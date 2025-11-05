더 똑똑한 쓰기에 빠지기 : Chowa 위젯, AI 피드백 및 더 많은 출시

HackerNoon은 진화하고 있습니다! Chowa 위젯에서 모바일 앱 개선, 향상된 회사 통찰력, AI 도구 및 곧 출시 될 블로그 코스에서 - 탐구 할 것이 많습니다. 당신이 작가, 독자 또는 기술 애호가이 달에, 여기에 우리의 플랫폼에 새로운 모든 것이 있습니다. 이 제품 업데이트는 플랫폼의 변경 사항을 반영합니다.This product update reflects changes to the platform from 2025년 11월 5일까지 7월 22일 Chowa Widgets : 귀하의 손가락 끝에서 더 똑똑하게 쓰기 Chowa Widgets : 귀하의 손가락 끝에서 더 똑똑하게 쓰기 Chowa 위젯과 새로운 Chowa 도구는 이제 살아있다! 편집기는 이제 CSS 조정과 함께 전체 높이, 더 부드럽고 코멘트 섹션이 업그레이드되어 모든 노트를 공동 저자들에게 남길 수 있습니다. Chowa 도구 바의 모든 아이콘은 이제 Pixelated Library에서 나옵니다. Chowa Widgets에 대해 이야기하자 당신은 편집기 중간 왼쪽에 그들을 찾을 수 있습니다 - 활성화하기 위해 움직입니다.그들은 당신이 세 가지 일을 할 수 있도록 도와줍니다: Writing Mode On: 방해없이 쓰기 위한 스토리 데이터를 제거합니다. Read Your Draft Aloud: 브라우저의 합성 음성 API를 사용하면 한 번의 클릭으로 드래프트를 들을 수 있습니다. AI 피드백: 초안 당 최대 3개의 AI 제안 (최소 200 단어)을 생성하고 스토리를 개선할 수 있는 팁을 얻으십시오. 또한 HackerNoon 스토리에 대한 데이터를 어떻게 설명할 수 있는지 개선했습니다. 그리고 하나를 추가하려면: Graphs Charts Chowa 툴바의 상단에 있는 그래프 아이콘을 클릭하십시오. 당신의 데이터를 추가하세요. 그래프 형식을 편집하십시오 - 라인 또는 바에서 파이 또는 영역으로 전환하십시오. Chowa에 대해 더 알아보기 . 여기에 Pick Your AI Voices for Story Reading에 대한 리뷰 보기 Pick Your AI Voices for Story Reading Pick Your AI Voices for Story Reading에 대한 리뷰 보기 당신이 스토리를 게시 한 경우, 당신은 이제 당신의 작품을 읽는 목소리를 선택할 수 있습니다. , AI 생성 된 두 개의 목소리를 선택하고 샘플 문장을 듣고 좋아하는 것을 선택하십시오. Voice tab in 당신의 프로필 Story Pages Got a Fresh Look 스토리 페이지가 신선한 시선을 얻었습니다. Notice the subtle tweaks on story pages? Here’s what’s new: 오디오 플레이어: 재생 속도와 음성 선택 - 당신이 원하는 방식으로 이야기를 즐기십시오. 작성자 레이아웃: 작성자 프로필은 측면에 묶여 있으며, 여러 작성자 스토리에서도 작성자를 확인하고 프로필을 탐구하는 것이 쉽습니다. 스토리 신뢰성 아이콘: 빠른 컨텍스트를 위해 움직이는. Quotes & Story Alerts: 우리의 Tailwind 디자인에 맞게 업데이트되었습니다. 스토리 액션: Share는 이제 Pixelated 아이콘과 함께 드롭다운이 있으며 반응은 볼 수 있습니다 - 독자가 상호 작용하는 동안 라이브 업데이트를 볼 수 있습니다. HackerNoon AI를 통해 AI 소프트웨어 및 컴퓨팅 보조금 및 크레딧을 찾으십시오. HackerNoon AI를 통해 AI 소프트웨어 및 컴퓨팅 보조금 및 크레딧을 찾으십시오. 영향력있는 AI 제품이나 스타트업에서 진보하고 있지만 출시 및 확장에 필요한 비용에 대해 걱정하고 있습니까? 