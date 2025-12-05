ინფრასტრუქციონირება Supply Chain Planning with AI: Machine Learning და Agentic Frameworks

თქვენ ფიქრობთ, რომ ყველაფერი კარგია და შემდეგ აქ მოდის ამ ქსელის მატარებლები სატვირთო და სატვირთო ზედაპირზე და ბედნიერი მომხმარებლის და თქვენ თითქმის თავისუფალი გაგრძელება, შემთხვევაში, თუ არაფერი შეიძლება მოხდეს. ეს არის ის, რაც წლების განმავლობაში მიწოდების ქსელის გეგმა. თქვენ მიიღებთ თქვენი გეგმა, საუკეთესო თქვენ გაქვთ, და დაველოდოთ და მზადდება დატვირთვა. თუმცა, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ეს არ იყო. ეს არ არის სწორი, მაგრამ როდესაც თქვენ უბრალოდ ჩანს, რომ ეს არის, მაშინ ეს ეწვევა თქვენთვის. გეგმება არ არის ნომერი ტიპის დაფიქსირება - მინიმუმ მასშტაბით გუნდი, რომელიც დაფუძნებულია უახლესი სისტემები AI და მანქანული სასწავლო საფუძველზე. არა, ეს არ არის, რომ მაღაზია იქნება რობოტები. ეს არის უფრო მოსახერხებელი, ვიდრე ეს. Smarter, Quicker, and Just a Bit Sneaky Smarter, Quicker და Just a Bit Sneaky ყველაზე სასურველი AI სისტემები არ არის უარყოფითი, და ის, რაც მე შეამოწმოთ, ის არის, რომ ისინი არ მივიღებენ დისტანციური დისტანციური ანგარიშების ან დრაზიკური ანგარიშების შეტყობინება. ისინი უბრალოდ სუნი ... დაგეხმარება. ისინი შეამოწმებენ მიწოდების, ბრძანებებს, ტენდენციებს, შეზღუდვები, მოთხოვნების შეცდომა - ყველა ეს მცირე მახასიათებლები, რომლებიც უზარმაზარი ზომის მახასიათებლები მახასიათებლები უნდა შეამოწმონ. როდესაც მეორე მხარეები იწყებენ, ან თეთრეები, ან ორივე, და როდესაც რაღაც იწყება დახვეწილი, ისინი გვიჩვენებენ, რომ sluggish მომწოდებლები იზრდება, ან, რომ სეზონური ტემპერატურა იღებს, ისინი გააკეთებენ. არ წაიკითხე. არ შეუზღუდავი. ეს არის მხოლოდ პატარა ნაბიჯი გზა, რომელიც ხდება გზა, რომ თქვენ კი არ იცით, რომ ეს ხდება. What’s Under the Hood რა არის Under the Hood ეს არის, თუ როგორ ვფიქრობ, რომ ეს სისტემა შეიძლება მუშაობა, მიუხედავად იმისა, რომ მე არ ვარ ინჟინერი. თუმცა, მე ვფიქრობ, რომ ეს სისტემა შეამოწმებს, რა უკვე ხდება, რა ხდება, და რა უნდა მოხდეს შემდეგ. და ის გააკეთებს, საათის შემდეგ საათის შემდეგ, დღეში ყოველდღიურად, და არ ჩანს, რომ ეს არ არის ნედლეული ბიზნესის ან ემოციური. ეს არ არის ყოველთვის სრულყოფილი. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს. იგი მხოლოდ უნდა მიიღოს პრობლემები დასაწყისში, წინასწარ ადამიანის - და უფრო ხშირად, ეს არ არის. ჩემი შემთხვევაში, მე გაქვთ გამოცდილება, სადაც სისტემა ერთ-ერთი retailers იცის, რომ არსებობს მცირე განსხვავებები კვლევის ინფორმაცია იგივე პროდუქტი ონლაინში. ვინმეს არ აღიარებს. მაგრამ პროექტური ნაბიჯი სისტემა, რათა შეცვალოთ პროგნოზი დაჯავშნა დამატებითი პროდუქცია, იყო სწორი, და ეს არ გაქვთ გაქირავებული შემდეგი კვირაში, განსხვავებით ის, რაც ნამდვილად მოხდა. მაგრამ ერთ-ერთი ამ მცირე გაქირავება. Still a Human Game Still Human თამაშები ეს არის ერთ-ერთი რამ, რომელიც დაკარგულია ჰიპში. ადამიანები