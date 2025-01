Draper Associates recolza Torram per impulsar el finançament descentralitzat a Bitcoin

[Toronto, Canadà] 14 de novembre de 2024 - Torram, una infraestructura de finançament descentralitzada de grau institucional (DeFi) pionera a Bitcoin, ha anunciat avui una inversió estratègica de Draper Associates, l'empresa de risc liderada pel llegendari inversor criptogràfic Tim Draper. Seleccionat entre més de 200 sol·licitants per a l'exclusiu BitcoinFi Accelerator, Torram està ara millor posicionat per capturar el mercat institucional de DeFi en ràpida expansió a mesura que Bitcoin emergeix com la cadena de blocs líder per a les finances tradicionals.





La inversió, liderada per Draper Associates amb la participació de Boost VC i Thesis, arriba a mesura que augmenta la demanda institucional de solucions DeFi natives de Bitcoin, i el mercat DeFi s'elevarà fins als 50.000 milions de dòlars el 2025. La infraestructura de grau institucional de Torram permet als bancs i gestors d'actius. , i les institucions financeres per aprofitar la seguretat de Bitcoin i la capitalització de mercat de 880.000 milions de dòlars mitjançant solucions DeFi compatibles.





"Creiem en Bitcoin i ara hi ha una força gravitatòria cap a Bitcoin", va dir Tim Draper, fundador de Draper Associates. "És un moment crític en la història global i estem entusiasmats amb aquestes aplicacions que s'estan construint sobre la cadena de blocs més important".





Torram va sorgir com un dels millors resultats del programa de preaccelerador de Bitcoin Startup Labs i ara ha guanyat un dels vuit llocs de la cohort inaugural de BitcoinFi Accelerator. El programa exclusiu de 6 setmanes, recolzat pels principals inversors de Bitcoin, proporciona 150.000 dòlars en finançament inicial juntament amb recursos tècnics i associacions estratègiques essencials per escalar les aplicacions natives de Bitcoin.





"Aconseguir el suport de visionaris com Tim Draper i Adam Draper valida el nostre enfocament per connectar les finances tradicionals (TradFi) amb les poderoses capacitats de Bitcoin", va dir Vakeesan Mahalingam, CEO de Torram. "La seva orientació estratègica i la seva xarxa profunda tant a TradFi com a cripto seran fonamentals a mesura que implementem la nostra infraestructura DeFi institucional".





La pila tecnològica de Torram inclou:





Una xarxa d'oracles descentralitzada de grau institucional

Indexació avançada de dades en cadena per a analítiques en temps real

Marc de seguretat propi que compleix els requisits de compliment institucional

Infraestructura de cadena creuada que permet una integració perfecta amb els sistemes existents





La companyia llançarà la seva xarxa de proves el primer trimestre de 2025, amb gestors d'actius líders que ja estan compromesos amb programes pilot. L'accés anticipat a la xarxa de proves té una gran demanda i està limitat a institucions i socis qualificats. Per obtenir les primeres oportunitats d'inversió o per obtenir més informació sobre com s'està posicionant Torram per liderar la revolució Bitcoin DeFi, visiteu torram.xyz .





Sobre Torram

Torram està construint la infraestructura fonamental que permet la DeFi de grau institucional i la tokenització d'actius del món real de manera nativa a Bitcoin. Torram permet a les institucions financeres aprofitar la seguretat, la transparència i la liquiditat global de 880.000 milions de dòlars inigualables de Bitcoin mitjançant la seva xarxa d'oracle descentralitzada, la indexació de dades en cadena i les solucions de nivell institucional.





Els inversors en fase inicial inclouen:

Draper Associates

Fons de fundadors de Blockchain

Augmenta VC

Ventures de portes laterals

Deep Ventures

Capital de la mina de plata

MH Ventures

Bitcoin Startup Lab





Aquest comunicat de premsa conté declaracions prospectives, incloses declaracions sobre els plans, els objectius i les operacions comercials futures de Torram. Aquestes declaracions prospectives es basen en les expectatives, creences i projeccions actuals de l'empresa i estan subjectes a riscos i incerteses inherents. Els resultats reals poden diferir materialment dels expressats o implicats en aquestes declaracions a causa de diversos factors, com ara les condicions del mercat, els canvis regulatoris, els reptes tecnològics i la competència.

La informació d'aquest comunicat no pretén constituir assessorament legal, financer o d'inversió. Els lectors haurien de dur a terme la seva pròpia investigació i consultar amb assessors professionals abans de prendre qualsevol decisió d'inversió o subscriure cap acord. Torram no garanteix cap resultat específic ni retorn de la inversió.

Torram no assumeix cap obligació d'actualitzar o revisar cap declaració prospectiva, ja sigui com a resultat d'informació nova, esdeveniments futurs o d'una altra manera, llevat que ho requereixi la llei aplicable. Totes les marques comercials i marques registrades són propietat dels seus respectius propietaris.