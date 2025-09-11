교육 바이트 : Crypto에서 피싱과 그것으로부터 보호하는 방법

피싱 (phishing)은 누군가가 귀하의 비밀번호 또는 지갑 키와 같은 개인 정보를 제공하는 속임수의 유형입니다.이 암호화에서 이것은 종종 가짜 웹 사이트, 가짜 앱 또는 사람들이 귀하의 지갑에 액세스하고 자금을 훔치기 위해 자신이 아닌 누군가 (예 : 지원 에이전트 또는 프로젝트 관리자) 척하는 것을 포함합니다. 또한 널리 퍼져 있습니다. 이것은 2023년 이후 가장 높은 수치이며, 암호화 사용자는 주목받는 대상이며, 특히 그들이 신뢰할 수 있는 것에 대해 혼란을 느끼거나 확신하지 못할 때입니다. In the first quarter of 2025 alone, the international non-profit Anti-Phishing Working Group (APWG) over one million phishing attacks worldwide 녹음 녹음 녹음 지갑을 사용하거나 토큰을 거래하거나 단순히 암호화 프로젝트를 탐구한다면 피싱이 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 자금을 보호하는 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 그리고 사기꾼들은 자신의 길을 가짜로하는 방법을 정확히 알고 있습니다. 사회공학 사회공학 Crypto에서 피싱은 어떻게 생겼을까? 암호화 피싱은 많은 형태로 제공되지만 목표는 항상 동일합니다 : 지갑의 통제권을 넘겨주십시오. 일부 사기꾼은 유용한 도구처럼 보입니다. 가짜 사이트는 MetaMask 또는 Uniswap와 같은 실제 플랫폼을 복사합니다. 때로는 검색 결과의 상단에 광고로 표시됩니다. 하나의 잘못된 클릭과 당신은 당신의 씨앗 문구를 요청하거나 악의적인 거래를 서명하는 트릭 페이지에 있습니다. 다른 공격 사용 특히 크립토 관련 커뮤니티에서는 그렇다. 또는 그들은 당신이 가짜 온라인 사이트에 지갑을 연결하도록 요청할 것입니다. 가짜 일자리 제안 Scammers might invite you to download a “test task,” an unnecessary PDF of some kind, or an unfamiliar software for videoconferencing, which turns out to be malware 가짜 일자리 제안 범죄 그룹은 AI 생성 된 비디오와 전화 통화를 사용하여 실제 사람들을 척하고 있습니다. 사기꾼들은 유명인들의 심오한 음성과 비디오를 사용하여 가짜 투자 플랫폼을 홍보하고 수천 명을 피아트 또는 암호화폐를 보낼 수있었습니다 조지아에서 가짜 콜 센터 작업을 통해 여러 나라에서 6,000 명 이상의 사람들을 사기 시켰고, 그들은 총 35 백만 달러를 잃었습니다. In one reported case 보고된 한 사례에서 공공 채널에 지원 질문을 게시하면 직원이되는 척하는 사람에게서 개인 메시지를받을 것으로 예상됩니다.그들은 친절하고 도움이되지만 궁극적으로 지갑을 비우기 위해 설계된 링크를 보낼 것입니다. Phished를 피하는 방법 피싱으로부터 자신을 보호하는 가장 좋은 방법은 속도를 늦추고 도움이되거나 긴급한 것처럼 보이는 것에 대해 의심하는 것입니다. , 심지어는 "지원"직원. 어떤 실제 회사 또는 프로젝트도 그것을 요청하지 않을 것입니다.더 유용한 조언은 다음을 포함합니다: 씨앗 문장 씨앗 문장 \n \n 자주 사용하는 사이트를 표시하고 지갑이나 교환 이름을 검색 할 때 무작위 광고를 클릭하지 마십시오. URL을 직접 입력하면 더 안전합니다. 그 URL을 잘 살펴보십시오. 플랫폼의 원래 이름이나 CoinMarketCap 또는 Wikipedia와 같은 신뢰할 수있는 사이트에 등록 된 이름과 이상하거나 다른 것처럼 보일 경우 확실히 피싱 또는 적어도 원래 웹 사이트가 아닙니다. 예를 들어 Obyte에서 공식 웹 사이트는 Obyte.org이지만 Obyte.io 도메인과 통계 페이지도 있습니다. 다른 도메인은 사기 일 수 있습니다. 바이너리.org 바꾸기 \n \n \n \n 그것은 당신이 가짜 사이트에 끝나면 보호의 층을 추가합니다, 왜냐하면 지금 당신의 저축은 인터넷에서 벗어나기 때문에. Deepfakes 또는 직업 제안에 관해서는, 당신의 본능을 신뢰하십시오. 누군가가 당신에게 일자리를 제공하기에 너무 열망하는 것처럼 보이면, 너무 좋은 진짜 투자, 또는 당신이 알 수없는 소프트웨어를 설치하도록 요청하면, 중지합니다. Discord에서는 지원에 대한 직접 메시지를 절대 신뢰하지 마십시오.Legit 팀은 공식 채널을 통해서만 도움을줍니다.누군가가 먼저 연락하면 사기라고 가정합니다. 단순한 텍스트 피싱 사기꾼은 사람들을 경비에서 잡고 성공합니다.당신이 당신의 시간을 가져, 두 번 확인 소스,그리고 절대로 개인 정보를 포기하지 않는다면,당신은 대부분의 함정을 피할 것입니다. Freepik의 Vector Image 프리피크 프리피크