არიან მათ შორის, რომლებიც ჩრდილოეთ ფანჯარაში. დიდი გეგმები არ დაარსდა ასეთი სისტემები. გარდა ამისა, ისინი შეიძლება ითვლება კონცენტრატორები, და ისინი შეუძლიათ ფილტრიროთ მათთვის ხელმისაწვდომი ათასობით მონაცემთა ნომრები და გაძლევთ მათი ფილტრირებული ვერსია. ეს არის მათი შეტყობინება: "ჰი, ეს მომწოდებელი არ შეესაბამება დროებს. ჩვენ გააკეთებთ ცვლილება?" ან, " აქ, ჩვენ გადაიხადოთ მაღალი მომავალი კვირაში, თუ ჩვენ არ დაჯავშნა გადაზიდვა." ეს არის მხოლოდ ეს: რომ ამ დროს, თქვენ არ განიცდიან, რომ ცდილობენ, რომ რამდენად დასაწყისი. Live, არ დატოვება ძირითადი ცვლილებები – დრო. გრაფიკული იყო. ყოველდღიური შეხვედრები. ყოველდღიური მიზნები. კვადრატული მიმოხილვა. ახლა? ეს სტანდარტულია. ეს ცხოვრობს. სისტემა ყველაფერს 24/7 და არ იძლევა, სანამ თებერვალი საწყისი შედგება. ეს არის - ან იყო - დრო, რომ გვიჩვენოთ, რომ ეს არის. და მას შემდეგ, რაც ყველას დაკავშირებულია – მომწოდებლის საიტები, ლოგისტიკის განაცხადები, მაღაზია – იმ შემთხვევაში, თუ ცვლილება მოხდა, ყველას იცის. არ დაველოდოთ. ეს არ იყო, როგორც წინ; ახლა, ყველაფერი ახლა. Better Prepared, Not Just Faster უკეთესი, არა მხოლოდ სწრაფად მე ასევე შეამოწმოთ, რომ კომპანიები შეუძლიათ თავიანთი ფეხსაცმელი საათის განმავლობაში, არა დღის განმავლობაში. ეს არ არის ბედნიერება. მიზეზი ეს არის, რომ ამ სისტემების განვითარება, სიჩქარე დაარსება, იმიტომ, რომ მძღოლიობა ასევე დაარსება. ისინი არა მხოლოდ იწვევს, რომ მოგზაურობა უფრო სწრაფად, არამედ იწვევს, რომ თქვენ უფრო განიცდიან. და უკანასკნელი, ისინი ასევე დაგეხმარებათ გაქირავოთ ფხვნილი, გადაზიდვა იაფი, და აირჩიოს მომწოდებლები დაბალი footprint. არ, არა, რადგან ვინმეს განაცხადა მათ. სისტემა ვფიქრობ, რომ უფრო ბიზნეს ეფექტური. Peeking Ahead Peeking წინასწარ ადამიანები ყოველთვის კითხვებს, რა შემდეგი იქნება. ვთქვათ, რომ მე ყველა იცით? არა. მაგრამ, როგორც ჩემი შემთხვევაში, მომავალში იღებს უახლესი მხარდაჭერებს. მექანიზები, რომლებიც ეფექტების მოვლენას პროგნოზიან. ხელოვნური ინტელექტურობა, რომელიც არ მოითხოვს საუბარი - სატვირთო სისტემაში, რომელიც დააყენა სატვირთო, ან სენსორი, რომელიც დააყენა სატვირთო. არსებობს რობოტები, რომლებიც საუბრობენ და გადაიხადეს თქვენი პრობლემები, სანამ თქვენ კი იცით, რა ხდება თქვენთან. არ არის ფანჯარა. არ არის დიდი დაწყების მოვლენები. უბრალოდ გლუვი ოპერაციები. უკეთესი მარჯვენები. ნაკლებად გულის ტკივილი. ეს ხდება ცხოვრება, რომელიც ძალიან რთულია, როდესაც თქვენ გააგრძელებთ წინა წლის ნომრები და გსურთ, რომ არაფერი არ შეიძლება გაკეთდეს. ვფიქრობ, მე აქ იყო. თუმცა, ეს არ არის, რომ თქვენ არ განიცდიან ამ უფრო თანამედროვე AI-powered ინსტრუმენტების გამოყენება. პატარა ნაკლებად საწინააღმდეგო. პატარა უფრო კონტროლი. სისტემა არ უარყოფს თქვენი უკან იდეალური - მაგრამ საკმაოდ საკმაოდ - შეცვალოს თამაში. ეს არის ის, რაც ისინი არ საუბრობენ საკმარისი ძვირი. არ არის საღებავი. განიცდიან განიცდიან, ყოველდღიურად. \n \n ეს ისტორია გამოქვეყნდა Sanya Kapoor- ს მიერ HackerNoon's Business Blogging Program- ში.