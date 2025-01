Draper Associates esungaki Torram mpo na ko propulser Finances décentralisées na Bitcoin

Investissement oyo, ekambami na Draper Associates na participation ya Boost VC mpe Thesis, eyei lokola demande institutionnelle ya ba solutions DeFi native Bitcoin-native emati, na marché ya DeFi oyo esengelaki komata na 50 milliards ya ba dollars na 2025. Infrastructure ya grade institutionnel ya Torram epesaka nzela na ba banques, ba gestionnaires ya ba biens , mpe ba institutions financières mpo na ko tap na sécurité ya Bitcoin mpe na marché ya 880 milliards ya ba dollars na nzela ya ba solutions ya DeFi oyo eyokani.

Torram abimaki lokola moko ya baye basalaki malamu koleka uta na programme ya liboso ya accélérateur ya Bitcoin Startup Labs mpe sikoyo azwi moko ya bisika mwambe kaka na cohorte ya ebandeli ya BitcoinFi Accelerator. Programme exclusif ya 6 semaines, oyo esungami na ba investisseurs ya liboso ya Bitcoin, epesaka $150,000 na misolo ya liboso pembeni ya ba ressources techniques mpe ba partenariats stratégiques essentiels pona ko échelle ba applications native Bitcoin.

Société eko lancer testnet na yango na Q1 2025, na ba gestionnaires ya ba biens ya liboso oyo bamipesaki déjà na ba programmes pilotes. Kokɔta na testnet liboso ezali na bosenga mingi mpe ezali kaka na ba institutions mpe ba partenaires oyo bazali na makoki. Mpo na mabaku ya botiami mosolo ya ebandeli to mpo na koyeba mingi na ntina ya lolenge nini Torram ezali komitia mpo na kokamba révolution ya Bitcoin DeFi, kota na torram.xyz .

Torram ezali kotonga infrastructure fondamentale oyo epesaka nzela na DeFi ya grade institutionnel mpe tokenisation ya ba biens ya mokili ya solo nativement na Bitcoin. Torram epesaka ba institutions financières makoki ya ko leverage sécurité ya Bitcoin oyo ekokani na mosusu te, transparence, mpe 880 milliards ya dollars ya liquidité mondiale na nzela ya réseau na yango ya oracle décentralisé, indexation ya ba données en chaîne, mpe ba solutions ya grade institutionnel.

Ba investisseurs ya début ezali :

Ba Associés ya Draper

Fonds ya ba fondateurs ya Blockchain

Boost VC

Ba Ventures ya Porte ya Mopanzi

Ba Ventures ya Mozindo

Mboka-mokonzi ya mabanga ya palata

MH Ventures ya mosala

Lab ya kobanda ya Bitcoin

Liyebisi oyo ya bapanzi sango ezali na maloba oyo etali mikolo ekoya, bakisa mpe maloba oyo etali miango, mikano, mpe misala ya mombongo ya Torram na mikolo mizali koya. Maloba oyo ya kotala mikolo ekoya esalemi na bilikya, bindimeli, mpe makanisi ya kompanyi ya lelo, mpe ezali na makama mpe bozangi bondimi oyo ezali na yango. Ba résultats ya solo ekoki kokesana mingi na oyo elobami to elobami na maloba oyo mpo na makambo ndenge na ndenge, na kati na yango ezalela ya zando, mbongwana ya mibeko, mikakatano ya tekiniki, mpe momekano.





Ba informations oyo ezali na version oyo ezali te pona kozala toli ya mibeko, ya mbongo, to ya investissement. Batangi basengeli kosala bolukiluki na bango moko mpe kosolola na ba conseillers professionnels yambo ya kozwa mikano nyonso ya botiami mosolo to kosala boyokani. Torram epesaka garantie te ya ba résultats spécifiques to ba retours ya investissement.





Torram azali na mokumba moko te ya kosala mikolo oyo to kobongisa lisusu maloba oyo etali makambo oyo ekoya, ezala mpo na makambo ya sika, makambo oyo ekosalema na mikolo ezali koya, to na ndenge mosusu, longola kaka soki mobeko oyo etali yango esɛngi. Ba marques commerciales nionso mpe ba marques commerciales enregistrées ezali ya ba propriétaires na yango.