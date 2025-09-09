მას შემდეგ, რაც სისტემების მოცულობა იზრდება და მონაცემთა უჯრედების მოცულობა იზრდება, ბიზნესები ინტელექტუალური ავტომატიზაციის მიზნით არა მხოლოდ ეფექტურობის მიზნით, არამედ მონაცემთა პროფესიონალების როლის სრულიად გადარჩენის მიზნით. რეაქტიული ანგარიშების მახასიათებლები და პროექტუალური ინოვაციების წარმოება, მომავალში ეფექტური მონაცემთა ეფექტურობის შექმნა, რომელიც ავტომატიზირებს, შეესაბამება და პასუხისმგებლობა. ერთ-ერთი ძირითადი პიროვნება, რომელიც ამ გადარჩენა იძლევა, არის Ramesh Betha, რომელიც AI ავტომატიზაციის ინვესტიციები გააუმჯობესდა, თუ როგორ საწარმოებს ინტერაქტიურებს მათი მონაცემებს. 24/7 მხარდაჭერა მოდელის გადარჩენა თვითმართველობის გაუმჯობესება მონაცემთა არქიტექტურა, ის არა მხოლოდ გააუმჯობესდა ოპერაციული საიმედოობა, არამედ გააუმჯობესდა ხუთშაბათის გადარჩენის დატვირთვა მისი გუნდები მისი პროექტებში. გადაზიდვა, რომელიც C-suite განიხილავს მისი ინგეტიკურობისა და თანამშრომლობის ეფექტურობისთვის. "მომცველი გუნდი გადარჩნდა მონაცემების გაუმჯობესება სამედიცინო ქსელში, მან მართლაც გააუმჯობესდა თვითმართველობის გაუმჯობესების მონაცემთა მილები, რომელიც შეამოწმებს პაციენტების მონაცემთა გადამცემას 15+ სხვადასხვა სისტემებში. გადაწყვეტილება ავტომატურად იპოვებს და შეჩერებს ანაბოლოგია, გადაწყვეტებს ინტეგრიზაციის პრობლემები და უზრუნველყოფს მონაცემთა ინტეგრიზებას შეზღუდული ადამიანური ინტეგრიზებით. ეს მნიშვნელოვანი მონაცემთა ინტეგრიზებს შეზღუდული და შეზღუდული მხარდაჭერა კვირაში გუნდი. პროექტი აღიარებულია როგორც მონაცემთა მართვის ტექნოლოგიური ინოვაცია და შეესაბამება მრავალი ფუნქციებში ორგანიზაციაში. მას შემდეგ, რაც მისი “Morning Insights” პროგრამული უზრუნველყოფა ყოველდღიურად იღებს ავტომატურად გენერირებული ანალიტიკის მიწოდება მენეჯმენტებს ყოველდღიურად 6 საათამდე, მონაცემთა გუნდის მიწოდების გადარჩენა back-office ოპერატორებს რეალურ დროში სტრატეგიული პარტნიორებს. ეს მიწოდება ხელს უწყობს ოპერაციების, ფინანსების და კონფიდენციალურობის მეშვეობით ფუნქციონალური გადაწყვეტილებებს. ამავე დროს, ის შეიცვალა გუნდის სამუშაო ფართობი, რათა გარკვეული მოცულობა ავტომატიზაციისთვის გაუმჯობესდეს, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესოს შენარჩუნება და შექმნათ ახალი კარიერის გზა მოდის ავტომატიზ მიუხედავად იმისა, რომ მოგზაურობა არ იყო წინააღმდეგობის გარეშე. ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემა იყო ავტომატიზაციის ინტეგრირება ტრადიციული მექანიკური მონაცემთა კულტურაში. ცვლილებების უპირატესობა, რემსას შეესაბამება თანამშრომლობის მიზნით, იწყება დაბალი რისკების მიზნით, ადრეის მოგზაურობას აჩვენებს და თანამშრომლობს გადაწყვეტილებების ერთ-ერთი დიზაინით. ეს სტრატეგია არა მხოლოდ აშენდა საიმედოობა, არამედ გადარჩა სექსტიკაციებს მექანიკაციებს. "სამ ბოლოს, ჩვენი ყველაზე გამოცდილი მონაცემთა მენეჯერი ვთავაზობთ ავტომატიზაცია, რომელიც მე არ ვფიქრობდა, "მე აღიარებს. Self-correcting მონაცემთა pipelines to cross-platform anomaly detection systems, მისი გადაწყვეტილებები მუდმივად უზრუნველყოფს upwards of 99% საიმედოობა და შეამციროს ძირითადი მონაცემთა პრობლემები მეტი 80%. ეს შედეგები ეწვევა replication მისი მოდელები across enterprise ერთეული. მიუხედავად იმისა, რომ ის არ გამოქვეყნდა სტატისტიკური სტატიები, რემსას მივაღწიობს ნედლეულის დონეზე ნედლეულის მიმოხილვა მომავალში ტენდენციებს. ის პროგნოზიებს, რომ გენერატული AI- ის სწრაფად გაუმჯობესებს პარტნიორს სპეციფიკაციური რეიტინგული ანგარიშებს, ნაცვლად სტატისტიკური dashboards კონტაქტური მიმოხილვა. მან ასევე პროგნოზიებს, რომ "ანტონტალური მონაცემთა ხარისხის ეკოსიზმების" იზრდება, რომელიც გამოიყენება ფ federated learning, და ახალი კლასის პროფესიონალები: მონაცემთა ავტომატიზაციის ინჟინერი, რომლებიც შეუერთებენ საუკეთესო პროგრამული განვითარება AI სტრატე Ramsh გთავაზობთ პრაქტიკული მიმოხილვა ორგანიზაციებს, რომლებიც იწყებენ მათი ავტომატაციის მოგზაურობა: "სწყვიტოს მაღალი მოცულობის, დაბალი მოცულობის სამუშაოები. შექმნათ რეზოლუციური შეზღუდვის გაუმჯობესება. და ყველაზე მნიშვნელოვანია, ინვესტირება თქვენი ადამიანებს, რადგან მათი როლები შეიცვალა დამუშავებლები და პარტნიორები. " მიუხედავად იმისა, რომ საწარმოები συνεχίζουν ციფრულირება, ლიდერები, როგორიცაა Ramesh Betha, აჩვენებს, რა შესაძლებელია, როდესაც ავტომატაცია არ არის მხოლოდ ინსტრუმენტი, არამედ კულტურული ტრანსპორტირების, ოპერაციული შესანიშნავი და ადამიანის ძალების გაუმჯობესება. ეს ისტორია გამოქვეყნდა Kashvi Pandey- ს მიერ HackerNoon’s Business Blogging Program- ში. ეს ისტორია გამოქვეყნდა Kashvi Pandey- ს მიერ HackerNoon’s Business Blogging Program- ში.