그래서 누구나 AI 개발 기금에서 가장 관련된 보조금이나 신용 프로그램을 찾을 수 있습니다. 검색 가능한 AI 소프트웨어 및 컴퓨팅 보조금 및 크레딧 데이터베이스 우리의 초기 범주는 다음과 같습니다: 학업 프로그램, AI / ML 플랫폼, API, 클라우드 인프라, 커뮤니케이션, 대회, 데이터베이스 & 스토리지, 개발 도구, 정부 보조금, 보안 & 정체성. 또한 0-$1k 또는 $1k-$10k 또는 $10k-$50k 등과 같은 금액으로 필터링 할 수 있습니다. 모든 프로그램 카드와 페이지는 매우 중요한 "사용 액세스"버튼이 있습니다. 이것은 도메인에 AI / 스타트업을 미끄러 뜨리는 것이 아니라 잘 수행 된 작업을 호출하고 금액 제한이 초과되었습니다; 이것은 HackerNoon 팀이 회사, 그들의 비즈니스 데이터 및 블로그에 대한 더 무료 HackerNoon 리소스에 대한 링크를 링크 "회사 데이터 & 블로그"의 2 차 버튼을 업데이트하려고합니다. , 그리고 그런 것들). NVIDIA IBM 당신의 AI 보조금이 여기에 나열되기를 원하십니까? 사이트의 양식을 작성하십시오. 당신은 당신의 AI 보조금을 여기에 나열하고 싶습니까? . WEB 에서 이 발사에 대해 더 자세히 알아보세요. 이 발사에 대해 더 알아보기 . 여기에 Mobile App 2.06: Faster, Smarter, Collaborative 모바일 앱 2.06: 더 빠르고, 더 똑똑하고, 협력 모바일 앱 버전 2.06이 앱 스토어에 도착했습니다!이 새로운 버전에는 더 빠른 앱 출시와 더 빠른 홈페이지 로드가 포함되어 있습니다. 게다가 통합된 Chowa 텍스트 편집기는 이제 모바일에서 실시간 공동 블로그를 지원하여 팀워크를 더욱 쉽게 해줍니다. 빈 문서에서 공동 게시물을 시작하거나 수백 개의 블로그 템플릿 중에서 선택할 수 있습니다. 또한 Chowa와 Editor 3.0의 디렉토리에 무한 스크롤을 추가하여 스토리를 작업하고 검토하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 마지막으로, HackerNoon은 오디오 블로그 플레이어에 몇 가지 UX 및 디자인 개선 사항이 있습니다 - 더 많은 속도, 덜 팽창, 시간 신호. Apple 및 Google Play에서 앱을 업데이트하십시오 - 그것은 무료입니다! 앱을 지금 업데이트하세요 그리고 그것은 무료입니다! 애플 구글 플레이 Find the Right HackerNoon Services for You 당신을 위해 올바른 HackerNoon 서비스를 찾으십시오. 우리의 이제 일회용 서비스와 구독 계획 사이에 분할되므로 몇 번의 클릭으로 필요한 것을 찾고 옵션을 비교할 수 있습니다. 로그인 된 사용자는 작가, 독자 또는 브랜드의 역할에 맞는 제품을 볼 수 있습니다. 각 제품을 확장하고 전체 세부 사항과 혜택을보기 위해 "더 보기"를 클릭하십시오. 서비스 페이지 여기서 우리의 서비스 페이지에 대해 더 알아보십시오. 우리의 서비스 페이지에 대해 더 알아보기 . 여기에 우리의 호스텔을 만나보세요 For writers: 전 세계에서 가장 인기있는 76개 언어 중 하나로 이야기를 번역하세요! 통계가 급격히 성장하고, 다른 언어의 키워드 순위가 높아지고, 번역을 통해 다양하지만 관련된 청중에 도달하십시오! 1. 스토리 번역 : 스토리 번역 Gather More Readership from different corners/regions of the world 웹 주변의 기사 링크를 늘리기 The flags under your story title looking cool af (당신의 이야기 제목 아래의 깃발) 언어가 많을수록 더 좋습니다! 부스터 서비스는 스토리의 범위와 가시성을 증폭시키고 HackerNoon.com에서 더 많은 노출과 참여를 확보하도록 특별히 설계되었습니다. 2. 