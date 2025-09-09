170 ការអាន

ការរចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញទិន្នន័យ: គំរូ MDM Global នៃ Chandra Adapa ពី Teradata ទៅ LabCorp

by
byKashvi Pandey@kashvipandey

Kashvi Pandey Press Releases

2025/09/09
featured image - ការរចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញទិន្នន័យ: គំរូ MDM Global នៃ Chandra Adapa ពី Teradata ទៅ LabCorp
Kashvi Pandey

About Author

Kashvi Pandey HackerNoon profile picture
Kashvi Pandey@kashvipandey

Kashvi Pandey Press Releases

Read my storiesស្វែង​យល់​បន្ថែម

មតិយោបល់

avatar

ព្យួរស្លាក

data-science#chandra-sekhara-reddy-adapa#master-data-management-mdm#labcorp-patient-data#ai-ml-in-data-governance#blockchain-mdm-security#cloud-based-mdm-strategy#enterprise-data-architecture#good-company

អត្ថបទនេះត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុង

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories