ya politiki oyo ebatelami, to ezali likama ya bato nyonso oyo esengeli kozala na mibeko mingi (to epekisama mpenza)?





- Likambo ya 3 : Bomonisi ya mayele

Ezali boni mpo na ntango AI ezali kosala mayemi to poɛmi? Ebatelami lokola “koloba” na nsé ya mitinda ya bonsomi ya koloba? Mpe ntango AI elongi ba concours ya art to ebimisaka ba oeuvres créatives, nani azali na ba droits ya ba sorties wana? Est-ce que développeur asalaka yango? Mosaleli oyo azali kosalela yango? To ezali domaine public?





Biyano ezali ya molili, yango wana ba tribunaux mpe baye basalaka politiki bakangamaka na mbalakaka. Wana ezali makambo ya bord oyo moto moko te akanisaki ntango mibeko ya bonsomi ya koloba ekomamaki.

Ezali Ntango ya kosala Catégorie ya Sika? “Elobeli oyo esalemi lokola nde”

Ekoki kozala malamu kokabola ba sorties ya AI generatif te lokola elobeli oyo ebatelami, kasi lokola “elobeli ya simulation.” Yango ekomonisa ete atako biloko oyo AI ebimaka ezali komonisa ndenge oyo bato bazali koloba, ezali na mokano te mpe na mokumba te oyo ezali mpenza kolimbola oyo tobengi “maloba.” Na catégorie oyo ya sika, tokokaki ko réglementer ba contenus oyo esalemi na AI sans ko bebisa ba droits ya liberté d’expression ya bomoto.





Na ndakisa:

- Ba sorties oyo esalemi na AI ekoki kosenga marquage ya ba métadonnées pona kolakisa que esalemi na machine (ndakisa, « Esalemi na GPT-4 »).

- Ba sorties oyo ezali na mbeba mingi (ndakisa, sango ya lokuta, propagande ya ba extrémistes) ekoki kokutana na botali ya ndenge na ndenge to kutu ba restrictions na ba contextes ya risque makasi, lokola maponami.

- Ba API oyo ebimisaka ba contenus ya AI na échelle ekoki kozala soumis na « throttling éthique » pona kopekisa ba campagnes ya désinformation ya monene.





Cadre ya boye ekopesa biso esika ya ko traité ba sorties ya AI na oyo ezali vraiment : ba outils ya makasi, ba expressions libres roues te.

Makanisi ya nsuka: Elobeli mpo na bato, Bisaleli mpo na bamasini

Soki nazali koyokana lokola na bokebi, ezali mpo ete ntembe oyo ezali na makambo minene mingi koleka ntembe ya nivo ya likolo na ntina ya “nini ezali elobeli.” Kokokanisa ba sorties generatives ya AI na elobeli ya moto ezali na likama ya ko trivialiser ba buts ya liberté d’expression —mosala oyo ekangami na intention, créativité, mpe responsabilité. Nandimi ete elobeli ezali na bomoto na yango mosala ya bato. Ezali kokola malamu na mokumba mpe na bosangisi makanisi na ntina. Ba machines ekabolaka esprit wana te, ata soki ba sorties na yango ezo imiter oyo ya biso.





Moment oyo tobandi kobatela maloba oyo esalemi na masini na se ya mibeko oyo ezali ko défendre expression ya batu, to diluer signification ya liberté d’expression. Tosepela na AI mpo na oyo ezali —esaleli moko ya kokamwa —kasi toyeba mpe esika nini bopanzani na yango esengeli kotika. Na nsima, bonsomi ya koloba ezali mpo na bomoto, kasi te makambo oyo ekoki kozala na kati ya monyama ya misisa ya bɔɔngɔ.





Bongo, nini ozali kozwa? Tozali na esika oyo ezali kogumbama, to nazali kaka kozala na bokɛngi koleka ndelo? Tika nayeba —sala kaka ete yo, kasi mwa bot ya AI te, ozali moto oyo azali kobɛtabɛta :)