당신의 이야기를 높이기 : 당신의 이야기를 높이기 홈페이지 부스트: 우리는 최대 48 시간 동안 HackerNoon 홈 페이지에이 이야기를 제공 할 것입니다! Newsletter Boost: 우리는 HackerNoon 독자들에게 매일 점심 시간에 보내는 HackerNoon 뉴스레터에이 이야기를 포함시킬 것입니다. HackerNoon Blogging Course는 작가가 자신의 기술을 향상시키고 온라인으로 게시 할 수 있도록 도와줍니다. 150,000 개 이상의 초안을 검토 한 동일한 편집 팀에 의해 구축 된이 과정은 인터넷을위한 쓰기를 8 가지 실용적인 모듈로 나누어줍니다.이 과정은 틈새를 찾고 스토리를 구성하는 것부터 편집, SEO, 유통 및 관객 구축에 이르기까지 모든 것을 다루고 있습니다. 3. HackerNoon Blogging Fellowship Course (Coming soon)에 대한 리뷰 보기 : HackerNoon Blogging Fellowship Course (Coming soon)에 대한 리뷰 보기 모든 것이 스스로 속도를 시간의 비디오 콘텐츠 템플릿 & 체크리스트 작성 개인 커뮤니티 접근 평생 액세스 그리고 더 For brands: HackerNoon에 게시하기: 주요 혜택은 포함 자동 RSS 피드 및 뉴스레터 통합 8 개의 페이지에 걸쳐 치유 Google은 도메인 권한을 높이기 위해 24 시간 이내에 인덱스합니다. 소셜 주식 및 유료 프로모션 (별로 판매) 캐논 링크백 당신의 이야기에 적어도 3,000 개의 읽기를 기대하십시오.당신은 당신의 통계를 읽고 당신의 프로필에서 읽는 시간을 확인할 수 있습니다 - 보는 것은 믿는 것입니다. 주요 언어에서 키워드에 대한 블로그 순위를 차별화하는 12 개의 번역 URL Story Podcast Spotify, Apple Podcast 및 기타 오디오 RSS 피드를 통해 생성 및 배포 Sample business accounts: https://hackernoon.com/u/minio and https://hackernoon.com/u/rootstock_io 크레딧은 스토리가 받아 들여진 경우에만 소비됩니다.거절하면 크레딧이 지출되지 않습니다.크레딧의 만료일은 없습니다. 게시 된 기사는 HackerNoon에 평생 남아있을 것입니다! HackerNoon에 대한 리뷰 보기 HackerNoon에서 귀하의 Evergreen 뉴스 집계기와 귀하의 브랜드 정보. 2. Tech Company 뉴스 페이지 : Tech Company 뉴스 페이지 Your permanent company page on HackerNoon 귀하의 회사의 위키 페이지, 직원 수, 설립 날짜, 소셜, 주식 가격 및 회사 설명과 같은 세부 사항 귀하의 회사의 영원한 녹색 순위 뉴스 및 웹 및 HackerNoon에 대한 언급 Smarter Tech Companies Directory에 대한 리뷰 보기 Explore the Smarter Tech Companies Directory Smarter Tech Companies Directory에 대한 리뷰 보기 Ever wanted to explore companies by industries? Now, you can! 방문하기 혁신적인 스타트업에서부터 글로벌 기업에 이르기까지 97개 최첨단 산업의 선도적 기업을 탐구합니다.모든 업계 카드에는 업계 이름과 설명, 회사 수 및 최고 회사가 표시됩니다. hackernoon.com / 회사 / 산업 산업 특정 페이지 (예를 들어, ), you can explore the full industry ranking, complete with each company’s stock prices, and related stories. Clicking a company card opens its Evergreen Tech Company Page, where you can react, subscribe, leave reviews and comments. WEB 개발 Stay in the Loop with 3 Tech Polls 3 Tech Polls와 함께 루프에 머물러 HackerNoon은 방금 새로운 뉴스레터를 출시했습니다. 