ការរចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញទិន្នន័យ: គំរូ MDM Global នៃ Chandra Adapa ពី Teradata ទៅ LabCorp

នៅលើទីផ្សារថ្មីនេះ, ការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យរបស់អង្គការបានកើនឡើងដើម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់ពួកគេដើម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់ពួកគេយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ នៅក្នុងកន្លែងដែលទិន្នន័យត្រូវបានផ្ដល់នូវគោលដៅនេះ, ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមជ្ឈមណ្ឌល (MDM) គឺជាដំណើរការមួយដែលជួយអង្គការរក្សាទុកទិន្នន័យសំខាន់របស់ពួកគេយ៉ាងត្រឹមត្រូវ, បានប្រៀបធៀបនិងអាចរកបាន។ ការដំណើរការទិន្នន័យសំខាន់ដូចជាទិន្នន័យរបស់អតិថិជនឬអ្នកព្យាបាលគឺមិនមែនជាការងាយស្រួល, ជាពិសេសនៅពេលដែលវាមកពីទិន្នន័យផ្សេងគ្នានិង លោក Chandra Sekhara Reddy Adapa បានបង្ហាញថា MDM គឺមិនមែនជាកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតនៅបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតទេប៉ុន្តែជាផ្នែកសំខាន់នៃការជោគជ័យរបស់អាជីវកម្ម។ ការពិភាក្សាអំពីគម្រោងរបស់គាត់បាននិយាយអំពីរបៀបដែលនៅក្រុមហ៊ុន LabCorp ដែលជាក្រុមហ៊ុនសុខភាពធំមួយគាត់បានបង្កើតប្រព័ន្ធទិន្នន័យសំខាន់មួយដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសន្សំទូលាយបំផុតរបស់អ្នកជំងឺនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសុខភាពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលទិន្នន័យអ្នកជំងឺត្រូវបានដំណើរការ។ "យើងបានបង្កើតប្រព័ន្ធសិន្នន័យជំងឺជាង 400 លាននាក់ក្នុងប្រព័ន្ធតែមួយ។" លោកបាននិយាយថា "វាបានកាត់បន្ថយពេលដំណើរការពី 19 នាទីទៅជាង 3 នាទីបន្ទាប់ពីការធ្វើឱ្យប្រសើរតែ 97% ដោយការរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធ MDM ជាមួយ AI / ML ដែលមានគោលបំណងដើម្បីធានាឱ្យមានសុវត្ថ លោកអ្នកជំនាញនេះបានធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតជាងការសុខភាព។ នៅក្រុមហ៊ុន PepsiCo លោកបានជួយផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធទិន្នន័យសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុននេះទៅលើទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យ។ "ការផ្លាស់ប្តូរនេះបានកាត់បន្ថយតម្លៃដោយ 30% និងផ្តល់ជូននូវលទ្ធផលទិន្នន័យប្រសើរជាងបីដងក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំ" លោកបាននិយាយ។ "វាអាចអនុញ្ញាតឱ្យយើងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យពីជាង 100 តំបន់អាជីវកម្មនៅទូទាំងពិភពលោក, ការឆ្លងកាត់បន្ថយឧបករណ៍ថ្មីនិងជួយធ្វើការកាត់បន្ថយតម្រូវការផលិតផលល្អបំផុត។ " ការបង្ហាញពីគម្រោងផ្សេងទៀតលោកបានបង្ហាញថានៅ Verizon លោកបានធ្វើការក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលទិន្នន័យរបស់អតិថិជន, ម៉ាស៊ីននិងឧបករណ៍ដើម្បីផ្តល់នូវរូបភាពពេញលេញនៃអ្នកប្រើរបស់ពួកគេ។ គម្រោងនេះបានរក្សាទុកក្រុមហ៊ុន $ 250 លានដោយការបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយនិងកាត់បន្ថយបញ្ហាសុវត្ថិភាព។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះនៅក្រុមហ៊ុន Intel អ្នកជំនាញបានជួយកាត់បន្ថយពេលដែលអ្នកផ្គត់ផ្គង់មាននៅលើផ្គត់ផ្គង់ពីមួយសប្តាហ៍ដល់រយៈពេលតិចជាងមួយម៉ោងហើយបានរក្សាទុកក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនចំនួនលាននាក់។ លើសពីការងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គាត់បានផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍របស់គាត់តាមរយៈសៀវភៅស្រាវជ្រាវនិងសៀវភៅរួមទាំង: «»» » និង » ដោយធ្វើការរបស់គាត់គាត់បានជួយបង្កើតរបៀបដែលអ្នកផ្សេងទៀតគិតអំពីការរួមបញ្ចូល AI, cloud computing និង blockchain ជាមួយ MDM ដើម្បីបង្កើនគុណភាពទិន្នន័យនិងសុវត្ថិភាព។ ការផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងគុណភាពជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូល AI / ML និង MDM: ការសិក្សានេះ LabCorp ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យជាមជ្ឈមណ្ឌលដោយផ្អែកលើ Blockchain: គោលបំណងច្នៃប្រឌិតទៅនឹងការសុវត្ថិភាពនិងភាពសុវត្ថិភាពទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលមានមូលដ្ឋានលើទិន្នន័យទិន្នន័យ: ការផ្លាស់ប្តូរគោលបំណងទិន្នន័យសហគ្រាស ពីបទពិសោធន៍របស់ Adapa, វាត្រូវបានកំណត់ថាតើការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យជាមធ្យមកំពុងផ្អែកដល់ប្រព័ន្ធដែលមានការកែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រ កម្មវិធី MDM គឺមិនមែនជាផលិតផលផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុណ្ណោះ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាប្លាស្ទិចសំខាន់ដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ការវិញ្ញាបនប័ត្រម៉ាស៊ីនអប់រំម៉ាស៊ីនអប់រំកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃនិងកម្មវិធីផ្សេងទៀត។ ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដែលមានប្រសិទ្ធិភាពគឺមិនមែនជាការដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដើម្បីបង្កើតប្រសិទ្ធិភាពទាបទិន្នន័យនិងបង្កើនបទពិសោធរបស់អតិថិជន។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យជាទំហំធំទូលាយទិន្នន័យទិន្នន័យដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនិងមានប្រសិទ្ធិភាព សៀវភៅនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយ Kashvi Pandey នៅក្រោម HackerNoon’s Business Blogging Program ។ សៀវភៅនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយ Kashvi Pandey នៅក្រោម HackerNoon’s Business Blogging Program ។