이 주간 뉴스레터는 우리의 결과를 복사합니다. 그것은 모든 기술 주제와 온라인으로 순환하는 뉴스를 다루고 있습니다. , Web3, Crypto, Programming, and much more, giving you a snapshot of what the tech community is thinking. 3 Tech Polls 주간의 설문조사 인공지능 투표 한 모든 사람들에게 감사드립니다 - 당신은 기술의 펄스를 형성하는 데 도움이되었습니다! 여기에서 3 Tech Polls 뉴스레터에 가입하세요. 여기에서 3 Tech Polls 뉴스레터에 가입하세요. Discover HackerNoon’s New Pages HackerNoon의 새로운 페이지를 찾아보세요 씨앗 자금 씨앗 자금 각 목록에는 회사 세부 정보, 산업, 투자 날짜, 가치, 투자자 및 발표에 대한 링크가 표시됩니다. 비슷한 메모로, 우리는 또한 페이지를 시작했습니다. , 그리고 자금 - 그들을 확인하십시오! 시리즈 A 시리즈 B 시리즈 C 해커님 해커님 Learn how HackerNoon collaborates with AI to build an AI-assisted publishing platform, machine learning tools, and discover all the expert AI blogs across our site. Coming Soon: Meet the HackerNoon Blogging Course Coming Soon: Meet the HackerNoon Blogging Course에 대한 리뷰 보기 대부분의 작가들은 출판 문제를 가지고 있지 않다 - 그들은 가시성 문제를 가지고 있다. 이것을 해결하기 위해 여기에 있습니다.이것은 우리의 첫 번째 , 시스템을 원하는 모든 곳의 작가를위한 과정은 그들의 범위를 성장시키고, 특징을 얻고, 실제 기회로 글쓰기를 변환합니다. HackerNoon Blogging Course 100% online self-paced Introducing the HackerNoon Blogging Course 변신한 편집 팀에서 ,이 과정은 작가에게 어떻게 가르쳐줍니다 : 150,000+ drafts into homepage features 명확함과 권위로 글을 쓴다 당신의 이야기를 게시하고 공유하십시오. 실제로 주위를 둘러싼 청중을 만듭니다.Build an audience that actually sticks around 취미를 직업으로 바꾸기 이것은 단순히 “블로그하는 방법”이 아닙니다. 그리고 그 이상 how to write for the internet in 2025 각 모듈에는 포함되어 있습니다 : On-Demand 비디오 수업 실용적인 도구 및 템플릿 (당신의 유지) ✍️능력을 실천에 옮기는 임무 경험이 풍부한 작가의 커뮤니티가 당신을 지원하고 당신의 질문에 답할 준비가되어 있습니다. 또한, 각 학생은 A를 얻을 것이다 그리고 마무리하는 과정에서 certificate badge 코스에 포함된 것에 대해 더 알고 싶습니까? 여기를 클릭하십시오. 코스에 포함된 것에 대해 더 알고 싶습니까? 여기를 클릭하십시오. HackerNoon 블로그 코스가 곧 시작되므로 초기 액세스를 위해 대기 목록에 가입하십시오. HackerNoon 블로그 코스가 곧 시작되므로 초기 액세스를 위해 대기 목록에 가입하십시오. More Social Media Milestones 🎉 더 많은 소셜 미디어 우리는 소셜 미디어에서 몇 가지 재미있는 마일 스톤을 쳤습니다 : 27.6k+ 다운로드 및 우리의 Pixel 아이콘 도서관에 계산! 245 백만 개의 GIPHY 뷰! 우리의 여행의 일부가 되어 주셔서 감사합니다 - 당신의 지원은 이러한 성과를 가능하게 해줍니다.